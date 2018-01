(ek görüntü ve bilgiyle)

1- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı bir süre sonra durdu. Bazı ilçelerde güneş yüzünü gösterdi. Saat 14.00 sıralarında Şişli ve Beyoğlu çevresinde güneş ortaya çıkarken, zaman zaman bulutların kapatmasıyla da havanın yine karardığı görüldü.

Öte yandan olumsuz hava koşullarına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları birçok noktaya konuşlandırıldı.

2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; BİR TARAFI KARLI BİR TARAFI GÜNEŞLİ

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Atatürk Havalimanı ve çevresinde de görüldü. Kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken bu esnada kalkış yapan uçaklar adeta kayboldu. Kalkış yapılan Florya-Sefaköy istikametinde bulunan pist bölgesinde kar yağışı sürerken iniş yapılan Florya-Ataköy istikametindeki pist bölgesinde ise güneşin yüzünü göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Havalimanın bir kısmı kar yağışı altındayken diğer yarısında ise güneş vardı. Pist üzerinde kar temizleme araçları da biriken karları temizledi.

================================

3 - MUSTAFA DESTİCİ'DEN 'ZEYTİN DALI HAREKATI' AÇIKLAMASI

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu tampon bölgede birinci amaç bizim hudut güvenliğimizi sağlama almaktır. İkincisi ise yeni bir göç dalgası başlayabilir. Buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Üçüncü aşamada ise Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimizin o tampon bölgeye yerleştirilerek, oraların tekrar PKK, YPG ve PYD tarafından istismar alanları olmasına müsaade edilmemelidir" diye konuştu.

BBP Lideri Mustafa Destici, haftalık olağan basın toplatısını İstanbul'da Şişli'de bir otelde düzenledi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, konuşmasının büyük bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör gruplarına yönelik başlattığı ve 5'inci gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı'na ayırdı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenler için başsağlığı dileyen Destici, harekatın bugüne kadar Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı ve en ciddi sınır harekatı olduğuna işaret etti.

"ORDUMUZ BU HAREKATTA HEDEFLERİNE BİR BİR YAKLAŞMAKTADIR"

Destici, "Ordumuz, bu harekatta hedeflerine bir bir yaklaşmaktadır. Türkiye, hem sınır güvenliğini sağlamak hem de sınırın hemen öbür tarafında Suriye'nin Kuzey tarafından terör devletine müsade etmemek hem de bütün her türlü terör unsurundan bu harekat başlatıldı" dedi.

'SANKİ KÜRTLERE KARŞI YAPILIYOR' İDDİALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Mustafa Destici, terör örgütünün içerideki uzantılarının yapılan harekatı, 'Kürtlere yönelik başlatıldığı' şeklindeki iddiaların mesnetsiz olduğunu dile getirerek buna tepki gösterdi. Destici, "Bu harekat asla Kürtlere yönelik değildir. Orada kurulmaya çalışılan açık aleni bir terör koridorudur. Afrin'i PKK, YPG, PYD, bir komüne, kantona dönüştürmüştür. Burada ABD ve Rusya'nın güçlü desteğini almıştır. Ama bugün Türkiye'nin kararlılığı, cesur adımı sayesinde hem Rusya hem ABD geri çekilme zorunda kalmışlardır. Hal böyle iken, bir terör koridoru, bir Komünist, bir Marksist Leninist yapı var iken bunun içeride 'sanki Kürtlere karşı yapılıyor' gibi gösterilmesi büyük bir alçaklıktır, hainliktir, bölücülüktür ve kardeş düşmanlığıdır. Buna asla izin verilmemelidir. Hukukun hiç gecikmeden bu tür bölücülük yapanlarla ilgili işlemleri başlatması lazım" dedi.

"TAMPON BÖLGE OLUŞTURULMALIDIR"

Konuşmasında parti olarak Afrin Harekatı'na ilişkin görüşlerini ve önerilerini sunduklarını kaydeden Genel Başkan Destici bunları şu şekilde sıraladı:

"Bu operasyonla birlikte Türkiye bir tampon bölge oluşturmalıdır. Bu tampon bölgede birinci amaç bizim hudut güvenliğimizi sağlama almaktır. İkincisi ise yeni bir göç dalgası başlayabilir. Buna karşı hazırlıklı olmak lazım. Üçüncü aşamada ise Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli kardeşlerimizin o tampon bölgeye yerleştirilerek, oraların tekrar PKK, YPG ve PYD tarafından istismar alanları olmasına müsaade edilmemelidir."

AFRİN'DEN SONRA MÜNBİÇ OPERASYONU OLMALI

Münbiç meselesine de değinen Mustafa Destici, "Münbiç'e yönelik bir harekatta mutlaka planlanmıştır. Münbiç harekatının da Afrin operasyonunun peşine geleceğini biliyoruz. ABD, buna karşı Türkiye'yi Afrin'de oyalamak isteyecektir. Yani Afrin operasyonunu uzatabildiği kadar uzatmaya çalışacaktır. Münbiç çok kritik bir noktadır. Münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiğinde o terör bölgesi, kanton bölgesi tamamen kuşatılmış olacaktır. Bunun için kamuoyunun, Afrin'den sonra bir Münbiç operasyonuna hazırlıklı olması gerekir" diye konuştu.

4- AFRİN ŞEHİDİ MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Afrin operasyonunda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyeti Esenyurt'ta yerine getirildi. Belediye ilçede açılan bir kreşe şehit Özalkan'ın adını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özalkan'ın vasiyetinin yerine getirileceğini açıklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi de şehidin adını ilçesindeki bir kreşe verdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit düşmesi neticesinde devletin ailesine vereceği parayla, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etmesi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. İlk Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dile getirdi. Esenyurt Belediyesi de 'şehit olursam Türkmen balalarına okul yapılsın' sözü üzerine Özalkan'ın vasiyetini İstanbul'da yerine getirdi. Esenyurt Şehitler Parkı içerisinde yer alan ve 60 Türk, Türkmen ve Suriyeli öğrenciye hizmet veren kreşin adını Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan koydu.

Kreşin açılışına yüzlerce vatandaş, kreş öğrencileri, gaziler ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe katıldı. Dualarla başlayan açılışta ilçe müftüsü Kur-an'ı Kerim tilaveti okudu. Ellerini semaya kaldıran vatandaşlar şehitler için hep bir ağızdan dua etti. Açılış konuşmasında bu vatanı korumak için herkesin şehit olmaya hazır olduğunu belirten Alatepe, daha sonra çocuklarla birlikte kurdele kesti.

"TÜRK ASKERİ AFRİN?DE İNSANLIK İÇİN DESTAN YAZIYOR"

Açılış törenine katılarak şehit olmanın her kula nasip olmadığını belirten Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Biz şehit arkadaşlarımızı Kıbrıs'ta bırakmıştık; şimdi de Afrin'de bırakıyoruz. Şehit olmak, gazi olmak her kula nasip olmaz. Biz o askerlerimizin duygularını anlıyoruz. Evlatlarımız gerçekten çok güzel şeyler başarıyor. Biz nasıl Kıbrıs'ta destan yazdıysak; onlarda Afrin'de insanlık için destan yazıyor. Biz daima onların yanındayız. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Onları en çok savaşa girip çıkmış bir insan anlar. Hasan Mutlucan'ın türkülerini küçükken dinlerken sadece türkü gibi dinliyorduk; ama savaş anında insana öyle değişik duygular katıyor ki bu türküler; sanki arkadan itici güçler geliyor. Bizler o güçlü bu yaşta koşamazken orada 100 kilometre koşabilecek gücü buluyoruz. İnsanın duyguları yüzde 100 değişiyor. Allah onlara güç kuvvet versin, zaten veriyordur ondan da şüphemiz yok"

"ONLAR VATAN AŞKI İÇİN CANI GÖNÜLDEN SAVAŞA KATILMIŞ KİŞİLERDİR"

Savaş esnasında insanın farklı duygulara kapıldığını kaydeden Kıbrıs Gazisi Besim Sarık, "Onlarda o duyguya kapılmışlar gidiyorlar. Zaten yaptıklarının bile farkında değiller. Savaşta kazanmanın neticesine ulaşmaya gayret ediyorlar. Onlar vatan aşkı için canı gönülden savaşa katılmış kişilerdir. Biz de Kıbrıs'ta savaşırken hiçbir şeyin farkında değildik; sadece vatan aşkı için savaştık ve başarıyla memleketimize döndük" diye konuştu.

"MUSA ÖZALKAN'IN İSMİ AFRİN'DE BİRDEN FAZLA YERDE OLACAK"

Açılış kurdelesini kestikten sonra öğrencilerle ve gazilerle birlikte kreşi gezen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Biz Rabbimizin, peygamberimizin bize söylediği sözden yola çıkarak, o şehitlerin bir yerlerde yaşadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da şehidimizin vasiyetini gerçekleştireceğini söyledi. Ben Afrin'de birden fazla Musa Özalkan isminde yerlerin de açılacağına inanıyorum" diye konuştu.

"BU ÜLKEYE OLAN İNANCIM TAZELENDİ"

Alatepe konuşmasına şu sözlerle devam etti: Bu sabah şehidin babasıyla da görüştüm. Babasını kendimden daha vakur daha moralli buldum. Bu da beni çok sevindirdi. Bu ülkeye olan inancım bir kez daha tazelendi. Biz de vasiyetini talimata dönüştürüp açılışını yapmakta olduğumuz kreşe onun adını verdik. Vasiyetine uygun bala dediği Suriyeli ve Türkmen çocuklarımız da burada eğitim alacak. Biz nasıl vahit vatanımıza sahip çıkıyorsak onlarda vatanlarına sahip çıkacak. Program şehit için ilahiler eşliğinde lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.



5- ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU: ADALET BUNLARA GEREKLİ CEZAYI VERECEK



Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda süren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izleyen Esenler Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu, "Ben inanıyorum ki adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkûmiyetleri adaletin de önünde tecelli edecek" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilmesiyle ilgili, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen 135'i tutuklu, 143 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması sürüyor. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmayı, Esenler Belediyesi Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu ile Ak Parti İstanbul milletvekilleri İsmet Uçma ve Mehmet Ali Pulcu da izledi.

Duruşmaya verilen ara sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terörist hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi, dualarının Mehmetçiklerle beraber olduğunu söyledi. Göksu, "İnşallah Afrin'de terör koridoru delinerek, ülkemizin bekasına kasteden ne varsa hepsi tertemiz olacak. Mehmetçiğimiz ne kadar büyük ordu olduğunu ve bu milletin vicdanını Afrin'de nasıl temsil ettiğini çok iyi gösteriyor. Rabbim onlar güç kuvvet versin" diye konuştu.

'ADALET GEREKLİ CEZAYI VERECEK'

Başkan Göksu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını zaman zaman takip ettiklerini ve artık karar beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her geldiğimiz duruşmada farklı bir çizgi görüyoruz. Daha önceki duruşmalarda daha çok 'görmedik, biliyorum, oynamadık' şeylerini duyuyorduk. Bu sefer çok farklı bir şekilde, biraz daha militarize olmuş bir şekilde, artık psikolojik travma geçiriyorlar ya da artık her şeylerini kaybetmenin senaryosunu mu oynuyorlar onu bilmiyorum, ama çok farklı bir senaryo oynuyorlar içeride şu anda . Şunu biliyoruz ki 15 Temmuz'da asker elbisesi giymiş teröristler bu millete kastetti, bu milletin evlatlarını şehit etti, gazi etti. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunlar aslında milletin vicdanına mahkûm olduklarını çok iyi biliyorlar. Adaletin önünde de mahkûm olacaklar, biz bunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü adalet bunları mutlaka yargılayacak ve bunlara gerekli cezayı verecektir. Biz bugün zaten burada isek hem şehit yakınlarımıza hem gazi yakınlarımıza, sizinle beraber olduğumuz ifade etmek için buradayız. Milletin vicdanı ve milletin var olduğunu ve onlarla beraber olduğunu ifade etmek için buradayız. Bir taraftan da adaletimize, yargımıza, milletin vicdanı, milletin beklentisini bir an önce bunların kararını verip, mahkûm olmalarını ve 15 Temmuz'da bu millete yaşattıkları acının bedelini hiç olmazsa ödemelerini arzu etmek için buradayız. Ben inanıyorum ki adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkûmiyetleri adaletinde önünde tecelli edecek."

Türkiye'ye başkaldırmaya kalkışan teröristlerin bugün kafalarının ezildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şöyle dedi:

"Bunlar da adları farklı teröristler grubu olarak, bir yerde PKK, bir yerde PYD, bir yerde FETÖ. Buradakiler FETÖ olarak herhalde uluslararası aktörlerin kendilerine yan çıkacağını düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet nice uluslararası aktörleri tarihin çöplüğüne gönderdi. Bu millet hiçbir zaman kendi geleceğine başka aktör için hesap yaptırmaz. Bu millet hiçbir zaman kendi üzerinde de ameliyat yaptırmaz. Bu millet 15 Temmuz'da iki şeyi çok önemli gördü: Birincisi; liderin varlığının, milletin birliğini ve dirliğini nasıl muhafaza ettiğini gösterdi. Cumhurbaşkanımızın o sağlam iradesi ve o heyecanıydı ve milleti ile olan bütünleşmişliğiyle beraber darbeyi püskürttü. Diğer taraftansa; bugüne kadar 'gel git' denen ülke olmadığını, başkalarının gündemini belirlediği değil, başkalarının gündemini belirleyen bir ülke olduğumuzu Afrin'de gösterdik, El Bab'da gösterdik. Daha önce terörle mücadelede gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz katilleri bilsinler ki bu millet her daim var olacak. Onlar bu milletin vicdanında katiller ve kendilerine silah çekmiş katil sürüleridir."

6- "115 HAMİLE ÇOCUK" SORUŞTURMASI: ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı.

İKİ SAVCI İFADE ALIYOR

2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri bugün alınmaya başlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı'ndaki ifade alma işlemlerini iki Cumhuriyet Savcısı yapıyor. Çocuklar psikolog, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veriyor.



7- CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN ADLİYE ÖNÜNDE ENİS BERBEROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

Bazı CHP Milletvekillleri, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında bugün hakim karşısına çıkan Enis Berberoğlu'na destek için İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. CHP'liler 24 Ocak günü katledilen gazeteci Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle de basın açıklaması yaptılar.

Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Sibel Özdemir, Dursun Çiçek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Kırbıyık'ın aralarında bulunduğu bir grup CHP'li Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplandı. CHP'li vekiller, bugün hakim karşısına çıkan Enis Berberoğlu'na destek verdi, ölüm yıldönümlerinde gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Kırbıyık, "Enis Berberoğlu arkadaşımız sadece bir haberden dolayı haksız yere tutuklu bulunmaktadır. Biz adaletin tecelli edeceğine ve armıza en kısa zamanda döneceğine inanıyoruz kesinlikle" dedi.

ENİS BERBEROĞLU'NDAN MESAJ

Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar ise, "Enis Bey'in bugüne ilişkin bir mesajı var. İkisi de yakın arkadaşı olarak gördüğü biri, Uğur Mumcu'yla birlikte çalışması Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştığı dönemde de kamu görevlileri içerisinde belkide en fazla temas ettiği kişilerden olan Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümü sebebiyle iki arkadaşının da anısı önünde saygıyla eğildiğini, onların bu ülkenin geleceği için, vatanları için, milletleri için çalıştıklarını bildiğini ve kendisinin de aynı şekilde, aynı yoldan ilerlediğini ve arkadaşlarına karşı her zaman görevini yerine getirmek için her zaman mücadele edeceğini iletmemizi istemiştir" şeklinde konuştu.

"HUKUK YOK, ADALET YOK"

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Enis Berberoğlu'nun Haziran ayından beri tutuklu olduğunu, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına ve milletvekili olmasına rağmen "tutsak olduğunu" ifade etti. Tanrıkulu, "Türkiye'de yargının olmadığını, adaletin çürüdüğünü, Anayasa Mahkemesi kararının bu adliye tarafından uygulanmadığıyla gördük. Ama biz yine de ısrarla adaletin peşinde olacağız ve burada arkadaşımızla dayanışma içerisinde olacağız" dedi. CHP'li Milletvekili Dursun Çiçek ise "Hukuk ve adalet için yollara çıktık. Sonunda hukuku da, adaleti de bulacağız. Ancak bunun temel girdisinin sandıkta iktidar değişimi olduğunu bütün milletimiz görmeli. Çünkü bu iktidarın döneminde mağdurlar değişti, zalim aynı. Hukuk yok, adalet yok. Bu siyasi baskı, yargı üzerindeki baskılar hukuk ve adalet önündeki en büyük engeldir. Bunu aşmak da millete düşüyor" diye konuştu.



8-DUBLEKS EVİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER



İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri ele geçirildi. Evin alt katının uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü şüphelilerin Üsküdar'da bulunan dubleks bir eve girdiklerini belirleyerek baskın düzenledi. Ekipler yaptığı baskında 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri, hint keneviri yetiştirmede kullanılan katı ve sıvı gübre ile evde uyuşturucu serası olarak kullanılan 2 odada uyuşturucu yetiştirmede kullanılan elektronik cihazlar ele geçirdi. Polis ekipleri, şüphelilerin evin alt katını seraya çevirdiğini belirledi.

Operasyon kapsamında M.Ç.G.(37), O.Ş.(33), B.Ö.(21) ve A.T.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin dubleks evde yaptığı aramalar ve evin alt katında bulunan iki odanın sera olarak kullanılması görüntülere yansıdı.



9- SARIYER'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

Sarıyer'de alt geçitte bir motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hacıosman Bayırı Caddesi alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer'den Beşiktaş istikametine ilerleyen 35 yaşındaki Selçuk Salbar yönetimindeki 34 SG 1140 plakalı motosiklet, alt geçide girerken o sırada park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk Salbar ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salbar, Maslakta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Park halindeki aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak zere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10- SARIYER'DE BİR KİŞİ DEHLİZDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Sarıyer'de tarihi surların dehlizinde bir kişinin cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki tarihi surların dehlizinde cesedi fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmalarda dehlizdeki cesedin, uzun süredir sokakta yaşayan Bilal Gültekin'e ait olduğu belirlendi. Dehlizden çıkartılan Gültekin'in cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Gültekin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Çevrede bulunanlardan Ali Çetin "Bu arkadaş 15 gün önce tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçtı tekrar buraya gelmiş. Biz onu görmemiştik. Sabahleyin bir arkadaşımız hayvanlara yemek vermek için buraya çıktı. Korkuyla aşağıya geldi. 'Burada bir ceset var' dedi. Biz de gittik baktık. Adam ölmüştü. Büyük ihtimalle 15 gündür burada duruyordu" dedi.

11- BEŞİKTAŞ'TA UĞUR MUMCU ANMASI

24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden Uğur Mumcu, ölüm yıldönümünde anılıyor.

Beşiktaş Kent Derneği üyesi bir grup, Beşiktaş'ta bulunan Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde Mumcu'yu andı. Grup, "Unutulmadı, unutulmuyor, unutulmayacak, Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz" yazılı pankart açtı, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının olduğu dövizler taşıdı.

"YENİ UĞUR MUMCULAR YETİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Beşiktaş Kent Derneği Başkanı Serdar Aslan kısa bir açıklama yaparak, " 'Vurulduk ey halkım unutma bizi' sözlerini ve Uğur Mumcu'yu asla unutmadık, unutmayacağız. 25 yıl geçmesine rağmen, azmettiricilerin ve faillerinin yakalanamamış olması, karanlıkların da aydınlatılmak yerine, bu anıtın gizlenilmeye çalışıldığı gibi karanlıklar da gizlenmiştir. Beşiktaş'ın en işlek yerlerinde birinde olduğu halde ülkemizin aydın değeri için yapılmış olan bu anıtın bugünkü hali için Uğur Mumcu'dan özür diliyoruz" dedi.

Aslan, anıtın bakımsız olduğunu belirterek, "Özgürlük ve bağımsız bir Türkiye'den yana mesajlarını bu anıt ve çevresi ile daha iyi anlaşılır, işlevsel, daha kıymetli bir hale getirmek için yenileme projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu proje ile onarımları ve yenilemeleri yapacağız. Anıtın ve Mumcu'nun mesajlarının gelecek nesillere aktarılarak yeni Uğur Mumcular yetişmesini sağlayacağız" diye konuştu.

ANKARA'NIN TAŞINA BAK" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER

Açıklamanın ardından, Uğur Mumcu anısında şiirler okundu, grup hep birlikte Ruhi Su'nun "Ankara'nın taşına bak" türküsünü söyledi. Arından Uğur Mumcu ve aynı gün öldürülen Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulunan grup anıta karanfil bıraktı.

