DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Geniş Haber)

1- ÖZDEN ÖRNEK İÇİN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi. Özden Örnek'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

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-Özden'in naaşının getirilmesi

-Askeri tören

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180430079

30.04.2018 - 14.30 - Haber Kodu : 180430081

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2- (Geniş Haber)

ULUDERE ŞEHİDİ İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Şırnak Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan piyade Onbaşı Sedat Mekan (23)İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bahçelievler Kuba Camii'nde düzenlenen törende şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Anne Özlem Mekan ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan, şehitlerini asker selamıyla uğurladı.

Şehit Onbaşı Sedat Mekan için Bahçelievler Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda taziyeleri baba Murat, anne Özlem ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan başta olmak üzere diğer aile mensupları kabul etti. Tabutun başına gelen aile mensupları uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağabeyinin asker kepini giyerek cenazeye katılan Semih Mekan, tabutun önünde sık sık asker selamı verdi.

BAKAN KAYA ŞEHİDİN ANNESİ VE NİŞANLISIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Şehidin askere gitmeden önce nişanlandığı Zeynep Aydoğdu ile anne Özlem Mekan, cenazede yan yana durdu. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı aile üyelerine cenazeye katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya destek oldu. Hem annenin hem nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmayan Bakan Kaya zaman zaman her ikisine de sarılarak acılarını paylaştı.

Cenaze töreninde Bakan Kaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Mustafa Ataş Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da yer aldı.

ŞEHİDİN YAKININDAN TEPKİ

Cami avlusunda bir yakını şehidin nişanlısıyla olduğu fotoğraf çerçevesini basın mensuplarına göstererek, "Kahpelere bu ülkede yer yok" sözlerini dile getirdi.

ANNEDEN ŞEHİT OĞLUNA ASKER SELAMI

Helallik alınmasının ardından Şehit Sedat Mekan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazı İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erdem kıldırdı. Askeri tören mangası tarafından omuzlara alınan tabut tekbirler eşliğinde top arabasına taşındı.

Anne Özlem Mekan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın koluna girip oğlunun arkasında asker selamı vererek yürüdü.

Şehit Sedat Mekan, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİDİN BABASI: YAVRUM ORAYA SECCADESİYLE GİTTİ

Öte yandan acılı aile mensupları taziye çadırında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehidin acılı babası Murat Mekan, oğlunu üç ay önce askere gönderdiğini söyleyerek, "2 ay acemi birliğini Erzincan'da yaptım. Kuzumun yemin törenine ziyaretine gittim. Çok seviniyordu. Şırnak'a düştüğünde hiç üzülmemişti. Yavrum oraya seccadesiyle gitti. 5 vakit namazındaydı yavrum. Komutanı, yavruma 'peygamber ocağında cuma namazını sen kıldıracaksın' demişti. Rabbim bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" diyerek konuştu.

"RABBİM ONU PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTIRDI"

Baba Mekan, "Evladımla her gün görüşüyordum. Benden para istemişti. Dün postane şubelerine gittim ama hiçbir çalışmıyordu. Göndermek için o kadar uğraştım ama ulaşamadım, demek ki çocuğumun bana bu haberi gelecekti. 25 yıldır burada yaşıyorum evimin sokağını bulamadım. Demek ki malum oldu. Rabbim onu peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştırdı" dedi.

"KANINI YERDE KOYMAYACAĞIZ"

Dede Ahmet Akpınar ise "Ben onu koynumda büyüttüm. İlk göz ağrımdı. Beni de çok severdi. Babadan önce beni arardı. Kısmet buymuş. Ancak bu adilere prim vermeyeceğiz ve bunun kanını yerde koymayacağız. Allah askerimize güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.

"DİK DURACAĞIZ, AĞLAMAYACAĞIZ"

Şehidin yakını Mehmet Boztepe ise, yeğeninin vatanı için canını verdiğini belirterek, "Biz başımızı öne eğmeyiz. Vatanımız sağ olsun. O, üç beş çapulcuya hiçbir zaman vatanımızı bırakmayız. Şu halimle beni götürseler ben yine giderim. Ancak onun yaşantısı daha çocukluğundan beri vatan ve Kur'an-ı Kerim aşkıyla büyüdü. Allah da onu en çok sevdiği kulu Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanına götürdü. Biz dik duracağız, ağlamayacağız. O bizim gurumuz, her şeyimizdir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Camiden görüntüler

-Cami avlusundaki cemaat

-Türk bayrağına sarılı tabut

-tabutun başında ağlayan aile mensupları

-Bir yakının şehidin nişanlısıyla fotosunu göstermesi

-Şehidin kardeşi Semih Mekan

-Bakan Kaya'nın şehidin nişanlısı ve annesiyle ilgilenmesi

-Onlara sarılması

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlara alınması

-tekbir getirenler

-Top arabasına konması

-Bakan Kaya ve annenin kol kola yürümesi

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180430059

30.04.2018 - 14.29 - Haber Kodu : 180430080

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3- ŞEHİT İTFAİYECİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Can EROK / İstanbul

Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Taner Çebi (42) Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi için düzenlenen cenaze törenine, annesi Tüncay Çebi, babası Mehmet Çebi, eşi Ayla Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, Çebi'nin arkadaşları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Tören öncesinde Fransa İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Daniel Droz-Vincent, şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin eşi Ayla Çebi'ye çiçek verdi. Daniel Droz-Vincent yaptığı açıklamada, şehit itfaiyeciye şükranlarını sunduğunu belirterek tüm itfaiye personeline başsağlığı dileğinde bulundu.

İSTANBUL İTFAİYESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Tören, Taner Çebi'nin naaşının itfaiye araçlarının eşliğinde Fatih'teki İstanbul İtfaiyesi'ne getirilmesiyle başlandı.

Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehit İtfaiyeci Çebi, Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINA GİRİP 3 KİŞİYİ KURTARDI

Geçtiğimiz cuma günü Sultanahmet'te çıkan yangında olay yerine giden Fatih İtfaiyesi'nde onbaşı olarak görev yapan Taner Çebi, 3 turisti yangının ortasında çıkarmayı başarmış son 1 kişiyi daha çıkarmak için yeniden alevlerin arasına girmişti. Dengesini kaybederek düşen Çebi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dumandan da etkilendiği belirlenen Taner Çebi iki gün hastanede yoğun bakımda tedavi edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 ÇOCUĞU VARDI

1 yaşında Metehan Çebi ve 3 yaşında Berin Çebi adlarında iki çocuğu olan Şehit İtfaiyeci Çebi için İBB tarafından yapılan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:

"2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye'nin ve Dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Evli ve biri 3 diğerİ 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi'nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye araçlarının gelişi

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ağlayanlar

-Tabutun omuzlara alınması

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 15.09 - Haber Kodu : 180430090

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4- GÜRSEL TEKİN: ELİNİZİ ÜNİVERSİTELERDEN ÇEKİN



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak yeni bir üniversite olmasına yönelik tasarının geri çekilmesi için öğrenci ve öğretim görevlilerinin protestoları devam ediyor.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, üniversitenin bahçesinde kurulan standa gelerek eylemcilere destek verdi. Komisyon kararının geri çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına da katılan Gürsel Tekin, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Üniversitesi'nin iki farklı üniversiteye bölünmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten ideolojikse sandık koyalım. Hem bölgeye bir sandık koyalım. Üniversitenin için koyalım, öğretim görevlileri ayrı, öğrenciler ayrı oy kullansınlar. Her siyasi partinin burada temsilcileri var. Sandık kararında burayla ilgili bir bölünme çıkacaksa, eyvallah hiç itiraz yok. Sadece birileri karar alıyor ve sadece kendi kararlarını birilerin dikte etmeye çalışıyorsa buna herkesin direnmesi lazım. Ne hakkınız var. Bu kadar marka değeri oluşmuş üniversiteleri sadece birileri karar alıyorsa, bu karar da uygulanmıyorsa, buna direnç gösteren insanlara da ideolojik diye tarif ediliyorsa çok yazık. Bunlar beli ki anlamamışlar."



"İDEOLOJİK OLUP OLMADIĞINI ONLARA SORALIM"

Gürsel Tekin, "Bu hükümet emlakçı hükümet. Bu hükümetin buraya bakışı kupon arsa bakışıdır. Üniversite akademi bakışı değil. Burada AK Partili ailelerin çocukları var. Onlara soralım. İdeolojik olup olmadığını onara soralım. Onlar kabulümdür diyorsa hiç itiraz etmeyeceğiz. Elinizi üniversitelerden çekin. Elinizi bilimden çekin. Üniversitelerin arazilerini kupon arsa olarak görmekten vazgeçin" diye konuştu.

"BURASI SAHİPSİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Bir basın mensubunun komisyonun kararının Meclis'ten dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorusuna ise Tekin, "Elbette niye dönmesin. Çok kolay döner. Merak etmeyin buradaki öğrenciler, veliler, yöneticiler hukuksal haklarını da kullanacaklardır. Burası sahipsiz bir ülke değil. CHP olarak da üzerimize düşen görev neyse onu da sonuna kadar yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Öğrenciler de yaptıkları eylemlerin ideolojik olmadığını ve sadece üniversitelerinin bölünmesini istemediklerini belirtirken, bahçeye getirilen tahta ve sıralarda ders gördüler. Öte yandan bahçeye eylemler süresince çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gürsel Tekin'in imza kampanyasına katılması

-Gürsel Tekin'in açıklaması

-Öğrencilerle röp

-Ders işleyen öğrenciler

-Ağaçlara asılı pankartlar

-Resim sergisi

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 14.56 - Haber Kodu : 180430089

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5- 16 KİLOGRAM ALTINI GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, SUÇ ORTAKLARI ARANIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul'da toplamda 16 kilogram altının gasp edildiği iki ayrı silahlı soygun olayına karıştığı tespit edilen Hakan D.(37) Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken daha önceden polise geliş kaydı olduğu öğrenilen Hakan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLERDİ

İstanbul'da 8 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen silahlı soygun olayında içinde 11 kilogram altın bulunan bir kurye aracının önünü kesen silahlı kişiler, içinde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları gasp ederek kaçmışlardı. Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda olaya karışan 5 kişiyi gözaltı almış, 4'ü tutuklanmıştı. Bu soygun olayına karışan Hakan D. ise o zaman yapılan operasyonda ele geçirilememişti.

BU KEZ 5 KİLOGRAM ALTIN DAHA GASP ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranmaya devam edilen şüphelinin, 20 Şubat 2018 tarihinde Bağcılar'da bir kuyumcu standı soygununu da gerçekleştirdiği tespit edildi. Suç ortakları ile birlikte ellerindeki uzun namlulu silahla saat 21.30 sıralarında bir marketin içinde bulunan kuyumcu standına gelen şüphelilerin 5 kilogram altın ile gümüş ziynet eşyalarını bir torbaya koyarak kaçtıkları öğrenildi. Bağcılar, Göztepe mahallesinde yaşanan soygun anı güvenlik kameralarından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ŞÜPHELİYİ OPERASYONLA YAKALADI

Yapılan tektik ve fiziki takibin ardından Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Kağıthane, Dersadet caddesi üzerinde bulunan bir otomobil servisine operasyon düzenledi. Baskında polisin aradığı Hakan D., yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan D., iki ayrı silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaya karışan diğer kişileri de yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anlarının güvenlik kamera kayıtları

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

30.04.2018 - 14.11 - Haber Kodu : 180430078

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6- 1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TRAFİGE KAPANACAK YOLLAR

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

TAKSİM'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

ANALDOLU YAKASI KAPATILACAK YOLLAR

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.



ANALDOLU YAKASI ALTERNATİF YOLLAR

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

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7- 1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER, KAZANCI YOKUŞUNDA ANILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul

1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Kalabalık daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, "Taksim 1 Mayıs'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim'e gelip o günkü şehitlerini Taksim'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs'ı Uşak'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak'a davet ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından kalabalık, üzerinde 1 Mayıs yazan çelengi Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na koydu. Burada saygı duruşunda bulunan grup daha sonra olaysız şeklide dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun çelenkle yürüyüşü

-Grubun Kazancı yokuşuna gelişi

-Mehmet Balık'ın basın açıklaması yapması

-Kazancı yokuşuna karanfil bırakılması

-Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması

-Saygı duruşu

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 14.11 - Haber Kodu : 180430077