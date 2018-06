DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(ÖZEL)

1- MEGAKENT'TE HER YIL BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR KİŞİ ÖLÜYOR

- İstanbul'da her yıl doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL ()

İstanbul'da her yıl ortalama Bayburt'un nüfusu kadar kişi ölürken doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'nin 15 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık şehri olan İstanbul'da ölüm ve doğum oranlarıyla ilgili ilginç bilgiler yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise megakentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor.

EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR

İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557'si erkek, 33 bin 562'si kadın, 133'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında 6 bin 201, Mart ayında 6 bin 522, Nisan ayında 6 bin 125, Mayıs ayında 6 bin 104, Haziran ayında 5 bin 591, Temmuz ayında 6 bin 4, Ağustos ayında 5 bin 725, Ekim ayında 6 bin 53, Kasım ayında 6 bin 361 ve Aralık'ta ise 6 bin 855 kişi defnedildi. Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı.

İLK 5 AYDA 31 BİN 831 KİŞİ DEFNEDİLDİ

İstanbul'da 2018'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte ise, 16 bin 593 erkek, 13 bin 810 kadın ve cinsiyeti tanımlanamayan bin 438 kişi dahil toplam 31 bin 831 kişi defnedildi. 2018'de de en çok defin 7 bin 89 kişi ile ocak ayında gerçekleşti. En az defin ise şu ana kadar olan süreçte ölen 5 bin 580 kişi ile Mayıs ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında hayatını kaybeden 6 bin 186, Mart ayında 6 bin 600, Nisan'da da 6 bin 180 kişi defnedildi.

100 YAŞINI AŞIP HAYATINI KAYBEDEN 183 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Kentte geçtiğimiz yıl 100 yaşını aşıp yaşamını yitiren 125 kişi defnedilirken, 2018'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte 100 yaşını aşan 58 kişi defnedildi.

GEÇEN YIL 231 BİN 576 BEBEK DOĞDU

Öte yandan TÜİK verilerine göre, İstanbul'da 2017'de 119 bin 6'sı erkek, 112 bin 570'i kız olmak üzere, 231 bin 576 bebek doğdu. Bu sayı 2016'da 239 bin 236, 2015'te 242 bin 480, 2014'te 242 bin 118, 2013'te 229 bin 274, 2012'de 226 bin 594, 2011'de 213 bin 441, 2010'da 213 bin 821 ve 2009'da ise 210 bin 441 bebek olarak gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye'deki 12 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'de en az nüfusa sahip 12 il ise şöyle;

- Erzincan 231.511

- Bilecik 221.693

- Sinop 207.427

- Iğdır 194.775

- Bartın 193.577

- Çankırı 186.074

- Gümüşhane 170.173

- Artvin 166.143

- Kilis 136.319

- Ardahan 97.096

- Tunceli 82.498

- Bayburt 80.417

01.06.2018

01.06.2018 - 15.45 Haber Kodu : 180601111

2- POLİSE KÜFÜR EDEREK KAÇAN TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILARAK PARA CEZASI KESİLDİ



Çağatay KENARLI, İstanbul

Şişli'de arızalı aracın arkasında oluşan trafiği açmak için çalışan polise küfür ve hakaret ederek olay yerinden kaçan taksiciye 470 lira para ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.

Olay, Şişli Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart 2018'de meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,

Aytekin Kotil Caddesi'nde bir otomobilin arızalı olduğu ve trafiği engellediği ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde çekicide görevli polis memuru U.S.T. olay yerine gitti. 34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir Vermez araçları yönlendiren polis ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru, taksicinin evraklarını kontrol etmek istedi. Evrakları vermeyen taksici polis memuruna hakaret ve küfür ederek olay yerinden kaçtı.



TAKSİCİYE ADLİ İŞLEM YAPILARAK PARA CEZASI VERİLDİ

Polis ekipleri tarafından aynı gün Şişli'de bir AVM'nin girişinde yakalanan Vermez'e 'Görevli memura mukavemet', 'Görevi yaptırmamak için direnme- tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan taksici Ebubekir Vermez'e trafik polisinin 'uyarı ve işaretlerine uymamak' ile 'Görevliye evraklarını vermemek' suçlarından toplam 470 lira trafik cezası kesildi.

01.06.2018

3 - LGS ÖNCESİ ZUHURATBABA VE EYÜP SULTAN'A KOŞTULAR

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL()

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci yarın yapılacak LGS'ye girmek için son hazırlıklarını tamamladı.

Çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi ile Eyüp'teki Eyüp Sultan Türbesi'ne akın etti. Önce dualar edildi, sonra şeker ve tespihler dağıtıldı.

Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler ve kendilerine destek olan aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Çocukları okulda ya da dershanede olan bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürdü. Türbeye annesiyle gelen Zeynep Ülker, " Sınava bir kaldı. Çok heyecanlıyız. Son duamızı etmeye geldik. Çok hazırlandık. Okulda sürekli deneme oluyoruz. Bizim için yoğun bir dönemdi. Yarın bitecek" dedi. Kızıyla türbeye gelen Hatice Yerdeyatar ise "Biz de LGS anneleri olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Buraya son dualarımızı etmeye geldik. Allah bütün yavrularımızın inşallah yardımcısı olsun. Buradan herkese dua ediyoruz. Onlarda heyecanlı bizde heyecanlıyız haliyle. İnşallah 12 buçukta neticeye ermiş olacağız. " diye konuştu. Eyüp Sultan türbesine gelen öğrenciler ve aileleri de dualar etti. Akın Çelik başarılı bir sınav geçirmek için dua ettiğini ifade ederek, "Yeterince çalıştık, İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.

01.06.2018

4- BAKAN SOYLU: SİZİN SÜLEYMANINIZIM. ESKİ SÜLEYMAN

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da yapılan Fevzi Çakmak Cami'nin ibadete açılışına katıldı. Bakan Soylu, caminin açılışı öncesi burada toplananlarla selamlaştı ve sohbet etti. Bakan Soylu, yaptığı kısa konuşmada, "Bugüne kadar bize verilen görevlerde sizleri mahçup etmedik. Allahımıza şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şimdi huzurunuzda İçişleri Bakanı olarak ama esas olarak ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak bulunuyorum" dedi.

Soylu, toplanan kalabalığa hitaben, "Sizin şunları bilmenizi istiyorum. Sizin Süleyman'ınızım, eski Süleyman. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Allah'ımıza çok şükürler olsun karşınızda alnımız ak, aynı buluştuğumuz günlerde olduğu gibi yüzümüz aynıdır. İnşallah bu süreç içerisinde daha çok birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Fevzi Çakmak Cami'nin açılış kurdelesini kesen Bakan Soylu, cuma namazını da burada kıldı.

01.06.2018

5- MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN "TACİZ" İDDİASI: ŞÜPHELİ KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Sultanbeyli'de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sultanbeyli'de önceki gün sahibi olduğu markete alışverişe gelen 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile aranan şüpheli B.Ü., Ankara'da trafik kontrolü sırasında yakalandı. B.Ü., dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. B.Ü., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

B.Ü., savcılık sorgusunda, olay günü markete ilişkin bildiri dağıtırken yanında çocuk olan bir kadının geldiğini belirterek, "Karşıdan çocuklu bir anne geldi. 'Sen mi yaptın' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Ben kocama söylerim, gerekirse seni yakacak' dedi. 'Anlamadım hanımefendi' dedim, mağazaya gittim" dediği öğrenildi.

Marketin alt katındayken personelin kendisini aradığını söyleyen B.Ü'nün, "Personelim beni aradı. Çocuğu taciz ettiğimi söylemişler, mağazayı basmışlar. Ben de emniyete doğru kaçtım. O psikoloji ile otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Trafik polisi bizi durdurdu, teslim aldı. Bizim mahalleyi basmışlar, akrabalarıma oradan çıkmasını söylemişler" dediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Savcılık, Bitlis'te de benzer gerekçeyle bir süre cezaevi yattığı öğrenilen B.Ü.'yü, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.



6- KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU'NUN DERDEST EDİLMESİ: 9 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

*Mahkeme, çoğu er ve uzman olan diğer 52 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 9 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yarbay Mehmet Erol, eski albay Mehmet Yorgancı, eski binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski yüzbaşılar Kenan Keskin, Münir Sözen, eski astsubay Okan Şentürk, eski astsubay Eyüp Karahan ile tutuksuz sanık eski üsteğmen Arif Yıldırım'ın TCK'nin 309/1. maddesi uyarınca "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, bu 9 sanığa Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun alıkonulmasından dolayı "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, eski üsteğmen Arif Yıldırım'ın yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını, Korgeneral Bekiroğlu'nun alıkonulması yönünden ise beraat etmesi gerektiğini belirterek bu sanık yönünden muhalefet şerhi düştü. Mahkeme, ceza alan tutuksuz sanık Arif Yıldırım'ın tutuklanmasına da karar verdi.

52 SANIĞA BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, eski teğmen sanık Veysel Ertem hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, çoğu er ve uzman olan diğer 52 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

7- MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE LGS EYLEMİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL

Bu yıl TEOG yerine ilk kez yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na karşı öğrenci ve veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 14.00'te toplanan öğrenci ve velilerin protesto eylemine, bazı CHP'liler ile STK'lar da destek verdi. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, sloganlar attı.

"BAKANLIK HER ŞEYİ ÇORBA HALİNE GETİRDİ"

Ardından, LGS'ye girecek öğrenci velileri adına basın açıklamasını Orhan Üstün okudu. Üstün, "Bu sınav ve ardından yapılacak yerleştirme sistemi bu dönem öğrenci ve velilerin kâbusu haline geldi. Bir gecede kaldırılan TEOG yerine gelen sistem, birçok eleştiriye maruz kalmış TEOG'u bile arattı. Aceleciliğin ve keyfiyetin bedelini bu sınava hazırlanan gelecek dönem liselere başlayacak olan öğrenciler ve veliler ödedi ve ödeyecek. Bakanlığın yeni sistemle vadettiği hiçbir şey gerçekleşemez. Ne öğrenciler sınav stresinden kurtuldu ne de öğrenciler istedikleri okula yerleşebilecek durumda yeni sistemle bakanlık her şeyi çorba haline getirdi. Her zaman ki gibi veli ve öğrencilere bu sisteme alışmaları dışında bir seçenek bırakmadı." Dedi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ben buradan hiç Milli Eğitim Bakanı'na seslenmeyeceğim. Çünkü bir ülkede bir adamın iki dudağından çıkan sözle sistem değişiyorsa ve bundan Milli Eğitim Bakan'ının haberi yoksa söyleyecek biz söz yoktur. Ancak şu denilebilir." diye konuştu.

