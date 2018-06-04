DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek havadan görüntülerle)

1- TEKNE KAZASINDA KAYBOLAN ŞARKICININ CESEDİ BULUNDU

- Arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İstanbul,

Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 50 metre açıkta ve 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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- Cesedin kıyıya getirilmesi

- Bekleyenlerin görüntüsü

- Ağlayanların görüntüsü

- Cesedin ambulansa konması

- Detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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- Aramalar çalışmalarının havadan görüntüleri

04.06.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180604083

04.06.2018 - 13.38 Haber Kodu : 180604091

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2-BAKIRKÖY'DE GERGİNLİK: 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

KESK'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere işten çıkarıldığı öne sürdükleri sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi. Grup, polisin uyarısına rağmen, oturma eylemi yapmak istedi. Polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Eylemcilerden görüntü

- Polisin görüntüsü

- Eylemcilerin kendi arasında yaptığı müzakereler

- Eylemcilerin oturma eylemi

- Polisin uyarısı

- Gözaltına alınmaları

- Detaylar



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(ÖZEL)

3- UBER'DEN KAÇIŞ

- UBER ile yoğun talep olan lüks araçlar son gelişmelerle birlikte hızla satışa çıkarılıyor

- Satışlar internet üzerinden ve galerilerden yapılıyor.

- Galeri sahibi,

"Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor"

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA - İSTANBUL ()

UBER ile ilgili son açıklamaların ve İBB'nin kararının ardından UBER araçlarının bir çoğu satışa çıkarıldı. VIP araçların satışını yapan şirket yöneticileri, "Araçların yüzde 70'nin piyasadan çekildi. Bize günde 20 -25 araç geri dönüyor. Mağduriyetin giderilmesi için yerli ve milli bir sistem kurulmalı" dedi.

"GÜNDE 20 - 25 ADET VIP GERİ DÖNÜYOR"

Yaklaşık 15 bin UBER aracının bulunduğu İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor. İnternet üzerinden satış yapan sitelere, her gün birden fazla "Acil" koduyla araç satımı için ilan veriliyor. Oto galerilerde de durum aynı. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde VIP araç satışı yapan İsmail Olgun, "Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor" dedi.

"Bizim umudumuz şu ki, hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın da yeniliğe açık olduğunu biliyoruz" diyen Olgun, "Yerli ve milli bir sistemle bu mağduriyetler giderilebilir. Turizm adına UBER ve benzer sistemleri önemsemeliyiz. Bunun önüne geçmek için de biz kendimiz bir sistem yapmalıyız. Bizim yüze yakın VIP aracımız var. Bunların 3'te 1'i UBER'den dönen araçlar. Şimdi biz de pazarın içinde olduğumuz için etkilendik. Tabi ki biz de taksicilerimizin yanındayız. Ama şimdi UBER'le birlikte farklı bir standart oluştu. Şimdi bu standartı kullananları da mağdur etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

"PİYASADA BİR BELİRSİZLİK VAR"

İstanbul genelinde UBER araçlarının yüzde 70'nin piyasadan çekildiğini belirten Olgun, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının öncesinde geri dönüşler başlamıştı. UKOME kararı gereği lisanların iptal edileceği duyurusunun ardından. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından artık UBER araç sahipleri işten tamamen elini çekti ve araçlarını elden çıkarmaya başladılar.. Yani şu an piyasada bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Genel detaylar

-Satılık VIP araçları

-İsmail Olgun ile röp,

-Muhabir anonsları

-Detaylar

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4- EMEKLİ KORAMİRAL ALEV GÜMÜŞOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden emekli Koramiral Alev Gümüşoğlu için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gümüşoğlu'nun naaşı Selimiye Camii'ne askerlerin omzunda getirildi. Bu sırada törene katılan general, subay ve astsubaylar selam durdu. Taziyeleri eşi Hülya Gümüşoğlu ve yakınları kabul etti. Cenazeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, emekli Orgeneral Çevik Bir ,eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ile birlikte silah arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından top arabasına konan cenaze Selimiye Kışlası'na götürüldü. Gümüşoğlu'nun cenazesi Sapanca Kırkpınar mezarlığında toprağa verilecek.

ALEV GÜMÜŞOĞLU KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kara ve deniz birliklerinde çeşitli görevler yaptıktan sonra İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Deniz Üssü'nde Tümamiral olarak Çıkarma Filosu Komutanlığı ve ardından Koramiral rütbesiyle Güney Deniz Saha Komutanlığı görevlerinde bulunan Alev Gümüşoğlu 2007 yılında emekli olmuştu. 47 yıllık görev süresi sonunda kendisi için İzmir'de düzenlenen uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamayan Gümüşoğlu basına bu görüntüleriyle yansımıştı. Atatürk sevdalısı ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Gümüşoğlu kulübün kongre üyelerinden de biriydi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Eşinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Askeri görüntü

-Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen ile röp

-Cenaze namazının kılınması

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze törenden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

04.06.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180604122

