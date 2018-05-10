DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



(ÖZEL)

1-SİLAHLA VURDU, ARAYA GİRENLERİ TOKATLADI

- Kartal'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Saldırgan araya girenlere de tokat attı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı.

ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYRILMAYA ÇALIŞTI

Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.

Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-

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(GÜVENLİK KAMERASI)

İKİ grubun tartışması

Gruptan kilolu siyah renkli kişi gruptan birini vurması

Kilolu siyahlı kişi etrafındaki herkese tokat atması

Vatandaşın olayı ayrılması

Yaralıya müdahale etmeleri

Caddeden geçen taksiyi durdurması

Yaralı taksiye bindirmesi

Genel ve detaylar

10.05.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180510123



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(ÖZEL)

2- BEŞİKTAŞ'TA POLİS VE SAĞLIK EKİBİNİN ZOR ANLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL ,()

Beşiktaş'ta kendisi için gelen sağlık ekibine saldıran bir kişi, polis aracının da yolunu kesti. Polis ve sağlık ekibinin zor anları kameraya yansıdı.

Hakkı Yeten Caddesi'nde dün öğle saatlerinde devriye gezen polis ekibi yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Polis ekibi, sağlık ekibi çağırdı. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yerde yatan ve adının Yaşar olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahalede bulunmak istedi. Bu sırada kendine gelen 50 yaşlarındaki kişi, sağlık personeline saldırdı. "Senin için geldik" diyen sağlık personeline "Geldin ama beni öldürmeye geldin galiba" diyen adamı araya giren polisler sakinleştirmeye çalıştı. Bu kişi, sağlık ekibine "Bana vurdunuz" deyince polis "Sana vurmadılar senin için geldiler" diyerek uzaklaştırmak istedi.

SAĞLIK EKİBİNE TÜKÜRDÜ, POLİSİN YOLUNU KESTİ

Bir türlü sakinleşmeyen kişi, sağlık personeline tükürdü. Bunun üzerine sağlık ekibi ambulansa binerek buradan ayrıldı. Polis ekibi de araca binerek gideceği sırada, adam polis aracının önünü kesti. Polis aracı manevra yaparak bu kişiden kurtulup yoluna devam etti.

Görüntü dökümü

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-Yerde yatan kişi, başındaki polis ekibi

-Sağlık ekibinin ilk müdahalesi

-Kendine gelen kişinin sağlık ekibine saldırmak istemesi

-Sağlık ekibi,Yaşar isimli kişi ve polis arasında yaşanan diyaloglar

-Kişinin sağlık ekibine tükürmesi

-Polisin adamı uzaklaştırması

-Sağlık ekibinin ambulans ile ayrılması

-Adamın polis aracının yolunu kesmesi

-Polis aracının manevra yaparak adamdan kurtulması

-Genel ve detay görüntüler

10.05.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180510100

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3- "UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ" DAVASI...

Hakan KAYA- Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO)'nın, mobil uygulama UBER'e erişim yasağının getirilmesine yönelik açtığı davasının 4'üncü duruşması yapıldı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, UBER'e karşı açılan iki ayrı davanın, tek dava haline geldiğini ve bir sonraki duruşmanın 4 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Duruşmasının sona ermesinin ardından İTEO Başkanı Eyüp Aksu, adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Aksu, yaptığı açıklamada, UBER'in yasal bir hakkı olmadığı halde taksi esnaflığının yerine yolcu taşımacılığına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Elimizde sizlerle paylaşacağımız ilgili sair makamlardan almış olduğumuz evraklar mevcuttur. Şu şekilde; İçişleri Bakanlığı 4 ay içerisinde 4963 UBER ve benzeri firmalara ait olan korsan taşımacılık yapan araçlara ceza uygulamıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1577 aracın turizm belgesi iptal edilmiştir. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı tarafından konu hakkındaki görüşleri evraklar arasında mevcuttur. Konumuzla alakalı sair ilgili kanunlar ve mevzuat da bizlere dayanak olmaktadır."

Aksu, yetkili makamlardan, mevcut yasal hakları olan taşımacılık faaliyetinin, kesin olarak taksiciler adına tesis edilmesini istedi.



Görüntü Dökümü:

Adliye bahçesinde toplanan taksiciler

Açılan pankart

İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun basın açıklamasını okuması

Genel ve detaylar

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4- BALYOZ DAVASI SAVCISI KIRBAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

*Mahkeme eski savcının Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

*Balyoz Planı davasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra beraat eden 14 kişinin katılma talebi kabul edildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın yargılandığı davada tahliye talebi Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması gerekçesiyle reddedildi.

Savaş Kırbaş'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

BALYOZ MAĞDURLARININ KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ile tarafların avukatları katıldı. Balyoz Planı davasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra beraat eden Fikret Güneş, Bora Serdar, Ahmet Yavuz, Ali Sadi Ünal, Erdem Caner Bener, Cemal Temizöz, Abdullah Gavremoğlu, İhsan Balabanlı, Abdullah Galay, Kubilay Aktaş duruşma salonunda hazır bulunarak davaya katılma talebinde bulundu. Ahmet Küçükşahin, Mustafa Kemal Tutkun, Faruk Oktay Memioğlu ve Dursun Çiçek ise mahkemeye dilekçe göndererek katılma taleplerini iletti. Katılma taleplerine ilişkin söz alan Ahmet Yavuz'un avukatı Mehmet Yavuz, katılma talebinde bulunanların 3 yıl cezaevinde kaldığını ve Balyoz davası ile askeriyenin tasfiye sürecine girildiğini, yerine gelen kişiler tarafından da darbe girişiminde bulunulduğunu belirtti.

"8 ÜYE BÜTÜN DOSYALARDA SORUŞTURMA AÇILMAMASI KONUSUNDA 'RET' OYU KULLANIYORDU"

Mahkeme heyeti de suçtan doğrudan zarar görme sıfatlarının bulunduğu gerekçesiyle katılma taleplerini kabul etti. Duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanan eski HSK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tanık olarak dinlendi. Okur, "Hakkında FETÖ'den işlem yapılan 8 üye bütün dosyalarda soruşturma açılmaması konusunda 'ret' oyu kullanıyordu" dedi. Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık Savaş Kırbaş, sadece Balyoz davası savcısı olduğu için yargılandığını ve FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması ve Balyoz davasında savcı olması, bu davanın Yargıtay'da kısmen bozulmuş olması, bu davaya ilişkin şikayetleri dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.



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5- EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN KİŞİYE 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Eşi Ayşegül Demir'i silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ömer Demir, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Demir ve avukatları ile mağdur eşi Ayşegül Demir'in avukatları katıldı.

SANIK YARALAMADAN HÜKÜM KURULMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan Ömer Demir, eşini öldürmek gibi bir kastı olmadığını savundu. Demir, "Anlık gelişen bir olaydı. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim, yaralamadan hüküm kurulsun" dedi.

Sanığın avukatı Aykut Kaya da, müvekkili ile mağdur eşi arasında 1 metreden daha yakın bir mesafe bulunduğunu belirterek, "Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor, bu nedenle belden aşağısına ateş ediyor. Eylem yaralama niteliğindedir" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırdı. Mahkeme, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı gerekçesi ile sanığı, alt sınırdan uzaklaşarak 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Silahlı saldırı anı



10.05.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180510124

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6- THY UÇAĞINA KUŞ ÇARPTI; 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Pist kontrolü nedeniyle iki uçak pas geçmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Üsküp'ten İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın TK1004 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına saat 11:43'de Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz şekilde iniş yaparken pist kontrolü sırasında THY'nin 1018 sefer sayılı Priştina ve SV259 sefer sayılı Suudi Arabistan Havayolları'nın Medine'den İstanbul'a gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Kuşa çarpan THY pilotu ile Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında konuşmalar şu şekilde kayıtlara yansıdı:

"Efendim son yaklaşmada kuş çarptı.Pist içinde düşmüş olabilir. Kontrol edilmesini sağlar mısınız"

Görüntü dökümü

Ses kaydı

10.05.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180510092

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7- DURUŞMA SIRASINDA YAŞANAN CİNSEL TACİZ DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Duruşma sırasında eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Küçük'e göz kırptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Cengiz S'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Cengiz S., ile müşteki Eda Küçük ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.



DURUŞMA SALONUNDA CİNSEL TACİZ İDDİASI

Söz alan Eda Küçük, ablası ile Cengiz S.'nin eski nişanlı olduklarını, ablası ile Cengiz S.'nin birbirleri ile davalık olduklarını, Ekim ayında görülen davanın duruşmasına izleyici olarak katıldığını belirterek, "Sanığın bulunduğu tarafa baktığımda bana göz kırptı. Ayrıca öpücük gönderdi. Duruşma devam ediyordu. Annem ve arkadaşım bunu gördüler. Ben ne tepki vereceğimi bilmediğimden olay günü de bu durumla ilgili beyanda bulunmadım. Hemen akabinde savcılığa şikayette bulundum" dedi.

ANNESİ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Eda Küçük'ün annesi Enise Küçük de tanık olarak dinlendi. Enise Küçük, "Duruşma devam ederken sanık, izleyici olarak yanımda oturan kızım Eda'ya doğru döndü göz kırptı ve öpücük attı. Ben fenalaştım. O gün kızımın neden şikayetçi olmadığını bilmiyorum" dedi.

Sanığın avukatı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cengiz S.'nin 10 Ekim 2017 tarihinde görülen bir davanın duruşması sırasında izleyiciler arasında bulunan şikayetçi Eda Küçük'e yönelik öpücük işareti yaptığı ve göz kırptığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



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