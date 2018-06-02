DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇINARDERE MAHALLESİ'NE ZİYARET

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

" Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız"

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL

Pendik, Çınardere Mahallesi'nde tapu mağdurları olduğunu söyleyen mahalleli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyareti kapsamında burada bulunan bir gecekonduyu ziyaret etti. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu sorunları dinledi. Tapu tahsisi ile ilgili sorunlarını Kılıçdaroğlu'na anlatan mahalle muhtarı ve semt sakinleri CHP liderinden sorunun çözümü için söz istedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu bölgede yaşayan, bu semtte yaşayan insanlara 50-60 yıldır burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçti. Çocukları burada doğdu. Düğünler burada yapıldı. Gencecik çocuklar buradan askere gönderildi. Anılar, hatıralar, her şey burada. Şimdi diyorlar ki 'buradan ayrılın.' Bir insanın 60 yıl yaşadığı bir bölgeden, dışarıya atılması hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. Bu insanlar burada bu güzel yerleri yarattılar. Şimdi onlara deniyor ki, 'buradan çıkın. Size tapu vermeyeceğiz'. Daha önce Kartal'da böyle bir sorun vardı. Oradaki insanlar tapularına kavuştular. Herkesin şu anda tapusu var. Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleliden detay

-Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Sevgi gösterileri

-Muhtarın açıklamaları

-Kılıçdaroğlunun konuşması

-Genel ve detaylar

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2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: UBER KORSAN TAŞIMACILIKTIR

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. UBER'e değinen Soylu, "UBER yetkisiz taşımacılıktır, yani korsan taşımacılıktır" dedi.

"Burası bir hukuk devletidir" diyen Soylu, "Devlet tarafından kendilerine taşımacılık adına bir yetki verilmemiştir. Alınan yetki, D2 yetkisi ile turizm taşıma yetkisidir. Kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alması yasaktır. Vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Devlet vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur" dedi.

Taksicilerden de isteği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bütün bunları değerlendirirken başka bir şeyin daha altını çizmek zorundayız İstanbul taksicisi vatandaşımıza en iyi hizmeti vermekle mükelleftir. İstanbul'un tüm taksicileri öyle bir örnek olsun ki Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Detaylar

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3- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 51 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde 15 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı basın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gitmiş ve yasadışı yollardan tekrar gitmek için çalışan kişiler olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyona giden polisler

-Gözaltına alınanlar

-Evlerde yapılan aramalar

-Detaylar

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(geniş haber)

4- TOMOBİL, DEVRİLEN TIR İLE KOLON ARASINDA SIKIŞTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Bakırköy'de Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Mevlüt Sağlam yönetimindeki 34 HS 2161 plakalı TIR köprünün altından geçtiği sırada yüksekliği hesaplayamayınca köprüye çarptı. Kontrolünü kaybeden TIR devrilirken, dorsesi Özden Büyüksoy'un kullandığı 34 PL 9350 otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen TIR içinde sıkışan Sağlam'ı araç içinden itfaiye ekipleri çıkarılırken, yaralanan TIR ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikametinde yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR

-Otomobilden görüntü

-Yoldan görüntü

-Trafikten görüntü

-Vatandaş ile röportaj

-Ekiplerden görüntü

-Detaylar



