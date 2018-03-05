DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul

Kağıthane'de işyerlerine giderek çanta içinde saat satan Hüseyin Demirtaş yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Elindeki çantayı bir anda alıp kaçan kişi daha sonra otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kağıthane Etibank Caddesi, Gamzeli Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir firmanın saat temsilciliğini yapan Hüseyin Demirtaş, içinde 20 bin liralık saat ve bir miktar para bulunan çanta ile kuyumcudan çıktığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Elindeki çantayı bir anlık dalgınlığından yararlanarak alan kişi, koşarak kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elinde çanta bulunan Demirtaş'ın yanına yaklaşarak çantayı alıp koştuğu görülüyor. Koşan kişi daha sonra siyah bir araca binip kayıplara karıştığı görülüyor.

TELEFONLA KONUŞURKEN BİRİSİ ÇANTAMI ALDI GİTTİ

Bir saat firmasının yetkilisi olduğunu söyleyen Hüseyin Demirtaş, "Ben kuyumculara saat satıyorum. Kuyumcudan çıktım. Yardımcımı arıyordum. Ararken birisi geldi çantamı aldı gitti. Aşağı yukarı 20 bin liralık saat vardı çantamda" dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Olay anı

AKTUEL KAMERA

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-Kapkaç mağduru Hüseyin Demirtaş ile röp

-Olay yerinden görüntü

-Zırhlı polis aracından görüntü

-Genel ve detaylar

05.03.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180305101

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2- ESENYURT BELEDİYESİ BİNASINDA DEHŞET: CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi.

İncelemelerin ardından B.Ö. ve M.B.'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Esenyurt Belediyesi'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Cenazelerin binadan çıkarılması

-Adli Tıp Kurumu morguna götürülmeleri

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-Bina önündeki polis ve ambulans

-Özel harekat polislerinin gelmesi

-Bina çevresindeki hareketlilik

-Kadının fotoğrafı

-Saldırganın fotoğrafı

05.03.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180305030

05.03.2018 - 11.28 - Haber Kodu : 180305036

05.03.2018 - 11.45 - Haber Kodu : 180305042

05.03.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180305102

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3- İSTANBUL'DA 'VIP PASAPORT' OPERASYONU:4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kaçaklar için sahte pasaport ve belge düzenlediği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda İnterpol'e çalıntı bildirimi yapılan 50 pasaport ile Bylock'tan aranması bulunan 8 FETÖ şüphelisine ait belgeler ele geçirildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler için sahte belge düzenleyen bir şebekeyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin Fatih Molla Gürani Mahallesi bir adreste olduklarını belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri, Ali A., Mahsum U., İbrahim Ç. ve Ahmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste arama yapan polis ekipleri 46 ülkeye ait 298 pasaport, 86 ülkeye ait kimlik kartı, sürücü belgesi, ikamet tezkeresi ve tanıtım kartı, farklı ülkelere ait 338 vize, 56 uçak biniş kartı, 160 silikon mühür, 2 numaratör, 600 tane pasaport hologramı, sahte 424 bin lira, 245 bin Euro ve 210 bin Dolar para ele geçirdi.

50 PASAPORT İNTERPOL TARAFINDAN ÇALINTI KAYITLI

Polis ekipleri ele geçirilen belgeleri ve pasaportları tek tek inceledi. Ekipler bulunan pasaportlardan 50'sinin İnterpol'e çalıntı bildirimi yapılmış pasaportlar olduğunu belirledi.

8 FETÖ'CÜ SAHTE BELGE DÜZENLETTİRMİŞ

Polis ekipleri ele geçirdiği belgelerde yaptığı araştırmalarda FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 8 kişinin bulunduğunu, bu kişilerinde yurtdışına kaçmak için şüphelilere belge düzenlettirdikleri ileri sürüldü.

VIP İŞLEMLER 10 BİN İLA 50 BİN DOLAR ARASI

Şüpheliler düzenledikleri belgeleri 10 bin ile 50 bin dolar arasında değişen ücretler karşılığında hazırladıklarını ve pek çok kişiyi sahte belgelerle yurtdışına çıkarttıklarını itiraf ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin çok kaliteli, anlaşılması zor pasaportlar ürettiğini ve bu yolla 'VIP' kaçakçılık yaptıklarını belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiimiz cumartesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İbrahim Ç., Ahmet D. ve Mahsum U. ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden İbrahim Ç. ve Ahmet D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Mahsum U. ise serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Kimliklerden görüntü

-Pasaportlardan görüntü

-Mühürlerden görüntü

-Paralardan görüntü

-Boş vize yaprakları ve uçak biniş kartları

-Genel ve detaylar

05.03.2018 - 16.23 Haber Kodu : 180305124_

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4- 15 TEMMUZ'DA SAMANDIRA GİŞELERİ DAVASI: SAVCI MÜTALAASINDA 22 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ...

Haber: Serpil KIRKESER /Kamera: İstanbul

15 Temmuz darbe girişiminde Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 22 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Örgüt üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

22 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içinde bulunan konferans salonunda yapılan duruşmada 22 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. İzleyicilerin de katıldığı duruşmada, tanıklar dinlendi.

SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 22 sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca 22 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

DAVA KARAR İÇİN ERTELENDİ

Söz alan 22 sanık da esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isteyerek tahliyelerini talep etti. 22 sanığa ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 2-3 Nisan'da Silivri'de görülecek.

İDDİANAME

İddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz 2016'da Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları anlatılıyor. İddianamede şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 14 Aralık 2017'de görülen duruşmada, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü'nü tutan asker sanıkların, dosyalarının ayırmasına karar verilmişti.

Görüntü dökümü:

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Arşiv görüntüler



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5 - ARAÇ HIZLI GEÇTİ, PİLOT PLAKAYI ALAMADI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti. Kule görevlisinin 'Efendim plakasını aldınız mı? Sorusuna pilot, "Efendim çok hızlıydı" diye yanıt verdi.

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi. Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti, sarı bir araç. Solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı.

Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi?

Pilot: Efendim çok hızlıydı

Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim

Pilot: Teşekkürler



Görüntü Dökümü:

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-Kule pilot konuşması

-Arşiv görüntü