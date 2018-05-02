DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.'nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor. Serdar K. mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüpheli Serdar K.'nın kilise önündeki çöpleri dağıtması

-Şüphelinin adliyeye sevki

02.05.2018 - 15.38 Haber Kodu : 180502118_

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2- KADIKÖY'DEKİ KİLİSEYE SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 45 yaşındaki Serdar K., emniyet işlemlerinin ardından bugün, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söylediği belirtilen Serdar K.'nın, "Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm" dediği öğrenildi. Serdar K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Serdar K.'yı, haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bıraktı.



Görüntü Dökümü

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-Şüpheli Serdar K.'nın adliyeye sevk görüntüsü

-Serdar K.'nın adliyeye girmesi

-Genel ve detaylar

02.05.2018 - 15.38 Haber Kodu : 180502118_

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(ek bilgi ve görüntü)

3- ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI

- Gözaltına alınanlardan 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gözaltına alınanların üzerinde 4 tabanca 1 tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI SONRASI KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.



Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilenler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

CEP TELEFONU (ÖZEL)

-Silahla binadan çıkan kişi

-Yaşanan tartışma

-Detaylar

-Polislerden görüntü

-Özel harekat polisleri

-Sağlık ekipleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Gözaltına alınanlar

-Kılıç, sopa ve bıçaktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



02.05.2018 - 14.11 Haber Kodu : 180502084

02.05.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180502090

02.05.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180502098

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4- ÜNİVERSİTELİ ÖZGE'NİN ÖLDÜĞÜ KAZADA HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜNE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

- CEZAYI AZ BULAN MAHKEME BAŞKANI, KARARA MUHALİF KALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kadıköy'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme Başkanı İbrahim Temir, üst sınırı 15 yıl olan, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan yargılanan sanığın, üst sınıra yakın bir ceza ile cezalandırılması ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanması görüşünde olduğunu belirterek mahkemenin kararına muhalif kaldı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Aydın Yanık ve avukatı ile Özge Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir ve avukatı katıldı. Söz alan müşteki Rıza Oktay Kandemir, sanığın cezalandırılmasını istedi.

SANIKTAN SON SÖZÜ SORULDU

Son sözü sorulan sanık, "Ben kazanın oluşu esnasında maktulü kaldırımda görmüştüm, ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafında çantası takılıyor, bu şekilde vefat ediyor" dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE 3 YIL 4 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme oy çokluğu ile sanığı, "Taksirle Özge Kandemir'in ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı "İyi hal" indirimi ile 3 yıl 4 aya indiren mahkeme, sanığın ehliyetinin de 2 yıl süre

ile geri alınmasına karar verdi.

CEZAYI AZ BULAN BAŞKAN SANIĞIN TUTUKLANMASINI DA İSTEDİ

Mahkemenin Başkanı İbrahim Temir, mahkemenin kararına muhalif kaldı. "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan sanığın, suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savunan Başkan Temir, sanığın karar ile birlikte tutuklanması gerektiğini de savundu. Başkan Temir, bu gerekçelerle çoğunluk tarafından alınan karara katılmadığını belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın (22) Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyette yürüdükleri, Özge Kandemir'in çantasının bu sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık'ın yönetimindeki kamyonun kasasına takıldığı, Kandemir'in kamyonun tekerleğinin altına doğru sürüklendiği anlatılıyor. Etrafta bulunan vatandaşların sürücüyü uyardıkları belirtilen iddianamede, Kandemir'i kurtarmak amacıyla tekrar hareket eden sürücünün ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçtiği, bu suretle hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. İddianamede aynı olayda Büşra Özsayın'ın da yaralandığı kaydedilerek sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüleri

02.05.2018 - 15.28 Haber Kodu : 180502108

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5- BEYAZIT'TA 'BÖLÜNME' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL, ()

Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, Beyazıt Meydanı'nda devam etti. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri, öğretim görevlileri, saat 14.00'te Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Pankart ve dövizler açan öğrenciler yasa tasarısına karşı slogan attı. Grup adına basın açıklamasını ise, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel okudu.

BASIN AÇIKLAMASINI RAŞİT TÜKEL OKUDU

Tükel, "TBMM Milli Eğitim ve Spor Komisyonundan 25 Nisan 2018 tarihinde geçen içinde İstanbul Üniversitesinin bölünmesine dair bölümlerde bulunan yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenmektedir. Söz konusu tasarı ile akla yakın bir gerekçe gösterilmeden İstanbul Üniversitesi bölünerek tarihinden ve köklerinden kopartılmak istenmektedir. Akademik ortamda ve üniversite kamuoyunda tartışılmadan tamamen ben yaptım oldu anlayışıyla tepeden inme getirilen bu yasa tasarısı gerek üniversitemiz bileşenleri arasında gerekse kamuoyunda büyük bir tepki uyandırmıştır" dedi.



"BU YASA TASARISINI GERİ ÇEKİN"

TBMM'ne seslendiklerini söyleyen Tükel, "Bu yasa tasarısını geri çekin. Hiç değilse ulusumuzun kısa bir zaman sonra yapılacak seçimlerde yetkilendireceği yeni parlamentonun bu kritik kararı müzakere etmesine fırsat verin. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. TBMM'nin üyeleri görevleri gereği Türkiye'deki eğitim kurumlarını ileriye götürecek, geliştirecek yasal düzenlemeleri yapmak durumundadır. Onları bölüp parçalamak tarihsizleştirmek değildir görevleri. Milletvekillerimizi bu sorumluluk doğrultusunda davranmaya davet ediyoruz. Tasarıyı geri çekin" ifadelerini kullandı. Çeşitli fakültelerden gelen öğretim görevlileri de yaptıkları konuşmalarda bölünmeye karşı olduklarını dile getirirken, açıklamaların ardından grup dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Öğretim görevlilerin açıklamaları

-Tükel'in basın metnini okuması

-Öğrencilerin protestoları

-Alkışlar

-Pankartlar

-Dövizler

-Genel ve detaylar

02.05.2018 - 16.25 Haber Kodu : 180502133

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6- ENGELLİ GENÇLERDEN 'ENGELSİZ' DEFİLE

- İstanbul'da en özel defile ..

* Moda tasarımı öğrencileri, engelli gençlerle bir araya geldi.

* 3 hafta süren çalışmalar sonucunda deniz kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı birbirinden renkli kıyafetlere imza atan 80 genç podyumda büyük alkış aldı.

Haber: İlknur SARGUT Kamera: Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, ()

Engellilerin sosyal yaşam becerilerine katkı sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Engelsiz Tasarım Defilesi"nde engelliler ve Moda Tasarım bölümü öğrencileri birlikte podyuma çıktı. 3 ay süren çalışmanın ardından öğrencilerin Marine konseptinde (deniz kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı tasarımlar) hazırladığı tasarımları sunan engelli mankenler göz doldurdu. Programda açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle buradaki kardeşlerimizin birlikte hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ HEYECANLA ÇALIŞTILAR"

Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli, "Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya bu çalışma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin olmazsa olmazı moda tasarım öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar. Sergilenecek olan tasarımlar onların ilk ürünleri. O yüzden çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BERABER BİR HAYAL GERÇEKLEŞTİRDİLER"

İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, "Merkez olarak hem kendi bünyemizdeki engelli öğrencilere yönelik hem de sosyal anlamda dışarıdan hayata katılmak isteyen engelli öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Moda Tasarım bölümünden yaklaşık 100 öğrencimiz engelliler sarayının 100 öğrencisiyle birlikte bir kıyafet tasarladılar, 3 hafta boyunca bir araya geldiler provalar alındı. Beraber bir hayal gerçekleştirdiler. Tasarımlarını birlikte çalışarak organize ettiler" ifadelerini kullandı.

DEFİLE SONUNDA KIYAFETLERİ HEDİYE ETTİLER

Birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Süreyya Kumru, "Engelli öğrencilerimizin bugün tek başlarına sokağa çıkmaları söz konusu değilken artık sosyal hayata katılımlar ciddi anlamda arttı. Biz de gerek üniversitedeki öğrencilerimizle gerek engelli öğrencilerimizle birlikte çalışma yaparak onların da hayatta olduklarını onların da birbirleriyle var olduklarını ortaya koymak istedik" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol ise defile sonunda öğrencilerin tasarladıkları kıyafetleri engelli öğrencilere hediye edeceklerini belirtti.

"BU PROJE BİZİ ONURLANDIRDI"

Proje için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Moda Tasarım bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Uysal, "Bu bizi çok onurlandırdı, İnşallah devamı gelecek. Engellilerimizle tanıştığımızda onlara uygun bir şeyler yapmak için emek harcadık. Onların heyecanına ortak olmak bizi heyecanlandırdı" dedi. Moda Tasarım 2. sınıf öğrencisi Cemre Köz ise projenin sonuçlarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

KAFKAS HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ GÖZ DOLDURDU

Konuşmalardan sonra Engelliler Sarayı Kafkas Halk Oyunları Ekibi, folklor gösterisi yaptı. Gösterinin ardından heyecanlı oldukları gözlenen üniversite öğrencileri ve engelliler müzik eşliğinde podyuma çıktı. Engelsiz Tasarım Defilesi'nde 80 öğrenciden her biri engelliye eşlik etti. Öğrencilerin ilk ürünü olan Marine Konseptinin sunumunu yapan engelli mankenler göz kamaştırdı. Engellilerin giydiği kıyafetler arasında en çok dikkat çeken balık ağı ve korsan kostümü oldu. Engellilerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Defileden genel detay

-Defileden kıyafet detayları

-Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kürsü konuşması

-İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli'nin kürsü konuşması

-Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru röportajı

-İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol röportajı

-Öğrenciler Büşra Uysal ve Cemre Köz röportajı

-Engelli öğrencilerden kısa röportaj

-Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi