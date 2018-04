DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Geniş Haber)

1- MERAL AKŞENER'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

* Meral Akşener,

"Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur."

"Türkiye'nin bir huzur iklimine, güven iklimine ihtiyacı var. Bütün araştırmaların ortak sonucu Türkiye'nin yorgun olduğunu gösteriyor"

"Daha yola ilk çıktığımızda gördük ki; siyaset simsarlarının içini korku dağları sarmış. Masa altı ittifaklar çoktan kurulmuş. Saray odalarında pazarlıklara oturulmuş"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Salı günleri gerçekleştirdiği haftalık toplantısını bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı.

Akşener konuşmasının başında Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener, "Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR İKLİME İHTİYACI VAR"

"Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var" diyen Akşener "Türkiye'nin bir huzur iklimine, güven iklimine ihtiyacı var. Bütün araştırmaların ortak sonucu Türkiye'nin yorgun olduğunu gösteriyor. Bezginliğin giderek arttığına vurgu yapıyor. Ekonomik kriz bekleyenler yüzde 70'i buluyor. Ne demek ekonomik kriz? Çalıştığın iş, yediğin ekmek tehlikede demek. İş, aş tehlikede olduğu için ve Türkiye bunu hissettiği için diyor ki araştırmalar; 'Türkiye'nin yüzde 82'si geçmişi özlüyor'" diye konuştu.

"ÖZEL HAYATLARIMIZA HAYASIZCA DİL UZATILDI"

Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha yola ilk çıktığımızda gördük ki; siyaset simsarlarının içini korku dağları sarmış. Masa altı ittifaklar çoktan kurulmuş. Saray odalarında pazarlıklara oturulmuş. Bu baskı beni ve arkadaşlarımı vazgeçirmedi. Tam aksine kararlılığımızı perçinledi. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Özel hayatlarımıza hayasızca dil uzatıldı. Allah var dedik. Oysa onlarla aynı sofrada yiyip içen, hasretle Türkiye'ye çağıran kendileriydi. Ama onlar bize utanmadan FETÖ'cü dediler."

"GÜCÜMÜZÜ ALDIĞIMIZ YER MİLLETİMİZDİR"

Akşener, "Gücümüzü aldığımız yer milletimizdir. Milletimiz duyduğumuz şartsız, koşulsuz bağlılığımızdır" dedi ve ekledi:

"Bu güçle önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar Allah'ın izniyle onları da aşa aşa geliyoruz. Milletin tepesinde sopaya değil, omuzunda ele ihtiyacı var. Biz o el olmak için geliyoruz. Bu aziz milletin her ferdi rahat nefes alana kadar, bizi yolumuzdan döndürebilecek Allah'tan başka bir güç tanımıyorum, tanımıyorsunuz."

"GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ İSTANBUL'A YAPILMAMIŞ EZİYET KALMADI"

Konuşmasında İstanbullulara seslenen Akşener, "Hep birlikte İstanbul'a sahip çıkalım. O İstanbul ki bir çağ kapatıp bir çağ açmış bir şehirdir. Son 15 yılda nasıl ki taciz, şiddet olayları artmışsa İstanbul'da bundan kat be kat payını almış bir şehirdir. Kültürü taciz edilmiş, kentsel tasarımı şiddet görmüş bir şehirdir. Son 15 yılda hatta belediye başkanlıklarını da sayarsak son 24 yılda gözümüzün bebeği İstanbul'a yapılmamış eziyet kalmadı. Minarelerin arasına hançer gibi gökdelenler sokuldu. Rant uğruna kutsallar çiğnendi. Ve hiç utanıp, sıkılmadan, zerre kadar suçluluk duymadan 'İstanbul'a ihanet ettik diyorlar'. Evet İstanbul'a ihanet ettiniz, orası kesin de. İstanbul ile yetinmeyip Türkiye'ye ihanet ettiniz" şeklinde konuştu.

2- FETÖ ANA DARBE DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

* 2 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının yargılandığı "ana darbe davası"nda karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstinaf Mahkemesi'nde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda müşteki de duruşmada hazır bulundu.

12 SANIK ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse ve eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan bazıları ayrıca darbe girişimi gecesi İstanbul'da meydana gelen ölümlerden dolayı 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanıklar, ayrıca çeşitli suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Dava sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak basın açıklaması yaptı. Şenocak yaptığı açıklamasında, verilen kararla şehit yakınlarının, gazilerin ve Türk milletinin bir nebze olsun gönlünün rahatladığını söyledi.

3- TEM' DE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde emniyet şeridinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde motosikletiyle Edirne istikametine ilerleyen Ulaş Altınkara, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Ulaş Altınkara, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Altınkara, ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Altınkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasıyla, trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4- İŞTE İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACI

İstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Bakan Özlü açılış töreninde bir konuşma yaptı. Özlü, "Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, dijital kentler gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil, şehirler de dijitalleşiyor" dedi.

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Bakan Özlü, "Akıllı şehirleri, ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, kadim bir medeniyete ve köklü bir şehirleşme geleneğine sahiptir. Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar. Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler şehirlerimizi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açacağız. 81 ilimizde ve 921 ilçemizde akıllı şehir uygulamalarını, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmadın ardından Bakan Özlü ve açılışa katılanlar, kongrenin açılış kurdelesini kesti.



İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACI

Kurdele kesiminin ardından Bakan Özlü, Zapatero, Vali Şahin ve Mevlüt Uysal, İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz dönüştürülen nostaljik tramvayda incelemelerde bulundu ve araçla kısa bir tur attı.

Uysal, araçla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracı bir ekip elektrikli araç haline dönüştürdü. Elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedefimiz yok. Ama belediyemiz adına önemli bir konu. Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul özlüyoruz. Amacımız bu belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları var" diye konuştu.

5- KOCASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN KADIN, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (2)

- OLAY GÜNÜNÜ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI; DURUŞMA ÇIKIŞINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Gazi Mahallesi'nde 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık hakim karşısına çıktı. Olayı ağlayarak anlatan sanık Aylin Işık, kocasının alkollü halde gelip pompalı tüfeği vücudunun çeşitli yerlerine dayadığını söyleyerek "İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı bir kaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı" dedi. Aylin Işık'ın meşru müdafaada bulunduğunu söyleyen avukatları tahliye talebinde bulundu. Ölen Cihangir Işık'ın yakınları ise Cihangir Işık'ın her ailede yaşanan geçimsizlikler dışında eşine kötü davranmadığını söylediler. Mahkeme, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin Işık'ın tahliye talebini reddetti.

"SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin Işık getirildi. Öldürülen Cihangir Işık'ın ailesinin ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Aylin Işık, olay günü yaşananları ağlayarak anlattı. 2012 yılında eşiyle kaçarak evlendiğini söyleyen Aylin Işık, evliliğinin ilk günlerinden beri eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Eşinin problemli ve sinirli bir insan olduğunu belirten sanık Aylin Işık, "Belinde silahla gezerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordum, bir türlü beni bırakmıyordu. 'Senin benden ayrılman ölüm olur' diyordu. Korktum eşimden. Bu nedenle polise gidemedim" dedi. İki kez boşanma davası açtığını ancak eşinin kendisini ikna etmesi üzerine vazgeçtiğini de söyleyen Aylin Işık, olay günü eşinin eve alkollü gelip "Hani sen benden ayrılacaktın" diyerek küfür ettiğini söyledi.

"BİR ANDA SİLAH PATLADI"

Aylin Işık, olayı şöyle anlattı:

"Ağlamaya başladım, yalvardım. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. 'Ben yapacağımı burada da yaparım dedi. Oğlum uyandı yanımıza geldi, ona da küfür etti. 'Aylin buraya gel' dedi. Yatak odasından beni çağırdı. Üç kere çağırdı beni. Ben gitmeyince kendi beni alıp odaya götürdü. Yatağa yatmamı istedi. Dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Konuşarak kendisini ikna etmeye çalıştım. Bana, 'Geç kaldın' dedi. Küfür etmeye devam etti. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. 'Nerenden vurayım?' dedi. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Bir an elimle silahı ittirdim. Yüzümden uzaklaştırdım. İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı birkaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı. Cihangir yan tarafa doğru yatağa devrildi. Oğlumun bağırmasıyla kendime geldim.Çocuğumun eşyalarını alıp evden çıktım."

CİHANGİR IŞIK'IN YAKINLARI: "ŞİKAYETÇİYİZ"

Daha sonra söz verilen Cihangir Işık'ın ağabeyi Bedri Sinan Işık, "Bir cinayet işleyecek kadar geçimsizlik yoktu aralarında. Cihangir ona kötü davranmıyordu. Aylin, bilinçli olarak Cihangir'i öldürdü. Ailesi tarafından bu karar alınmıştır" dedi. Cihangir Işık'ın annesi Yazgülü Şubatlı da "Aylin'in beyanı doğru değil. Aylin'i çok seviyordu oğlum. Hiçbir kötü muamele yapmadı. Şikayetçiyim" diye konuştu. Cihangir Işık'ın kızkardeşi Fatma Filiz Arıca da Aylin'in kıskançlık sonucu bu cinayeti işlediğini düşündüğünü söyledi.

AYLİN'İN AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Söz alan sanık Aylin Işık'ın avukatı Esin Yeşilırmak, "Uyurken öldürüldü deniyor. Bizim okuduğumuz tutanaklar da böyle bir tanıklık yok. İddianamede bu delile nasıl ulaşıldı? Olaydan sonra Aylin'in yürüdüğü sokaktaki mağazalardan görüntü istenmesini istiyoruz. Olay planlı değildir. Meşru müdafaadır. 4,5 yaşında bakmakla yükümlü olduğu bir oğlu vardır. Aylin'in tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin Işık'ın tahliye talebini reddetti. Tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Duruşma çıkışında Aylin Işık'ın avukatı Esin Yeşilırmak, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapmaya indi. Cihangir Işık'ın yakınları ise avukat Esin Yeşilırmak ve basın mensuplarına "Aylin Işık katil onu koruyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

KADIN MECLİSLERİ ÜYELERİ AÇIKLAMA YAPTI

Cihangir Işık'ın yakınlarının ayrılmasının ardından avukat Esin Yeşilırmak, Aylin Işık'ın annesi Gürciye Mamuk ve Kadın Meclisi üyesi bir grup basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Esra Hızal, Cihangir Işık'ın Aylin Işık'a sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini, Aylin Işık'ın da meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Daha sonra söz alan avukat Esin Yeşilırmak ise duruşma hakkında bilgi verdi. Raporlar tamamlandıktan sonra Aylin'in meşru müdafaada bulunduğunun anlaşılacağını, iddianamede, uyurken öldürdüğü, kasten öldürdüğünün belirtildiğine de dikkat çeken Yeşilırmak, "Haksız tahriği herkese dağıtan yargı, kadına uygulamadı. Aylin'in iddianamesinde, bu husus bile yazmadı. Açıkça meşru müdafaa olduğu halde bu husus bile değerlendirilmedi. Umuyoruz ki bu davada Aylin'in meşru müdafaa hakkını kullandığına dair bir karar çıkacak" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, olay günü olan 17 Aralık 2017'de maktül Cihangir Işık ile sanık Aylin Işık arasında tartışma yaşandığı belirtiliyor. Cihangir Işık'ın eşi Aylin Işık'a küfrettiği, bir hafta önce şiddet uyguladığına ilişkin raporun bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın tehdit ve hakaretler sonucu Cihangir Işık uyuduktan sonra pompalı tüfekle başına yakın mesafeden bir el ateş ederek öldürdüğü anlatılıyor. Aylin Işık'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

6- GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADI HAKİM KARŞISINDA

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'in de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Cemil Karanfil, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle avukatlarıyla görüşmediği için davası karara bağlanamadı.

Cemil Karanfil'in yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. Avukat İrfan Öge, müvekkili Cemil Karanfil'in psikolojik rahatsızlık yaşadığını, avukatları ve ailesiyle görüşmediğini belirterek, "Bu nedenle esas hakkındaki savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme heyeti de sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

MÜTALAAYA KATILMIYORUZ, EN ÜST SINIRDAN CEZALARIN TAYİNİNİ TALEP EDERİZ"

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçilerin Avukatı "Mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmamaktadır. Sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir olgular olmadığını tekrarla maktul yönünden "Tasarlayarak adam öldürme" ve müşteki yönünden de "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan verilecek cezasının üst sınırdan tayinini talep ederiz" dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞAMAKTADIR

Sanık avukatı İrfan Öge de "Müvekkilim Karanfil'in psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır. Bizimle ve ailesi ile görüşmemektedir. Bu nedenle esas hakkında savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

SANIK VE AVUKATINA SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Cemil Karanfil'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için dosyanın bulunduğu aşamayı dikkate alarak son kez süre verdi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi.

MÜTALAA GEÇEN DURUŞMADA AÇIKLANMIŞTI

Cemil Karanfil'e, Kadir Demirel'e yönelik eyleminden dolayı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil'e karşı eyleminden dolayı ise "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

