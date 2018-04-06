DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- AYDOS ORMANLARI'NDA ŞÜPHELİ YANGINLAR

*Birçok noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda birçok noktada eş zamanlı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın saat 14.15 sıralarında çıktı. Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti. Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Su sıkmaları

-Polis ekipleri

-Yanan bölge

-Detaylar

06.04.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180406126

06.04.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180406129

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2- YANGIN ÇIKAN HASTANEDE KAPLAMA MALZEMELERİ DÜŞTÜ; ÇEVREDEKİLER TEHLİKE ATLATTI

*İtfaiye düşme tehlikesi olan parçaları topladı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ

Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşme tehlikesi olan parçaları topladı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İtfaiyenin parçaları toplaması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Parçaların düşme anı

-Soğutma ünitesinden yayılan gaz

-Çevredekilerin uzaklaştırılması

-Genel ve detaylar

06.04.2018 - 13.45 Haber Kodu : 180406106

06.04.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180406119

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3- MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: (HASTANEDEKİ YANGIN) DIŞ CEPHEDE KULLANILAN MALZEME YETERSİZ

"Bir çöp konteyneri ya da bir klima cihazının ısınması sonucu alev alması olabilir"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Zeki GÜNAL / İSTANBUL ()

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün meydana gelen yangınla ilgili TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, dış cephede kullanılan malzemenin ve duman tahliye sisteminin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Kılıç, çöp konteyneri veya klima cihazının ısınması sonucu yangının çıkmış olabileceğine dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. TMMOB MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, yangının sebebi ile ilgili olarak "Ya bir çöp konteyneri ya da bir klima cihazının ısınması sonucu alev alması olabilir" dedi. Kılıç, "Burada asıl söylenmesi gereken şey, dış cephede kullanılan malzemenin yetersiz olduğudur. Yan binayı da etkileyecek şekilde siyah bir duman görüyoruz. Bu gerçekten olmaması gereken bir şey. 3 saat süren bir yangında duman içeriye nüksediyor ve tahliyesi yapılması gerekirken insanları etkiliyor. Bu da bize gösteriyor ki, içerideki duman tahliye sistemi de yetersiz. Merdivenlerdeki basınç sistemi uygun mudur? Söndürme, kurtarma, ilk yardım ekibi devreye girmiş midir?" diye konuştu.

YANGINA İKİ SAAT DAYANIKLI BÖLÜMLER OLUŞTURULMAMIŞ

Yangın öncesi alınması gereken tedbirlere değinen Kılıç, " 'Kompartıman' dediğimiz iki saat süreyle yangından etkilenmeyen yapı elemanlarının kullanıldığı odacıkların olması gerekiyor. İlkyardım ekiplerinin devreye girip tahliye etmesi gerekiyor. Böyle bir ilkyardım çalışması ve yangına korunaklı duman tahliyesinin olmadığına dair bir tespitimiz var. Bunların yaşanmaması için önlem almak gerekiyor" diye konuştu.

2011'DEKİ YANGINDAN SONRA ÖNLEM ALINMALIYDI

Daha önce aynı yerde 2011 yılında çıkan yangını hatırlatan Kılıç, yaptığı açıklamada, "2011'de aynı binada meydana gelen yangında önlem alınmış olsaydı bugün buna sebebiyet verilmeyecekti. Kullanılan malzeme yanıcı bir malzeme. Kullanılmaması gereken bir malzeme. Ya bir çöp konteyneri ya da bir klima cihazının ısınması sonucu alev alması olabilir" dedi.

Yangın öncesi denetimlere dikkat çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu bina yapılırken yeteri kadar kontrol edilmiş midir? Bunun sorumlusu kimlerdir? Kullanılan malzeme yangın yönetmeliğine uygun bir malzeme değildir. Bina aşağıdan yukarıya alev şeklinde yanmıştır. Yönetmeliğe göre yüksekliği 28,50 metreden fazla olan binalarda dış cephenin zor yanan malzemelerden oluşması gerekir. Zor yanan malzeme, alev vurduğu zaman 1 metre çapını yakar ve daha fazla ilerlemez. Buradan da görüyoruz ki boydan boya alev alan bir yangın tamamen uygun olmayan bir malzemeden üretilmiş ve inşaat aşamasında kullanılmış. Periyodik olarak her yıl en az 1 defa kontrol edilmesi gerekiyor. Yapı denetim şirketleri, kontrol mühendisleri, bu inşaatın sahipleri... Bu tür yangınların çıkmasında hepsinin sorumluluğu var. 2013 yılından sonra ruhsat ve iskan alma görevi belediyelere verildi. Kullanılan malzeme denetim altına alınmalıdır."

KONTROLLERİN SONUCU İÇ AÇICI DEĞİL

Malzemelerin yeterli olup olmadığının kontrolü zamanında yapılması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Kontrol mühendisleri de belediyeler de müteahhitler de bu işten sorumlu. Sadece kamu kurumları değil diğer binalarda da tesisatlarda yapmış olduğumuz kontrollerde iç açıcı olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Yangın boru sistemlerindeki suyun olmaması, yangın depolarının boş olması, hidrofor sistemlerinin çalışmaması her zaman karşılaştığımız şeyler. Bunun üzerine düşüp gerekli periyodik kontrollerin yapılması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ile röportaj

-Hastanenin yanan bölümü (havadan)

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4- İZODER BAŞKAN YARDIMCISI ERTUĞRUL ŞEN:(HASTANEDEKİ YANGIN) SİSTEM YANLIŞLIĞI VAR, MALZEMELER YANICI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili, "Sistem yanlışlığı var, malzemeler yanıcı. Bunları bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik" dedi.

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Şen, "Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz. Baştan aşağı yanlış bir uygulama. Sistem yanlışlığı var, malzemeler yanıcı. Bunları bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik" diye konuştu.

"YAPILAN BAŞTAN SONA YANLIŞLIK"

Şen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Duvarın üzerine yapıştırma ile arada boşluk bırakılıp, son kat kaplama ile giydirme cephe yapılırsa buna bugünkü mevzuatta izin vermiyor. Dolayısıyla yapılan baştan sona yanlışlık. Arkada kullanılan yalıtım malzemesi izin verilmeyen bir yalıtım malzemesi. Son kat kaplama olarak gördüğünüz bu sarı renkli olan da yanıcı bir malzeme. Bu tür giydirme cephelerde bu tür malzemelere kullanım izni verilmez. Yasak. 'Bunun denetimi var mı?' diye soracaksınız, konunun ilgilileri sorumluları bu konuya cevap verecek. Bence izin verilmemeliydi. 2011'de de biz bunu doğru olmadığını ifade etmiştik. Malzemeler yanıcı malzemeler. Kullanılmaması gereken yerde kullanılmış ancak son kat kaplama, açık renkli olan, bu da yanıcı. Yanıcı olmaması lazım."

"MANTOLAMANIN BUNUNLA HİÇBİR ALAKASI YOKTUR"

"Bugün binalarda kullandığımız mantolamanın bununla hiçbir alakası yoktur" diyen Şen, "Mantolama direkt duvara yapıştırılır ve üzeri sıvanır yanmaz bir şekilde. Bunun detaylarına yönetmelik öngördüğü bazı şeyler var. Örneğin, 28,5 metre altı veya üstü diye. Galiba burası 28,5 metreden çok daha yüksek. Bunlar zaten hiç dikkate alınmadan yapılmış bir uygulama. Talihsiz bir uygulama. Bunu ifade etmek gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ertuğrul Şen'in açıklaması

06.04.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180406118

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(ÖZEL)

5- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ YANDI, TAKSİM'DEKİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

* Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son durum görüntülendi...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()

2015 yılında yeniden yapılması için yıkılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sona gelindi. 10 güne kadar inşaat firması tarafından teslim edileceği öğrenilen hastane içeride de görüntülendi.

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015 yılında yıkılmış ve Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Gaziosmanpaşa'daki hastane dün çıkan yangında büyük hasar gördü. Taksim'deki yeni Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise sona gelindi. 50 bin metrekarelik alandaki 250 yatak kapasiteli yeni hastanede son hazırlıklar yapılıyor. İnşaat firması tarafından 10 güne kadar teslim edileceği öğrenilen hastanenin içi de görüntülendi. Hastanenin bu ay içinde açılacağı açıklanmıştı.



Görüntü dökümü

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-Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Hastane binası

-İçeriden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

-Hastanenin geçtiğimiz aylarda çekilen havadan görüntüleri



06.04.2018 - 14.12 Haber Kodu : 180406116

06.04.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180406115

06.04.2018 - 14.09 Haber Kodu : 180406114

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(ek bilgilerle)

6- DUDULLU METRO TRAFO MERKEZİNDE YANGIN: TRAFO MESUL TEKNİSYENİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride trafo mesul teknisyeninin cenazesini buldu.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Merdivenle müdahale

-Polis ve sağlık ekipleri

-Çıkan dumanlar

-İşçilerden görüntü

-Detaylar

06.04.2018 - 13.14 Haber Kodu : 180406091

06.04.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180406104

06.04.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180406130

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7- İBB'DEN DUDULLU'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde 1 kişinin öldüğü yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"TEİAŞ'A ait 'Dudullu Metro Trafo Merkezi' nde (henüz metro hatları için hizmet vermemekte olan) saat 12.47 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir.Patlamayla birlikte çıkan yangını İstanbul İtfaiyesi Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan grupları müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Daha sonra yapılan incelemede bir vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Duduldu Metrosu'na enerji verilmemektedir. patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup,tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş testaşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden metro hatlarına enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz"



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(ek görüntülerle geniş haber)

8- MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN 'FAİZ' AÇIKLAMASI

*Maliye Bakanı Naci Ağbal,

*(Faiz oranları) "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz"

*Önümüzdeki süreçte herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu konularla ilgili, ekonomiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın" diye konuştu.

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / '

14. Türkiye Vergi Kongresi'nde konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılıın ilk çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin, büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini ve ekonomideki canlanmanın da devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu konularla ilgili, ekonomiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın" diye konuştu.

Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. Üniversitenin Sultanahmet'teki rektörlük binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ağbal, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Katma Değer Vergisi(KDV) kanun değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, kanun tasarısının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını, resmi gazetede yayımlandığını anımsattı, değişikliğin çok önemli düzenlemeler içeren kanunun hayata geçtiğini belirtti.

KDV'DEKİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ HAYATA GEÇTİ

KDV düzenlemenin getireceği faydaları anlatan Ağbal, "Burada özellikle işletmeler üzerinde, mükellefler üzerinde yük oluşturan birçok uygulama kaldırıldı. Küçük işletmelere, özellikle esnafımıza dönük KDV uygulamaları bakımından önemli kolaylıklar getirildi. Daha basit bir KDV uygulamasıyla karşı karşıya kalacaklar. Esnafımızı bundan sonra KDV'sini beyannamesini verdiği ayda değil ondan sonraki iki ay sonra ödeyecek. Dolayısıyla bu düzenleme gerek yatırımı gerek üretimi, istihdamı gerekse de ihracatı teşvik etmek amacıyla getirdiğimiz birçok düzenlemenin yanında birçok toplumsal kesimi ilgilendirmesi bakımından son derece önemli" diye konuştu.

"KDV UYGULAMALARINI BASİTLEŞTİRİYOR, VERGİ YÜKLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

İhracatçılar açısından yapılan KDV düzenlemesinin onların daha hızlı KDV iadelerini almalarını önünü açacağını kaydeden Naci Ağbal, ayrıca alacakları KDV tutarını da artıracağını dile getirdi. Düzenlemenin farklı sektörleri de yakından ilgilendirdiğini belirten Ağbal, şunları söyledi:

"Kat karşılığı inşaat işlerinde, ikinci el araç satışlarında, ikinci el gayrimenkul satışlarında KDV uygulamalarını basitleştiren, vergi yüklerini değiştiren düzenlemeler... Üzerinde büyük bir gayret ile çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yaparak hazırladığımız bu kanunun KDV konusunda yeni bir dönemi açacağını görüyorum. Sonraki döneme devreden KDV ile ilgili yeni getirdiğimiz sistemin bir şekilde üzerinde biraz daha çalışıldıktan sonra bunun tekrar konuşulmasında fayda var. İleriye dönük işletmelerimiz üzerindeki vergi yükünün oluşmasını engelleyen önemli bir düzenleme."

EKONOMİYE DAİR DEĞERLENDİRME

Maliye Bakanı Ağbal, basın mensuplarına ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılı başından itibaren gerek yatırım gerek üretimde gerekse de ihracatta, ekonomide güven ifade eden birçok göstergede olumlu gelişmeler olduğunu vurgulayan Ağbal, 2017'yi de bütün risklere rağmen hükümet olarak aldıkları kararlarla ve işletmelerin desteğiyle yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla bitirdiklerini aktardı.

"EKONOMİDEKİ CANLANMA DEVAM EDİYOR"

Ağbal, "2018 yılında orta vadeli programda yüzde 5,5 büyüme oranı öngördük. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Ekonomideki canlanma devam ediyor. Diğer taraftan ekonominin istikrarı büyümenin sürdürülebilirliği ve istikrarı da en az onun kadar önemli. Bu konularda hükümet olarak ekonomiyle ilgili orta ve uzun vadede ekonomimizi ileriye taşıyacak, ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştıracak birçok çalışmayıp yaptık; daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu KDV düzenlemesinden önce yatırım ortamını iyileştirecek iki önemli düzenleme meclisten geçti. 'Dünya Bankası İş Yapma Endeksi'nde Türkiye'yi 60'ıncı sıradan 30'uncu sıraya getirecek önemli düzenlemeler yaptık" dedi.

"KİMSE EKONOMİYLE OLUŞAN BU HAVAYI BOZMAYA ÇALIŞMASIN"

"Ekonomiyle ilgili bütün gelişmeleri hükümet olarak yakından izliyoruz" diyen Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu konularla ilgili, ekonomiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kimse ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmasın. Kimse ekonomiyle ilgili Türkiye'nin potansiyelini gözardı eden; ekonomide 2017 başında karşı karşıya kaldığımız durumu hatırlayın. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomide oluşan beklentiler neydi, bugün o darbe girişimi sonrası alınan kararlar, ekonominin sağlam yapısı sayesinde geldiğimiz noktaya bakın. 7,4 oranında büyüme, 1,6 milyon istihdam ve genele yayılan ekonomide büyüme. Bu büyüme birçok açıdan son derece kıymetlidir. Birçok ülkenin veya bölgenin büyüme konusunda sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye ekonomisi, bütün iç ve dış risklere karşı bu performansı gösteriyorsa bunu da herkesin takdir etmesi lazım. Bir takım olumsuz söylemler, bir takım haberler kasıtlı bir takı spekülasyonlar üzerine de kimse Türkiye ekonomisiyle ilgili bir oyun kurmaya kalkmasın. Türkiye ekonomisi, bütün bu meydan okumaların üzerinden geçti" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN TEK HANELERE GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Naci Ağbal, "Enflasyonun tekrar tek hanelere gelmesi konusu hükümetimiz açısından son derece önemli. Yatırımın önünde, üretimin önünde engel oluşturacak maliyetlerin aşağıya çekilmesine son derece önem veriyoruz. İnşallah 2018 yılında da Türkiye ekonomisi gerek büyümede gerek istihdamda gerek aldığımız ve alacağımız kararlarla enflasyonda, gerekse de cari açığımızın aşağıya çekilmesi noktasında yapacağımız düzenlemeler çerçevesinde iyi bir noktada bitirecek" dedi.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faizlerin aşağıya düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili bir soruya yanıtlayan Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, ekonomi üzerinde yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Ekonominin bir taraftan sahip olduğu potansiyel büyüme oranlarını destekleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomik kararları olumlu yönde etkileyecek, ekonomide sürdürülebilirliği, ekonomide yakalamış olduğumuz istikrarı devam ettirecek, bütüncül kararları da birlikte alacağız" şeklinde konuştu.

"YABANCI SERMAYENİN GETİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER"

Türkiye'ye yabancı sermayenin getirilmesiyle ilgili yeni düzenlemelerin olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Ağbal, bu konuda özellikle son üç yılda önemli adımlar attıklarını söyledi. Yatırım ve üretim üzerinde maliyet oluşturan birçok vergiyi ya kaldırdıklarını ya da düşürdüklerini hatırlatan Ağbal, "Böylelikle Türkiye'nin doğrudan yatırımlar bakımından daha rekabetçi olması açısından önemli düzenlemeler yaptık. 'Süper teşvik' diye ifade ettiğimiz proje bazlı destekleme düzenlemesi Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları önemli ölçüde tetikledi. Şu anda birçok global firma, Türkiye'de orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyüme oranlarını yukarıya, cari işlemlerini aşağıya yatırımlar yapma noktasında son aşamada gelmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"TEŞVİKLER SAYESİNDE 2018'DE CİDDİ YATIRIMLAR YAPILACAK"

Naci Ağbal, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyan, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli büyümesini yukarıya çekecek, cari açığını aşağıya çekecek, son derece stratejik sayılan sektörlerde arka arkaya yatırımcıların, yatırım kararını aldığını gireceksiniz. Özellikle petro-kimya sektörü bunların başında geliyor. Türkiye, sadece kendi iç ihtiyacını karşılayacak iç üretim yapısına sahip olmayacak, aynı zamanda bu bölgede ciddi bir ihracatçı ülke konumuna gelecek. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı yatırımcı cephesinde müthiş bir ilgi var. Bunun farkındayız ve önünü açacak gerekli düzenlemeleri yaptık. Türkiye ekonomisi 'süper teşvik' bağlamında alınan yatırım kararlarıyla, indirimli kurumlar vergisi gerek makina teçhizatta aldığımız KDV istisnası gerek de istihdam teşvikleri sayesinde 2018'de ciddi yatırımlar yapılacak" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Maliye Bakanının soruları yanıtlaması

-Ağbal'ın faiz açıklaması

-Yabancı sermayenin getirilmesi açıklaması

-Genel ve detay

06.04.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180406087

06.04.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180406124

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9- KADIKÖY'DE HIRSIZ OPERASYONU: BİNAYI ÇEVİREN POLİS, 5 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 silah ve bıçak çıktı.

Olay saat 10.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm amaçlı boşaltılmaya başlanan 8 katlı bir binaya 5 kişi girdi. Şüphelileri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın etrafın çevirdi. Polis ekipleri binanın içine girerek araştırma yapamaya başladı. Ekipler bir daireye giren daha sonrada o dairenin duvarını kırarak diğer daireye giren şüphelilerle suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri dairede kalorifer petekleri, musluk, mutfak dolabı gibi eşyaları çalmak için hazırladıkları görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Ev sahipleri ile röp

-Zanlıların binadan çıkışı

-Polis otosuna

-Yüzlerini kapatmaya çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler



06.04.2018 - 12.53 Haber Kodu : 180406086

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10- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : YABANCI UYRUKLU 33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunarak eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bugün 10 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital

metaryel ele geçirildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyona giden polisler

-Evlere girmeleri

-Arama yapmaları

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

06.04.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180406117

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