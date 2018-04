DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE

Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.

Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu'nun Gül'ün erken seçimlerle ilgili görüşeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Gül'ün konvoyundan görüntüler

-Çalışma ofisinden görüntüler

-Karamollaoğlu'nun ofise gelişi

25.04.2018 - 14.10 - Haber Kodu : 180425097

25.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180425101

======================================

2- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 16 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI (1)

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Küçükkaya'nın adliyeden ayrılması (arşiv)

25.04.2018 - 14.43 - Haber Kodu : 180425116

=======================================

3- BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'YEMEK KARTLARI' AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yemek kartları düzenlemesine yönelik ilgili tarafları bir araya getirerek, bir çalıştay düzenlediklerini belirterek, "Bu çalıştaydan çıkacak çıktılara göre son kararımızı verip Başbakanlığa göndereceğiz. Artık ona göre de bir karar çıkacak" dedi. Komisyonun yüzde kaç olacağına ilişkin ise Tüfenkci, "Çalıştayın sonuçlarını almadığım için bir rakam söylemem doğru olmaz. Raporlar elime geçip, tarafların uzlaştığı veya belirlediği, yakınlaştığı komisyon oranlarıyla yola devam edeceğiz. Ama iskonto olmayacak" diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, Beyoğlundaki Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ni ziyareti sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ERKEN SEÇİMLERİN İŞ DÜNYASINA YANSIMALARI

Erken seçimlerin iş dünyasına yönelik etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, "Esasında erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak; iş dünyamızın büyük bir kısmı ve hemen hemen herkes seçimlerin öne alınmasını, kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar. Sürenin kısa olması, AK Parti iktidarının seçim ekonomisi uygulamaması, popülist bir siyasetten uzak durması ve kamu maliyesi dengesini bozacak adımları atmaması, iş dünyasındaki belirsizliğin 24 Haziran'dan sonra ortadan kalkması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçimler bittiğinde iktidarın kim olacağını, hükümetin kim olacağını çok kısa zamanda belirlemesi iş dünyası açısından gerçekten olumlu. 2017'de yakaladığımız 7,4'lük büyümeyi 2018'de de gerçekleştirmek istiyoruz. İlk çeyrekte de buna yakın büyüme rakamlarını yakalamak istiyoruz. İlk öncü göstergeler de bu anlamıyla pozitif. Dolayısıyla seçimlerin buna negatif yönde etki etmesini istemiyor, pozitif anlamda etki yapmasını istiyoruz" dedi.

İhracat rakamlarına bakıldığında yukarı yönlü bir trend olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, bunun seçimlerden sonra 2018'in sonuna doğru çok daha iyi olacağının görüleceğini dile getirdi.

AK PARTİ'DE ADAYLIK BAŞVURULARI

Seçimler nedeniyle AK Parti'ye adaylık için başvuru talebinin çok olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Tüfenkci, "Gerçekten partimize bu anlamıyla talep çok. Süre kısa olduğundan dolayı geçen yapılan MYK toplantısında yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanımız, hem kamu görevlilerine hem belediye başkanlarımıza hem il başkanlarına hem bizlere nasıl davranmamız gerektiğini ifade etti. Artık insanlar da kendi düşüncelerine göre müracaatlarını yapacaktır" dedi.

YEMEK KARTLARI DÜZENLEMESİ

Bülent Tüfenkci, yemek kartları düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine de "Türkiye'de ilgili tarafların tamamını bir araya getirerek, esasında bakanlığımız bu çalışmaları tamamlanmış, kamuoyunun görüşüne açmış, bu görüşlere ilaveten farklı kesimlerden de görüşler almıştı. En son yeni bir düzenleme olduğu için ilgili bütün tarafları bir araya getirere çalıştay düzenledik. Bu çalıştaydan çıkacak çıktılara göre de son kararımızı verip Başbakanlığa göndereceğiz. Artık ona göre de bir karar çıkacak" ifadelerini kullandı.

"İSKONTO OLMAYACAK"

"Yüzde kaç komisyon olacak" şeklindeki soruya da "Çalıştayın sonuçlarını almadığım için bir rakam söylemem doğru olmaz. Raporlar elime geçip, tarafların uzlaştığı veya belirlediği, yakınlaştığı komisyon oranlarıyla yola devam edeceğiz. Ama iskonto olmayacak" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakan Tüfenkci'nin açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detay

25.04.2018 - 15.13 - Haber Kodu : 180425126

===================================

4- (alevli görüntü) 5 KATLI PLAZADA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL

İkitelli'de 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

25.04.2018 - 15.15 - Haber Kodu : 180425127

25.04.2018 - 15.23 - Haber Kodu : 180425134

=================================

5- BİLAL ERDOĞAN: BURADA YETİŞEN OKÇULAR DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI OLACAK



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası için son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele" dedi.

Okçular Vakfı'nın destekleriyle Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okullararası Okçuluk Müsabakaları"nın ödül töreni yapıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde yapılan törende 326 okuldan bin 101 lisanslı ok sporcusunun yarıştığı "İstanbul Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları'nda" dereceye girenler ödüllendirildi.

Olimpik ve Makaralı Yay dallarında bireysel olarak 12 kategoride yapılan yarışmanın ödül törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI BİZİM DEDELERİMİZ"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası, son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele. Burası bir tekke. Ok attığınız zaman ecdadın nasıl ve neden ok attığını sakın unutmayın. Onlar tarihin en iyi okçuları, pehlivanları olduysa o ruha ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BURADA YETİŞEN OKÇULAR DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI OLACAK"

Okçuluktaki başarıları dünya seviyesine çıkarttıklarını söyleyen Erdoğan, "İnanıyorum ki Tokyo'dan itibaren olimpiyat madalyaları ülkemize gelmeye başlayacak. Bu madalyaları alanlar sizin aranızdan çıkacak. Burada yetişen okçular dünyanın en iyi okçuları olacak." dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yapılan konuşmalar

-Protokolden detaylar

-Erdoğan'ın konuşması

-Öğrencilere madalya takılması

-Genel ve detaylar

25.04.2018 - 15.05 - Haber Kodu : 180425124