DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

- Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 7'nci celsesi görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu getirildi. Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Aydın Engin'in aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, duruşmada mütalaasını bildirdi. Savcının 4 saat boyunca okuduğu mütalaada, sanıklar gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Ahmet Şık, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Bülent Utku, Aydın Engin, Kadri Gürsel'in "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

3 CUMHURİYET ÇALIŞANINA BERAAT İSTENDİ

Mütalaada, muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet gazetesi Kitap eki sorumlusu Turhan Günay ile yine Cumhuriyet gazetesi çalışanları Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın ise beraatleri istendi. Mütalaada, bazı sanıklar hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçundan dava açılmışsa da haklarında yeteri kadar delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatleri talep edildi.

JEANSBİRİ KULLANCISINA FETÖ YÖNETİCİLİĞİNDEN HAPİS TALEBİ

Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise "FETÖ yöneticiliğinden" 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamı talep edildi. Öte yandan firari sanıklar Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılması talep edildi.

"CUMHURİYET VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ SONRASINDA YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞTİ"

Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu seçimlerine geniş ölçüde yer verilerek seçimler sonrasında gazetenin yayın politikasının değiştiği ifade edildi. Bu süreçten sonra gazetenin basın özgürlüğü ile bağdaşmayan, hukuka aykırı ve terör örgütlerinin eylemleri ve amaçları doğrultusunda yayınlar yapmaya başladığı öne sürüldü. Gazetenin, özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında yayın politikası, vakıf yönetim kurulundaki değişiklikle 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı ileri sürüldü.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ARKASINA SIĞINILARAK İLLEGAL ÖRGÜTLERİN EYLEMLERİ MEŞRU GÖSTERİLDİ"

Önce yazar olan sonradan genel yayın yönetmeni olan Can Dündar ve Akın Atalay'ın özellikle etkin rol oynayarak gazete politikasının değiştirildiği, Mustafa Balbay ve Alev Coşkun gibi Atatürk ilkelerine bağlı kişilerin tasfiye edildiği iddia edildi. Bu şekilde dizayn edilmeye çalışılan gazetede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğüne karşı eylemler gerçekleştiren PKK/ KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY terör örgütlerini destekleyen yayınlara yer verildiği anlatıldı. Basın özgürlüğünün arkasına sığınılarak illegal örgütlerin eylemlerinin meşru gösterildiği öne sürüldü. Gazetenin haberlerinden birçok örnekler verilen mütalaada, MİT TIR'ları haberleriyle Türkiye'nin terörü destekleyen bir devlet olduğu yönünde algı yaratıldığı da ifade edildi.

OSMAN KAVALA İLE AYDIN ENGİN ARASINDA GÖRÜŞEMELERE DEĞİNİLDİ

Mütalaada, halen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala ile sanık Aydın Engin arasındaki cep telefonu görüşmelerine de değinildi. Mütalaada, söz konusu mesaj içeriklerine göre kimseden emir, talimat, maddi destek almadıklarına yönelik sanık beyanlarının aksine Aydın Engin'in Avrupa Birliği'nden fon aradığı, bağımsız ve emir almadıkları yayınlarını AB'den fon arayarak nasıl sürdüreceği sorusuna da yer verildi. Devlet ve toplumun sürekliliği için her özgürlük gibi basın özgürlüğünün de sınırı olduğu, sanıkların bağımsız yayın yürüttüklerini beyan etmişseler de silahlı terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin toprak bütünlüğü aleyhine sübjektif, tarafsızlıktan uzak yayıncılık yaptıkları öne sürüldü. Mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla arşiv ilgili görüntüler

16.03.2018 -15.54 Haber Kodu : 180316111

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2- SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...

* Selahattin Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu..

* Mahkeme reddi hakim talebinin reddine karar verdi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul,

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri kapsamında düzenlenen mitingde yaptıkları konuşmada "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.



DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmaya başka suçtan tutuklu bu suçtan tutuksuz sanık Selahattin Demirtaş ile tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder ile avukatları hazır bulundu. HDP ve CHP milletvekillerinin yanı sıra Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.

"DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşma saat 11.30'da başladı. Kimlik tespitinin ardından söz alan Selahattin Demirtaş, usule ilişkin taleplerini dile getireceğini belirterek, konuları aynı olan fezlekelerin yargılamanın yapıldığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildiğini, ancak söz konusu bu davanın ayrı yürütüldüğünü kaydetti. Demirtaş, "Bu adil yargılamaya ve usul ekonomisine de aykırıdır. 2011-2012-2013-2014 yıllarına ait dosyalar birleştirildi. 12 yıllık siyasetçiyim aynı zamanda milletvekiliyim. Dosyaların birleştirilmesini talep ediyorum" dedi.

"ANAYASA İHLALİ YAPILMIŞTIR"

Anayasa'nın 83. maddesinde düzenlenen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" şeklindeki maddesini hatırlatan Demirtaş , "Meclis kararı olmadan beni yargılıyorsunuz. Elbette sizde çıkan kanunu uyguluyorsunuz ancak benim elimde de Anayasa var. Anayasanın 83. maddesi orada duruyor. Anayasa aykırı olarak yapılan işlem geçersizdir. Dokunulmazlık meclis kararıyla kaldırılır. Benim derdim yargıdan kaçmak değil. Yargılanmaktan asla çekinmiyoruz. Milletin iradesi gasp edildi. Dava dosyasında işlem tamamlanmadan yargılama yapılıyor. Anayasa ihlali yapılmıştır" diye konuştu.

"MAHKEMELER CİDDİYE ALMIYOR"

Demirtaş, Anayasa'ya göre dokunulmazlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ayrıntılı olarak anlattı. "Ortada meclis kararı yok. Herkes bunun farkında ama mahkemeler ciddiye almıyor. Meclis kararı alınsın" diyen Demirtaş, kendisinin ve HDP milletvekillerinin hedefe konduğunu ve milletvekillerinin hapse konulduğunu kiminin de milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyledi.

"DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ"

"Mahkemeniz şunları yapabilir; 6718 sayılı kanunun Anayasa aykırılık iddialarını ciddi bularak davaya durdurma kararı vererek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Ya da dosyayı Meclise göndererek usule uygun dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyebilir. Bunlar mümkündür" diyen Demirtaş yasama sorumsuzluğunun önemine dikkat çekti. Demirtaş yasama sorumsuzluğu kapsamında

yaptığı konuşmaların meclisten istenmesini talep etti. Fezleke ve iddianamenin farklı olduğunu savunarak düşme talep eden Demirtaş, dava dosyasında da iki farklı iddianame olduğunu belirterek yine davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti de Demirtaş'ın tüm taleplerinin reddine karar verdi.

FOTOĞRAF ÇEKEN AVUKAT SALONDAN ÇIKARILDI

Öte yandan duruşma devam ederken cep telefonu ile fotoğraf çektiği gerekçesiyle bir avukat mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldı.

"TARAFSIZ BİR BİLİRKİŞİNİN KONUŞMALARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ YAPMASINI TALEP EDİYORUM"

Davaya verilen kısa aranın ardından tekrar söz alan Demirtaş, "Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Sadece iddianame verildi ekleri verilmedi. Söz konusu konuşmalarımın çözümü verilmediği için neyle suçlandığımı bilmiyorum. İki talepte bulunacağım. Hakkımdaki

iddiaların somutlaştırılmasını talep ediyorum. Terör örgütü propagandasını hangi cümlem ne anlama geldiği için yapmışım. Ben mitingde çok uzun konuşma yaptım. Anayasa ve AİHM'de konuşmanın tamamı incelenmesini istiyor. Bu yönde kararları var. Ben hangi konuşmamada nasıl propaganda yapmışım mahkemeniz izah etsin. Suçlama somutlaştırılmamış. Birini suçlayacaksanız araştırma yaparsınız, ne demiş, çözümlemesini istersiniz. Savcı ciddiye almamış suç duyurusunu almış iddianameye koymuş. Biz burada

sanık olarak yargılanıyoruz. İddianame savunmayı hak etmiyor. Sadece iki cümle iddianameye alınmış. Konuşmalarımın tamamını istiyorum. Tarafsız bir bilirkişi benim konuşmalarımı çözüm yapmasını talep ediyorum. Ayrıca iddianame ve eklerinin tarafıma tebliğ edilmesinden sonra savunmamı yapacağım" dedi . Söz alan Önder de söz konusu konuşmalarının çözümünün bilirkişi tarafından yapılmasını istedi.

DEMİRTAŞ REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Mahkeme heyeti de sanıklar Demirtaş ve Önder'in konuşmaların çözümün yapılması talebini de reddetti. Taleplerinin reddedildiğini belirten Demirtaş da mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti de reddi hakim talebinin reddine karar vererek, Demirtaş'ın savunmasını hazırlaması için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi. Bir sonraki duruşma yine Silivri'de yapılacak.

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3- DİNK CİNAYETİ DAVASI ERTELENDİ

Haber: Ümit TÜRK-İSTANBUL

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanıklı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, cinayet döneminde İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinde görevli olan jandarmaların savunmalarının alınmasının ardından, tutuklu sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu da, çapraz sorgu yapılmasından sonra talepte bulunacağını, bu duruşmada herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Daha sonra tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlilerinden Ecevit Emir de kürsüye gelerek "Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti başkanı, "Sen zaten tahliye oldun" demesi üzerine Emir, "Evet, doğru, beraatimi talep ediyorum" diye düzeltti. Bazı tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sadece tutuksuz sanık Yusuf Bozca hakkındaki imza atma yasağının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma; 14, 15, 17 ve 18 Mayıs'a erteledi.

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4- MARMARA VE EGE'YE FIRTINA UYARISI

İstanbul

Meteoroloji, Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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5- KADINA SALDIRI İDDİASI: METRO İSTASYONU GİRİŞİNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı.

Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde Bostancı Metro istasyonunda bir araya geldi.

Grup "Yaşam Tarzıma Karışma" , "Kadına Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Saldırıya uğradığı belirtilen kadının eşi, "Kadın kardeşlerime söylüyorum. Böyle bir muameleye denk gelirlerse cesaretli olun. Gidin şikayetçi olun. Durumdan vazife elde etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan dövizler

-Metrodan görüntü

-Kadının eşiyle röp.

-Genel ve detay görüntüler

16.03.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180316118

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6- BEYAZIT'TA 16 MART ANMASI

Haber -Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(),

16 Mart 1978'de öldürülen 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde anıldı.

78'liler Girişimi üyesi bir grup ile üniversite öğrencileri Eczacılık Fakültesi önünde ellerinde karanfiller ve dövizlerle toplandı.

Grup üyeleri, "16 Mart'ı unutma unutturma" sloganları attı. Anma sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

78'liler Girişimi üyesi Hüseyin Soylu, o günlerde iktisat fakültesinde öğrenci olduğunu belirterek, " 1977 1 Mayıs katliamında işçi sınıfının üzerine Taksim'de bombalar yağdırılmıştı. Aynı senaryo bir sene sonra İstanbul Üniversitesi üzerinde cereyan etti. İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart günü üzerimize bombalar atıldı, silahlarla tarandı" diye konuştu. Halepçe katliamında ölenlerin de anıldığı etkinlik konuşmaların ardından olay yerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Eyleme katılanlardan görüntü

Pankart ve dövizlerden görüntü

Okunan marştan ve sloganlardan görüntü

Yapılan konuşmalardan görüntü

Diğer detaylar

16.03.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180316103

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7- TARKAN AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL

Megastar Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda'da müzikseverlerle buluşacak.

7 yıl aradan sonra yeni pop albümü "10öu yayınlayan Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da konser verecek. Sanatçı, "10öda yer alan parçaların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

Tarkan'ın Almanya ve Hollanda'da vereceği konserlerin programı şöyle:

29 Mart Perşembe : Berlin - Max-Schmeling-Halle

31 Mart Cumartesi : Stuttgart - Porsche Arena

1 Nisan Pazar : Frankfurt - Jahrhunderthalle

6 Nisan Cuma : Rotterdam - Ahoy Music Halle

7 Nisan Cumartesi : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

8 Nisan Pazar : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

14 Nisan Cumartesi : Münih - Zenith Halle

29 Nisan Pazar : Hamburg - Barclaycard Arena

Görüntü Dökümü:

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-Tarkan ve ekibinin turne için çektiği video

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