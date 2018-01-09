DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM CENAZEYE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kayınpederi Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı. Hüseyin Aytaç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımları Mehdi Eker, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile aile yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte tabuta omuz verdi. Aytaç Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- Başbakan Yıldırım'ın gelişi

- Helallik istenmesi

- Cenaze namazından görüntüler

- Tabutun taşınması

- Başbakan Yıldırım'ın camiden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

09.01.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180109183

09.01.2018 - 16.43 Haber Kodu : 180109179

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2- (geniş haber) SP'Lİ MUSTAFA YAMAN'A İLK DURUŞMADA BERAAT

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen Bylock listesinde adının çıkartılması üzerine ilk duruşmada beraat etti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Yaman ve avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Yaman'ın isminin Bylock listesinden çıkartıldığını hatırlatarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

"TÜRKİYE'DE FETÖ'YE EN UZAK İNSANLARDAN BİRİYİM"

Söz verilen Mustafa Yaman da, "Türkiye'de FETÖ'ye en uzak insanlardan biriyim. Bu örgütle adımın anılmasıbile benim için kabul edilemez bir durumdur. Beraatimi istiyorum" dedi. Avukatları da, suç unsurunun oluşmadığına dikkat çekerek derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, Yaman'ın dosya kapsamına göre suç işlemediğinin sabit olduğunu belirterek, beraatine karar verildiğini açıkladı.

"YARGI MİSYONUNU ÜSTLENMİŞ KİŞİLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GERKEKİR"

Kararın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yaman, Türkiye'de hukukun ve adaletin tesis edileceği günlere ümitlerini artıran bir karar verildiğini dile getirerek, "Ama daha yolun çok başındayız. 10 binlerce insan bu işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması gerkekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Mustafa Yaman'ın duruşma çıkışı konuşması

09.01.2018 - 15.50 Haber Kodu : 180109158

09.01.2018 - 15.58 Haber Kodu : 180109161

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3- (ek bilgilerle)- ESENYURT'TA TAMİRHANEDE YANGIN : 6 ARAÇ YANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü.

Esenyurt İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Kıraç itfaile ekipleri yangına müdahale etti. Ancak iş yerinin tamamına yayılan alevlere müdahalede yetersiz kalınca Beylikdüzü itfaiyesi de yardıma geldi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

İş yerindeki yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin alev alev yanan tamirhaneye müdahalesi yer alıyor. Yangında içeride bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Alev alev yanan iş yeri

-İtfaiyenin müdahalesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İtfaiyenin çalışması

-İşyeri

-Detaylar

09.01.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180109146

09.01.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180109152

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4- 1 MİLYON EURO'LUK ÇALINTI YATLA MARİNALARDA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne marinalarda bağlı olan tekne ve yatların arka kısmında bulunan küçük motorların çalınmasıyla ilgili ihbar yapıldı. Marinalardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis çalıntı bir yatla marinalara yanaşan şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin bağlı bulunan yat ve teknelerin arka kısmındaki deniz motorlarını sökerek denize attıkları daha sonra dalgıçlar vasıtasıyla açıkta bekleyen kendi yatlarına çektiği tespit edildi.



ÇALINTI YAT 1 MİLYON EURO

Polis ekipleri 12 metre uzunluğundaki 1 milyon Euro değerindeki çalıntı yatı aramaya başladı. Ekipler, 6 Ocak'ta yatın yerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Ayberk D.'nin de arasında bulunduğu 3 kişi yakalandı. Yatta yapılan aramalarda fiyatı 10 bin lira olan 5 dıştan takmalı deniz motoru ve 2 dalgıç takımı ele geçirildi. Yakalanan çalıntı yat Balat'ta bulunan Deniz Liman Karakolu iskelesine getirilerek bağlandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine getirilerek ifadeleri alındı.



3 MOTORU SATTIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin 1 milyon euro değerindeki yat ile toplam 8 dıştan takmalı deniz motoru çaldıkları, bunların 3'ünü sattıkları belirlendi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık malı satın alan ve şüphelilerle bağlantısı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. 1 milyon liralık yat sahibine teslim edileceği ifade edildi.



Görüntü Dökümü :

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(Aktüel)

-Ele geçirilen dıştan takmalı deniz motorları

-Dalgıç takımları

-Polis ekiplerinin çalınan yatı yanaştırması

-Çalıntı yattan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



(Polis Kamerası)

-Dalgıç polislerin denize dalması

-Dalgıç polislerin denize atılan motorları çıkartması

-Genel ve detaylar



09.01.2018 - 16.01 Haber Kodu : 180109162

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5- MAÇKA PARKI'NDA KAFELERİN YIKIMI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,()-

Şişli Maçka Parkı'nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkıldı.

Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, daha önceden boşaltılan bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu. Daha önce de aynı bölgede iki kafe ve bir barın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımın gerekçesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan kafeden görüntü

-İş makinelerin çalışması

-Olay yerindeki Büyükşehir zabıta ekipleri

-Genel ve detaylar

09.01.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180109134

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6- SİLİVRİ'DEKİ KATI ATIK TESİSİ ÇED TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Silivri'deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan şirket yetkililerinin köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere neden oldu. Köylüler ve belediye Başkanı Özcan Işıklar, katılımcıların tutumunu eleştirerek toplantıyı sona erdirirken, köylü kadınlar da toplantı yapılan kahvenin camlarına ellerini vururak tepkilerini gösterdi.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, bugün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.

İSTAÇ adına toplantıyı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermediği iddiaları kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen kadın yöneticinin bu sözüne köylüler "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı. Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, şöyle dedi:

"Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Ben size esas yanlışı temelden söyleyeyim, burada kimsenin atık tesisi yapılacağından haberi yok. Görüşü alınacak kurumlar içerisinde belediye yok. Bize kimse saat kaç diye bile sormamış! Burada eylem yapılmasının insanların bu kadar sabırlı gözükmesini bile anlayışla karşılamanız lazım. Fikri alınacak kurumlar içerisinde belediye yok, mahallenin muhtarı yok. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi.

Başkan Özcan, tesisin Silivri Belediyesi arazinin tamamı Seymen Mahalle Muhtarlığı içerisinde dolayısıyla Silivri Belediyesi sınırları içerisinde yapılmak istenmesine rağmen kendilerine hiçbir tebligat yapılmadığını anlatırken, "Biz kendi imkânlarımızla bakanlığının sitesinden bizzat arayarak tesisin yerini, içeriği öğrenmiş bulunuyoruz. Halkımızın duyarlılığını görüyorsunuz, biz bölgemizin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu ve buradaki doğal zenginliğimizin mahvedilmesinin önüne geçmek istiyoruz, bunu korumak istiyoruz" diye konuştu. Silivri Belediye Başkanı, burada sadece İstanbul'un değil, bütün illerin tehlikeli atıklarının burada bertaraf edilme tesisi olarak planlandığını anlatırken, yanlıştan vazgeçilmesini isterken şöyle konuştu:

"Burada baskıyla veya istediğini dikte ettirmek mi bu toplantının amacı? Biz söyleyelim size tebliğ ediyoruz ne haliniz varsa görün bunu burada yapacağız demek mi istiyorlar? Bu ÇED toplantısının amacı bilgi edindirmek, halkın görüşünü almaktır. Vatandaşımızın tepkisi doğaldır, bu toprakları korumak öyle kolay değil. Halkımız bu toprağı tarımla korumaya çalışıyor, onun için hassas davranıyor. Çok haklı çünkü bu topraklar çocuklarına emanet edeceği geleceği, zenginlikleri bunlar. Anlayışla karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yetkililerin bu tutumunu kınıyoruz. Maalesef bu toplantı amacına ulaşmış değil, biz bu tepkiyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye sesimizi duyuracağız"

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Köylülerin tepkileri

-Belediye Başkanı ile kadın görevli arasındaki tartışma görüntüleri

-Kahve dışındaki kadınların tepkileri

-Belediye Başkanı açıklama yaparken

09.01.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180109166

