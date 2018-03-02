DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI : YARALILAR VAR (1)

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada öğrencilerden bazıları yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralardı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis,sağlık ve itfaiye ekibi

-Minibüsün görüntüsü

-Detaylar

02.03.2018 - 17.21 Haber Kodu : 180302168

==========

2- "TÜRKİYE GÜVEN-HUZUR UYGULAMASI" BAŞLADI

*İstanbul polisi uygulama kapsamında Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapıyor.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Murat ÇAKIR-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri " Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.

"Türkiye Güven-huzur uygulaması" çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Denetimler sırasında bir polis helikopteri de havadan inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

TAKSİM MEYDANI

-Polis helikopteri

-Polis ekipleri

-Durdurulan araçlar

-Arama yapılması

-Üst araması yapması

-ATATÜRK HAVALİMANI

-Araçların durdurulması

-Arama yapılması

-Detaylar

02.03.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180302125

02.03.2018 - 15.45 Haber Kodu : 180302126

==================

3- KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ALINDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL

Kartal'da oğulları E.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İBB cenaze nakil aracıyla Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı

-Yakınları ve genel detaylar





=================

4 - "CİNDY" İSİMLİ KÖPEĞİN DÖVÜLMESİ DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" isimli köpeğin dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli iki kamu görevlisinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, olay tarihinde Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olan sanık Ayhan Akbulut hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık Cihan Yaşar hakkındaki dava ise ölmüş olması nedeniyle düşürüldü.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Akbulut katılmadı. Şikayetçi avukat Özen Erdoğan ve avukat Zeynep Güver ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 5 avukat da duruşmada hazır bulundu.

BİR SANIK ÖLDÜ, DİĞERİ EMEKLİ OLDU

Hakim, sanıklardan Cihan Yaşar'ın ölmesi nedeniyle hakkında kamu davasının düşürülmesi için avukatı tarafından dilekçe sunulduğunu tutanağa geçirdi. Sanık Ayhan Akbulut'un ise kendi isteğiyle emekliye sevk edildiği de tutanağa geçti.

"SUÇLARI SABİTTİR, CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDERİM"

Şikayetçi avukat Özen Erdoğan, Sarıyer Belediyesi tarafından Cindy'in kafasını kırdığı iddia edilen taşeron işçi Adem İnce'nin tazminatı ödenerek sözleşmesinin feshedildiğini belirterek "Adem İnce'nin eylemi iş hukukuna göre haklı fesih nedenidir. Bu nedenle işveren tarafından tazminat ödenmeksizin iş akdine son verilmelidir. Bu durumda gösteriyor ki belediye tarafından bu durum örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Sanıkların suçları sabittir cezalandırılmalarını talep ederim" dedi. Diğer şikayetçi Zeynep Güver ise Adem İnce'ye tazminat ödenerek adeta ödüllendirildiğini, oysa Adem İnce'nin köpeğin kafasına 9 platin takılmasını gerektirecek şekilde yaraladığını ve bu yaralamanın etkilerinin halen devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

"CEZA VERİLMEMESİ DURUMUNDA İŞKENCELERİN BOYUTU ARTMAKTADIR"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Yasemin Babayiğit sanıkların eyleminin sabit olduğunu belirterek "Olay sadece bir hayvanın hakkının korunmasına ilişkin değildir. Mahkemenin vereceği karar emsal nitelikte olacaktır. Belediyelerin bünyesindeki barınma merkezindeki birçok görevli veterinerlik görevine başlarken ettikleri yeminin aksine görevlerinin kendilerine vermiş oldukları yükümlülükleri kasten ihlal etmektedir. Sanıklara ceza verilmemesi durumunda işkencelerin boyutunu artmaktadır. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

BERAAT KARARI VE SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, sanık Ayhan Akbulut hakkında atılı suç yönünden kasıt ya da taksirinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, somut delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Ölen sanık Cihan Yaşar hakkındaki davanın düşürülmesine de karar veren mahkeme, tanık beyanlarına göre hayvanlara eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddialarıyla ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ayhan Akbulut'un Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olduğu, sanık Cihan Yaşar'ın da Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'nde çalışan işçi ve veteriner hekimlerin denetlenmesi ile çalışma koşullarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyordu. Her iki sanığın da kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşeron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde Cindy isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı iddia ediliyordu. Aynı gün bu kişi hakkında gerekli idari para cezası uygulanmasının temin için kolluğa haber vermeleri gerekirken görevlilerin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri anlatılan iddianamede, görevlerini kötüye kıllandıkları, Adem İnce hakkındaki idari para cezasının da 22 Nisan 2016 tarihinde uygulanabildiği ifade ediliyordu. İddianamede sanıkların "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cindy'i döven Adem İnce hakkında da idari para cezası verilmiş, iş akdi sona erdirilmişti.



Görüntü Dökümü (ARŞİV)

------------

-Duruşma çıkışı kavga görüntüleri

-Güvenlik görevlilerinin müdahalesi

-Şikayetçilerin adliyeden ayrılması

02.03.2018 - 16.11 Haber Kodu : 180302138

===========

5- ULUSAL SÜT KONSEYİ, "SÜT İÇİYORUM" KAMPANYASINI BAŞLATTI

*Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Artık, "Sokakta satılan açık sütleri almayın. Açık süt ve sokak sütü konusunda tüketicilerimizi uyarıyoruz.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Türkiye'de 2017 yılında toplam süt üretimimiz 20,7 milyon ton.

Üretimimiz son 5 yılda yüzde 14, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye'de kişi başı içme sütü tüketimi 36 kilogram" dedi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından, sütün en doğal ve sağlıklı haliyle herkes tarafından tüketiminin teşvik edilmesi amacı ile başlatılan 'Süt İçiyorum' kampanyasının detayları Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda paylaşıldı. Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Nevzat Artık, başta çocuklar olmak üzere bireyleri sağlıklı süt tüketimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye ve dünyadaki süt ve süt ürünleri tüketim ve üretim rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİŞİ BAŞI İÇME SÜTÜ TÜKETİMİ 36 KİLOGRAM"

Sütün sağlığa faydasının altını çizen Artık, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de 2017 yılında toplam süt üretimimiz 20,7 milyon ton. Üretimimiz son 5 yılda yüzde 14, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye, dünyanın en büyük 8'inci, Avrupa'nın en büyük 3'üncü süt üreticisi konumunda. Sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 9,1 milyon ton, sektörde kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56 civarında. Dış ticarete bakıldığında 2017 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 2,3 arttı. Türkiye'de kişi başı içme sütü tüketimi 36 kilogram. Asya ülkelerinin kişi başı tüketimi 33,18, Avrupa'da 59,4, ABD'de 57,32 kilogram. Türkiye'de kişi başı süt ve süt mamulü tüketimi ise 231 kilogram. Kişi başı peynir tüketimimiz 15,2, yoğurt tüketimimiz 30, ayran tüketimimiz 15,6, tereyağı tüketimimiz ise 1,52 kilogram."

'AMBALAJDA KATKI MADDESİ VAR' ŞEKLİNDEKİ İDDİALAR

Prof. Dr. Nevzat Artık, konuşmasında sütün, yapısı gereği hızla bozulabildiğine dikkati çekti. Sütün, ineklerden elde edildiği andan itibaren iyi koşullarda, vitamin minerallerini kaybetmeden korunması gerektiğini aktaran Artık, ambalajlı sütlerin açıldıktan sonra 2 günde tüketilmesinin ideal olduğunu ifade etti. Artık, kamuoyunda yanlış bilinen 'ambalajda katkı maddesi olduğu' yönündeki bilgilerin tamamen yanlış olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI SÜT TÜKETİM ORANI DAHA DA DÜŞÜYOR"

Kayıt dışı süt tüketimi oranına bakıldığında Türkiye'de sağlıklı süt tüketim oranı daha da düştüğüne vurgu yapan Artık, "Bu, geleceğimiz için bir kayıptır" dedi. rtık, 'Okul Sütü Projesi' hakkında bilgi vererek, 2012 yılından bu yana yürütülen projenin dünyanın diğer ülkelerinin ilgisini çeken ve bir çok ülkenin projenin nasıl yapıldığının merak ettiğini, projenin övgü aldığını anlattı.

"SOKAKTA SATILAN AÇIK SÜTÜ ALMAYIN"

Toplantı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Artık, sokak sütünün zararları dolayısıyla tüketiciye "Sokakta satılan açık sütleri almayın." uyarısında bulundu. Sokak sütünün yasak olduğunu anımsatan Artık, "Bu konuda bir bilgi kirliliğimiz var. Televizyona çıkıp, 'Sokak sütü için.' diyenler var. Eğer siz sokak sütünü 45 derece sıcaklıkta dolaşan bir arabadan alırsanız, riski kabul ediyorsunuz. Çünkü o sütün kesilmemesi için içine bir şeyler ilave edilmesi gerekir ki o süt muhafaza edilsin. Sokak sütünün içilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Açık süt ve sokak sütü konusunda tüketicilerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜT FİYATLARI

Nevzat Artık, Türkiye'deki süt fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine "Süt fiyatı sadece bizim ülkemizde değil, dünyada küresel bir artış söz konusu. Pastörize sütte tüm dünyada yüzde 20-30 artış var, UHT sütte yüzde 10-15, tereyağında çok fazla yüzde 30-40 artış var. Fiyat artışları sadece bizim ülkemizde değil" yanıtını verdi. Artık, yürütülen çalışmalarla zaman içinde kayıtdışılığının azaltılacağını belirterek, buradan ekonomide de önemli kayıplar yaşandığını belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Nevzat Artık'ın açıklamaları

-Basın toplantısına katılanlar

-Video gösterimi

-Soruların yanıtlanması

-Genel ve detaylar

02.03.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180302151

=================