DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- MECİDİYEKÖY'DE 10 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR KAZASI DAVASINDA KARAR ÇIKTI-1

Haber:Ümit TÜRK-İSTANBUL

9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Ambulansların gelişi

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar



23.03.2018 - 16.24 Haber Kodu : 180323165

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

2- ERDOĞAN: 3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"(Zeytin Dalı Harekatı) 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirilmiş. Tabi şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır"

"Herkesle dost olmak zorunda değiliz. Ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabilir"

"Ak Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme böyle bir cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli"

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında 3 bin 731 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"ÇATLASANIZ DA, PATLASANIZ DA BİZ HAK HAKİM OLUNCAYA KADAR BU YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ilerledikçe, yükseldikçe, kendi kararlarını alıp kendi imkanlarıyla uygulamaya koydukça; rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları hatta ufak çaplı da olsa politika değişikliği sinyalleri gelmeye başladı. Dikkat ederseniz, Türkiye'nin Afrin operasyonundan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Mesela, Doğu Guta'da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadı, İdlib'de bir okulun öğrencilerinin savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin, ailelerinin elinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşındaki çocuktan bunlar hiç rahatsız olmadı. Mesela Almanya'da hemen her gün bir camimizin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması, bunlarda hiçbir endişeye yol açmıyor. İsveç'te, Hollanda'da benzer saldırlar... Bunlar hiç rahatsız etmiyor. Filistin'de sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan'da binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da, patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında, kıllarını dahi kıpırdatmazlar" diye konuştu.

"HERKESLE DOST OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Erdoğan, "Haklarını yememek lazım. Elbette batı da insan hakları konusunda samimi hassasiyeti olan pek çok kişi var. Mesela 2003 yılında haksız yere evi yıkılan bir Filistinliyi korumaya çalışırken buldozerler tarafından ezilerek katledilen Rachel Corrie'yi unutmayız. Bunun gibi daha çok sayıda örnek var. Bizim itirazımız batı yönetimlerinin sergilediği ve ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standartlara. Türkiye siyasette, ekonomide, diplomaside özellikle de süratle mesafe aldıkça bu tarz husumetlerin süreceği açıkça ortada. Bu durum karşısında yapmamız gereken tek şey, daha çok çalışmak, daha başarılı olmak, daha büyük kazanımlar elde etmektir. Kendimizi bu konuda geliştirdikçe kör husumetlerin yerini, uzlaşma ve işbirliği çabalarının alması kaçınılmazdır. Herkesle dost olmak zorunda değiliz. Ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabilir" şeklinde konuştu.

"BİZE UZATILAN HİÇBİR SAMİMİ ELİ HAVADA BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dost edinmeye mecburuz, düşmanları azaltmaya... Buna çok çalışacağız, buna gayret edeceğiz. Şimdi bir cumhur ittifakı oluşuyor. Cumhur ittifakıyla işte biz bu mesafeyi alıyoruz. Azı olan konuşabilir hiç önemli değil. Biz cumhur ittifakıyla Türkiye'de bir değişimi dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da bildiğiniz gibi MHP ile beraber partimiz yapıyor. Bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik. Adımımızı da attık. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Tabi bunu hazmedemeyenler yok değil var. Olacak. Niye? Zira Ak Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme böyle bir cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli. Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu biliyoruz ve onlarında el üstünde tutuyoruz. Bunun yanında bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler var, bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Onların da kimler olduklarının gayet iyi biliyoruz. İster dostluk için olsun, ister belirli bir alanda iş birliği için olsun bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık, bırakmayız. Ama aynı eli yumruk olup üzerimize geliyorsa, kimse kusura bakmasın ona da karşılık vermesini biliriz" şeklinde konuştu.

"3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibariyle Afrin'deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor ve Afrin'de iş bitmeyecek. Afrin'in devamı var. İdlib var, Mümbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak yatıyor. Salona girerken sordum, 'sayı itibariyle ne kadar terörist etkisiz hale geldi?' Aldığım rakam şu; 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirilmiş. Tabi şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşların verdiği kağıtları okuması

-Salondan genel detaylar

-Cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışan vatandaş

-Cumhurbaşkanının vatandaşla fotoğraf çektirmesi

23.03.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180323158

23.03.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180323159

23.03.2018 - 16.17 Haber Kodu : 180323160

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3- ERDOĞAN: BİZ BURALARDAN ARTIK GERİ ADIM ATAMAYIZ.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik"

"Şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var"

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde spor salonu önünde kendisini bekleyenlere otobüs üzerinden seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları rahat durmadı. Nerede? PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik. Bir yere kadar. Şimdi nereye geldik. Geldiğimiz yer ortada. Ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de, Tendürek'te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. Ve işte Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu. YPG ile beraber oldu. Onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

"NOKTAYI KOYDUK AMA AFRİN İLE BİTMEYECEK İŞ"

ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine değinen Erdoğan, "Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste, aheste. Onun için bu hassasiyet içinde adeta sınıra, Hatay'a kervanlar halinde gidiyorlar. Kiminle buluşmaya? Oradaki Mehmetçiklerimizle. Ve Mehmetçiklerimizle beraber, onlara güç, heyecan veriyorlar. Şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam" şeklinde konuştu.

KASIM'DA SEÇİM

Erdoğan, yeni bir döneme girildiğini ifade ederek, "Mart'ta biliyorsunuz yerel seçimler var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimi var. Buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak buna hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle paralel devletmiş, şuymuş, buymuş böyle bir şey tanımıyoruz. Nerede o paralelciler. Kimisi Pensilvanya'da, kimisi Avrupa'da kaçtılar, gitti. Onlar kaçacak o kadar" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar



23.03.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180323135

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4- BEYAZIT MEYDANI'NDA 'SALDIRI' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

Beyazıt'ta toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekatı ile ilgili lokum dağıtımı sırasında arkadaşlarına yönelik saldırıda bulunulduğu belirterek protesto gösterisi yaptı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve ÖnderGenç üyesi bir grup, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ana kapısı önünde saat 14.00'da toplandı.

"Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Üniversitede terörist istemiyoruz" pankartı açan grup; "Üniversitede terörist istemiyoruz", "Üniversiteli devlete ihanet etmez", "Mazlum nerede Türkiye orada" sloganları attı, tekbirler getirdi.

"VATANSEVER BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MÜDAHALEYE MARUZ KALDI"

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan eylemde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erdi Çapar basın açıklaması yaptı. Çapar, "TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun elde ettiği zaferi kutlamak amacı ile 19 Mart günü, öğle saatlerinde, vatansever Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bilinmelidir ki; Türkiye gençliği, ordusunun nice vatan evladını şehit vererek sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır" diye konuştu.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çapar, "Bizler vatansever öğrenciler olarak; üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Ancak bunun için üniversite yönetimleri başta olmak üzere; herkesin cesur olması ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizler de üniversiteler teröristlerden temizleninceye kadar vatansever öğrenciler olarak üniversitelerde nöbet tutacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Teröristlerin saldırı girişimi karşısında duran Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve yanlarında olduğumuzu tekraren vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından slogan atan grup, Beyazıt Meydanı'ndan geçenlere lokum ikram etti.

Görüntü Dökümü:

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-Beyazıt Meydanı'nda okunan basın açıklaması,

-Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve lokum dağıtımı

-Genel ve detay

23.03.2018 - 16.00 Haber Kodu : 180323149

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5- İNTERNET FENOMENİNE "MÜSTEHCEN RESİM" GÖZALTISI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İnstagram ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni T. Ö. sosyal medyada müstehcen resim ve videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. T. Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen T. Ö. Ataşehir'de bulunan evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan T.Ö.'nün evinde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

23.03.2018 - 15.24 Haber Kodu : 180323139

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