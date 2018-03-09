DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA: PARAYI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Bahçelievler'de bankadan para çeken bir kişi kapkaççıların hedefi oldu. Çantadaki 50 bin dolarını kaptırmamak için kapkaççılarla boğuşan kişi canından oluyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yenibosna'daki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Araçla çalıştığı şirkete ait yaklaşık 50 bin doları çekmeye gelen kişi otomobili banka yakınına park etti. Bu sırada kapkaççılar takip ettikleri bu kişinin aracının lastiklerini patlattı. Tekrar aracına dönen şirket çalışanı çektiği parayı aracın bagajına koydu. Tam aracına bineceği sırada kapkaççılar harekete geçti. Bagajı açan bir kapkaççı para dolu çantayı aldı. Durumu fark eden şirket çalışanı hemen kapkaççıyı durdurmaya çalıştı. Kapkaççıyla bir süre boğuşan bu kişi peşinden koştuğu kapkaççının aracına bindi. Bir süre araçta da devam eden boğuşma sonrası adı öğrenilemeyen şirket çalışanı araçtan atıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede araştırma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlıların gelişi, aracın lastiklerini patlatması yer alıyor. Bir süre sonra para dolu çantayı bagaja koyarken kapkaççılar harekete geçiyor. Bagajdaki çantayı alan kapkaççı ile mağdur arasında boğuşma çıkıyor. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Kapkaççıların araçla gelişi

-Aracın lastiklerini patlatması

-Mağdurun parayı bagaja koyması

-Aracına binişi

-Kapakççıların bagajı açıp parayı alması

-Yaşanan boğuşma

-Mağdurun araç ile sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnceleme yapması

-Ambulansın gelişi

-Kapkaça uğrayan kişiye müdahalesi

-Banka önünden görüntü

-Detaylar

09.03.2018 - 14.22 Haber Kodu : 180309089

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2- DOLMUŞUN OTOPARKA UÇMA ANI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK'ın park alanına uçtu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 05.00 sıralarında, D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. Muhammed Enes Gökdemir'in kullandığı dolmuşun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK'ın park alanına uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otoparka uçan dolmuştakilerin kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaları da görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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İKİ FARKLI KAMERA

-Dolmuşun otoparka uçması

-Yolcu ve şoförün kendi imkanlarıya çıkması

09.03.2018 - 15.32 Haber Kodu : 180309118

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3- D-100 KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 1 KİŞİ YARALANDI, TRAFİK FELÇ OLDU



Haber-Kamera: İstanbul

D-100 karayolu Kartal mevkiinde beton mikseri devrildi.

Kaza Kartal D-100 Karayolu Edirne İstikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 34 VS 0161 plakalı beton mikseri Cevizli köprüsü istikametine döndüğü anda virajı alamayarak devrildi. Kazada Deniz hafif şekilde yaralanırken, D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Deniz hastaneye kaldırıldı. Trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine çağırılan vinçle dolu beton mikseri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Trafik normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Devrilen vinç

-Vinci kaldırma çalışmaları

-Trafikten detaylar

09.03.2018 - 15.50 Haber Kodu : 180309123

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4- D-100 KADIKÖY'DE KAZA: ÖNCE OTOBÜSE SONRA POLİS ARACINA ÇARPTI

- Kazayı izleyenler de kaza yaptı, trafik felç oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce iki katlı özel halk otobüsüne ardından polis otosuna çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kazayı izleyenler yüzünden bir başka kaza daha meydana geldi.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Kartal istikametine giden Batuhan Özaydın 34 RBJ 05 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Özaydın'ın kullandığı araç ilk önce iki katlı özel halk otobüsüne sonra da bir polis otosuna çarptı. Kazada Batuhan Özaydın kafasından hafif yaralandı.

Özel halk otobüsündeki yolcular başka bir otobüse alınırken, bu sırada bir TIR'la bir araç da kazaya karıştı. Aynı yerde meydana gelen kazada ise yaralanan olmadı. Öte yandan her iki kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis otosundan görüntü

-Otobüsten görüntü

-otobüs sürücüsü ile röp

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2018 - 14.29 Haber Kodu : 180309092

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5- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SOYGUN: SEVGİLİSİYLE ANLAŞIP KENDİNİ SOYDURMUŞ

Haber-Kamera:Ali AKSOYER-İSTANBUL

Sancaktepe'de kadın kasiyerin hem darp edip hem gasp edildiği görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri ifadesinde kasiyer ile sevgili olduğunu söyleyerek soygunu beraber planladıklarını iddia etti. Bunun üzerine kasiyer de gözaltına alındı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda kadın kasiyer dövülüp kasadaki paralar alınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kullanılan otomobili buldu. Ardından zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntüleri inceleyen ekipler dayak sahnelerinden şüphelendi. Bir soyguncunun parayı aldıktan sonra bile kadına vurması polisin gözünden kaçmadı. Recep S. (22), Sertan E. (22) ve Sinan Ç. (23) sorguya alındı. Recep S'ye görüntüler gösterilerek neden vurmaya devam ettiği soruldu. Recep S. ifadesinde Suna B. ile sevgili olduğunu söyleyerek "Daha önceden planlamıştık. Kasada paranın olduğunu arayıp söyledi. Biz de markete girdik." dedi. Bunun üzerine Suna B de gözaltına alındı. Suna B. ise ifadesinde iddiaları kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen silanlar

ARŞİV

-Soygundan görüntü

-Detaylar

09.03.2018 - 14.55 Haber Kodu : 180309101

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-(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- AKM'NİN ÇATISINA ÇIKARILAN İŞ MAKİNESİ YIKIMA DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL -İSTANBUL

Atatürk Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Ön cephede bulunan camları sökülen binanın çatısında iş makineleri çalışıyor.

Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de dün sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başlamıştı. Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmaları devam ediyor. Betonların kırılmasından sonra demirler kesilecek. Bina üstten aşağı doğru yıkılarak işlem tamamlanacak. Eski AKM'nin bitmesinin ardından yeni Atatürk Kültür Merkezinin inaşatına başlanacak. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.



Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Yıkım çalışması

-Çatıdaki iş makinesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yıkım çalışması

-Detaylar

09.03.2018 - 13.49 Haber Kodu : 180309074

09.03.2018 - 13.50 Haber Kodu : 180309075

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7- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK GEÇİŞE CAMLI ÖNLEM

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Arındırılmış Salon kısmına kaçak yolla ve biletsiz olarak bir kişinin girmesi sonrası yeni düzenlemeye gidildi. İç hatlar Terminali'nin ikinci aranma noktası öncesi şerit bariyerler kaldırılarak yerine cam bariyerler konuldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Rıdvan K. isimli biletsiz bir yolcu güvenliği atlatarak Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin Arındırılmış Salon'una kaçak yolla iki kez girmişti. Olay sonrası soruşturma açılarak birkaç personelinde iş akitleri fesh edilmişti. Camlı bölmelerle artık bu geçişlerin önlenmesi amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Camlı bariyerler ve yolcular

-Yolcuların güvenlik noktasında görüntüleri

-İç hatlar terminalinden detaylar

09.03.2018 - 13.54 Haber Kodu : 180309076

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8-İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece 12 ilçede düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında TEM ekipleri 12 ilçede bulunan 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekipleri yabancı uyruklu 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gitmiş ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren kişiler olduğu öğrenildi.

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9- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA TANIKLAR DİNLENDİ

* Tanık olarak dinlenen Yazar Mehmet Faraç,

"İlhan Selçuk'u cemaat öldürdü"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşmasında tanıklar dinlendi. Tanık olarak dinlenen Yazar Mehmet Faraç, Cumhuriyet Gazetesi'nde 26 yıl çalıştığını ve "Kubilay" başlıklı yazısı nedeniyle gazeteden çıkarıldığını anlatarak, "Burada yargılananların FETÖ ile organik bağı var mıdır? Yok mudur? Ben bilemem" dedi. Tanık Faraç, "İlhan Selçuk'u cemaat öldürdü. Cumhuriyet gazetesi Fetullahçıların içine girdi örgütlendi diyemem. Ancak kol kola girdiklerini gördüm. Zaman Gazetesi'nin basın özgürlüğünü savunan zihniyet benim 'Kubilay' başlıklı yazımı sansürledi" diye konuştu. Tanık Faraç'ın ifadelerine avukatlar tepki gösterdi.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya CHP Milletvekilleri ile HDP Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

TANIK FARAÇ: GAZETEYE EN GENÇ MUHABİR OLARAK GİRDİM

Tanık Yazar Mehmet Faraç, Cumhuriyet Gazetesi'nde 26 yıl çalıştığını belirterek, "18 yaşında Cumhuriyet gazetesine en genç muhabir olarak girdim. 18 yaşında Urfa gibi bir yerde çalıştım. Ardından yurt haber müdürü olarak çalıştım, daha sonra yazar olarak gazetede devam ettim" dedi.

ATATÜRKÇÜ İNSANLAR GAZETEDEN GÖNDERİLDİ

PKK, Hizbullah ve DEAŞ gibi terör örgütlerle ilgili makaleler ve yazılar yazdığını anlatan Tanık Faraç , "Kubilay başlıklı yazım nedeniyle gazeteden çıkarıldım. İlhan Selçuk'un vefatından sonra gazeteden Atatürkçü insanlar gönderildi. İlhan Ağabeyinin vefatından sonra Cumhuriyetin adı 2. Cumhuriyet olmuştur. İlhan Selçuk'un vefat etmesi Cumhuriyet gazetesinin aydınlanmasının kapatılmasıdır" dedi.

"GAZETENİN DÖNÜŞÜMÜ İLHAN SELÇUK'UN ÖLÜMÜNDEN SONRADIR"

Gazetenin trajının 8 bine düştüğünü iddia eden tanık Faraç, gazete muhabirinin Kandil'e giderek, "Kandilde yere izmarit bile atılmıyor" şeklinde haber kaleme aldığını belirterek, "Ben 2 tane PKK ile ilgili kitap yazdım. Ben 'izmarit bile yere atılmıyor' denilmesini eleştirdim. Gazetenin dönüşümü İlhan Selçuk'un ölümünden sonradır. Cumhuriyet Gazetesi yok edilmiştir. Burada yargılananların FETÖ ile organik bağı var mıdır? Yok mudur? Ben bilemem" diye konuştu.

"İLHAN SELÇUK'U CEMAAT ÖLDÜRDÜ"

Tanık Faraç, "İlhan Selçuk'u cemaat öldürdü. Cumhuriyet gazetesi Fetullahçıların içine girdi örgütlendi diyemem. Ancak kol kola girdiklerini gördüm. Zaman Gazetesi'nin basın özgürlüğünü savunan zihniyet benim Kubilay başlıklı yazımı sansürledi" diye konuştu. Tanık Faraç, Cumhuriyet Gazetesi'nin Zaman Gazetesiyle aynı başlıkları attığını da iddia etti.

TANIĞA AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sanıkların avukatları, tanık Faraç'ın ifadelerine tepki gösterdi. Tanık Faraç da "Ben nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın" diye cevap verdi.

TANIK TAVŞANOĞLU: BÖYLE BİR LEKEYİ ONLARA KONDURAMAM

Tanık Leyla Tavşanoğlu da 30 yıl gazetede çalıştığını belirterek, "Hali hazırda Cumhuriyet Yönetimiyle fikir uyuşmazlığım olsa da terör örgütü ile bağlantılı olduğunu düşünmek bile istemem. Böyle bir lekeyi onlara konduramam. Benden sonraki gazetenin işleyişi ile ilgili bilgim yok. Yeni yönetimle sadece 3 ay çalıştım. Kendileri gazeteci ya da hukuk insanıdır" dedi. Tanık Tavşanoğlu şunları söyledi: "Gazeteci va Yazarlar Vakfı'nın davet etti. Ben de İbrahim Yıldız ve Orhan Erinç'ten izin alarak gittim. Gezi de akademisyenler, profesörler de vardı. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Genel Sekreteri bana 'Hoca Efendi'ye gideceğiz gelir misin?' dedi. Ben de "Tabi gelirim' dedim merak ediyordum. Gittim. Ardından da gazetedekilere 'Yazılacak bir şey yok' dedim. Onlar da 'Tamam' dedi. Yazmadım"

"CUMHURİYETİ SAVUNAMAYANLAR CUMHURİYETİN ADINI KULLANAMAZ"

Tanık Namık Kemal Boya çalışmalarla Cumhuriyet gazetesinin tirajını 100 bine ulaştırdıklarını belirterek, "İlhan Selçuk ve Türkan Saylan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan süreçten ben de 2009'da nasibimi aldım. Gözaltına alındım serbest bırakıldım. 2013'te bugün sözü geçen yönetim değişiklikleri ile okuyucu arasında değişim oldu. Verdiğimiz ilanlara müdahale edildi biz de ilan vermekten vazgeçtik. Bazı yayın değişiklikleri de oldu. Bazı haberlerin logonun üstüne çıkması ya da Gülen ile yapılan Fakirhane haberi gibi olaylar yaşandı. Bunlarla ilgili ufak tefek görüşmelerimiz olsa da çözüm olmadı. Daha fazla 2014 Eylül'ünde temsilcilerle toplanarak boykot kararı aldık ama bu durumda çalışan arkadaşları zor duruma düşürecek diye esneterek Bilim ve Teknik'in yayınlandığı Cuma günleri dışında genel boykot düzenlenmesine karar verdik. Herkes eline aldığı gazetenin kendini temsil etmediğini söylüyordu. Bu tüm okurlarda benzer tepki oldu. 2014'te başlayan bu boykot ile bazı etkilenmeler oldu ama yeni yönetimler ve yeni çalışanlarla değişim devam etti. Gazete 1924'de Mustafa Kemal Paşa emriyle kurulmuştu. Cumhuriyet'i savunmayanlar 'Cumhuriyet' adını da kullanamaz" ifadelerini kullandı. Duruşma diğer tanık ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.



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10- DİNK SORUŞTURMASININ ESKİ SAVCISI MUAMMER AKKAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME İADE EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK / İstanbul

Hrant Dink cinayeti soruşturmasının eski savcılarından olan ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu nedeniyle meslekten ihraç edilen firari savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi. İade edilen iddianamede Akkaş'ın Dink cinayeti soruşturmasında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 58,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Hrant Dink cinayetine soruşturmasına 3 yıl bakan daha sonra FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

MAHKEME GÖREVSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İADE ETTİ

İddianame üzerinde incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, iddianamenin iadesine karar verdi. Kararada, şüphelinin suç tarihinde birinci sınıf savcı olduğu belirtilerek, "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 90. maddesinin açık hükmü uyarınca görevden doğan veya görevi sırasında işlediği suçlardan dolayı birinci sınıfa ayrılmış olanlarla, ağır ceza mahkemesi heyetinde yer alanların son soruşturmasında görevli makamın Yargıtay Ceza Dairesi olmakla mahkememiz görevli değildir" denildi. İade kararında ayrıca şüpheli Akkaş hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesinde "FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan devam eden kovuşturmasının bulunduğunu belirtildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerle iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine karar verdi.

İDDİANAME...

Şüpheli Akkaş hakkında düzenlenen ve iadesine karar verilen iddianamede, şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Savcısı sıfatıyla Hrant Dink cinayeti soruşturmasını yürütürken mesleki faaliyet alanına giren konularda yetkisini haksız ve hukuka aykırı olarak kullandığı, bir kısım tanıkları Ergenekon sanıkları aleyhine ifade vermeye zorlayarak, bu soruşturmayı Ergenekona bağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. Şüphelinin ayrıca FETÖ mensubu kamu görevlilerini korumaya ve aklama çalıştığı belirtiliyor.

İddianame şüpheli Akkaş'ın "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve iki kez "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27 yıl 6 aydan 58 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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11- AİLE BAKANI KAYA: YÜKSEK SEZARYEN ORANINI DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İSTANBUL

Zeytinburnu'nda toplu açılış törenine katılan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'Bugün kadın sağlığını, ülkemizin dinamik nüfus yapısını tehlike altına sokan yüksek sezaryen oranlarını düşürmekte kararlıyız. Eylem planında bu başlık da yer alıyor. Bugün Türkiye'de yüzde 52 oranında sezaryen doğum yapıyor kadınlarımız. Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzu, bilgi evi, muhtarlık, sağlık ocağı ve otoparkın açılış törenine katıldı. Programa Bakan Kaya ile birlikte Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Kaya ve Başkan Aydın, Bilgi Evi öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kaya, öğrencilerin ailelerine selam gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğrencilere selamı olduğunu belirten Kaya, bir süre havuzdaki öğrencileri seyretti.

"YÜKSEK SEZARYEN ORANINI DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Kaya, dün açıkladıkları Eylem Planı ve Strateji Belgesi'nin çalışmalarının gücüne güç katacak bir plan olduğunu vurgulayarak, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, karar alma mekanizmalarında ve medyada kadınların güçlendirilmesi adına belirlenen politikalar çerçevesinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşacaklarını belirtti. 2023 yılına kadar okuma yazma bilmeyen hiçbir kadının kalmayacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz istiyoruz ki her bir kız çocuğumuz en iyi şekilde eğitimini alıp hayata güçlü bir şekilde hazırlansın, daha sonra evliliğini yapsın. Bizim erken yaşta, zorla evliliklerle mücadelede de en büyük destekçimiz kızlarımızın eğitim hayatının içerisinde kopmadan yer almalarını sağlayabilmemiz. Hükümet ve bakanlık olarak bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Erken yaşta ve zorla evlilikleri sıfırlama noktasında azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıkta kadınlarımızın hayatına yıllar katacak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirecek politikaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla beraber artırmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün kadın sağlığını, ülkemizin dinamik nüfus yapısını tehlike altına sokan yüksek sezaryen oranlarını düşürmekte kararlıyız. Eylem planında bu başlık da yer alıyor. Bugün Türkiye'de yüzde 52 oranında sezaryen doğum yapıyor kadınlarımız. Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz."

"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

İstihdamın içerisindeki kadın sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getiren Kaya,"Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatından kopmadan hem ailelerine zaman ayırmaları hem evlat sahibi olabilmeleri için birçok politika geliştirdik. Süt izni, doğum izinleri, esnek çalışma modelleri ile birlikte bir kadının annelikle, kariyeri arasında sıkışıp kalmasının önüne geçtik. Yaptığımız çalışmalarla iş gücüne katılım oranını yüzde 33,8'e çıkarmayı başardık. Hedefimiz 2023 yılında yüzde 41'i yakalamak. Kadınlarımızın güçlü olduğu bir Türkiye'de ancak ailelerin güçlü olabileceğine inanıyoruz. O yüzden bakanlık olarak sloganımız; 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' Kadınların gücüne inanıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen her konuşmasında her konuşmasında siyasi hayatında en büyük destekçisi olarak kadınlara olan vefa borcunu, şükranlarını ileterek konuşmalarını tamamlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak biz kadınlar 2023 Türkiye'sine doğru emin adımlarla gideceğiz."

Görüntü dökümü:

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-Bakanın konuşması

-Kurdela kesilmesi

-Bakanın açılan yerleri gezmesi

-Öğrencilerle sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

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12- ABDULLAH GÜL'E CAMİ ÇIKIŞI TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN İLGİ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL /

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer'deki Çamlıtepe Merkez Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden çıkan Abdullah Gül'e çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Gül, kendisini cami dışında bekleyenlerle tokalaşırken, metroda temizlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenilen bir grubun 'fotoğraf çekilme' taleplerini geri çevirmedi. İşçilerle tek tek tokalaşan Gül, daha sonra bindiği aracından da kısa bir süreliğine aralarından bazılarıyla sohbet etti. Abdullah Gül, daha sonra açıklama yapmadan camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Abdullah Gül'ün camiye gelişi

-Gül'ün camiye girişi

-Güvenlik önlemleri ve üst araması

-Camiden görüntüler

-Abdullah Gül'ün camiden çıkışı

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Temizlik işçilerinin yoğun ilgisi

-İşçilerle tokalaşması

-Resim çekilmesi

-Makam aracına binişi

-işçilerin camiden ayrılması

-Genel ve detaylar



09.03.2018 - 15.58 Haber Kodu : 180309126