DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (geniş haber) ERDOĞAN: BÖLGEDEKİ SULARIN ISINMASININ DOĞRU OLMAYACAĞINI İLETTİK

Haber-Kamera: Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisini takip eden gazetecilerin Miraç Kandili'ni tebrik eden Erdoğan, "" Leyle- i Miracınızın, Leyle- Miracımızın milletimiz, tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, barışa vesile olmasını diliyoruz. İnşallah insanlığın birliğine, beraberliğine, kurtuluşuna vesile olur diyoruz" dedi.

"BU TRAJEDİNİN SONA ERMESİ NOKTASINDA TALEPLERİMİZ OLDU"

Putin ve Trump'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sayın Putin'le gerek Sayın Trump'la yaptığımız görüşmeler tabii ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

"VİDEO ÇEKİMLERİNİ DE BEN ÖZELLİKLE SAYIN PUTİN'İN GÖNDERMİŞ OLDUĞU ÖZEL TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜM. ONLARA DA BUNLARI VERDİM"

Putin ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, "Son dönemde Doğu Guta'daki gelişmeler, ardından Duma'daki gelişmeler gerçekten can yakıcıydı. Bunlar bir felaket tablolarıydı. Bunların tabii bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini de ben özellikle Sayın Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisiyle görüştüm. Onlara da bunları verdim. Yani sadece telefon görüşmemizde süreci değerlendirmedik, gelen özel temsilciyle de bunları görüştük. Sayın Trump'la da bu konuyu etraflıca ele aldık. Bu görüşmelerimizde kendileri de bu sürece yönelik olarak yaklaşımlarını sergilerken benim de kendilerine özellikle ifadem, kimyasal silahların kullanması noktasında bu sürece dair koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunun, bizim de bu kimyasal silahlara yönelik olarak tutumumuzun çok kararlı olduğunu. Nitekim şu ana kadar gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse bizim yaptığımız açıklamalarla bildiğiniz gibi kimyasal silahlar noktasında çok sert tutumumuz var" diye konuştu.

"TÜM KOALİSYON GÜÇLERİNİN BURADA HASSASİYETİNİ İSTEDİK, İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAVANIN YUMUŞAMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik,

istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek. Meseleyi aslında bir an önce barışla noktalamak, havayı yumuşatmak. Bizim ise biliyorsunuz şu anda Suriye'nin kuzeyinde 'Afrin' başlıklı olmak üzere daha önce 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Gerek içerdeki teröristlerle olan mücadelemiz kararlı aynı zamanda Kuzey Irak'taki teröristlerle olan mücadelemiz de kararlı bir şekilde yürüyor. Zaho'da Hakurk'ta aynı şekilde devam ediyor. Bizim mücadelemiz, kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir. Bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın, dünyanın bilmesi lazım" dedi.



ŞEREFEDEKİ KAMERALI CİHAZ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan bazı vatandaşların isteğini de kırmayarak birlikte fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Erdoğan'ın Cuma namazını kıldığı camideki yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı keskin nişancı polislerin bulunduğu cami şerefesinde, üzerinde kamera bulunan bir cihaz dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

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-Mimar Sinan Camii'nin görüntüsü

-Cumhurbaşkanı korumalarının hazırlıkları

-Cami şerefesinde üzerinde kamera bulunan cihaz

-Erdoğanın Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Berat Albayrak'la camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanının açıklaması

-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti

-Detaylar

13.04.2018 - 14.54 - Haber Kodu : 180413103

13.04.2018 - 15.34 - Haber Kodu : 180413115

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2- YALIYA ÇAPAN GEMİ İÇİN BİR HACİZ BAŞVURUSU DAHA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ile birlikte iskelesine çarptığı Uskumru Balık Restoranı, mahkemeye başvurarak, geminin donatanı Odyssey Navigation Co. Limited Şirketi'ne 2 milyon TL'lik ihtiyati haciz talebinde bulundu. Restoran, yaptığı ikinci başvuruda da günlük kazanç kaybının 21 bin 938 lira olduğunu öne sürerek, mahkemece atanacak bilir kişiler tarafından kazanç kaybı ve iskelesinde oluşan hasarın tespitini istedi.

Uskumru Gıda İşletme Turizm Limited Şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Avukat Ali Mahir Başarır, Vitaspirit isimli geminin 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı'nda bulunan ve müvekkili şirket tarafından işletilen restoranın iskelesine çarpmak suretiyle zarara neden olduğunu belirtti. Geminin iskeleye çarpması sonucunda doğmuş olan ve doğacak olan toplam zararlarının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu savunan Avukat Başarır, "Müvekkil restoran, mevzubahis kazadan önce iskelesinde 135 kişilik kapasite ile çalışmaktaydı. Masa, sandalye ve dekorasyon eşyaları da kazadan etkilendi, pek çoğu denize düştü, bir kısmı kullanılamaz hale geldi" dedi.

"ZARARIN GÜN GEÇTİKÇE ARTMASINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR"

Dilekçesinde, tamir işlemleri bitene kadar 135 kişiye hizmet veremeyeceklerini savunan Avukat Başarır, "Bu durum kazanç kaybına bağlı olarak maddi zararın gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermektedir. Müvekkilin zararının tam olarak belirlenmesi için zarar tespiti davası açacağımız ve iş bu dava sonuçlanıncaya kadar haksız fiile sebep olan geminin yabancı bayraklı olması, Türkiye'de yerleşik olmaması, kara sularımızı terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alınarak Vitaspirit isimli gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon TL'lik ihtiyati haciz uygulanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

AYNI MAHKEMEYE İKİNCİ BAŞVURUYU DA ZARARIN TESPİTİ İÇİN YAPTI

Avukat Başarır, aynı mahkemeye yaptığı ikinci başvuruda da, hasar tespiti talebinde bulundu. Müvekkili firma tarafından işletilen Uskumru Balık Restoranı'nın 2008 yılında faaliyete başladığını, mevsim şartlarına göre haftalık 275 bin ile 340 bin TL arası, günlük olarak ise 38 bin ile 65 bin lira kazanç sağladığını savunan Avukat Başarır, kaza nedeniyle günlük kazanç kayıplarının 12 bin 825 lira ile 21 bin 938 lira arasında olduğunu kaydetti. Kaza sonrası oluşan tehlike nedeniyle restorana gelen bazı müşterilerin gelmemeye başladığını belirten Avukat Başarır, kaza nedeniyle oluşan hasar ve uğranılan kazanç kaybının tespiti için mahkemece bilirkişi vasıtasıyla tespit yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Restoranın zarar gören bölümlerinin fotoğrafları

13.04.2018 - 17.04 - Haber Kodu : 180413143

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3- MARMARAY'DA RAYLARA ATLAYAN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, ()

Marmaray Sirkeci istasyonunda raylara atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Baha Güzeycan son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Güzeycan için Zeytinburnu Taş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Güzeycan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Güzeycan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazının kılınması

-Baha Güzeycan'ın yakınları

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve Detaylar

13.04.2018 - 15.54 - Haber Kodu : 180413112

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4- KOCASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SERBEST BIRAKILAN KADIN, SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i af tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesi ile serbest bırakılan Betül Filiz, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 6 Nisan 2018 tarihinde evde tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesi ile serbest kalan Betül Filiz'in serbest bırakılmasına itiraz etti.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İtiraz sonucu dün Betül Filiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Betül Filiz, mahkemedeki sorgusunda daha önce savunma yaptığını belirterek, "Anlattığım her şey gerçektir. Anlattığım eziyete 15 yıldır katlanıyorum. Cinayet işleme niyetinde olsam 15 yıldır bunu yapmış olurdum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım var" dedi. Mahkeme, sorgusunun ardından Betül Filiz'in, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Nisan 2018 tarihinde evinde eşi Sedat Filiz ile tartışan Betül Filiz, av tüfeği ile eşini vurarak öldürmüştü. Savcılık, sorgusunu yaptığı Betül Filiz'i, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimali ve suçun meşru müdafaa sınırları içinde işlenmiş olabileceği ihtimalini gerekçe göstererek Betül Filiz'i serbest bırakmıştı.

Mahkemenin serbest bırakma kararı şöyleydi:

"Şüpheliye yüklenen 'eşi kasten öldürmek' suçunun niteliği, vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali (taksirle öldürme), meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali, dosya kapsamında ifadeleri alınan maktulün annesi, kardeşleri tarafından ortak çocuklarının beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklamanın tedbir niteliği gözetilerek bu suçtan tutuklama isteminin reddine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına"

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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-Olayın meydana geldiği sokak

-Evden detay

-Mahalleliden detay

-Aileden fotoğraflar

-Olay yeri polisleri

-Kadının adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

13.04.2018 - 17.26 - Haber Kodu : 180413149



