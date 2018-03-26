DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- İBB'DEN GÖRÜNTÜLERLE "YÜRÜYEN MERDİVEN" SAVUNMASI

"Bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır"

"Bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır"

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL

Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasıyla ilgili görüntüler paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz bir kişiler tarafından kaldırıldığını açıkladı.

"BARİYER KALDIRILARAK KENARA ALINMIŞTIR"

İBB'nin açıklaması şöyle:

"26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur. 27 Şubat tarihinde saat 17.01'de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür"

"SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmış ve yolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yolcumuzu Beyaz Masa görevlilerimiz hastanede ziyaret etmiş ve tedavi sürecini takip etmiştir. Yolcumuz tedavi sürecinin sonunda taburcu olmuştur.

Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir. Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır"

Görüntü Dökümü:

----------

-Giriş ve çıkış bariyerlerin kaldırılması

-Olayın görüntüsü

26.03.2018 - 16.36 Haber Kodu : 180326139

===================

2- DAYAK İDDİASIYLA İLGİLİ UBER SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim"

"Araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim"

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'yi dövdüğü iddia edilen sürücü M.Ü.'nün polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı. Küçükçekmece Adliyesi'nde dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü.'nün "Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadının hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kişi de araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kadından kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ"

UBER sürücüsü M.Ü.'nün Küçükçekmece'de polis merkezinde verdiği ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattığı öğrenildi:

"25 Mart 2018 günü saat 10.05 sıralarında Sarıyer'de UBER uygulaması üzerinden müşteri beklediğim sırada Birgül isimli kadın tarafından Atatürk Havalimanı'na gideceği şeklinde bilgi geldi. Gelen talebi kabul ederek kadının adresine gittim. Burada kadının cep telefonunu arayarak geldiğimi söyledim. Bana sitenin içine girmemi bavul ve valizleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine sitenin içine girerek beklemeye başladım. Bir süre sonra 2 kadın aracıma valizlerle geldi. Valizleri aracıma yükledim. Daha sonra varış yeri olan Atatürk Havalimanı'na doğru gitmeye başladık. Seyrantepe Mevkii'ne geldiğimiz sırada Birgül isimli kadın bana ücretin neden 220 TL olduğunu söyledi. Ben de uygun bir dille ücret ile ilgili bir bilgimin olmadığını bu konu hakkında herhangi yapacak bir şeyimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine kadın bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim. Ancak kadın hareketlerine davam edince isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir UBER aracı ya da taksi çağırabileceğimi söyledim. Ancak

kabul etmedi. O esnada kadının kızı olduğunu düşündüğüm kişi bana 'Uçağa yetişmem lazım Amerikaya gideceğim'

dedi. Diğer kadının mağdur olmaması için Birgül isimli kişinin hakaretlerini duymazdan gelerek yoluma devam ettim"

"AYAĞI TAKILARAK YERE DÜŞTÜ"

"Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kadın da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder.Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Araçta yaşanan diyalog

-Sürücünün görüntüsü

-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

25.03.2018 - 17.53 Kodu : 180325108

25.03.2018 - 16.44 Kodu : 180325087

25.03.2018 - 14.12 Kodu : 180325045

==========================

3- CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN: BİZİM İTTİFAKIMIZ 'BABA OCAĞI İTTİFAKI'



Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin," Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı ittifakı'. Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnaf ve yöneticileri ziyaret etti. Tekin, ticaret merkezinde bulunan toplantı salonunda Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir ve Nihat Sarayönü ile birlikte esnaf ve yöneticilerin sorunlarını dinledi. Toplantı salonunda esnaf ve yöneticilerle bir araya gelen Tekin, Perpa'nın her sektörün yaşam alanı bulduğu ve ticaret yaptığı bir alan olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ticaretin durumunu öğrenmek istiyorsanız Perpa'ya, Kapalıçarşı'ya ve çeşitli bölgelerde örneğin Adana'da Turgut Özal bulvarındaki esnafa, Kayseri'de Nato Caddesi'ndeki esnafa uğrayacaksınız. Ticaretin hangi boyutta olduğunu net olarak göreceksiniz" dedi.

" OLASI BİR SIKINTIDA İHTİYAÇLARIMIZI DÜŞMANLARDAN MI KARŞILAYACAĞIZ?"

'Cumhuriyet'in 3 önemli beyazı var' diyen Gürsel Tekin, toplantı salonunda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bekası açısından bu 3 beyaz önemli. Yarın herhangi bir sıkıntıda dünyayla ambargoyla karşı karşıya kaldığınızda giysinizi, battaniyenizi, ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın diye yapılmıştır bu. Şu anda ne yazık ki pamuk yok. İkinci temel ihtiyacımız hepimizin bildiği; un. Temel gıdamız ekmek. 62 tane un fabrikası, 70 yıllık 80 yıllık un fabrikaları ne yazık ki kilit vurdular. Ne diyor bizim siyasetçiler? '7 düvel bize düşman'. 7 düvel bize düşmansa yarın olası bir sıkıntı yaşadığımızda bu ihtiyaçlarımızı o düşmanlardan mı karşılayacağız?" dedi.



GÜRSEL TEKİN'DEN ADAYLIK SORUSUNA CEVAP

Bir gazetecinin , "Perpa Ziyareti'nizin adaylık ile bağlantısı var mı ?" şeklindeki sorusu üzerine Tekin, "Adaylık meselesine gelince, takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi önce bütün çabasıyla, milletvekilleriyle, yöneticileriyle 'bu seçimi nasıl alabiliriz?' onun uğraşı içinde olmalı. Genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, örgütlerimiz bu kararı verir. Bize bir görev düşer mi, düşmez mi takdir örgütündür. Bugün hiç kimseyle ilgili böyle bir talep açmanın doğru olmadığına inanıyorum. Önceliğimiz; 'partimizi nasıl iktidar edeceğiz?' O çaba içerisindeyiz" şeklinde yanıt verdi.

TİCARET ODASI VE ODALAR BİRLİĞİ'Nİ ELEŞTİRDİ

Gürsel Tekin, 2001 yılında yaşanan ekonomik krize de değinerek, "O krizde televizyonlarınızı açtığınızda her televizyonda istisnasız Türkiye Odalar Birliği Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, hepsi televizyondaydı. Asıl görevi de bu. Esnafının derdini, kederini kamuoyuyla, iktidarla paylaşacak. Derdine derman olacak. Hiç Ticaret Odası Başkanlarını ya da Odalar Birliği Başkanı'nın konuşmalarını duydunuz mu? Görüyor musunuz?" şeklinde eleştiride bulundu.

'BORCU, BORÇLA KAPATMA DÖNEMİ'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Memlekette yeni moda 'borcu, borçla kapatma dönemi'. Bankalar borç vermiyor. Anadolu'nun hangi iline giderseniz gidin, yüzlerce tefeci şirketlerini görebilirsiniz. Biliyorsunuz, şimdi modernleşti adını değiştirdiler; 'factoring'. Anadolu'da hepimizin bildiği tefecidir bunlar. Nerede bunlar? Kim çalışıyor?"

"BİZİM İTTİFAKIMIZ 'BABA OCAĞI' İTTİFAKI'"

Bir gazetecinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nin meclise sunduğu seçim ittifakı olan 'Cumhur İttifakı' için 'nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Tekin, " Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı' ittifakı. 'Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

"BUGÜN YİNE BENZİNE ZAM GELDİ"

Öte yandan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 'TL değer kaybetmiyor' açıklamasına yönelik olarak " TL değer kaybetmedi diyor, bugün yine benzine zam geldi. Halbuki 3 yıl önce adam benzini 4 bin- 4 bin 200'e alıyordu. Şimdi 6 bin'e alacak Doğu'da ve Güneydoğu'da. Mizaha yasak getirdiler. Mizaha yasak gelmemiş olsaydı Zeybekci'yle ilgili 50 tane parodi dinlerdik" diye konuştu.

Toplantının ardından Gürsel Tekin'e Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin ve B Blok Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir tarafından hediye takdim edildi. Tekin, Perpa ziyaretinin ardından 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle Darülaceze Başkanlığı'na gelerek yaşlıları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

--------

-Gürsel Tekin'in esnaf ve yöneticilerle bir araya gelmesi

- Toplantı odasında bulunan esnaf ve yöneticiler

-Gürsel Tekin'in ticaret merkezinde bulunan salondaki konuşması

-Tekin'i dinleyen esnaf ve yöneticilerin salondaki görüntüsü

- Gürsel Tekin'e hediye takdim edilmesi

-Gürsel Tekin'in Darülaceze'de yaşlıları ziyareti

-Genel ve detaylar

26.03.2018 - 15.42 Haber Kodu : 180326114

26.03.2018 - 15.41 Haber Kodu : 180326113

==================

4- BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA DÖNER BIÇAKLI KAVGA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı.

Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerindeki hareketlilik

-Bıçağın görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Gözaltına alınanlar



