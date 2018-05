DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- GEMİNİN ÇARPTIĞI TARİHİ YALIDA ÇALIŞMA BAŞLADI

* Askılama yöntemiyle, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

-Havadan görüntülerle çalışmalar

-Yalıdaki askılama çalışması

-Yalının havadan görüntüleri

-Geminin yalıya çarpma anı

2- MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ANİDEN DURAN TAKSİYE BÖYLE ÇARPTI

İstanbul

Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde meydana gelen kazada aniden duran taksiye arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi takla atarak yere savruldu. Kazanın ardından diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı tüneldeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

-Güvenlik kamerasında yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kaza anı

3- TAKSİM'İ ARILAR BASTI

Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağacta toplandı. Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra arıcılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.

Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor. Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar. Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

-Sokakta uçuşan arılar

-Giysilerini başlarına kapatıp arılardan korunmaya çalışanlar

-Arıları kafese alan kişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Çatıdaki arı kovanları

-Bina pervazı ve ağaca toplanan arılar

-Okan Bakır ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

4- SİYANÜRLE İNTİHAR EDEN İŞ KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kadıköy'de, siyanür içerek yaşamına son veren Necla Köker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze yakınlarına teslim edildi.

Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker (45), Kadıköy'deki evinde, dün siyanür içerek yaşamına son vermişti. Köker'in cenazesi AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köker'in otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Necla Köker'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

-Necla Köker'in cenazesinin Adli Tıp'tan alınması

-Genel ve detaylar

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşma, heyetteki değişiklik nedeniyle Enis Berberoğlu'nun tanıklarının dinlenilmesi için 18 Temmuz'a bırakıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak görülen 6'ncı celseye, başka suçtan halen Maltepe 2 No'lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dinletmek istedikleri tanıkların hazır bulunduğunu; ancak Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın duruşmada olmaması nedeniyle tanıkları asıl başkanının hazır bulunduğu celsede dinletme talebinde bulundu. Avukat Ergün, duruşma günün de seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti.

DURUŞMA SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, heyette ani oluşan değişiklik nedeniyle tanıkların bir dahaki celse dinlenmesi talebini kabul etti. Heyet, duruşmayı 18 Temmuz tarihine bıraktı.

Öte yandan Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından tanık olarak dinletilmek istenen 7 kişiden olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da duruşmanın görüldüğü koridorda bekledi. Daha sonra davaya destek için gelen CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Barış Yarkadaş'ın aralarında bulunduğu grup, tanıklar Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile birlikte koridorda hatıra fotoğrafı çektirdi.

-Koridorda CHP'li vekillerle hatıra fotoğrafı

6- TUNCAY ÖZKAN: ENİS BERBEROĞLU FETULLAHÇI DEĞİLDİR DİYECEĞİZ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla yargılandıkları dava öncesi CHP milletvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. CHP milletvekili Tuncay Özkan " Yedi tane tanık buraya geldik. 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır" dedi.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Dursun Çiçek, Ali Özcan ile Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'den oluşan milletvekilleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"BERBEROĞLU'NUN DERHAL ÖZGÜR BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Yine bir Enis Berberoğlu davasında birlikteyiz. Enis Berberoğlu bir milletvekili gazeteci olarak CHP İstanbul milletvekili olarak hukuksuz, haksız, delilsiz bir şekilde 330 gündür cezaevindedir. Hakkında herhangi bir delil yoktur. Karineler, kanaatler dışında ileri sürülebilecek en küçük bir bulgu gündeme getirilmemiştir. Casusluk iddiası çökmüştür. Mahkeme Enis Berberoğlu'nu bu hukuk enkazının altında esir tutmaktadır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Burada protesto ediyoruz. Enis Berberoğlu'nun derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Enis Berberoğlu politik amaçlara, seçim çıkarlarına alet edilmeden özgürlüğüyle mutlaka buluşturulmalıdır" diye konuştu.

"ENİS BERBEROĞLU FETULLAHÇI DEĞİLDİR" DİYECEĞİZ

"Burada bir acımı da ifade etmek isterim" diyen Özkan, "Ben, sayın Dursun Çiçek, Mustafa Balbay yedi tane tanık hep beraber buraya geldik. 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu bir Atatürkçüdür. Enis Berberoğlu bir devrimcidir. Enis Berberoğlu bu ülkenin modernizmine çağdaşlığına inanmış bir gazetecidir. Ona Fetullahçı yaftasını yapıştıran savcıları buradan lanetliyorum. Böyle bir davada böyle bir tanıklık yapmaktan dolayı bu hukuk enkazının önünde bu hukuk insanlarını protesto ediyorum. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu'na böyle bir leke sürülemez. Eğer Enis Berberoğlu'na böyle bir leke sürülecekse herkes dönsün aynaya baksın diyorum. Biz hep beraber birazdan içeriye gireceğiz ve Enis Berberoğlu davasında onunla ilgili şahitliklerimizi yapacağız. Ancak bu benim ve diğer arkadaşların yüreğini sızlatıyor. Bizler Enis Berberoğlu'nun Fetullahçı olmadığını biliyoruz ve buradan haykırıyoruz; Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Bizim mücadelemiz dün başlamadı. Biz seksenli yıllardan itibaren bu tehlikeye hep işaret ettik. Biz Fetullah Gülen tehlikesinin her zaman karşısında olduk. Onunla kol kola, el ele yürüyenler, onunla beraber aynı şarkıyı söyleyenler, aynı yağmurun altında ıslananlar biz sizler gibi değiliz. Biz aynı şarkıları söylemedik. Aynı şarkıları söylemedik. Aynı yağmurun altında ıslanmadık. Aynı yolda hiç bulunmadık. Enis Berberoğlu da biz de dün olduğu gibi Fetullah'ın karşısındayız. Herkes dönse onun yanında olsa biz hep beraber yine onun karşısında yer alacağız" şeklinde konuştu. Milletvekilleri yapılan basın açıklaması sonrası adliyeye giriş yaptı.



-Basın açıklamasının yapılması

-Milletvekillerinin adliyeye girişi

-Genel ve detaylar

7- AYDIN DOĞAN VAKFI'NDAN BAŞARILI KIZ ÖĞRENCİLERE DESTEK



Aydın Doğan Vakfı'nın yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan en başarılı 36 kız öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Aydın Doğan Vakfı'nın yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan 36 kız öğrenci, 'Başarı Beni İstanbul'a Götürüyor' gezisi kapsamında öğretmenleriyle birlikte 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da ağırlandı. Vakfın 2009 yılından beri düzenlediği organizasyonda bu yıl Ağrı, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kars, Osmaniye, Tekirdağ'dan gelen öğrenciler, gezi süresince Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya gibi İstanbul'un tarihi mekanlarını görmenin yanı sıra kültürel etkinliklere de katıldı. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tanıtım programlarında üniversiteler hakkında bilgi alan öğrenciler, ayrıca Hepsiburada ofisini de ziyaret ederek e-ticaret ve şirket birimlerinin işleyişleri hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı yakaladılar.

HANZADE DOĞAN BOYNER ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Başarılı kız öğrenciler için Doğan Holding'te bir ödül töreni düzenlendi. Tören öncesi Doğan Holding bünyesinde çalışan kadın konuşmacılar, öğrencilere eğitimin önemini, üniversite okumalarını ve meslek sahibi olmalarını istediler. Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de tören öncesi öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, Hanzade Doğan Boyner ile birlikte gruplar halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TEK CİNSİYETLİ BİR DÜNYA DEĞİL HEP BERABER YAŞIYORUZ"

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Günümüz toplumlarında kadının rolü hala ideal noktadan uzak ve gelişim için gidilecek daha çok yol var. Cinsiyet eşitliği açısından, karşılaştığımız zorlukların temelinde, basitçe ifade etmek gerekirse eski alışkanlıklar ve önyargılar yatıyor. Sosyal normlara, kurallara, varsayımlara ve beklentilere sirayet etmiş bu önyargılar, cinsiyete dayalı kalıplar, üstü kapalı mesajlar; kızlarımızın, kadınlarımızın gerek toplumsal yaşamda gerekse iş dünyası ve akademik dünyada arka planda bırakılmasına yol açıyor. Fakat bu durum, kötümserliğe ya da eylemsizliğe kapılmak için bir neden değil. Çok önemli yollar kat edildi. Bugün burada birçok üst düzey yönetici sizleri görmeye geldi. Sizler de onlardan feyz alıp onlar gibi olmayı planlamalısınız. Dünya değişti ve biz hep beraber bu eşitsizlikleri aşabilecek güçteyiz. Kadınlar erkekler hep beraberö diye konuştu.

"EŞİTSİZLİKLERİN EĞİTİM YOLUYLA AŞILACAĞINA İNANIYORUZ"

Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini ifade eden Fetvacı, "Biz istersek çok önemli şeyler başarabiliyoruz. Önemli olan çocuklara istedikleri fırsatları verebilmek. Bu fırsatları yakaladığınız zamanda ısrarla, inatla hiç durmadan çalışmak. Aydınlık bir geleceğin anahtarının, gençlerimizin elinde olduğuna inanıyor ve eşitsizliklerin eğitim yoluyla aşılacağına inanıyoruz. Bu alanda da sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili burslar veriyoruz. Yurtlardaki sizlerle iletişim içinde olmaya çalışıyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerin, üniversiteye hazırlanan her birinize üniversiteye hazırlık kitaplarınızı hangi alanda istiyorsanız yolluyor. Burslar verdiğimiz öğrencilerimize mentorlük programımız var. Doğan grubu yöneticileri birebir öğrencilere buluşuyorlar, konuşuyorlar, dertleşiyorlar önerilerde bulunuyorlar. Onun ötesinde yaz okulumuz var. Bu yaz okulumuz geçen sene çok başarılı oldu. Yaz okuluna gelen burslu üniversite öğrencilerimiz kendi aralarında liderlik, proje yapma ve güçlü kadın olma eğitimi aldılar. Onlarla en gurur duyduğumuz proje 'Sen de yapabilirsin' projesi oldu. Onlar şöyle dediler: 'Biz yapıyorsak başkaları da yapabilir' yurtlara gitmeye karar verdiler. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"SİZDEN SONRAKİ ARKADAŞLARINIZA İLHAM KAYNAĞI OLMANIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Fetvacı konuşmasına şöyle devam etti:

"Önyargıların, kalıplaşmış söylemlerin, kültürel kalıntıların sizi hedefinizden alıkoymasına asla izin vermeyin. Sizin gibi başarılı genç kızlarımızı, karşımızda böyle arzulu, heyecanlı görmek bizi motive ediyor. Ancak şunu unutmayın; sizin de eğitimlerinizi tamamlayarak, sizden sonraki arkadaşlarınıza ilham kaynağı olmanız çok önemli. Bu anlamda her biriniz birer rol modelsiniz. Dünyada zaten kadınların eğitimi ile ülkeler sosyal ve ekonomik olarak gelişiyorlar. Bu problem sadece bizde değil dünyanın her tarafında var. Ama bu bizim daha da iyiyi istememiz için bir özür değil. Biz sizinle gurur duyuyoruz, sizin de kendinizle gurur duymanızı istiyoruz. Öncelikle öğretmenlerinize sonra hepinize teşekkür ediyorum.'

36 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ ÖDÜL ALDI

Konuşmaların ardından yurtlarının en başarılı 36 öğrencisi ve öğretmenleri, ödüllerini Vakıf Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Doğan Holding CEO'su Yağmur Şatana, Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan ve Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu'nun elinden aldılar. Başarılı öğrencilere Hepsiburada tarafından taşınabilir bilgisayar hediye edilirken, ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere hediye çeki ve çeşitli hediye kitaplar verildi. Tören toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Temelleri 1996 yılında atılan Aydın Doğan Vakfı'nın kuruluş amacı, tarafsız ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemek. Kamu yararı gözetilerek yapılan Vakıf faaliyetleri eğitim, kültür, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırıldı. Aydın Doğan Vakfı çatısı altında toplanan Doğan Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiği bütün sosyal ve kültürel faaliyetler ise Vakfa en önemli katkıyı sağlamakta.

BABA BENİ OKULA GÖNDER SEFERBERLİĞİ

Baba Beni Okula Gönder (BBOG) Seferberliği "Baba Beni Okula Gönderö (BBOG) kampanyası, 23 Nisan 2005'te Doğan Gazetecilik ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Türkiye'nin her köşesinde her kız çocuğunun eğitim olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak amacıyla başlatıldı. Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'in fikir önderliğinde hayata geçirilen kampanya, bugüne dek birçok kız çocuğunun donanımlı ve üretken bireyler olarak yetişmesine destek oldu. Asıl hedefi, eğitim seferberliğini tüm Türkiye'ye yaymak ve her kız çocuğunu okullu yapmak olan "Baba Beni Okula Gönderö kampanyası, içinde maddi destek, toplumsal bilinci geliştirme ve yapısal sorunların giderilmesine yönelik etkinliklerin bulunduğu üç boyutlu bir çalışma olarak tasarlandı ve uygulandı. "Baba Beni Okula Gönderö seferberliği 300 binin üzerinde destekçisi, aldığı ödüller, kız çocuklarının eğitimi için sağlanan 35 milyon TL'nin üzerinde kaynak ile Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu.

-Öğrencilerin gelişi

-Hanzade Doğan Boyner'in öğrencilerle sohbeti

-Candan Fetvacı'nın konuşması

-Ödül töreni

