DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- VALİ ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI UYSAL'DAN "HAFRİYAT KAMYONLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME" AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi (ATS) 'nin hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti.

Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin kattırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.

Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü;:

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-Vali Şahin'in açıklamaları

-Uysal'ın açıklamaları

-Hafriyat kamyonlarıyla ilgili havadan arşiv görüntüler

19.03.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180319084

19.03.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180319089

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(ÖZEL)

2- EMNİYET ŞERİDİNDE 'TERS GİTME' KONVOYU

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğine girmek istemeyen sürücülerin emniyet şeridinde geri geri gitmesi kazalara davetiye çıkardı.

* Hızla akan trafiğe aldırmadan emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen onlarca araç, kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Yer Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlar araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor. Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor. Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde oluşan trafik. Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı. Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet şeridindeki araçların görüntüsü

-Geri geri gelmeye çalışmaları

-Otoyolda huzlı bir şekilde ilerleyen araçlardan görüntü

-Sapaktan görüntü

-Bazı araçların tersten gitmeye çalışması

-Yaşanan karmaşa

-Bir polis aracının bu sırada yoldan geçmesi

-Diğer sürücülerin zor anları

-Bir taksinin emniyet şedidinden çıkıp yoldan tersten ilerlemesi

-Genel ve detay görüntüler

19.03.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180319085

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(GENİŞ HABER)

3- BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

*Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

*"Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var"

*"Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında artık daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı bırakıp kaçmak zorunda kaldılar"

Haber-Kamera: İstanbul

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Afrin'de dün itibarıyla

tam anlamıyla kontrolün sağlandığını belirterek, bu vesileyle başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, kuvvet komutanlarına, arazide harekatı yürüten komutanlara ve harekata katılan Mehmekçik'e teşekkür etti. Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümünde, Çanakkale ruhuyla Mehmetçik'in büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Bozdağ, "Allah hepsinden razı olsun, milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"HALK NORMALLEŞEN BÖLGEDE, NORMAL HAYATINA HIZLA DÖNECEKTİR"

Afrin'de şu anda kontrolün sağlandığını ancak Türkiye'nin işinin bitmediğini daha yapacak çok iş olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: " Bugün meydana gelen patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Terör örgütü mensubu teröristlerin, kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncelikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, silah, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak her şeyden arındırılması gerekiyor. Bu zaman alacaktır. Daha sonra terör örgütlerinin bölgede yakıp yıktıkları yerlerin, alt yapı ve üst yapısıyla imarı gerekecektir. Orada hayatın normalleşmesi için çok hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için zaten çok önceden başlayan hazırlıklar, çalışmalar var. Bunların da gereği yapılacak ve halk normalleşen bölgede, normal hayatına hızla dönecektir. Orada Fırat Kalkanı Harekatı alanında, Türkiye'nin yaptığı ve yaşadığı tecrübeden hareketle, halkın bölgede ihtiyaçlarının karşılanması, güvenliğinin sağlanması ve diğer bütün adımların atılması sağlanacaktır. Gıdadan sağlığa, eğitime kadar her alanda erişim ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için de çalışmalar devam etmektedir."

"KENDİLERİ ÇEKİLMEDİLER, KORKTULAR, KAÇTILAR"

"Terör örgütü orayı Türkiye'ye bırakmış değil." diyen Bozdağ, terör örgütüne ait bazı sosyal medya sitelerinde, oradan kendilerinin çekildiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti: "Bir defa kendileri çekilmediler, korktular, kaçtılar. Bunun da altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçik'in karşısında daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve orayı, bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Şu anda bölgede terör örgütüne ait mühimmat ve silahlara

baktığınızda, bunu çok net görüyorsunuz. Eğer teröristler kendileri kaçmak zorunda kalmayıp da planlı bir şekilde stratejik olarak ayrılmayı tercih etmiş olsalardı, oradaki silahları, mühimmatları alırlardı. Biz ABD'ye, 'PYD, YPG terör örgütüne verdiğiniz silahları toplayın' diye defalarca ricada, çağrıda bulunduk ama maalesef toplamadılar. Tabii silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı da Afrin'de ele geçirildi. Onlar artık toplanmış oldu. Artık bundan sonra geri kalan silahların toplanmasında ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine sıra gelmiştir."

Bozdağ, bir gazetecinin "Operasyon başlarken, ana muhalefet partisinin lideri Afrin'e girilmemesi gerektiğini, çok zayiatın olacağını ifade etmişti. Beklenen bir zayiat söz konusu olmadı." hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Ülkenizin ve milletinizin güvenliği ve bekası için eğer siz devlet olarak, yönetim olarak riskleri göze almazsanız ülkenizi güvenli bir şekilde yaşatma imkanını kaybedersiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümeti ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını korumak için her türlü riski daima göze almıştır. Bundan sonra da milletimizin ve devletimizin hukukunu ve güvenliğini korumak için her türlü riski tereddütsüz göze almaya devam edeceğiz. Risk her işte var. Eğer siz terör ile mücadele ediyorsanız, bunun sonuçları arasında şehit ve gazi olmak var. Bir bedel ödemek var. Bedel ödemeyeyim derseniz o zaman teröristlere meydanı boş bırakacaksınız."

"EN ÖNEMLİ HEDEF, BÖLGEDE TERÖR DEVLETİ OLUŞTURULMASI PROJESİNİ ÇÖKERTMEK"

Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın, sadece bölgeyi PYD, YPG, PKK, KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı olmadığının altını çizen Bozdağ, bunun sadece hedeflerden biri olduğunu söyledi. En önemli hedefin, bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmek olduğunu vurgulayan Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber, terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok ettiğini, çökerttiğini, Türkiye'nin sınır güvenliğine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne dönük tehditleri ve riskleri önemli ölçüde azalttığını kaydetti. Hem bölgedeki halkın terör örgütünün baskısı ve zulmünden kurtarılması hem sınır boyunda yaşayan vatandaşların, terör örgütünün saldırılarından korunması bakımından da önemli bir başarı ortaya konulduğunu ifade eden Bozdağ, "O yüzden takdir edilmesi gereken bir durumdur. Afrin'e girmeden, bu terör

örgütünün yuvasını dağıtmadan orada başarılı olmamız mümkün değildi." dedi.

"HİÇBİR YERLEŞİM YERİ YAKILMADAN, YIKILMADAN BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI"

Bozdağ, dün "Afrin'e girme" diyenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı ve aldığı risk karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etmek zorunda kaldığını belirterek, bu başarının herkesin göğsünü kabartan bir başarı olduğunu dile getirdi. Bu harekatın başlangıcından beri, gerek PKK, YPG, PYD terör örgütlerinin, gerekse bu terör örgütünün destekçilerinin, gerekse batı medyasının

ve Amerikan medyasının, uluslararası ajansların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere zarar verdiği yönünde pek çok yalan haberi bilerek, bir algı operasyonu oluşturmak için servis ettiğini anlatan Bozdağ, "Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadele ederken sivillere zarar veriyor algısını oluşturmak ve kamuoyunu aleyhimize geçirmek için... Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere ve sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir. Hiçbir yerleşim yeri, yakılmadan, yıkılmadan

bölge terör örgütlerinden ve teröristlerden arındırılmıştır. Sivillere zarar vermeden, terör örgütlerini ve teröristleri yok etmek isteyenler, Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni örnek almalıdır. " diye konuştu.

"ALGI OPERASYONU YAPANLAR, GERÇEKLER KARŞISINDA UTANMIŞLARDIR"

ABD'nin Rakka'da yaptığı operasyonda her tarafın yakılıp yıkıldığını hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Musul'da teröre karşı mücadele yapıldı, her taraf yakıldı yıkıldı. Irak'ın işgali yapıldı Mart 2003'te, ondan sonra Irak'ta neler oldu? Yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti ve pek çok yerleşim yeri yakıldı, yıkıldı. Büyük bedeller ödendi. Türk Silahlı Kuvvetleri gerek yurt içinde terörle mücadelesinde, gerek Fırat Kalkanı Harekatı'nda, gerekse Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil herhangi bir kimsenin bırakın burnunu kanatmayı, onların herhangi birinin zarar görmesine meydan vermeden harekatı başarıyla tamamlamıştır. Umarız ki Türkiye aleyhine algı operasyonu yapanlar, ortaya çıkan bu gerçekler karşısında utanmışlardır."

"BİZİM HAREKATIMIZIN HEDEFİ BÖLGEYİ TERÖRDEN ARINDIRMAK"

Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de kalıcı veya işgalci olmadığını vurgulayarak, "Bizim harekatımızın hedefi bölgeyi terörden arındırmak. Bölgede huzur, barış, güven, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da bölgeyi DEAŞ teröristlerinden arındırdıktan sonra orada bir yönetim modelinin ortaya çıktığını, Türkiye'nin bölge halkıyla beraber oranın huzur, güven ve barış içinde yaşamasını sağlayacak bir formülü ortaya koyduğunu belirten Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yönetim, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi olacaktır. Türkiye, bölgede şu an sağlanan huzur, barış ve güven ortamının kalıcılığını sağlamak için her türlü desteği bundan sonra da vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Bozdağ'ın açıklamaları

19.03.2018 - 14.06 Haber Kodu : 180319070_

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber: Cansel KİRAZ- Kamera: Güven USTA İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılmak üzere merkezden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenden sonra genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkışı

-Konvoyun gidişi

19.03.2018 - 15.00 Haber Kodu : 180319090

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5- FETÖ'DEN CEZAEVİNDE YATAN İŞ İNSANINDAN FETULLAH GÜLEN'E 1 DOLARLIK DAVA



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ üyeliği suçundan 8 ay cezaevinden yattıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan iş insanı Muammer Beluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında 1 dolarlık manevi tazminat davası açtı.

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Muammer Beluk, 10 ay cezaevinde yattıktan sonra itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak tahliye olan Beluk, örgütün kendini "cemaat" ve "hizmet hareketi" olarak tanıtıp kandırdığını belirterek, maddi ve manevi olarak zarara uğratıldığını ileri sürdü. Beluk, zararının giderilmesi için Adana Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Fetullah Gülen hakkında 1 dolar manevi, 15 bin TL'lik de maddi tazminat davası açtı.

Muammer Beluk ayrıca, avukatı Ege Can Güzel tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fetullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulundu. Örgütün gerçek yüzünü göstermeden önce kendini, "cemaat" ve "hizmet hareketi" olarak kendini tanıtıp, Anadolu insanını kandırdığını ve sömürdüğü belirtilen dilekçede, "Terör örgütü elebaşı kendini yarı tanrısal bir kimlikle insanlara empoze etmiş, maddi olarak sömürdüğü gibi manevi olarak da adeta insanların ahiretlerini ipotek altına alırcasına şirk unsurları içeren bir din ihdas etmiştir. Hain terör örgütü lideri kişileri ağına bu söylemler ile çekmiştir. İnsanların bir kısmı buna aldanarak örgütün içine girmişlerdir" ifadelerine yer verildi. Gülen'in, "Silahlı Fetullahçı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarından yargılanıp cezalandırılması talep edildi.

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6- SAVCI İSMET EFE, KARİKATÜRÜ BIRAKMA NEDENİNİ AÇIKLADI: MEMURİYET NEDENİYLE SUYA SABUNA DOKUNAMIYORSUN

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı savcısı İsmet Efe üçüncü kişisel resim sergisini açtı. Başsavcı İsmail Uçar'ın da açılışına katıldığı sergide kısa bir konuşma yapan Savcı Efe, " Savcılık mesleğine başlayınca çizdiğimiz karikatürler elimizde kalmaya başladı. Mizah sert ve yayınlanması lazım, dolayısı ile memuriyet nedeniyle suya sabuna dokunamıyorsun. Bu nedenle resim ve heykel çalışmalarına yöneldim" dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı savcısı İsmet Efe, üçüncü kişisel sergisini İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Sergi salonunda açtı. Adliyede görevli çok sayıda hakim ve savcı ile çalışanların katıldığı açılışı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve İsmet Efe birlikte yaptılar.

Burada bir konuşma yapan Başsavcı İsmail Uçar, Aksaray'a savcı olarak atandığında İsmet Efe'nin orada Başsavcı olduğunu belirterek, "Başsavcımız sanatçı bir kişilikti. En önemli özelliği işbölümlerinin kenarında bile desenler ve resimler vardı. Başsavcımızın bu kadar resim yapma özelliği olduğunu bilmiyordum, o zaman sadece 'karikatür çalışmaları var' diye söylenirdi" dedi.

'SUBLİMİNAL BİRTAKIM MESAJLAR VEREN RESİMLERİ VAR'

Kendisi Aksaray'a atandığında İsmet Efe'nin Aksaray'da Başsavcı olduğunu söyleyen Bekir Altun da "Beraber Aksaray'da çalıştık. Odasında karikatürler vardı ama resimle bu kadar ilgilendiğini Anadolu Adliyesi'ne tayin olduktan sonra öğrendim. Gerçekten çok başarılı subliminal birtakım mesajlar veren resimleri var" dedi.

'MEMURİYET NEDENİYLE SUYA SABUNA DOKUNAMIYORSUN'

Bu serginin üçüncü kişisel resim sergisi olduğunu söyleyen İsmet Efe, "Ben 1972 yılında karikatür çizmeye başladım. 1972 ile 1988 yılları arasında karikatür çizerek hayatımı kazandım. Bu arada dışarıdan hukuk fakültesini bitirdim. 1988 Ocak ayında fiilen savcılık mesleğine başladım. Savcılık mesleğine başlayınca çizdiğimiz karikatürler elimizde kalmaya başladı. Mizah sert ve yayınlanması lazım, dolayısı ile memuriyet nedeniyle suya sabuna dokunamıyorsun. Bu nedenle resim ve heykel çalışmalarına yöneldim. Doğal taşlardan oluşturduğum heykel koleksiyonum var, onu henüz sergilemedim.

Görüntü dökümü:

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-İsmail Uçar, İsmet Efe ve Bekir Altun'un açılıştan önce konuşmaları

-Açılış sırasında kurdele kesilmesi

-İsmail Uçar ve İsmet Efe'nin sergiyi gezmeleri

-Salondan genel ve detay görüntü



