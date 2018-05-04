DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR ÇARŞISI'NDA KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376"

"Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi bütün teferruatıyla açıklayacağım. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te 297" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, "Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi bütün teferruatıyla açıklayacağım. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım. Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: Bunların tek bir amacı millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Ve yönetimi devraldınız. Peki siz millete ne vadediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

04.05.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180504138

04.05.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180504140

04.05.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180504143

04.05.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180504144

04.05.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180504141

==================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESTORASYONU TAMAMLANAN NUSRETİYE CAMİİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Can EROK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restore edilen Nusretiye Camii'nde cuma namazı kılıp açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki Nusretiye Camii'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Nusretiye Camisi'nin açılış töreninde, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından konuştu. Erdoğan, "Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani nusret, kurtuluş... Kimden? Yeniçerilerden. Bugünlere geldi, o gündür bugündür Müslümanlar bu mabedini, bu camisini kullanıyor" dedi. Restorasyon hakkında bilgi veren Erdoğan, "Mevcudun üzerine kalem işi yapılmamış, tamamen kalem işleri sökülmek suretiyle bu tepeden tırnağa elden geçirilmiştir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen kullanılmaz durumda olan ve Sultan 2. Mahmut'un misafirlerini ağırladığı oda olarak nitelendirilen baş oda, restorasyon sonucu yeniden açılmıştır. Tophane semtimizde Boğaz'ın yine kenarında yer alan bu muhteşem eserimizin, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını, hele hele mübarek ramazan-ı şerifin öncesinde Nusretiye Camimizi de devreye alışımızın çok hayırlı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Erdoğan'ın konuşması

-Törenden görüntüler



04.05.2018 - 15.06Haber Kodu : 180504123

===================

3- ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET: GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL

Zeytinburnu'nunda askerden izinli olarak gelen Mahsun Sarıkaşlı, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı. Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Diğer detaylar

04.05.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180504139

===================

4- BEYOĞLU'NDA MARKET SOYGUNU KAMERADA



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL

Beyoğlu'nda bir markete gelen eli silahlı soyguncu kasadan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Soygun Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren eli silahlı ve maskeli bir kişi, içeride çalışan 2 kişiye silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanlarla marketin arka kısmındaki büroya giden şüpheli, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı aldı. Soyguncu daha sonra market çalışanlarıyla birlikte girişte bulunan kasaya gelerek buradaki bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı.

SOYGUN ANI KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eli silahlı soyguncu marketteki 2 çalışanı silah doğrultarak marketin arka kısmındaki büroya götürüyor. Büroda kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncu daha sonra marketin giriş kısmındaki bir miktar parayı da alarak kayıplara karışıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevrede delil incelemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Silahlı soyguncunun çalışanları kasaya götürmesi

-Çalışanların eli havada gidişi

-Market kasasının açılması

-Paraları alan soyguncunun kaçması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Market önündeki polisler

-Genel ve detaylar



04.05.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180504127

============================

5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜNME PROTESTOSU

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, ()

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Meydanı'nda üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri saat 14.00 sıralarında üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısını protesto etmek amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Protestoya Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler, 'Yasa tasarısı iptal edilsin', 'Üniversiteler bölünmez' yazılı dövizler açarak 'Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak', 'İÜ bütündür, bütün kalacak' şeklinde slogan attılar.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Protestoya katılan öğrencilerin çantalarını kontrol ederek üst araması yaptı.



"TÜM YETKİLİLERİ GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda üniversitelerin bölünmesine tepki gösterdi ve yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi adına konuşma yapan fakülte öğrencisi Ayhan Öztürk, "Tasarı tamamen yasalaşmadan, iş işten geçmeden üniversitemizin tüm bileşenleri ve halkımızı başta TBMM olmak üzere tüm yetkilileri geri dönmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Zeynep Benek ise, "Hemşirelik fakültemizin İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılmasını istemiyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesi bugün bizim, daha ilerideki kuşaklar için de yapılan bir saygısızlıktır" dedi.



HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ DESTEK VERDİ

Öte yandan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Beyazıt Meydanı'na gelerek burada bir konuşma yaptı. Kerestecioğlu, "Dün gece de evvelsi gece de meclisteydim. Geç saatlere kadar bu yasa görüşüldü. Kendi yasalarını bile savunamadılar. Kendi yasaları için yeterli sayıda milletvekili olmadığı için karar yeter sayısı istendiğinde çoğunluk olmadı. Dolayısıyla gelecek haftaya ertelendi bu yasa tasarısı. Bakteri gibi üniversite bölünmez, çoğalmaz ama mücadele devam eder. Bizler çoğalabiliriz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler açıklamaların ardından İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne kadar alkış ve sloganlarla yürüdü. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü dökümü:

--------------------------

-Beyazıt'ta toplanan öğrenciler

-Öğrencilerin pankartları

-Öğrencilerin slogan atması

-Beyazıt kampüsünün girişi

-Polisin üst araması yapması

-Öğrencilerin konuşması

-Filiz Kerestecioğlu'nun konuşması

-Öğrencilerin yürümesi

04.05.2018 -16.19 Haber Kodu : 180504142_

