DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÇIRAY: HİÇBİR GÜÇ İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİRMESİNİ ENGELLEYEMEZ

Haber: İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı İstanbul'da yaptı.

Toplantıdan sonra açıklamayı İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptı. Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini belirten Çıray, "Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir" dedi.

"Erken seçim Meral Akşener'in önünü kesmeye yönelik nafile bir teşebbüstür" diyen Aytun Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı varlığını borçlu olduğu ve kendisini adadığı Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duymaktadır. Türkiye'nin yeniden kurtuluşu ve kuruluşu böylece beka meselesini ortaya çıkartanlar tarafından öne çekilmiştir. Bu takdiri ilahidir. İyiliğin önünü açıyorlar" diye konuştu. Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" dedi

Görüntü Dökümü;

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-Çıray'ın açıklaması

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2 - TEM'İ BİRBİRİNE KATAN "YARIŞ" KAZASI KAMERADA

- Yarışan iki aracın neden olduğu kazada 4 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı.

- Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı.

- Kaza anı bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İrem ÇAKAR - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yarışan araçların neden olduğu kaza bir sürücünün kamerasına da yansıdı. Makas atarak ilerleyen iki araçtan biri zincirleme kazaya neden oldu. Feci kazaya 4 araç karıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada TEM Otoyolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza anının görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-İBB kamerasından kazayla ilgili görüntü



18.04.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180418122

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3- VİNÇ DİREĞİ BİR İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Sancaktepe'de cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düşen yaralı işçi sedyeyle aşağıya indirilip hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Emek mahallesi Barajyolu Caddesi üzerindeki bir cami inşaatında meydana geldi. İddialara göre Ali Çobanoğlu, inşaattaki konteyneri kaldırmak için halatla vince bağladı. Kaldırma çalışmaları sırasında vincin hidrolik demiri yamularak işçinin üzerine düştü. Çobanoğlu, çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri konteynerin üzerine çıkarak yaralı işçiyi buraya çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sedyeye bağlan Çobanoğlu aşağı indirilerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü tanıkları "Konteynerleri kaldırıyorlardı. Vincin hidrolik demiri ağırlığı kaldıramayınca yamularak işçinin üzerine devrildi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı işçinin görüntüsü

-Cami inşaatından görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Vinçten görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Konteynerden görüntü

-İşçinin sedyeye bağlanması

-Aşağıya indirmeleri

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görüntüler



18.04.2018 - 12.53Haber Kodu : 180418077

18.04.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180418082

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4- İBB BAŞKANI UYSAL, BAŞKONSOLOSLARLA BULUŞTU



*İBB Başkanı Uysal,

" Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum"

"Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum"

"Ben İstanbul'da yaşayan 600-700 bin civarında Suriyeli göçmen olarak önemli problem oluşturduğunu görmedim. Sıkıntı yaşadığımız bir durum yok"

Haber-Kamera: Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da başkonsoloslarla buluşarak sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da başkonsoloslarla Emirgan Parkı'nda buluştu. Toplantıya, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Birgelen, Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosu Gerhard Lutz, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da aralarında bulunduğu 60 başkonsolos katıldı.

"GEMİLER İSTEDİĞİ ŞEKİLDE GEÇİYOR"

Boğazdaki gemi kazaları üzerine bir soruya yanıt veren Uysal, "Boğazlar; Çanakkale, İstanbul Boğazı Montrö Anlaşması gereği, uluslararası bir anlaşma ile kuralları belirlenmiş ve çok tarafları olan bir anlaşma. O dönemin ticari gemilerinin büyüklüğü, o şartlar düşünülerek belki kurallar konuldu. Asıl o dönemde savaş gemilerinin geçişiyle ilgili biraz öncelik tanınmış. O sözleşmeye göre boğazdan geçen ticari gemiler hiçbir müsaade, hiçbir izin, hiçbir kılavuz alma zorunluluğu duymadan istediği şekilde geçebiliyor. Tabi bunu bizim değiştirme imkanımız yok. Ticari olarak geçen gemiler 'ben direkt geçiyorum' dediği zaman yapılacak hiçbir şey olmadığı için kural da belirlenmiyor" dedi.

Uysal, "Kuralları belirleyip ticari olarak bakıldığı zaman daha rasyonel işleyen bir kanal olması hem İstanbul'u hem ticaret yapan o tacirleri, gemi sahiplerini, yük taşımacılığı yapan insanları rahatlatacağını düşünüyoruz. Eğer bir petrol tankeri Boğaz'dan geçmek için 2-3 gün sıra beklerken, orada gemi kaptanının inisiyatifine kalmış şekilde riski maksimum şekilde bir geçiş varken, onun yerine çok daha hızlı, pratik, ticari olarak taşımacılığı yapanlara avantajlar sunan bir geçiş programının olması, İstanbullular, bizler adına çok daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Şu olabilir Boğazlardaki ticari geçişlerin yeniden uluslararası düzeyde oturulup tartışılması yapılıp vesaire ama o tartışmayla vakit kaybetmek yerine yeni bir alternatifin yapılıp onun üzerine de oturup çalışmak çok daha değer diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"KANAL İSTANBUL BU YIL İÇİNDE BAŞLAYACAK"

"Kanal İstanbul" projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Uysal, "Sadece yerel yöneticiler olarak, İstanbul olarak bunun altından kalkabilme imkanımız yok. İBB Başkanı olarak canı gönülden kanalın yapılmasını istiyoruz. Son günlerdeki meşhur yalı kazası, geminin yalıya çarpması yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum" dedi.

"BOĞAZ TRAFİĞİNİ DÜZENE SOKACAK"

"Kanal İstanbul" projesinin boğaz trafiğini de düzene sokacağını belirten Uysal, "Evet çok büyük bir proje. İstanbul'da "Kanal İstanbul" sadece 'bir kanal açalım ve gelir elde edelim' mantığıyla değil, İstanbul'da Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma, İstanbul'u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu manada kanala yapılan 'ekonomik olarak geri dönüşü ne kadar çabuk olur' gibi hesaptan öte, İstanbul'u kurtarma adına kanalın muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muhakkak ekonomik durumlar da düşündük ama onlara çözüm bulunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Uysal, "Şuna da inanıyorum: Kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağına, temelinin atılacağına veya protokolünün yapılma noktasına geldiğine inanıyorum" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, "Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir" dedi. Uysal, "Biz İstanbul olarak seçim olsa da olmasa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"SURİYELİLERLE SIKINTI YAŞADIĞIMIZ BİR DURUM YOK"

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında bir soruya Uysal, şöyle yanıt verdi:

Suriye'den gelen Türkiye'de yaşayan 3,5 milyon insandan 500-600 bini İstanbul'da ise onları daha problemsiz halde rahat ettirebiliriz, bizim öncelik verdiğimiz nokta bu. Dolayısıyla Suriye'den yeni bir göç dalgası olur mu, gelecekte ne olur? Onu bilemem. Ancak bizim İstanbul'da 500-600 bin Suriyelinin problem olmadan nasıl yaşadığı, bütün konsoloslarımız tarafından merak edilen bir konu. Bunun tek bir cevabı var. Biz İstanbul'da Suriyeli göçmenlerimiz ayrı bir yerde tutturan, kendi gettolarının oluştuğu bir yapı yok. Gerçekten İstanbul'un halkı o anlamda misafirperver. Bu şekilde halkın içerisinde İstanbulluların içerisine yer etmiş bir göçmen yapısı halkıyla çok daha barışık bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine, halkımızın da onlara çok daha misafirperver ve yardımsever bir yaklaşımla onları sahiplenmeleri, olabilecek birçok sorunu veya başka ülkelerin yaşadığı problemleri İstanbul'da bizlere yaşatmıyor. İstanbul halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. O konuda çok büyük bir kabullenme var. Ben İstanbul'da yaşayan 600-700 bin civarında Suriyeli göçmen olarak önemli problem oluşturduğunu görmedim. Sıkıntı yaşadığımız bir durum yok." dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NI İLK BAŞKONSOLOSLAR GEZECEK

Uysal, Romanya ve İtalya'nın teklifi üzerine Üçüncü Havalimanı açılmadan önce ilk olarak başkonsoloslar tarafından gezileceğini de sözlerine ekledi. İBB Başkanı Uysal'ın başkonsoloslarla buluşması, Emirgan Parkı'nın gezilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları



18.04.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180418121

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5- CİCİŞ KARDEŞLER KAVGA ETTİ

*Hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'deki evinde kavga etti. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



KAVGADA İKİ KARDEŞ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus'taki özel bir hastaneye gitti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralıların ambulansa binmesi

-Ciciş kardeşlerin kaldıkları siteden görüntü

-Genel ve detaylar

18.04.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180418087

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6- 37. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Orhan SENCER - Kamera : İSTANBUL, ()

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde dün gerçekleştirilen ödül töreninde, Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Sinemada İnsan Hakları Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri'nin kazananları da açıklandı.

ULUSLARARASI ALTIN LALE ÖDÜLÜ WESTERN'İN

Başkanlığını geçtiğimiz yıl Altın Lale ödülünü alan yönetmen João Pedro Rodrigues'in üstlendiği 37. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Marcelo Martinessi, oyuncu Angeliki Papoulia, müzisyen Pivio ve Tallinn Film Festivali direktörü Tiina Lokk yer aldı. İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 11 ülkeden 11 film yarıştı. Altın Lale'yi bu yıl, Valeska Grisebach'in Western adlı filmi kazandı. Jüri başkanı João Pedro Rodrigues'in açıkladığı ödülü Grisebach'a Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları ve İnovasyon Grup Başkanı Ata Selçuk takdim etti.

Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü de Nelson Carlo de los Santos Arias'ın yönettiği Cocote'ye verildi. Nelson Carlo de los Santos Arias'a ödülünü Tallinn Film Festivali direktörü Tiina Lokk takdim etti.

ULUSAL ALTIN LALE ÖDÜLÜNÜ BORÇ KAZANDI

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2017-2018 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri festivalde yapıldı. Ulusal Yarışma jürisi yönetmen Pelin Esmer başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey de la Charrière oldu.

Ulusal Yarışma jürisi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi.

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale'yi Vuslat Saraçoğlu'nun Borç adlı filmi kazandı. Saraçoğlu'na ödülü jüri başkanı Pelin Esmer takdim etti.

En İyi Yönetmen ödülü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi. Berlin Film Festivali'nde Mirasçılar filmiyle Gümüş Ayı Ödülü'nü alan yönetmen Marselo Martinessi'nin açıkladığı ödülü Pirselimoğlu'na Türk Tuborg AŞ Operasyonel Pazarlama Müdürü Müdürü Cem Kırmacı tarafından takdim edildi.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi layık görüldü. Karaçelik'a ödülü Selen Uçer tarafından takdim edildi.

Hewno Bêreng / Renksiz Rüya filmiyle Mehmet Ali Konar'a Mansiyon verildi. Konar'a ödülü Barbara Lorey de la Charrière takdim etti.

Onur Saylak tarafından açıklanan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar'ın oldu.

Oyuncu Angeliki Papulia tarafından açıklanan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı.

En İyi Senaryo Ödülü'nü Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal kazandı. Ünal'a ödülü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki verdi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Kaçış filmiyle Florent Herry kazandı. Herry'e ödülü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki verdi.

En İyi Kurgu Ödülü'nü Sofra Sırları filmiyle Osman Bayraktaroğlu kazandı. Bayraktaroğlu'na ödülü Ayat Najafi verdi.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Güvercin filmiyle Canset Özge Can'a verildi. Can'a ödülü müzisyen Pivio takdim etti.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI'NDA 12 FİLM YER ALDI

İstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 12 film yer aldı. Filmleri Transilvanya Film Festivali Program Direktörü Mihai Chirilov, senarist, yönetmen ve yapımcı Ceylan Özgün Özçelik ile oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan oluşan jüri değerlendirdi.

En İyi Kısa Film Ödülü'nü Umut Subaşı'nın Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var adlı filmi kazandı. Harun Durmuş'un Doğu Yakası filmi ise Mansiyon'a layık görüldü.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI'NDA 10 FILM YARIŞTI

Türkiye'de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali'nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 10 film yarıştı. Gösterilen belgesellerden 10 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yaptı. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi'nde yönetmen Ayat Najafi, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünlü ve Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali direktörü Petra Holzer yer aldı. Petra Holzer'in açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü Rojda Akbayır yönettiği Parçalar filmine verildi.

SİNEMADA İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ…

İstanbul Film Festivali'nde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, "Sinemada İnsan Haklarıö bölümünde gösterilen filmlerden birine, Sinemada İnsan Hakları Ödülü verildi. Jüri üyeleri bu yıl festival programında yer alan Looking for Oum Kulthum / Ümmü Gülsüm'ün Peşinde filminin yönetmeni, sanatçı Shirin Neshat, sinema muhabiri Christine Masson, yapımcı, yönetmen ve senarist Erol Mintaş, 12 filmi değerlendirdi. Shirin Neshat'ın açıkladığı ödül Sharunas Bartas'ın yönettiği Frost / Ayaz filmi Sinemada İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ…

İstanbul Film Festivali'nde, 2013 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı 12 kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde kurgucu Osman Bayraktaroğlu, senarist ve yapımcı Elma Tataragi? ve yönetmen Özcan Alper yer aldı. Elma Tataragi?'in açıkladığı Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü Güvercin filminin yönetmeni Banu Sıvacı kazandı.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali kapsamında üç ödül veriyor. Ulusal ve Ulusal Kısa Film Yarışmalarındaki filmleri değerlendiren jürinin başkanlığını İtalya'dan Massimo Lechi yaptı. Jüride Brezilya'dan Elaine Guerini ve Türkiye'den Ali Ercivan yer aldı. Uluslararası Yarışma'da yer alan filmleri değerlendiren jüride Norveç'ten Jan Storø ve Slovakya'dan Martin Kanuch ve Türkiye'den Ayça Çiftçi görev aldı. FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Yarışma'da Chloé Zhao'nun yönettiği The Rider, Ulusal Yarışma'da Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez, Ulusal Kısa Yarışma'da Ayce Kartal'ın yönettiği Kötü Kız filmleri kazandı. Ödülleri Massimo Lechi ve Ayça Çiftçi açıkladı.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreninden detaylar

-Ödüllerin takdimi



18.04.2018 -13.25 Haber Kodu : 180418086