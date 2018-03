DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- "İSTANBUL YENİ HAVALİMANI" TEM VE D-100'DEKİ YÖN LEVHALARINDA

Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,

Yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılacak olan 3. Havalimanı, TEM ve D-100'de bulunan karayollarına ait yön levhalarındaki yerini aldı.

D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık 'İstanbul Yeni Havalimanı' yazısı da yer alıyor.

2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI

*Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

*Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi TMSF'ye devredilerek kayyum atandı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu iddia edilen matbaaya operasyon düzenledi. Matbaa sahibi, çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul'da 9 ilçede ve Diyarbakır'da sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

GAZETEYE KAYYUM ATANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Gün Matbaacılıkta basılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne giderek gazetenin TMSF'ye devredildiğini ve kayyum atandığını bildirdi. Polis ekipleri gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar'ı gözaltına aldı. Polis ekipleri gazetenin Beyoğlu'da bulunan binasında arama yaptı.



3- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Özden ATİK / İSTANBUL ()

İSTANBUL'da, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında "Terör örgütü propagandası" suçundan dava açılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Özlem Beyarslan ve doktora öğrencisi Nevim Borçin'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, Beyarslan yurtdışında bulunduğu için katılmadı. Beyarslan'ın avukatı Veysel Ok, müvekkilinin mazeret dilekçesini sunarak bir sonraki celse hazır edeceklerini belirtti. Mahkeme heyeti de sanığın bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı 19 Haziran'a bıraktı.

DERHAL BERAAT TALEBİNE RET

Daha sonra ise Felsefe bölümü doktora öğrencisi Nevim Borçin hakim karşısına çıktı. Borçin iddianame kendisine tebliğ edilmediği için savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Borçin'in avukatı İnayet Aksu ise "Ceza yargılamaları siyasi cereyanlardan etkilenmektedir" diyerek derhal beraat talebinde bulundu. Avukat Aksu ayrıca bu davanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden akademisyenlerin davası ile birleştirilmesini de talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Nevim Borçin'e iddianame tebliğ edildikten sonra savunmasının alınmasına karar verdi. Derhal beraat talebini reddeden heyet, davaların birleştirilmesi talebini savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 19 Haziran'a bırakıldı.

4- POTALARIN UMUT VAAT EDEN DEVİ ARTIK HAVALİMANINDA YATIP KALKIYOR

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

BAŞARILI BULUNUYORDU

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa'nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı. Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ

Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.

"ABD'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başlayan Şanlı, bankların üzerinde uyuyor. Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını ise havalimanı personeli karşılıyor. Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD'ye gitmek istiyorum. San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe'nin 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.

5- İBB BAŞKANI UYSAL: ZORLA KİMSEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPTIRMAYACAĞIZ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ- Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri'de yapılacak sosyal konutların detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB'nin Saraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi.

2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL OLACAK

Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları.. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı. Şu anda sadece inşaat maliyetlerini almış oluyoruz. Bazı yapılan masrafları da büyükşehir tarafından finanse etmiş oluyoruz" diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR ÇÖZÜMÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA GELDİ"

KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projelerinde yer alacağını söyleyen Mevlüt Uysal, "İstanbul'da kentsel dönüşümde özel sektörün başarılı olduğu yerler var; ama önemli noktalarda sıkışmış vaziyette ve önemli noktada çözümü olmayan bir noktaya gelmiş durumda. Vatandaşımızdan ilave para almadan, ilave imar artışı olmadan, sadece yüzde 20 mevcut dairesinden küçülterek, pay keserek inşaatlarını yapıp, bu yüzde 20'ler ile elde ettiğimiz gelirin üzerini de büyükşehir bütçesinden karşılayarak o konutlara başlarız" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İMAR ARTIŞI YAPMAYACAĞIZ"

Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Eyüp'te kentsel dönüşüm çalışmalarının yakında başlayacağını söyleyen Uysal, "Doğru projeleri vatandaşlarımız gördüğü zaman vatandaşlarımızın talebinin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Çünkü zorla hiç kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Hiç kimseden ilave para istemeyeceğiz. Ama yüzde 20 kesinti yapacağız ve hiçbir şekilde imar artışı yapmayacağız" diye konuştu.

36 AY FAİZSİZ KREDİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI

Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin alınacağını söyleyen Uysal, "Geri kalan yüzde 80'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra satsın" dedi.

DAR GELİRLİLERE KONUT PROJELERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

KİPTAŞ'ın bir dönem yüksek gelir gruplarına hitap eden konutlar yaptığını belirten Uysal, "Öyle olunca İstanbul halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. KİPTAŞ genel müdürümüzle konuştuk. İstanbul'un ihtiyacı olan üst gelir gruplarına konut yapan birçok şirketimiz, özel sektörümüz, kamu adına Emlak Konut'umuz var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projeler üzerine ağırlık verme kararı aldık" dedi.

"METROBÜSÜ BUGÜN UZATIRSAK SİLİVRİLİLERE KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ"

Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ DETAYLARI AÇIKLADI

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını belirterek, 2+1 konutların 195 bin liradan, 3+1 konutların 215 bin TL'den satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını söyledi. Projeden ev almak isteyenlerde aranan şartları sıralayan Yıldırım, konut sahibi olmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İstanbul'da ikamet etmesi ve 24 ay konutların satılmaması olduğunu ifade etti.

PROJE 2 YILDA TAMAMLANACAK

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde bin 508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer verilecek. Projeye bugün başlayacak başvurular 18 Nisan'da sona erecek. Talebin fazla olması durumunda kura çekilecek. Proje iki yıl içerisinde tamamlanacak. Engelli vatandaşlara öncelik verilecek.

6- VEFA BULUŞMASININ KONUĞU CÜNEYT ARKIN OLDU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İSKİ'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği "Geleneksel Vefa Buluşması"nın konuğu sanatçı Cüneyt Arkın oldu.

"BANA HER ŞEYİ SORABİLİRSİNİZ YAŞIM HARİÇ"

Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, tek tek masaları dolaşarak yaşlılarla selam verdi. Ardından programa katılanların sorularını yanıtlamak üzere sahneye çıkan Arkın, "Bana her şeyi sorabilirsiniz yaşım hariç" dedi.

Cüneyt Arkın, at üzerinde nasıl 6 ok attığının sorulması üzerine, "Hemşehrim 6 ok ne? 26 ok, 36 ok atarım. Ne demişler 'bir Türk dünyaya bedeldir'. Sen oku bırak bir vurdum mu oturtup, 20 kişi deviriyordum" diye konuştu. Arkın'ın sözleri salondan bol bol alkış aldı.

"ALLAH VERİRSE, YAĞMUR YAĞARSA BU SUYU BİZ SİZE ULAŞTIRABİLİRİZ"

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise yaptığı açıklamada, "Biz İstanbul'a suyu 180 kilometre uzaktan Istrancalar'daki barajlardan getiriyoruz. Evinizde musluktan akan suyun aslında çok uzun bir macerası ve yolu var. Belki kolay buluyoruz, musluğu açınca... Şimdi akıyor ama o su evinize o kadar kolay gelmiyor. Biz he ne kadar yatırım yapsak da proje üretsek de şunun bilincindeyiz; Allah verirse, yağmur yağarsa bu suyu biz size ulaştırabiliriz. Bizim işimizin bir kısmında bir miktar da dua var. Ben siz büyüklerimizin bu anlamda İstanbulumuza, memleketimize kuraklık vermemesi için dualarını esirgememenizi, her daim dua buyurmanızı istirham ediyorum" dedi.

