DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - BEYKOZ'DAKİ LÜKS ARAÇLI MAGANDALAR YAKALANDI

- Cadde ortasında drift yapıp tehlike saçtılar

- Kameralara yansıyan magandalar gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul

Beykoz'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Polis plakaları tespit edilen araçların sürücülerini yakaladı.

CADDEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Yer Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla 'drift' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

HAPİS CEZASI İLE YARGILANABİLİRLER

Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. 34 YL 6801, 34 KY 812 ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. E.K., C.O. ve M.B. adlı 940'ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3 sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK 'nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.



2- ERDOĞAN: AFRİN'DE 3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

" OKULLARIMIZIN BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARKLAR YAPALIM"

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Afrin'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildi"

" Akşam Afrin'deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbıhalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik"

"Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış törenine katıldı.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Bilal Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde bir konuşma yaparak, "Göreve başlattığımız 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz 4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Geçmişte tamamen ideolojik saplantılarla eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Yapacağımız işler çok, bunun farkındayız ama bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını, eğitim ve öğretim yöntemlerini modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Düzenledik demiyoruz. Orada da yapılacak işler hala var" dedi.

"EĞİTİM VE KÜLTÜR KONUSUNDA TAM İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE HENÜZ ULAŞAMADIĞIMIZA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat ayı itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, kriz tellallarının tüm çabalarına rağmen hedeflerimize kararlılıkla ilerliyorsak, bölgemizde ve dünyada giderek daha etkin bir güç haline geliyorsak, bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük payı vardır. Elbette elde ettiğimiz başarılar önemlidir, geldiğimiz yer de küçümsenecek gibi değildir. Fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir" diye konuştu.

"BİZ TEOG İLE OKUMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlük hayatının faal olduğu saatlerini, evinden daha çok okulunda geçiren çocuklarımızı bilgiyle donatmanın yanında, bilinç ve duruş aşılamaktan da geçtiğine inanıyorum. Dilini, tarihini, kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte, fizikte, kimyada öğrendikleri yük gelir. Çünkü bu çocuğumuz aldığı bu eğitim, öğretimin neye yarayacağının, kendisini nereye taşıyacağının farkında değildir. Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. İşte TEOG, meog meselesini, bundan dolayı kaldıralım dedim. Biz TEOG ile okumadık. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine törene katılan öğrencilerin slogan attı. Erdoğan da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a seslenerek, "İsmet Bey, bak gençler TEOG kalkınca nasıl rahatlamışlar" dedi.

"SÖZÜNÜ ETMEYE BİLE DEĞMEZ BUNLARIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa, onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiç birinin de bizim dünyamızla, bizim inancımızla, bizim töremizle ilgisi yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlığa bir faydası olur. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bir haber. Medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi, geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin, Arapça'da bir ifade var ya 'irapta mahalli yoktur'. Sözünü etmeye bile değmez bunların" şeklinde konuştu

"EN GÜZEL CEVABI YARIN MERSİN'DE VERECEĞİZ"

Erdoğan, "Maalesef bu tür kötü örneklere çevremizde rastlayabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kötü değil mi dede?'. Gerçi bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan konuşması sırasında salonlar bulunanlardan gelen çay davetine karşılık, "Ankara'da merkez yürütme kurulu toplantımı var ona nasıl yetişeceğim. İş çıkması lazım" dedi.

"ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA FAZLA CEZA ALACAK DURUMA GETİRİYORUZ"

Erdoğan, öğle ezanının okunmasıyla konuşmasına bir süre ara verdi. Bu sırada katılımcılar arasındaki bir kadının okullarda uyuşturucu kullanımından rahatsız olduğu belirten sözleri üzerine "Her tür tedbiri alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız olarak tüm emniyet teşkilatımızla okullarımıza gönderdiğimiz tebliğlerle yeni çıkarmakta olduğumuz yasayla bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz. Bugün yarın yasa Meclis'e gelece" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan gelen mahkumların tulum giymesine yönelik sözler üzerine, "Nedense bazıları tulum giyme olayına farklı bakıyor burada tulum giysin diyenler var. Bir oylama burada demokratik olarak yapmak lazım" şeklinde konuştu.

"ÜLKESİNİN VE MİLLETİNİN ALEYHİNE ÇALIŞANLAR DA BİRER MANKURTTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mankurt' beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, halkını ve ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demek. İşte bunlar mankurttur. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp sen ne diyorsun, nasıl böyle şey söylersin' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip, şehitlerimizin anılmasını da engellemeye çalışıyor. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır. Kılıklar, yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla mahluldür. Biz tüm hayatımız boyunca evlatlarımız bu hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin yani mankurtlaşmasın diye çalıştık, mücadele ettik. Bunun için medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze, değerlerimize sarıldık. Bunun için hep eğitim öğretim dedik, ilim dedik, irfan dedik, inanç dedik. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Burada ve gittiğimiz her yerde evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, azmi, pırıltıyı gördükçe mücadelemizin boşa gitmediğini anlıyorum" dedi.

"BİZ EMİN ADIMLARLA YOLA YÜRÜYORUZ"

Erdoğan, "Dünün Türkiyesi için sorun siyasetçilerin kendi aralarındaki tartışmalarından kaynaklanan krizlerdi. Geçtiğimiz 15 yılda sağladığımız istikrar ve güven ortamıyla artık Türkiye'nin böyle bir derdi yok. 2019'daki seçimlerin ardından geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu tehdidi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dün Türkiye'si için sorun bir kaç milyar dolarlık finans oyunlarıyla ekonomisinin alt üst edilebilmesiydi. 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüme oranı elde etmiş, ihracatı şubat ayı itibarıyla yıllık 160 milyar doları bulmuş, kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye'nin artık böyle oyunlara getirilmesi mümkün değildir. Hala bazıları çıkıyor 'Baktık, bittik, şöyle, böyle oldu' diyor. Hiçbir şey olmadı. Biz emin adımlarla yola yürüyoruz" diye konuştu.

OKUL BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden beri bir hayali olduğunu belirterek, "Validen az önce bu konunun müjdesini aldım. Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor. Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünün Türkiye'sinde sorun sınırları içinde adeta fink atan terör örgütlerinin bir türlü önüne geçilemeyen eylemleriydi. İşte buraya gelirken son rakamı aldım. Hamdolsun Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbıhalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik. Güzel bir orada askerimizle buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerini, sınırlarındaki inlerinde bulup tepesine biniyor. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ne oldu? Suriye'ye, Afrin'e, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki, Bağdat yönetimine özellikle söyledik. Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz. Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz" dedi.

"HAYALİMİZ, ÜLKEMİZİ, DEMOKRASİ VE EKONOMİDE DÜNYANIN EN İLERİ 10 ÜLKESİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKTİR"

Erdoğan, "Gençler unutmayın, hayali olmayanın istikbali olamaz. Eğer biz kendi hayallerimizi kurmaz ve onun peşinden gitmezsek ancak başkalarının hayallerine dolgu malzemesi oluruz. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden kendilerinin, ailelerinin, milletlerinin, ülkelerinin, devletlerinin geleceğine dair hayaller kurmasını istiyoruz. Bugün kurduğumuz hayaller, yarın gençler bunu özellikle size söylüyorum, biz o günü göremeyeceğiz, 2053 ve 2071 vizyonlarının ruhunu sizler teşkil edeceksiniz. Sultan Alparslan'ın hayali Anadolu'yu ecdadın ebedi yurdu haline getirmekti. Osman Gazi'nin rüyası Söğüt'ten yükselecek bir ulu çınarın tüm bölgeyi, tüm dünyayı dalları altında toplamasıydı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın rüyası, dünyanın göz bebeği İstanbul'u fethederek, devletinin başkenti yapmaktı. Gazi Mustafa Kemal'in hayali, yeryüzünden silinmeye çalışılan bir milleti ve ülkeyi Anadolu bozkırlarında yükselen taze bir fidan haline dönüştürmekti. Bizim hayalimiz, ülkemizi, demokrasi ve ekonomide dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri haline getirmektir. Sizlerden beklentimiz ise 2053 ve 2071 vizyonlarınızı önce şekillendirmeniz sonra da tüm unsurlarıyla bunları hayata geçirmenizdir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

3- KADIN TİYATROCULARDAN "YASAK" PROTESTOSU

- Kadın tiyatrocular: Geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kadın oyuncu yasağını hiçbirimiz kabul etmiyoruz.

- Kadın tiyatroculara erkek meslektaşlarından da destek geldi.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, Güven USTA- İSTANBUL ()

18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiaları sürerken, 100 kadın tiyatrocu "100 kadın 100 replik" etkinliğinde bir araya geldi. Kadın tiyatro sanatçıları çeşitli eserlerden seçilmiş 100 repliği okudu.

TİLBE SARAN: MECLİS'E YAŞANAN KADIN OYUNCU YASAĞINI KABUL ETMİYORUZ

Kenter Tiyatrosu'ndaki protestoda konuşan Tilbe Saran, " Bugün bir arada olmamız hepimiz için çok kıymetli, geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kadın oyuncu yasağını hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Türkiye halkının iradesini temsil etmesi gereken meclisimizde bu uygulanan kadına sahne yasağını cinsiyet ayrımının en cüretkar örneği olarak görüyoruz" dedi.

Tilbe Saran, "Kadınlar olarak hayatın her alanında varız, var olacağız. Hiçbir erkek aklı siyasi görüşü ne olursa olsun bu varlığı yok edemeyecek. Sahnelerdeki cesaretimizi Afife Jale'den, meclisteki varlığımız yüz yıllık kadın mücadelesinden geliyor. Ve bunu tekrar hatırlatmak için şu an sahnedeyiz. Tüm hafızalara kazınıncaya dek mücadelemize devam edeceğiz, her zaman sözümüzü söyleyeceğiz, her zaman sahnede olacağız. Bugün yüzlerce yazarın dilinden yüz replik okuyacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Gülriz Sururi ise "Benim işim başkalarına hikayeler anlatmak, bu hikayeleri ille de anlatmalıyım, anlatmadan yapamam. Ama artık benim için önemli olan anlaşılmak değil, beni dinleyin yeter" dedi.

RUTKAY AZİZ: ÇOK ANLAMLI BULUŞMA

Başta Rutkay Aziz olmak üzere çok sayıda erkek tiyatro sanatçısının da destek için salona geldiği görüldü. Rutkay Aziz yaptığı açıklamada, "Çok anlamlı buluşma bence, çok etkilendim, kadınlarımıza karşı yaşanan her alandaki ayrımcılık şiddet, baskı en sonunda bunun mecliste yaşanılanına tanık olduk ama kadınlarımız cumhuriyetle birlikte sahnede olma hakkını kazanmışlardır. Bu hakkı da kolay kolay bırakmayacaklar. Biz de mücadelelerinin yanında olacağız" diye konuştu.

4- MAHALLELER BİRLİĞİ´NDEN İBB ÖNÜNDE `TAPU´ PROTESTOSU



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL, ()

ELLERİNDE tapu tahsis belgesi bulunmasına rağmen uzun yıllardır halen tapularına kavuşamadıklarını belirten `Mahalleler Birliği´ üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto eylemi yaptı.

"ÖLMEDEN ÖNCE TAPULARI GÖRELİM"

İstanbul´da 60 mahalle temsilcisinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Mahalleler Birliği üyesi yaklaşık 300 kişilik grup, 2981 sayılı imar affı yasası ile tapu tahsis belgesi aldıklarını ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen tapularına kavuşamadıklarını belirterek öğlen saatlerinde Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi. Grup, "Haklarımızı, mahallemizi, komşuluğumuzu korumak için", "Yürürlükte olan 2981 sayılı yasaya göre tapu tahsislerimizin tapuya dönüşmesini istiyoruz" pankartları "Ölmeden önce tapuları görelim", "Afet bahane rant şahane", "6306´yı salma mahallemize dalma" yazılı dövizlerini açtılar. Eylemde sık sık, "Evime dokunma, mahalleme dokunma, yaşamıma dokunma" şeklinde sloganlar atıldı.

"KAPI KAPI DOLAŞTIK"

Sarıyer Mahalleler Birliği olarak iki önerge hazırladıklarını ifade eden Kazım Karabekir Mahallesi Derneği´nin Başkanı Neriman Dülger, "Bu iki önergeyi Sarıyer Belediye Meclisi´ne verdik. Bu iki önergeyi de AK Parti ve CHP meclis üyeleri oy birliği ile geçirdi. Oy birliği ile geçildiğinde ne söyleniyordu? İslah imar planlarının yapılması için Sarıyer Belediyesi ve Belediye Başkanına yetki verdi AK parti ve CHP meclis üyeleri. Sonra mahallelerimizde islah imar planları çalışıldı. Biz halk olarak belediyenin yapamadığını yaptık. Kapı kapı dolaştık. Komşularımızdan evrak topladık. Genelde mahallelerin yüzde 90'ından evrağımızı toplayarak islah imar planlarımızı yaptık. Bu bizim izin büyük başarıdır. Çünkü mahallemizin yüzde 90'ına hükmediyoruz ve sözümüzü dinliyorlar, birlikte hareket ediyorlar" diye konuştu.

"ARTIK KARŞILARINDA CAHİL TOPLULUK YOK"

İBB yetkilileriyle görüşemediklerini ifade eden Dülger, "İBB yetkilileriyle görüşmek istiyoruz. Sorunlarımızı dinlesinler, çözsünler artık. Mahkemelerde uğraşmak istemiyoruz. 10 tane mahallemiz şu anda Bölge İdare Mahkemesinde görülüyor. Bunlardan Pınar ve Ferahevler Mahallesi´ni mahkeme kabul etti, İBB´ye geri gönderdi ama İBB avukatları 'yetmedi' dedi, İstinat Mahkemesine gönderdi. Biz vatandaşız artık karşılarında cahil topluluk yok. Biz hakkımızı alana kadar bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Bu yerler bizim namusumuzdur" dedi.

"BU YETKİLİLER BİZİ ŞEHİR PLANCI YAPTILAR"

Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OKDER) Başkanı Umut Dede ise şöyle konuştu:

"Bu yetkililer bizi şehir plancı yaptılar. Biz hepimiz bir şekilde çalışıyorduk, çalışıyorduk, çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki davalar, kapımıza ecrimisiller geldi. 2981´i üç yıl öteletti arkadaşlar bu mahalleler birliği. Hiçbir yetkili AK Partili, CHP´li, MHP´li, HDP´li belediyelerin hiçbiri görevini yapmamıştır. Üç yıl bitti bugün 31 Mayıs´ta sona erecek olan 2981 sayılı kanun için bugün tekrar Ankara´ya bizi düşürdünüz yollara. Gideceğiz çünkü şunu fark ettik ki, bizim birbirimizden başka şansımız yok. Oy verdiğimiz insanlar oyu aldıktan sonra bizimle ilgilenmiyorlar. Belediye başkanlarına oy veriyoruz. Burada AK Partilisivar, CHP´lisi var, MHP´lisi var, HDP´lisi var hiçbirinin sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz. Umarım İBB yetilileri bizim 6 tane temsilcimizi kabul eder. İstediğimiz çok basit bir şey insani bir şey. Bizi insan olarak kabul edin ve deyin ki `ne derdiniz var´ deyin. Bu çok mu arkadaşlar."

"4 TEMEL BAŞLIKTA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kabul edilmeleri halinde 6 mahalle temsilcisiyle İBB yetkilileriyle görüşeceklerini ifade eden Dede, "Buradaki sorunlarımızı 4 tane temel başlıkta bir planlama ile ilgili, iki 73 madde ile ilgili, 3 riskli alanlarla ilgili, dört 2981 ile ilgili konularla ilgili görüşmeye çalışacağız." dedi.

ANKARA´YA YOLA ÇIKACAKLAR

Yapılan konuşmaların ardından belirlenen bazı mahalle temsilcileri İBB yetkilileriyle görüşmek için içeriye alındı. Öte yandan akşam bazı mahallelerden sorunun çözülmesine ilişkin sıkıntı ve taleplerin aktarılması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM `de bulunan siyasi partilerle görüşmek için Ankara´ya yola çıkılacağı açıklandı.

5- OTOSTOPLU GASPÇILARA POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Beykoz'da otostop çeken kadını aracına alan Muzaffer U. kendisini takip eden 2 kişi tarafından gasp edildi. Elleri ve ayakları bağlanan Muzaffer U. kredi kartını gasp eden şüpheliler 20 bin lira harcama yaptı. Polis operasyonuyla yakalanan gasp şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Beykoz dağ yolunda meydana geldi. Cumhuriyet Köyü'nden Bozhane Köyü istikametine seyir halinde olan Muzaffer U. (50), yol kenarında otostop çeken Gamze B.'yi gördü. Muzaffer U., aracına binen Gamze B.'yi Riva'daki adresine götürdü. Bu sırada aynı yere araçla gelen silahlı 2 şüpheli Muzaffer U.'yu silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek ellerini ve ayaklarını bağladı. Muzaffer U.'nun kredi kartını gasp eden ve şifresini zorla öğrenen şüpheliler buradan ayrıldı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Kendi imkanlarıyla bağlı olduğu ipten kurtulan Muzaffer U. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden Gamze B.(20), Tayfun S. (21) ve E.K. (17)'yi Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARA ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Gasp şüphelilerinin ATM'den kredi kartıyla 20 bin lira çektiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

6- GÜVENLİK GÜÇLERİ ROMANYA'DA BOKS MİLLİ TAKIMINI TARTAKLADI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İstanbul

Romanya'da saldırıya uğrayan boks milli takım kafilesi yurda döndü.

22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Dünkü final karşılaşmasında erkekler 64 mindere çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, mücadelede üstün dövüşmesine rağmen hakem kararıyla yenik sayıldı. Gürcü sporcu Lasha Guruli'nin galip sayılması üzerine, salonda bulunan Türk kafile itirazlarda bulunarak protesto etti. Yaşanan olayların ardından Rumen güvenlik güçleri Türk kafilesine saldırarak, fiili müdahalede bulundu ve sporcuları etkisiz hale getirdi. Kollarından bağlanan ve sert müdahaleye maruz kalan milli sporcular sorguya da alındı. Yaşanan arbedede vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan ve kaşı açılan sporcular da oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Boks Federasyonu'ndan yetkililer karşıladı.

2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Rumen güvenlik görevlilerinin kendilerine saldırdıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'ndan geldik. Final müsabakasındaydık. Rahat bir şekilde maçı önde götürüyordum. Rakibim bir yumruk bile vurmadı. Maç bizde diye sevindiğimiz halde rakibimin eli kalktı. O bile şaşırdı. Herkes şaşırdı. Çok zoruma gitti. Ağladım. Ben 2 kere Dünya, 1 kere Avrupa şampiyonu olmuşum. O kadar emek vermişim. Yenilmedim ama yenilmiş duruma düştüm. Üstelik bir de kavga çıktı. Güvenlik görevlileri bize saldırdılar. Kavga oldu. Yumruklaşma oldu. Madalya töreninde tribün bırakmadı. Yuhaladılar. Herkes 'Türkiye Türkiye' diye bağırdı. Ben ikinci oldum ama sadece madalya bende. Herkes biliyor, herkes gördü. Yazıklar olsun onlara" dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirterek, "Maçtan sonra karşı taraf bizim arkadaşlarımıza yumruk attılar. Sonra güvenlik görevlileri bizim arkadaşlarımızı dışarıya alıp hırpaladılar. Sonra biz aşağıda onlarla yumruklaştık. Onların federasyon başkanı gelmiş bize saldırıyor. Öyle bir şey yok. Boksta böyle bir şey yok. Hakkımızı yediler. Komiteden kimseyle konuşamadık. Hakemler karşı tarafa '4-1' veriyorlar maçı. Öyle bir şey yok. Hakemler el kalktıktan sonra hemen gidiyorlar. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bizim hakkımızı versinler. Sadece bizim kazandığımız maçta bizim elimiz kalksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama bizim hakkımızı yediler. Bizim hedefimiz 2020. 2020'e hazırlanıyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

ELİF DELİŞMEN: "OLAYLARDAN DOLAYI AĞLADIM"

22 yaş Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Delişmen ise yaşanan olaylardan dolayı ağladığını belirterek, "Romanya'da takım halinde 3 altın madalya aldık. Güzel bir turnuva geçirdik. İlk tur İtalyan rakibimle oynadım. Avrupa ikincisi dünya üçüncüsü rakibimle olan maçı 5-0 kazandım. İkinci maçım Bulgar rakibimleydi. Dünya ve Avrupa şampiyonuydu. Onu da yendim. Final maçımı da Rus rakibimle oynayıp kazandım. İstiklal Marşımızı okuttum. Tam benim maçımın esnasında oldu olaylar. Ağladım tam maça çıkarken. Antrenörüm beni kendime getirdi. İlk round biraz ortadaydı. 2 ve 3'üncü roundda kazandım. Aileme çok teşekkür ediyorum. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

