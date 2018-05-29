DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- GÜNGÖREN'DE DEMİR KAPININ ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ

- Çocukların cami önündeki oyunu faciayla sona erdi.

- Tırmandığı demir kapının altında kalan 11 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (),

Güngören'de caminin demir kapısının altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan Fetih Camii'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte camiye giden Mehmet Kardaş, bahçede bulunan sürgülü demir kapıya tırmandı. Çocuğun tırmandığı kilolarca ağırlığındaki demir kapı 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kilolarca ağırlığındaki demir kapının altından küçük çocuk vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, o sırada içeride teravih namazı kıldıran imamında ifadesine başvuruldu.

"SEBEBİ İHMAL"

Aşur ve Aysel Kardaş çiftinin 11 çocuğundan biri olan Mehmet'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen ablaları duruma tepki gösterdi. Dava açacaklarını söyleyen abla Nuriye Kardaş , "Ortada bir ihmal var şikayetçiyiz. Dava açacağız başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

Diğer abla Çiğdem Kardaş ise "Dün akşam aynı sofrada yemek yedik. İki hafta sonra karnesini alacak bir çocuk annesi şuan perişan. Bu perişanlığın sebebi de ihmal. Yeni yapılan bir caminin kapısı nasıl yıkılır bir çocuğun üzerine" dedi.

Küçük Mehmet'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Bitlis'in Güroymak ilçesine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Camiden görüntü

-Kapıdan görüntü

-Nuriye ve Çiğdem Kardaş ile röportaj.

-Akrabası ile röportaj

-Sürgülü kapıdan detay görüntüler

-Vatandaş ile röportaj

-Diğer detaylar

29.05.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180529088

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2- BREZİLYA'LI KADININ MİDESİNDEN116 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 116 kapsül içinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 11 Mayıs'ta Brezilya uyruklu S.A.D.A.J.'ı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen S.A.D.A.J.'ın 116 kapsül halinde 1 kilo 180 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.A.D.A.J. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.A.D.A.J.'ın havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüpheli S.A.D.A.J.'ın havalimanındaki görüntüsü

-Midesinden çıkan kokain kapsülleri

-Genel ve detaylar

29.05.2018 - 13.48 Haber Kodu : 180529077

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3- YAZAR ERİKLİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.

30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etmişti.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

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4- İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU

* 3 ilçede düzenlenen operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda yaklaşık 24 ton 400 kilogram, 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Tuzla, Başakşehir ve Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı. 25 Mayıs Cuma günü kasasında plastik depolar bulunan 4 kamyonu tespit eden polis operasyon düzenledi. Ekipler, kamyonlarda bulunan depolarda yaptığı incelemede toplam 24 ton 400 kilogram 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirdi. 4 sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin kamyonu incelemesi

-Kamyonda bulunan depolardaki kaçak akaryakıt

-İş makineleri yardımıyla akaryakıtların taşınması

-Genel ve detaylar



29.05.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180529089

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5- MARTI PROJESİ'NE ELEŞTİRİYE TAZMİNAT DAVASI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL

Kamuoyunda "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Transfer Merkezi Projesi'nin mimarı Hakan Kıran'ın, projesine yönelik eleştiri makalesi yazan İstanbul Kent Savunması üyelerinden sosyal bilimci Cihan Uzunçarşılı Baysal'a açtığı bin liralık tazminat davasına devam edildi.

Duruşmada dinlenen Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Mahmut Cemal Kafadar, "Dubaileştirmek kavramı son zamanlarda literatürde kullanılan bir kavram" diyerek eleştirinin mimari literatürde gayet makul olduğunu söyledi. Davalı Cihan Uzunçarşılı Baysal ise "Tarihi dokuya zarar veriliyorsa bunları eleştirme hakkımız vardır" dedi. Duruşma tanık ifadesine karşı beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilerek ertelendi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde adliye önünde Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Baysal'a destek için gelen İstanbul Kent Savunması bazı üyeleri "Yaşamı savunanlar değil, Kabataş'ı betona gömen mimar Hakan Kıran yargılanacak" yazılı pankart açtı.

"BU ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ BASKILAMAKTIR"

Daha sonra basın açıklaması yapan Cihan Uzunçarşılı Baysal, şunları söyledi:

"8 bin 500 yıllık bir dünya incisi kentten bahsediyoruz. Öyle bir kent ki, herhangi bir yerine bir çivi takmak için milyon kere düşünmek gerek. Şimdi bu kentin en önemli tarihi bölgelerinden birine, bir tarafında Sinan'ın yüzük taşı gibi kondurduğu Molla Çelebi Camii, diğer yanında Balyan'ın Valide Sultan Camii arasına bir gudubet, bir Martı Projesi bir beton martı ve iki yanına da yumurta şeklinde bir transfer merkezi yapılmak isteniyor. Ve ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Hakan Kıran'ın projesinin İstanbul'u Dubaileştirdiğini, yani her yerde görülen görseli öne çıkaran, imajı öne çıkaran mimarın kendi fantazilerinden kaynaklı bu güzelim tarihi alanı mahvettiğini yazdım."

Hakan Kıran'ın kendisi aleyhine bin liralık tazminat davası açtığını ve kendisini eleştiren herkese de dava açtığını söyleyen Baysal, "Bu özgür düşünceyi baskılamadır" ifadesini kullandı. Duruşmaya tanık olarak dinlenmesi için gelen Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Mahmut Cemal Kafadar ise 29 Mayıs tarihine dikkat çekerek bugün İstanbul'un fethinin yıldönümü olduğunu ifade etti. Kafadar, "Yüzlerce yıllık kültür mirasının nasıl değerlendirileceği üzerine konuşuyoruz. Buna saygılı olmak meselesi var veya bunu kaale almadan yeni fantazi projelerle şehre yeni biçim kazandırmak var" dedi. "Dubaileştirmek şu anda akademik literatüründe sıkça kullanılan analitik bir enstrüman, araç" diyen Kafadar, Dubaileştirme kavramının kullanılmasının son derece yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Basın açıklamasının ardından bugün 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, davalı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve avukatı Arman Yılmaz katıldı. Davacı Hakan Kıran'ın katılmadığı duruşmada, avukatı Asil Evirgen hazır bulundu.

"GAYET MAKUL BİR ELEŞTİRİ"

Duruşmada, davalı tarafın tanığı Prof. Dr. Mahmut Cemal Kafadar dinlendi. Kafadar, "40 yıldır araştırmacıyım. Çeşitli üniversitelerde görev yaptım. Şu anda Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. 20-25 yıldır İstanbul araştırmaları yaptım. Osmanlı deyince bunun ana beyni İstanbul olarak düşünüyorum. İstanbul mimarisi bu konuda çok önemlidir. Söz konusu dergideki makaleyi okudum. Makalenin, mimari literatürde gayet makul bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. 'Dubaileştirmek' kelimesi son zamanlarda literatürde kullanılan bir kavram. Bu projenin Osmanlı dönemi yapısına uygun olmadığını düşünüyorum. Bu makale, yasal sınırlar içinde yazılmıştır, New York Times'ta yayımlanan makale yazıları da böyledir" dedi.

"TARİHİ DOKUYA ZARAR VERİLİYORSA ELEŞTİRME HAKKIMIZ VARDIR"

Davalı Cihan Uzunçarşılı Baysal ise "Bu dava sayın mahkeme için de, bizim içinde bir emek kaybıdır. Her Mimar 8 bin 500 yıllık bu şehre tüy dikme, kuş dikme hakkına sahip mi? İleride torunlarımıza ne söyleyeceğiz, eleştiri hakkımız vardır. Tarihi dokuya zarar veriliyorsa bunları eleştirme hakkımız vardır" dedi. Mahkeme, taraf avukatlarına tanık anlatımlarına karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü

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-Cihan Uzunçarşılı Baysal konuşması

-Mahmut Cemal Kafadar konuşması

-Genel ve detaylar



29.05.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180529078_

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