DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- TAKSİM'DEKİ TECAVÜZ DAVASI'NDA SANIĞIN AVUKATI "KADINA ŞİDDET DAVASININ SANIĞINI SAVUNAMAM" DİYEREK İSTİFA ETTİ... (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Taksim'de eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması davasına devam edildi. Duruşmada, baro tarafından atanan avukat Deniz Kepenek, "Bana bu davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Sonradan öğrendim. Bir kadın olarak cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sadece mağdur tarafın avukatlığını yapıyorum. Sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum" diyerek sanığın avukatlığından istifa etti. Mahkeme heyeti, sanık Dursun A'ya atanan avukatın davadan istifa edeceğini belirtmesi üzerine, sanığa yeni bir avukat atanması için İstanbul Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. getirildi. Firari sanık Engin K. ve mağdur F.H.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de hazır bulunurken; Kadın Meclisi grubundan üyeler de izleyici olarak katıldı.

İDDİANAME

Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.

Görüntü Dökümü:

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-İstifa eden avukat Deniz Kepenek duruşma salonunun önünde cep telefonuyla çekildi.

-Kadın Meclisleri dava sonrasında açıklama yaptı...

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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2- BANKACI KIZKARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ERHAN TİMUROĞLU'NUN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ (1)

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

İstanbul'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Timuroğlu (39) hakkında "Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede, Timuroğlu'nun "Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "6136 Kanun Hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse Erhan Timuroğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Timuroğlu cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

06.03.2018 - 18.08 Haber Kodu : 180306164

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3- MERAL AKŞENER: SAYIN ERDOĞAN'A SESLENMEK İSTİYORUM; ARKADAŞ AZICIK SUS

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

"Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; arkadaş azıcık sus. Birazcık ailene zaman ayır, birazcık evinde otur, her konuda konuşmak mecburiyetinde değilsin, her seferinde şu parmağını sallamak zorunda değilsin. Azıcık evince otur dinlen, nefes al, biz de nefes alalım, Türkiye'de nefes alsın"

"Sayın Erdoğan'a bir sorum var; 'Amerika 20 yıldır Türkiye'de operasyon yapıyor' deniliyor, çok uzun bir süre, bu operasyonla ilgili muhatap olduğunuz Dışişleri Bakanına soru sordunuz mu? Bunun sert tepki neticesinde bir Osmanlı tokadı atmayı düşünüyor musunuz? Bu Osmanlı tokadının karşılığı olarak İncirlik ve Kürecik'i kapatmayı düşünüyor musunuz?"

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener, "Çölleşen fikir dünyamız, Türkçesi yetersiz siyasilerimiz, fikri alanları bomboş, kupkuru siyasi önderler bunun neticesinde seviyesi düşen, dili bozulan, hakaret, sövgü gibi alanın dışına çıkamayan bir siyasi atmosfer... Bu değiştirecek olan kadındır. Sizsiniz. Onun için İYİ Parti bir kadın hareketidir. Hem cesurlar, hem de bir kadın hareketidir. Ben uzun yıllar kadın konusunda çalışmış bir hoca olarak inanıyorum, uzun yıllar siyasette kadın hakları konusunda çeşitli gruplarla mesai harcamamız bir siyasetçi olarak kadının gücünü, kadın isterse neleri hayata geçirebileceğini yaşamış bir insanım. Siyasi alanda problemlerin de ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kişiyim. Onun için pergelimizin ucunu elbette kadınların üzerine koyduk" dedi.

DURUM TERSİNE DÖNDÜ

Akşener, "Kadınların uzunca bir süredir birbirileri karşısına dikilmeye yönelik siyasetçilerin ortaya koyduğu tavırlar. Başörtülü kadınlar, başı açık kadının karşı karşıya getirilmesi. Başörtülü kadınla, başı açık kadının birbirinden korkmasının sağlanması. Başörtülü kadınla, başı açık kadının birbiriyle konuşmasının, anlaşmasının önüne geçilmesi. Bakarsanız, erkeklerin kendi arasındaki mücadelelerini her zaman kadının cinsiyeti üzerinden gerçekleştirdiğini görürsünüz. İlk bu başörtüsü, başı açık kavgalarının çıktığı dönemde ısrarla bir şey söylemiştim, bundan 20 yıl önce. Erkeklerin kadınların üzerinden ellerini çekmesi. Siz çekin elinizi, üniversitede başı açık, başı kapalı kızlar arasında bir sorun yok, komşuluk ilişkilerinde yok, başı açık, başı kapalı kızların aynı ailede, aynı evde yaşadığı Türkiye'de bu tür ayrımcılıklar kadınlar arasında yok. Ama erkekler bunu derinleştirmek için ellerinden geleni yaptılar" şeklide konuştu.

Akşener, bugün durumun tersine döndüğünü belirterek, "Yeniden ayrıştırmanın, yeniden düşmanlaştırmanın, dünün mağduru diye kabul ettiğimiz bugünün mağrurları tarafından zulme varan bir dille gerçekleştirdiğini görüyoruz" dedi.

"HİÇBİRİNİZİN, HİÇ KİMSEDEN KORKMADIĞINI BİLİYORUM"

Meral Akşener, bir araştırma yaptıklarına dikkat çekerek, "Çalışan kadınların en büyük şikayeti, evlerine giderken sokak lambalarının az yanması nedeniyle karanlıkta korkmaları ve genellikle de bir şekilde taciz, şiddet veya tecavüze maruz kalmaları. Bunlara maruz kalmadıkları ve arzu ettiklerinde çalışabildikleri, canları istediğinde çalışmadıkları ama çalışmak istediklerinde üretimin içinde yer alabildikleri, çocuklarını gönüllerine göre yetiştirebildikleri ve bir kadının ne yiyeceği, ne giyeceği, nasıl yaşayacağı, ne konuşacağı, nasıl konuşacağının dikte ettirilmeyeceği, parmak sallanmadığı, tecavüzün istismar adı altında hafifletilmediği, kadına tecavüz etmiş, şiddet uygulamış bir şahsın iyi hal indirimine uğramadığı bir Türkiye istediğimizden ağır başlılığımız. Yoksa başta ben olmak üzere hiçbirinizin, hiç kimseden korkmadığını biliyorum. Kadınlarla ilgili mevzuyu gazetelerden öğrenen, 'kadın erkek eşit değildir' diyen, kadını bir yerde, erkeği bir yerde gören Sayın Erdoğan'ın empati hislerinden yoksun olduğunu ve bu empatiyi kurmayacağı için de kadına dair, dezavantajlı gruplara dair, çocuklara dair hiçbir problemi çözmeyeceğine, çözmeyeceğine olan inancımızdandır" diye konuştu.

"ARKADAŞ AZICIK SUS"

Meral Akşener, "Kadınlar üzerinden politika yapmaya, onlar üzerinden oy devşirmeye, onları itibarsızlaştırarak, meta haline getirerek yol yürüyenlere sizler adına ve arkadaşlarım adına, 'bu yolda size dur diyeceğiz, bundan sonra yürüyemeyeceksiniz. Ve kadın ayağa kalktığında nelerin olduğunu dünya biliyor ama bu ağabeyler bilmiyorlar çünkü tarih okumuyorlar. Coğrafya da okumamışlar, böyle bir problemleri var. Ama biz kadınlar öğreteceğiz inşallah. Ben buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; arkadaş azıcık sus. Birazcık ailene zaman ayır, birazcık evinde otur, her konuda konuşmak mecburiyetinde değilsin, her seferinde şu parmağını sallamak zorunda değilsin. Azıcık evince otur dinlen, nefes al, biz de nefes alalım, Türkiye'de nefes alsın. Kadına şiddette iyi hal indirimi verenleri bizim iktidarımızda, sizi iyi hal indirimi uygulamayacaklar" dedi.

"İNCİRLİK VE KÜRECİK'İ KAPATMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Akşener, "Önce Amerika 'heyt Amerika' oldu, Osmanlı tokadı atıldı. Sonra Dışişleri Bakanı Tillerson geldi, gizli saklı konuşuldu. Ertesi gün 14 şeker fabrikası satışa çıkarıldı. O soruyu devamlı soruyoruz. Fakat enteresan bir şey oldu, Pentagon'dan bir açıklama geldi, Dışişleri Bakanlığı 'sert açıklama' dedi. Saçmalamış. Bu Amerika Dışişleri Bakanı ile konuşurken, ikinci bir şans verdiğinizi ilan ederken, bu saçmalamaya yönelik konuyu kendisine sordunuz mu? Sayın Erdoğan'a bir sorum var; 'Amerika 20 yıldır Türkiye'de operasyon yapıyor' deniliyor, çok uzun bir süre, bu operasyonla ilgili muhatap olduğunuz Dışişleri Bakanına soru sordunuz mu? Bunun sert tepki neticesinde bir Osmanlı tokadı atmayı düşünüyor musunuz? Bu Osmanlı tokadının karşılığı olarak İncirlik ve Kürecik'i kapatmayı düşünüyor musunuz? Bu soruların cevaplarını alıncaya kadar devam edeceğiz. Şeker fabrikalarının da satışının durdurulmasına kadar bu mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Meral Akşener, "Saray koalisyonun küçük ortağı da bir soru sordu, 'bu sapıklar ne zaman ortaya çıktı?' diye. Biz bu sorunun muhatabı değiliz. Bu sapıkların ortaya çıkış hali ve birden çoğalma halleri sorusunun cevabı bizde yok. Ama koalisyonun büyük ortağına bu soruyu sormayı düşündünüz mü, düşünüyor musunuz? Kendisine bu soruyu sormaya devam edeceğiz" dedi.

Akşener konuşmasının sonunda bir salı vaazlarının olduğunu belirterek, bundan sonra her salı bunu devam ettireceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Akşener'in açıklamaları

- Detaylar

06.03.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180306131

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4- FATİH'TEKİ DEHŞET... YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜREN "TANIDIKLARI" ÇIKTI

- ÇAY İKRAM EDEN KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

- EVİN ÇEVRESİNDE DOLAŞIRKEN GÜVENLİK KAMERASI YANSIDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Ayvansaray'da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya'nın katil zanlısı Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste "susma" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek ve nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı.

YAŞLI KADIN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ayvansaray, Ulubatlı Hasan sokak, No.22/2 de 23 şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya'nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı tespit edilmişti. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamış ayrıca evde dolu iki çay bardağı bulmuştu.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A., olduğu belirlendi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede Bilal A.'nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik verererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara'ya gittiği daha sonra İstanbul'a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.

SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI

Delillerin toplanmasının ardından polis geçtiğimiz cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bulunan adresine sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Bilal A. gözaltına alındı. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 50 adet kuru sıkı tabanca mermisi ile bir miktar para bulundu.

SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin Hüsniye Kaya'nın eşinin köylüsü olduğu ve bir süre önce bir hasta ziyareti bahanesiyle onları ziyaret ettiği belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelinin Hüsniye Kaya'nın eşinin evden ayrılmasından sonra eve geldiği, sözde ziyaret için girdiği evde kendisine çay ikram edilmesinin ardından cinayeti işlediği tespit edildi. Şüphelinin yaşlı kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI TUTUKLANDI

Poliste yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Şüpheli Bilal A.'nın daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Tasarlayarak ve Canavarca hisle öldürmek ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin ev çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri

-Adliyeye sevki

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

06.03.2018 15.06- Haber Kodu : 180306111

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- (ek görüntü ve bilgiyle)

5- İSTANBUL'DA " KURT KAPANI 15" DENETİMİ (1)



Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - İSTANBUL-

İstanbul'da "Kurt Kapanı 15" denetimi yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştiriyor.

HAVALİMANLARINDA SIKI DENETİM

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde de denetim yapıldı.

Denetim de çok sayıda araç durdurularak içindekilere üst ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir araçtan kuru sıkı tabanca çıktı . Polis ekipleri tabancaya el koyarken, silahın sahibi polis merkezine götürülerek kabahatler kanuna göre hakkında işlem yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ayrıca yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

BOSTANCI'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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BOSTANCI

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araç aranması

-GBT yapılması

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Narkotik köpeklerle araç aranması

-Polis helikopterinden görüntü

-Sürücü ile röp



ATATÜRK HAVALİMANI

-Durdurulan araçlarda aramalar

-Araç içerisinde bulunan vatandaşlara yapılan üst araması

-Araç içerisinde bulunan kuru sıkıdan görüntüler

-Silah çıkan kişinin polis ekipleri tarafından karakola götürülmesi

-Detay görüntüler

SABİHA GÖKÇEN

-GBT Kontrolü

-Şöförlerin Üst Araması

-Narkotik Köpeğinin Araçları Araması

-Araçların Aranması

-Detaylar

06.03.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180306112

06.03.2018 - 15.43 Haber Kodu : 180306123_

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(ek görüntülerle)

6- AKM'DE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM'nin yıkımında bugün iş makinesi devreye girdi. İş makinesi alt katlarda çalışmaya başladı. Yeni AKM binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

- İş makinasının çalışmaları

- Detaylar



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-İş makinesinin görüntüsü

-AKM'nin havadan arşiv görüntüsü

06.03.2018 - 13.09 - Haber Kodu : 180306068

06.03.2018 - 13.11 - Haber Kodu : 180306069



