DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - MALTEPE'DE 1 MAYIS KUTLAMASI BAŞLADI -1

*"Yaşasın 1 Mayıs" yazılı sahne kuruldu. Platform ile katılımcıların arasına güvenlik bariyerleri konuldu.

*Miting DİSK korosunun 1 Mayıs Marşı'nı söylemesiyle başladı.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ömer HASAR - Cansel KİRAZ- Güven USTA- İSTANBUL

Maltepe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşlar, partiler ve sendikaların alana girişleri devam ediyor. Kutlama programına katılmak üzere, sahil yolu üzerinden kortejler halinde yürüyen gruplar miting alanına geldi. Alana girenler, üç ayrı kontrol noktasından geçirilerek miting alanına alınıyor.

Gruplar, "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlarla ve sendika flamalarıyla alana giriş yapmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekiyor. "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı sahne kuruldu. Platform ile katılımcıların arasına güvenlik bariyerleri konuldu. Basın mensupları için ise miting alanında ayrı bir bölüm oluşturuldu. Miting DİSK korosunun 1 Mayıs Marşı'nı söylemesiyle başladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ( DİSK) bağlı sendikalar da miting alanına geldi. Gruplar i'Yaşasın 1 Mayıs', ' İşçilerin birliği sermayeyi yenecek' sloganları atıyor. Miting alanına girişler devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-CHP'liler girişi

-DİSK üyeleri

-Kocaeli ve Boğaziçi Üniversiteli grupların girişi

-Sendika ve vatandaşlar

-Miting alanı

-Korodan görüntü

-DİSK üyelerinin görüntüsü

-DİSK üyelerinin harekete geçmesi

-DİSK üyelerinin halay çekmesi

-DİSK'e bağlı sendikaların alana girmesi

-Detaylar

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2- İSTANBUL'DA 44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'den edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.

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3- İSTANBUL'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

- İL GENELİNDE 26 BİN 174 POLİS GÖREVLİ

- 4 HELİKOPTER, 85 TOMA, 55 ZIRHLI ARAÇ İLE 12 SHORTLAND GÖREV YAPIYOR



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'da 26 bin 174 polis görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kapsamında İstanbul genelinde görev yapan 26 bin 174 polisin 8 bini Maltepe'de, 6 bin 500'ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş 'ta görevlendirildi. 85 TOMA, 12 shortland ile 55 zırhlı araç da çeşitli noktalarda konuşlandırıldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter de İstanbul'u havadan gözetliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim meydanının havadan görüntüleri

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4- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ TOPLANMALAR

- Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler (saat 12.30 sıraları)

01.05.2018 - 13.05 Haber Kodu : 180501099

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5- MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR-2

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ramazan EĞRİ-Ömer HASAR-Mustafa AKIN / İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

İDEALTEPE KAVŞAĞI

-HDP kortejinden görüntü

-Aramalardan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

MALTEPE

-CHP korteji

-Çeşitli grupların kortejleri

-Arama yapılması

-DİSK korteji

-Yürüyüşten görüntü

-Detaylar

01.05.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180501100

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6- SEDYE VE TEKERLİ SANDALYEYLE MİTİNG ALANI'NA GELDİLER

Haber-Kamera: Anıl UÇAN- İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Mitinge sedye ve tekerli sandalyeyle gelen iki kişi dikkat çekti.

Görüntü Detayları

-Kortej yürüyüş

-Yaşlı hastanın sedyeyle taşınması

-Tekerlekli sandalye ile gelen kişi

-Koşarak mitin alanına giden katılımcılar

-Detaylar

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7-NAKLİYAT-İŞ VE BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI 1 MAYIS'I SARAÇHANE PARKI'NDA KUTLADI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Alper KORKMAZ - İstanbul

Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Saraçhane Parkı'nda kutladı. Açıklamanın ardından gruptan 60 kişi İstanbul Valiliği'nden izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmaya gitti.

Yaklaşık bin 500 kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaları için Aksaray'da buluştu. Yürüyüşe geçen grup 10.00 sıralarında Saraçhane Parkı'na geldi. Polis ekiplerinin önceden geniş güvenlik önlemleri aldığı parkta toplanan grup, 'Yaşasın 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü' yazılı pankart açtı. Gruptakiler '1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız', 'Taksim işçiye yasaklanamaz', '1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür' ve 'Direne direne kazanacağız' şeklinde slogan attı. Parkta bir süre davul ve zurna eşliğinde halay çeken grup daha sonra ölen işçiler için saygı duruşunda bulundu.



"1 MAYIS TAKSİM'DE OLMALI"

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de olması gerektiğini belirterek, 'İstanbul'da 1 Mayıs kutlamasının Taksim'e yönelik bir karartma çabası olacağını düşündüğümüz için Taksim dışında İstanbul'da hiçbir mitinge katılmama kararımızı sürdürüyoruz. Bakırköy Pazar yerine de katılmadık. Bunun için iki dönem Gebze'de yaptık. Biz ilkelerimize sahip çıkan bir sendikayız. Başka yerlerde miting yapmak Taksim'i unutturur. Biz şu saate kadar Taksim talebimizden vazgeçmedik. Bugün makul bir sayıyla da olsa Taksim'e çıkacağız" dedi.

"TAKSİM'DE PLASTİK MERMİLERİN KARŞISINA ÇIKMAYANLAR, BUGÜN MALTEPEDELER"

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise "Tüm işçi ve emekçiler 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Taksim'de plastik mermilerin karşısına çıkamayanlar, bugün de Maltepe'deler. Taksim'e çıkmak bizlerin namus borcu ve onurudur. O bakımdan bizim bu birlikteliğimiz ve mücadelemiz Türkiye işçi sınıfında bir kırılma noktasıdır. Türkiye işçi sınıfının geleceği ve DİSK'in geleceği buradan doğacaktır" diye konuştu.



60 KİŞİ OTOBÜSLERLE TAKSİM'E GİTTİ

Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, Nakliyat İş Sendikası ve Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 60 kişi İstanbul Valiliğinden yazılı izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmak üzere otobüslerle yola çıktı.



Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Grubun Aksaray'dan Saraçhane parkına gelmesi

-Saraçhane parkında bulunan gruptan görüntü

-Grubun parkta halay çekmesi

-Adnan Serdaroğlu'nun açıklaması

-Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun açıklaması

-Grubun slogan atması

-Genel ve detay görüntüler



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8- "ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR" ÖLEN İŞÇİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, ()

Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup daha sonra 'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur' ve 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Grup yürüyüş boyunca, 'Allah, ekmek, özgürlük' ve 'Zulme karşı omuz omuza' sloganları attı. Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı.



Görüntü Dökümü:

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-Fatih Camii'deki gıyabi cenaze namazı kılanlar

-Grubun Saraçhane'ye yürüyüşü

-Basın açıklaması

-Döviz ve pankart detayları

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9 - SENDİKALAR TAKSİM'DE (3)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş'e bağlı bir grup Taksim Meydanı'na geldi. Sendika üyeleri "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "Taksim 1 Mayıs alanıdır" şeklinde slogan attı. "İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart taşıyan gruptakiler Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kazancı Yokuşu'na yürüyen grup, karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun yürüyüşü

- Çelenk bırakmaları

- Kazancı yokuşuna karanfil bırakmaları

- Detaylar

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