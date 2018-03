DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- NEVRUZ ALANINA GELENLER İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN -İSTANBUL

Bakırköy'deki nevruz kutlamaları için alana gelen bir grup polis arasında küçük çaplı arbede çıktı. Bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Halk Pazarı alanında 13.00'da başlayan Nevruz Kutlamaları nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamaya gelenler polis noktalarından arama yapılarak alana alınıyor. Slogan atarak alana girmeye çalışan bir grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Çıkan küçük çaplı arbedenin ardından bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis bazı bayrakları ve dövizleri içeri almıyor. Öte yandan üzerlerindekilerin yöresel kıyafetler olduğunu söyleyen 2 kişi de polis noktasından içeri alınmadı. Bunun üzerine üzerindeki kıyafeti çıkartan bir kişi alana alırken diğeri ise kıyafetini çıkarmadığı için alana alınmadı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.



2- BAKIRKÖY'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.



3- OTELDE KENDİ BAŞINA DOĞUM YAPAN ABD'Lİ KADIN ÜLKESİNE DÖNDÜ



Haber-Kamera; Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL

Atlanta'dan İstanbul'a gelen ve dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla bir erkek çocuk dünyaya getiren Tai Freeman (22) ülkesine döndü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde yer personeli olarak görev yapan Tai Freeman ve oğlu Xavier Ata'nın ABD Konsolosluğundaki işlemleri tamamlandı. Anne ve oğlu ABD'nin Atlanta kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada havalimanı personelinin ilgisiyle karşılaşan anne ile bebeğin işlemleri görevlilerce yapıldı.

Anne Freeman, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Türk Hava Yolları'nın misafirperverliği ile havalimanı personelinin yardımlarına çok teşekkür ederim. Havalimanının tüm çalışanları sıcakkanlı ve çok yardımsever. Bebeğimin ilk elbiselerini bile onlar verdi. Doğum sonrasındaki evrak işlemleri yaklaşık 1,5 hafta sürdü. Uçuş için gerekli doğum sertifikasını ancak dün alabildim. İstanbul'da iki hafta boyunca çok güzel zaman geçirdik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama bir gün THY ile Türkiye'ye tekrar geleceğim. Hatta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum" dedi.



PASAPORTTUNDA ATA YAZIYOR

Freeman, oğlu Xavier Ata ile büyüdüğünde tekrar İstanbul'a gelmek istediğini dile getirerek, basın mensuplarına oğlunun Ata isminin yazılı pasaportunu gösterdi.

4- CHP'DEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE MEVLÜT UYSAL PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

CHP'liler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı protesto etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve partililerin katılımıyla bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Uysal'ın "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözlerine ve Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

BİLİNÇALTLARINDA OLAN AYRIMCI POLİTİKALARI SÖYLEMİŞ OLDU

Kaftancıoğlu, "Aslında bilinçaltlarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu. Şu anda uygulamada olan metro aktarma istasyonlarında, örneğin Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor ama Beşiktaş sınırları içinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları yaşadıkları yerlere, kimliklerine, düşüncelerine, inançlarına, verdikleri oylara göre ayrıştıramazsınız. Bu belediyecilik değil, bilinçaltı zihniyetinizin tezahürüdür" dedi. Kaftancıoğlu, "Bizler için kimin nereye oy verdiği değil, haklının hakkının aranacağı şeffaf, hesap verebilir ve halkın vergileriyle toplanmış paralara sahip çıkacağımız, talan etmeyeceğimiz ve birilerine peşkeş çekmeyeceğimiz halkın İstanbul'un da buluşacağız" diye konuştu.

İSTANBUL'U KARADAN OY, HAVADAN RANT OLARAK GÖRENLERİN HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI ANLATACAĞIZ

Kaftancıoğlu, "İstanbul'u karadan oy olarak görüp havadan rant olarak görenlerin, kendilerine oy verenlere de yaptığı hiçbir şey olmadığını hep birlikte anlatacağız. Sultanbeyli yerel seçimlerde yüzde 62, genel seçimlerde yüzde 65 oy vermiş bir ilçemiz. Buzlu camların arkasından fark etmiyorlar belki, gidip görsünler. Sultanbeyli'de yaşayanlar planlanmamış bir ulaşımla balık istifi gibi taşınıyorlar" ifadelerini kullandı.

TOPLANTILAR HER HAFTA BİR İLÇEDE YAPACAK

Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul il yönetim kurulu toplantılarının her hafta bir ilçede yapılacağını kaydeden Kaftancıoğlu, "Ümraniye'de yapılan usulsüzlüklerden dolayı önümüzdeki hafta İstanbul İl yönetim toplantımız Ümraniye'de olacak. İl yönetimimiz sokak sokak gezerek İstanbul'un acı gerçeklerini anlatarak, yaşanabilir İstanbul'u halk için, halkla beraber AKP'ye rağmen kurabiliriz" dedi. Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizlerin belediyelerinde her geçen gün soruşturmalar, müfettişler var. Hiç itirazımız yok. Ama o müfettişler biraz da Ümraniye Belediyesi'ne uğrasınlar. 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde Ümraniye belediye meclis grubundan bir oldu bittiyle geçirilmiştir. CHP grubu konuyu kaymakamlığa ve yerel mahkemeye taşıdı. Bu itiraza bir yanıt verilmedi. Yerel mahkeme ilçemizin açtığı davayı redle sonuçlandırdı. Bir üst mahkemeye başvuruldu, istinaf mahkemesine. Memleketteki bu kanunsuzluğa rağmen, kanun bilen vicdanlı hakimlerimiz de var. Bu işlemin kanunsuz olduğuna karar verip, iptal edilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin verdiği kararla, Ümraniye Belediye Meclisi, hukuken aslında feshedilmiş durumdadır. Şu anda yetkisiz, görevde olmaması gereken, yaptıklarıyla suç işlemiş bir belediye başkanı ne yazık ki."

Kaftancıoğlu, açıklamasının sonunda "Halkın İstanbul'unda buluşmak ve nefes almak üzere, baharın geldiğini müjdeleyen bahar bayramı nevruzda, İstanbul'a baharı getirmek üzere hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

5- BARANSU'NUN "DEVLETİN GİZLİ BELGELERİNİ İFŞA ETME" DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kapatılan Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara kaldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu katıldı. Duruşmaya gelmeyen diğer tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban, Avukat Melike Polat Bursalı, şikayetçi MİT ve MGK ise Avukat Serhat Karğın tarafından temsil edildi. Başkan Mahir Merdun, Mehmet Baransu'ya, avukatı Ahmet Emre Bayrak'ın istifa ettiğine dair dilekçe yolladığını söyledi.

Başka avukatla görüştüğünü söyleyen Baransu, "Barodan müdafi görevlendirilmesini istemiyorum, kendime müdafi tutacağım" dedi.

MİT ve MGK'yı temsilen duruşmaya katılan Avukat Serhat Karğın, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan Mehmet Baransu, "Ben kendime özel müdafi görevlendirilmesi konusunda görüşme yapıyorum. Müdafimle son savunmamı yapacağım, bu konuda süre verilmesini istiyorum" dedi.

MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, davaya konu kararların da daha önce haber olduğunu savunarak, Oda TV davasının celbini talep etti. Mahkeme, sanık Baransu'nun avukat huzurunda son savunmasının alınması ve Oda TV dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT 'ihbar eden' sıfatını taşıyor.

İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı.

Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazı işleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



6- TAKSİM'DE ÇİÇEKÇİLERİN TAŞINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017'nin Mayıs ayında tarihi Maksem'in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için söküm işlemlerine başlandı.

İşçiler çalışmalara çiçek satış kabinlerinin çatı kısmından başladı. Çiçek satış kabinleri, Taksim Meydanı'nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak. Söküm çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

7- ERASMUS PROJESİYLE GELEN ÖĞRETMENLERLE BİLGİ VE YÖNTEM PAYLAŞACAKLAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL

"Anaokulu'nda değerler ve kutlamalar" başlığını taşıyan Erasmus plus projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Bulgaristan çalışan öğretmenler Türkiye'ye geldi. Proje kapsamında Türk öğretmenlerle buluşan yabancı öğretmenler bir hafta boyunca yaptıkları toplantılarla ülkelerinde izlenen yöntemleri birbirleriyle paylaşacaklar.

Projenin üyesi olan Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda bir hafta sürecek etkinliklerde öğretmenler ülkelerinde izlenen sistemleri birbirlerine anlatarak ortak bir yöntem belirlemeye çalışacak. Toplantıya katılan öğretmenlerin ortak gözlemi ise toplumlar içinde ahlaki değerlerin kaybolduğu ve bunların çocuklara küçük yaşlarda verilmesi.

"TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA TOPLUMDAKİ AHLAKİ DEĞERLERİ YOK EDİYOR"

Çek Cumhuriyetinde öğretmenlik yapan Oto Polasek "Teknoloji ve Sosyal medya toplumdaki Ahlaki değerlerin kaybolmasının nedeni olarak görüyorum. Çocukların anaokulundan başlayarak eğitilmesi gerekiyor. Umut ediyorum ki bu proje kaybettiğimiz değerleri geri getirmekte yardımcı olacak" dedi. Öte yandan İtalya'dan toplantıya katılan öğretmen Patrisya Maiorana Maria "Toplumumuzda bazı Ahlaki değerleri kaybettiğimiz düşünülüyorsa bu proje çok önemli." dedi.

OKUL MÜDÜRÜ EROL KARAKAYA "PROJELER ÇOCUKLARIN SOSYAL VE BİREYSEL BECERİLERİNİ ARTTIRIYOR"

İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya, okullarının 4 Avrupa Birliği projesinde yer aldığını belirterek "Projenin uygulama aşamalarının her birinde öğrencilerimizin sosyal, bireysel ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırdıklarını gözlemliyoruz. Bu amaçla zaman zaman öğrencilerimizle birlikte yurt dışına giderek toplantılara katılıyoruz. 4 projede de üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi. İmece ilkokulu İngilizce öğretmeni Figen Arslan ise "Ülkelerimizde uygulanan müfredat programlarını birbirlerimizle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.



