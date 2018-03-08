DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- CİHANGİR'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

- Yoldan geçenler büyük tehlike atlattı, duvarın altında kalan 3 araç hasar gördü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Cihangir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı. Göçme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Güvenlik kamerasından çökme anı

-Olay yerinden görüntüler

-Hasar gören araçlar

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

08.03.2018 - 15.54 Haber Kodu : 180308174_

==================================

(geniş haber)

2- YAŞAR GAGA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Hakan KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı.

44 yaşında ölen Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Göksel, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli, Meltem Cumbul, Deniz Seki'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

"KALBİMDE OĞLUM TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI STARI"

Tülin Gaga, tarifsiz acılar içinde olduklarını belirterek, "Çok erken bir kayıp oldu, alakasız bir vefat oldu. Çok acımız var. Allah hepimize tüm sevenlerine sabır versin" dedi. Baba Cafer Gaga ise güçlükle konuşarak, "Oğlum bu müzik camiasında çok mücadele etti. Kendini bir star yapmak istiyordu. Benim kalbimde oğlum Türkiye'nin bir numaralı starı. Yetiştirdiği bütün sanatçılara bakın, hepsinde Yaşar Gaga'nın imzası var. Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe… Aklınıza kim gelirse ilk sahneye çıkaran Yaşar Gaga" diye konuştu.

Anne Bedriye Kaya gözyaşları içinde güçlükle konuşarak, "Benim oğlum ölmedi kalbimizde yaşayacak. Kurtaramadım oğlumu" dedi.

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Gülben Ergen, tören öncesinde, "Cenazelerde insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Dünden beri çok üzgünüz" diye konuştu.

Göksel ise, bir sürü hayali beraber paylaştıklarını belirterek, "Son birkaç aydır özellikle rahatsızlığı giderek artıyordu. Hepimizi çok üzdü. Müziği çok seviyordu. En hasta olduğu zamanlarda bile yeni bir şarkıyı açıp dinlediğinde heyecanını, gülüşünü hiç unutamayacağım" diye konuştu.

Meltem Cumbul de, "Tüm arkadaşlarımın, tüm kadınların üzerinde çok emeği olan arkadaşımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde cenazesini kaldırıyor olmamızın üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Deniz Seki, Gaga yoğun bakımdayken vedalaşma imkanı bulduğunu belirterek, "Onu gittim öptüm, hatta gözünü açsın diye kulağına şarkı bile mırıldandım. Olmadı çok erken kaybettik" şeklinde konuştu.

Mustafa Sandal, "Dünya güzeli, melek gibi bir insan aramızdan ayrıldı. Benim Yaşar ile ilk tanışmam 1994 senesinde oldu. Benim Türkiye'de izleyicilerle ilk tanışmama vesile olan kendisiydi" dedi.

Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne Bedriye Gaga, uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Gaga'nın ailesi ile röportaj

- Gülben Ergen ile röportaj

- Göksel ile röportaj

- Meltem Cumbul ile röportaj

- Deniz Seki ile röportaj

- Msutafa Sandal ile röportaj

- Ajda Pekkan'ın görüntüsü

- Cenazenin getirilmesi

- Cenaze namazından görüntüler

- Detaylar

08.03.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180308129

====================================

3- BEŞİKTAŞ'TA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ EYLEMLERİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Beşiktaş'ta iki ayrı basın açıklaması ile kutlandı. İlk eylem Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Barbaros Meydanı'nda saat 13.00'da yapıldı. "Dünyadaki Her şey Kadının Eseridir" yazılı pankart açan grup üyeleri, ellerinde çiçeklerle Şehit Yarbay Songül Yakut'un fotoğraflarını taşıdı."Afrin'de savaşan Mehmetçiğe bin selam" şeklinde slogan atan eylemciler basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Zeynep Ses; "8 Martlar tüketim ve eğlence günleri değildir. Hediye alma, çiçek verme , samimiyetsiz siyasetçilerin süslü laflarına inanama zamanlarını istemiyoruz. Ülkemizin sorunlarına çözüm istiyoruz. Biz Cumhuriyet Kadınlarıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun" dedi.

"2017 YILINDA 409 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ"

İkinci açıklama Beşiktaş Meydanı'nda Türkiye Kadın Meclisi tarafından yapıldı. Saat 13.30'da Beşiktaş Meydanında toplanan kadınlar, "Kadınlar Durmayacak, Çocuk İstismarını Durduracak" yazılı pankart açarak bir basın açıklaması yaptı. "Kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde slogan atan grup üyeleri basın açıklaması yaptı. Türkiye Kadın Meclisi adına bir basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu "2017 yılı boyunca 409, yalnızca Şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenirken, 115 çocuğun yalnızca bir hastane kayıtlarında istismar edildiğini öğrenirken, kadınlar durdurulmaya çalışıldı ama kadınlar durmadı" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından grup dağıldı.



Görüntü Dökümü:

--------------

Barbaros Meydanı'nda toplanan kadınlar

Açılan pankart ve dövizler

Slogan atılması

Basın açıklamasının okunması

Şehit Albay Songül Yakut'un fotoğraflarının taşınması

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan kadınlar

Açılan pankart ve dövizler

Basın açıklamasının yapılması

Genel ve detaylar

08.03.2018 - 15.18 Haber Kodu : 180308146

===============================

4- İETT: (HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNİN YAPACAĞI KONTAK KAPATMA EYLEMİ) GEREKEN ÖNLEMLERİ ALDIK



Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bazı özel halk otobüsü işletmecilerinin yarın yapmayı planladığı kontak kapama eylemi üzerine İETT'den açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları paranın maliyetlerini karşılamadığını öne süren Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ile Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup, özel halk otobüsü işletmecisi, yarın kontak kapatacaklarını duyurdu.

İETT: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK

Bunun üzerine İETT tarafından yapılan açıklamada, "Yapılması planlanan eylem, sözleşmenin "Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmakö hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır" denildi.

İETT'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır.

Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin 'Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak' hükmü kapsamında değerlendirilecektir.

Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır."

========================

5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KADINLARA AYNA DAĞITILDI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN /İSTANBUL ()

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sebebiyle kadın yolculara ve kadın çalışanlara, kapağında "Dünyanın en değerli kadınını görmek için kapağı açınız" yazısı bulunan el aynası dağıtıldı.

Bodruma gitmek için havalimanına gelen Yücel Karuser, " Biz bir kadın olarak herşey aydınlık olsun istiyoruz. Şeffaf ve ayna kadar herşeyi yansıtan insanlar olsun istiyorum. Ayna için çok teşekkür ederim" dedi. Emekçi kadınların dünya kadınlar gününü kutlayan Özlem Aksoy Pilavcı ise " Bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Umarım eziyetsiz, problemsiz, sıkıntısız günlerimiz olsun. Hediyemiz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Buket Çetin de Öncelike beni bu dünyaya getiren annemin, benim, yaşıtım ve özellikle bütün emekçi bütün kadınların gününü kutluyorum. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hediye" dedi.

Havalimanında görev alan kadın personel de kendilerine hediye edilen karanfillere teşekkür ederek karşılık verdi.

Görüntü Dökümü

-Yücel Karuser Röp.

-Özlem Aksoy Pilavcı Röp.

-Buket Çetin Röp.

-Ayna Dağıtılması

-Detaylar

08.03.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180308136