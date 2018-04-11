DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntüyle)

1- YILDIRIM: SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR

* Başbakan Binali Yıldırım:

"(ABD-Rusya restleşmesi) Tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar"

"Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır"

"Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'... Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır"

"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına asla müsamaha göstermeyiz. Böyle de bir hassasiyetimiz var"

Haber: Taner YENER - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili "Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur'. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katıldı. Burada konuşan

Yıldırım, "Dünya çok hızlı değişiyor. Hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu sancılı süreçte küresel ve özellikle bölgesel gerilimler belirsizliği arttırıyor. Ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Çevre ülkelerde devam eden otorite boşluğu, istikrarsızlık, iç savaş, terör örgütleri bölgenin istikrarına şüphesiz zarar veriyor. Bölgemizde bu sıkıntılar yaşanırken Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin yaptığı şey çok açık; bir yandan terörle mücadele yaparak hem Avrasya bölgesinin hem de Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Ve çok büyük bir mülteci sorununu tek başına göğüsleyerek bölgemizde ve dünyada mülteci sorununun daha da kötüleşmesinin önüne geçiyor. Diğer yandan ülkeyi kalkındırmak ekonomimiz daha da güçlendirmek için kararlar alıyoruz. Çok şükür bu mücadelemizde bugüne kadar başarıyı elde ettik. 15 yıldır biz bunu yapıyoruz. 15 yılın her geçen yılı da bütün zorluklara rağmen istediğimiz hedeflere ulaşmakla sonuçlanıyor" dedi.

"TÜRKİYE ARALIKSIZ OLARAK BÜYÜYEN BİR ÜLKE"

"Türkiye aralıksız olarak büyüyen bir ülke" diyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye 2008 sonlarında başlayan küresel krize rağmen kesintisiz yüzde 5,8 oranında büyümeyi başarmış bir ülkedir. Bu ne anlama geliyor? Bu Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada istikrarlı olarak büyümeyi sağlayan ülke anlamına geliyor. Türkiye'nin göstergeleri bundan ibaret değil" ifadesini kullandı.

"BALKANLAR BÜYÜK BİR ACI YAŞADI"

Başbakan Yıldırım, "Balkanlar büyük bir acı yaşadı. Bu acının üzerinden 23 yıl geçti; ama izleri hala devam ediyor. Hala istikrar güven istediğimiz noktada değil. 90'lı yıllarda başlayan savaşın ortaya çıkardığı yıkım, tahribat tam anlamıyla giderilmiş değil. O savaşın acıların en iyi o bölgede yaşayan dostlarımız bilir. Bugün Balkanlar'da barışın, güvenin, istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi için hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Çünkü Ortadoğu'da zaten yeterince sorunumuz var. Başka bölgelere de bu sorunun yayılmasının önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Bunun için Türkiye Balkanlar'da bu anlayışla hareket ediyor. Türkiye'nin emperyal hedefleri hiç olmadı, bundan sonra da olmaz. Türkiye gittiği yere iyilik, dostluk, barış için gider. Biz Balkanlar gelişsin Türkiye gelişsin diyoruz" diye konuştu.

"SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletlerin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur'. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar.

Ama sonucu kim ödüyor? Bedeli kim ödüyor; garip gureba, sivil insanlar ödüyor. Onun için zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır. El ele vererek gerçekten Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz."

"KİMSENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Başbakan Yıldırım, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına asla müsamaha göstermeyiz. Böyle de bir hassasiyetimiz var. Her ülkenin aynı hassasiyeti var" şeklinde konuştu.

"2017'de olduğu gibi 2018'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz" diyen Yıldırım, "Soğutma falan yok, aşırı ısıtma da yok. Kararında büyüme devam edecek. Orta vadedeki hedeflediğimiz büyüme oranını devam ettireceğiz. Onun altına değil, üstüne çıkabiliriz. Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyonla mücadele önemli çünkü bu, yatırımcının karanını da etkiliyor, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor, Dolayısıyla burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta-uzun vadeli tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz, çünkü göstergeler bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'... Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

11.04.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180411193

11.04.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180411151

11.04.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180411169

11.04.2018 - 16.20 Haber Kodu : 180411170

11.04.2018 - 16.19 Haber Kodu : 180411171_

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2- CHP'LİLERDEN ÇINARDERE'DE AÇIKLAMA

Haber - Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, ()

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Pendik Çınardereliler'in tapu sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığı gerekçesiyle Çınardere Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı.

"ÇINARDERE'DE YAŞAYAN HALK, İŞGALCİ DEĞİL HAK SAHİBİDİR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak ile Çınardere Mahallesi'ne gitti. Bir grup mahalle sakiniyle biraraya gelen Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, "Çınardere'de yaşayan halk, işgalci değil hak sahibidir. Bu mahallede yaşayan ve buraları şehir haline getiren, burada yaşayan insanlardır. Çınardere halkı, AKP'li Pendik Belediyesi'nden hibe ya da bağış değil, yıllardan bu yana vergilerini ödediği arsalarını ve tapularını istiyor. Çınardere halkı, 'Bize kendi yerimizi gerekiyorsa ücreti karşılığında satın ama bizi yerimizden, yurdumuzdan etmeyin' diyor. Ancak, Pendik Belediye başkanı imar planlarını gerekçe göstererek işine geldiği gibi, işine geldikleri şekilde düzenledikleri imar planlarını gerekçe göstererek burada yaşayan halka işgalci muamelesi yapıyor ve arkamızda gördüğünüz vatandaşlarımızı buradan sürgün etmeye çalışıyor" dedi. Kaftancıoğlu, " Tüm tapu mağdurlarına sözümüz olsun ki, asla ve asla yerinizden ve yurdunuzdan edilmeyeceksiniz. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, yani Pendik belediyesi halkın olduğunda tapularınıza, hak ettiğinize, hakkınıza kavuşacaksınız" diye konuştu.

MUHTARLIĞA YÜRÜDÜLER

Çınardere Mahalle sakini Fikriye Durna, basın açıklamasından sonra söz aldı. Durna, "Gecekondumda suyum yoktu, doğalgazım yoktu, ışığım yoktu. Ben çamurun içinde dört tane çocuk büyüttüm. Ben tapumu istiyorum. Ben Çınardere'de 1970dten beri oturuyorum" diye konuştu. CHP'liler ve Çınardere sakinleri, basın açıklamasının ardından muhtarlığa kadar yürüdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Çınardere'den gelen arkadaşlar orada 50 yıldır oturuyorlar. Kiminin tapu tahsisi var kiminin tapusu ama 50 yıldır oradalar. Orası oralar için vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. 460 aile var benzer aile var. Sizin yakınınızda Kartal'da da aynısı vardı, biz hallettik. Sözüm söz, Pendik'i bize verin tapunuzu alacaksınız" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalle sakinlerinin görüntüsü

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Çınardere sakinlerinin muhtarlık önünde protestosu

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3- İSTANBUL'DAKİ GO - KART FACİASI KAMERADA

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

Sarıyer'de lise öğrencisi Havvanur Yalçın'ın yaralandığı go-kart faciasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'deki go-kart pistinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazadra şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Yalçın ağır yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Havvanur ve beraberindekilerle go-kart aracını biniyor. Pistteki tur sırasında genç kızın şalı aracın tekerine sıkışıyor. Kaza sırasında Havvanur'un boynu yana doğru düşüyor. Havvanur Yalçın'ın tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havvanur ve beraberindekilerin go-kart aracına binişleri

-Kaza anı

11.04.2018 - 15.24 Haber Kodu : 180411133

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4- TAKSİM'DE BONZAİ KABUSU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Taksim Meydanı'nda bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde bekleyen 3 kişi kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı AKM önünde bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu karışımın bulunduğu maddeyi kullanan iki kişiden biri yüz üstü yere yatarken diğeri de oturduğu yerde hareketsiz kaldı. Bu kişileri meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişi "Herkes size bakıyor" diyerek uzaklaştırdı. Meydanın dolmuş durakları tarafında da yine bir bonzai kullanıcısının olduğu yerde hareketsiz kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Yerde yatan kişi

-Oturduğu yerde hareketsiz kalan kişi

-Bir kişinin bonzai kullanıcılarını kaldırması

-Yerden kalkan kişinin ilginç hareketleri

-Taksim Meydanı dolmuş durakları tarafında olduğu yerde hareketsiz kalan kişi

-Genel ve detay görüntüler

11.04.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180411172_

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5- MÜŞTERİSİNİ DOLAŞTIRDIĞI İDDİASI İLE YARGILANAN TAKSİCİ 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Suudi Arabistan'lı turisti dolambaçlı yollardan Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü suçlamasıyla yargılanan taksici Enver Canik, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kimseyi dolaştırmadığını savunan sanık, "Fazla para almaya çalışmadım, çok konuştukları için yolu şaşırdım" dedi.

Karaköy'de, 29 Eylül 2017 tarihinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için aracına aldığı Suudi Arabistan'lı turist Abdulrahman Nasser M. Mustafa'yı dolambaçlı yollardan götürmekle suçlanan taksici Enver Canik'in, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Enver Canik katıldı. Müşteki Abdulrahman Nasser M. Mustafa duruşmaya katılmadı.

Söz alan taksici Enver Canik, 25-30 yıldır İstanbul'da yaşadığını, 3-4 yıldır da taksicilik yaptığını belirterek, "Bilerek ve isteyerek kimseyi dolaştırmadım. Fazla para almaya çalışmadım. Çok konuştukları için yolu şaşırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben öyle bir şey yapmadım" dedi.

Karar verileceği belirtilerek sanığa son sözü soruldu. Sanık Canik, son söz olarak, "Kasten hareket etmedim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylem sırasında taksi ücreti almadığını, bu nedenle suçun teşebbüs aşamasında kaldığını gerekçe göstererek, sanığı, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 5 yıl süre ile erteledi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Enver Canik'in müşteki ve iki arkadaşını 24 Eylül 2017 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek üzere Karaköy'de taksisine aldığı belirtiliyor. Enver Canik'in yolları bilmemesinden faydalanarak daha fazla para kazanmak için müşterilerini daha uzun mesafeden havalimanına götürdüğü savunulan iddianamede, bu nedenle taksicinin Asya yakasına geçtiği, tekrar Avrupa yakasına döndüğü, havalimanına 20.50'de vararak müşterisinin uçağını kaçırmasına neden olduğu belirtiliyor. Sanığın, "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.





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6- ALPEREN VE MEHMET'İN MUSLERA HAYALİ GERÇEK OLDU

Haber: İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera, polis Memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası 2 oğlunu ziyaret ederek forma hediye etti.

Terim ve Muslera, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl etkinlikleri kapsamında, en büyük hayali Muslera ile tanışmak olan 9 yaşındaki Alperen ile 11 yaşındaki Mehmet Emin'i ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Alperen ve Mehmet Emin'e Fernando Muslera tarafından imzalanan forma hediye edildi. Terim ise Çalışkan'a Galatasaray forması hediye etti. Çalışkan, Terim ve Muslera'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Terim ve Muslera'nın gelişi

-Alperen ve Mehmet Emin'e forma hediye edilmesi

-Detaylar

11.04.2018 - 15.48 Haber Kodu : 180411142

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