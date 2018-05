1- (ÖZEL) - İSTANBULLULARIN "MAKAS" KABUSU... HER AN HER YERDELER

* İstanbul'da herhangi bir yolda, bir kaç dakika kayıtta olmak yeterli. Kısa süre içinde görüntüye onlarca makas atan araç yansıyor.

* Kazalara davetiye çıkaran trafikte adeta kabus haline dönüşen "makasçılar"a karşı bir türlü önlem alınamıyor.

* Makas atan sürücünün neden olduğu kaza nedeniyle sakat kalan Şahin Uzunyolcu, "Cezalar yetersiz, hapis cezası verilsin" dedi.

TEM, D-100, O-3... Her an her yerdeler. Tüm önlemlere rağmen 'Makasçı'lar İstanbul'da kabus olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakan Bakanı Süleyman Soylu, onlar için "Çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır" açıklamasında bulundu. Açıklamanın üzerinden bir hafta geçti. İstanbul'da herhangi bir yolda, bir kaç dakika kamera ile kayıtta olmak yeterli. Kısa süre içinde görüntüye onlarca makas atan araç yansıyor.

NEREDEYSE HER DAKİKA RASTLAMAK MÜMKÜN

Trafikte ani şerit değiştirerek ilerlemek 'makas atmak' olarak adlandırılıyor. Bu şekilde ilerleyen sürücüler kazalara davetiye çıkarıyor; ölümlere, yaralanmalara sebep oluyorlar. Alınan önlemlere rağmen makasçılar bir türlü durdurulamıyor. Trafik magandalarına, İstanbul'un her yerinde gece-gündüz, neredeyse her dakika rastlanıyor. Yarattıkları tehlike ile diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatıyorlar. Zaman zaman da makas atarak yarışıyorlar. İşte bu sürücülerden bazıları kameraları tarafından görüntülendi.

CEZASI : 236 LİRA

Makas atarak seyreden sürücülere, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ten 236 lira para cezası kesiliyor. Sürücüler makas atanlara yönelik cezaların yetersiz olduğunu söylüyor.

Makas mağduru olduğunu belirten Şahin Uzunyolcu, "1990 yılında O-3 bağlantı yolunda makas atan araç aniden önüme kırdı. Kaza yaptık. Sağ tarafım felç. Koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum. Cezalar yetersiz, hapis cezası verilsin" dedi.

Saadettin Selçuk ise, "Kendilerinin ve diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyorlar. Bunlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı. Özellikle O-3 bağlantı yolunda çok sayıda aracın ani şerit değiştirerek ilerlediğini söyleyen Hüseyin Özkan de, "İnsan hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu yolda da sürekli karşılaşıyorum" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN HAYATI UCUZ DEĞİL"

Kadın sürücüler de makas atan sürücülerden şikayet etti. Nebahat Kanatlı, "Trafikte karşılıyorum. Cezalar yetersiz. Kendi canlarını düşünmeyip bir de başkalarının canını tehlikeye atıyorlar" diye konuştu. Cansu Karaman ise, "Plakalarını bile alamıyoruz, çok hızlı gittikleri için. Yanlış yapıyorlar, kimsenin hayatı ucuz değil" dedi.

2- (ek bilgilerle) ESENLER'DE İLKOKULDAKİ "BOMBA" ALARMI: ESKİ BİR EL BOMBASI BULUNDU

Esenler'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı. Bomba uzmanı ekip, eski el bombasını alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

3- KARAMOLLAOĞLU SEÇİM STARTINI EYÜPSULTAN'DAN VERDİ

- Erbakan'ın mezarını da ziyaret etti.

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin startını İstanbul'da verdi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Temel Karamollaoğlu, daha sonra Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Karamollaoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Eyüp Sultan'ın özelliği var. İstanbul'un fethinden sonra bu makam ihya edildi. İstanbul'un fethi için yıllarca önce Peygamber Efendimiz'in ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor. Bizim memleketimizin için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hak'kın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL OLAĞAN HALE GELMEMELİ"

"Olağanüstü hal olağan hale gelmemeli" diyen Temel Karamollaoğlu, "Çünkü olağanüstü hal, kanunların geçici bir zaman için rafa kaldırılması manasına gelir. Bu süreklilik addederse o zaman kanunsuzluk olur. Kanunlar, bir kişinin ve bir idarenin inisiyatifine terk edilmiş olur. Bundan dolayı biz olağanüstü halin kısa bir zaman sonra mutlaka kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bize böyle bir vazife yüklenirse ilk yapacağımız işlerden bir tanesi olağanüstü halin kaldırılması olacaktır. Türkiye'nin acilen olağan hale dönmesi gerekir" diye konuştu.

EKONOMİ YORUMU...

"Ekonomi zirvesi yapıldı. Ekonomideki gidişatla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna Karamollaoğlu, "Herhalde bu hükümetin son zirvesi oluyor; çünkü şöyle olacak zaten bundan sonra hükümet olmuyor. Bu sadece zirveyle halledilecek bir iş değil.

Herkes bir kişinin dediğini tasdik edecek tarzda bir zirveyse, zirve yapmışsın yapmamışsın ne yazar. Mühim olan bir istişare ortamının oluşmasına ihtiyaç var" diye cevap verdi.

Temel Karamollaoğlu, açıklamanın ardından "Bilge başkan, Temel başkan", "İşte ordu işte komutan" sloganları eşliğinde Eyüp Sultan'dan ayrıldı.

ERBAKAN VE FATİH SULTAN MEHMET'İN KABİRİNİ ZİYARET ETTİ

Karamollaoğlu buradan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine geçti. Erbakan'ın mezarı başında partililerle birlikte dua eden Temel Karamollaoğlu buradan da Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti.

4- TRAMVAY İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Fatih'te tramvay ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri çift yönlü olarak bir süre aksadı.

Kaza öğle saatlerinde Laleli'de meydana geldi. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay yoluna giren bir araca tramvay çaptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaklaşık yarım saat çift yönlü olarak aksayan tramvay seferleri polisin kazaya karışan aracı kaldırmasından sonra normale döndü.

KAZA DERS OLMADI

Kazadan yarım saat sonra aynı yerde iki halk otobüsünün yasak yerden "U" dönüşü yaparak karşı şeride geçmesi kameralara yansıdı.

5- KIRMIZI IŞIKTA DURAMAYINCA ÖNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI



Fatih'te kırmız ışıkta duramayan bir cip, önündeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Vatan Caddesi Aksaray istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SK 2040 plakalı cip Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde kırmızı ışıkta bekleyen 06 HD 1467 plakalı otomobile duramayarak arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



6- ŞİLE'DE 1 GÜNLÜK ASKERLİK MUTLULUĞU

Şile Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle "Temsili Askerlik ve Yemin Töreni" gerçekleştirildi. Engelli askerler, heyecan ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törene Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Sv. Albay Ali Beşir,Belediye Başkan Yardımcısı M.Turan Temel,daire amirleri ve aile yakınları katıldı. Ahmet Cesur, Abdulkadir Özal, Enes Aydoğan ve Abdurahman Deniz yapılan törende yemin ederek 1 gün de olsa asker olma onurunu yaşadılar.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Albay Ali Beşir, "Bu güne kadar çeşitli hastalık ve engelleri nedeniyle askerlik vazifesini gerçekleştiremeyen kardeşlerimiz için yemin töreniyle kutsal vazifeyi yerine getirmelerini sağlıyoruz. Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk Ulusu için onur vesilesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulanan temsili askerlik faaliyeti icra edilmeye başlanmıştır. Bu gün burada sizler, bizlere ve bütün dünyaya yüreğinizle nasıl Türk askeri olacağınız gösterdiniz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla çarpan yüreğiniz güzel vatanımızın bir teminatıdır" dedi.

Temsili askerler adına konuşma yapan Abdulkadir Özal kendisi için kürsüye konulan sehpaya çıkarak bir günde olsa Türk Askeri olmanın gururunu yaşıyorum.Arkadaşlarım ve ben bizleri şanlı bayrağımız altında Türk Ordusunun bir ferdi olma onurunu yaşattığınız için başta Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Garnizon Komutanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

7- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS'E TAŞINMASINA TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek için İHH öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından Fatih Camii'nde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Üzerinde "Kudüs Müslümanlarındır" yazan pankart açan grup, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Saraçhane parkına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş saraçhane parkında kurulan platformun önünde son buldu. ABD ve İsrail'in hukuksuz bir şekilde bu kararı aldığını söyleyen grup, büyükelçiliğin Kudüs'te açılamayacağını savundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da burada yaptığı konuşmada; "Gazze'deki kardeşlerimizin bugün yapmış olduğu yürüyüşe, İstanbul'da ve Türkiye'nin bütün illerinden destek verdiniz. Bugün Cuma ve yürüyüş oldu. O yürüyüşten henüz haber alamadık. Neler yaşandı. Ama Pazartesi günü küçük şeytan Trump Kudüs'teki zalim, katil, emperyalist ve alçak Amerika büyükelçiliğinin açılışını yapacakmış. Amerika yalnız kalmış. İster yalnız kalsın, ister dünyayı arkasına alsın. Biz Müslümanlar Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu biliyoruz. Kabul ediyoruz bunun için de gerekirse malımızı, vermeye hazırız" dedi. Grup açıklamanın ardından Saraçhane parkından ayrıldı.

