DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Usta oyuncu Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı. Özkul'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin çıkışı

-Ağlayanlar

-Detaylar

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(geniş haber)

2- MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN AÇIKLAMA :

"DEFALARCA ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK"

Haber: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL

Usta oyuncu Münir Özkul sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları usta oyuncunun evine geldi. Özkul Pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncunun ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları Özkul'un Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan evine geldi. Taziye ziyaretine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Minür Özkul'un kızı Güner Özkul ile birlikte dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

"TÜRK SİNEMASI MİNÜR ÖZKUL DEMEKTİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Maalesef Minür Özkul'un vefatını teessür içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Türk sineması birazda Minür Ozkul demekti. Cihangirliydi. Son 6 yılı hastalıkla mücadeleyle geçit. Ve sonunda bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenab-ı Allaha yürüdü. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve yakın dostarı hepimiz buradaydık, yanı başındaydık. Önümüzdeki iki gün içerisinde oğlu Kanada'dan gelecek. Pazara günü defin işlerini gerçekleştireceğiz. Tiyatroda son yolculuğuna uğurlanmak için tören planlanıyor. Teşviki'ye de cenaze namazı eda edildikten sonra kendisini edebi istirahgahına uğurlayacağız" diye konuştu.

"PAZAR GÜNÜ TÖREN DÜZENLENECEK"

Pazar günü tören düzenleneceğini söyleyen Minür Özkul'un kızı Güner Özkul, " Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Tedavinin her anında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de kendileri yanımızda. Hepimizin başı sağolsun. Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Büyük ihtimalle Pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek. Daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız" dedi.

ÖZKUL'U KAYBETMENİN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUM

Oyuncu Ferdi Otuner ise, " Büyük bir sanatçı Münir Özkul'u kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Kendisiyle birlikte oynama şerefine de nail olmuştum. Kendisi bizim gönlümüzde sinemada, ekranda, televizyonda yaşayacak. Allah rahmet eylesin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

-Güner Özkul'un konuşması

-Ferdi Otuner'in konuşması

-Genel ve detaylar

05.01.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180105111

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZKUL'UN VEFATI NEDENİYLE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Haber: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Canlandırdığı karakterler; oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafındandan da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir.

Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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4- AYDIN BOYSAN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: istanbul

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.

Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı.

Görüntü Dökümü:

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-Boysan'ın arşiv görüntüsü

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5- 11.CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL AÇIKLAMADA BULUNMADI

İstanbul

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde bulunan Fatih Ormanı Cami'nde kıldı. Gül, cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı

Görüntü Dökümü:

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-Gül'ün çıkışı

-Ayrılması

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6- 8 BİN LİRA BORCUNU VERMEMEK İÇİN İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Esenyurt'ta sokak ortasında öldürülen Barış Vural ve Hakan Vural kardeşler cinayetiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 bin lira alacaklarını istedikleri için dayıları ve onların arkabaları tarafından tabanca ve pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

TABANCA VE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILMIŞDI

Esenyurt, Pınar mahallesi, Sivas kongre caddesi üzerinde 16 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen olayda inşaat işçiliği yapan Barış Vural (19) ile Hakan Vural (29) sokak ortasında uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybetmişlerdi. Saldırı sırasında önlerini otomobille kesen şüpheliler iki gence tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmışlardı. Ağır yaralı olarak Bakırköy Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeş hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri araçla kaçmışlardı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ DAYILARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis saldırıyı düzenleyen kişileri tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda aralarında ölen gençlerin dayılarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturması sırasında şüpheliler arasında bulunan dayı Ziyaettin D.(45) inşaat işleriyle uğraştığı, bir süre yanlarında çalışan Barış Vural ile Hakan Vural'a 8 bin lira borcu olduğu tespit edildi. Dayı ve yeğenlerinin bu alacak verecek meselesi yüzünden aralarının açık olduğu belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sırasında dayı ziyaettin D.'nin ve Yavuz D.(39)'un tabanca kullandığı bir diğer şüpheli Abdülhalim D.(18) in ise pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ziyaettin D., Yavuz D. ve Abdülhalim D. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmeleri

05.01.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180105101

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7- 'NURİŞ'İN OĞLU GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Karagümrük çetesi olarak bilinen organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in oğlu Fatih'te gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda farklı tarihlerde meydana gelen 3 gasp olayını araştırdığı sırada şüphelinin ,organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in 34 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin olduğunu belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün gece Dervişali Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda Nurettin Ergin'i yakalayarak gözaltına aldı.



9 SUÇTAN ARANMASI, 7 SUÇTAN KAYDI VAR

Fatih Asayiş Büro Amirliğine götürülen Nurettin Ergin'in yapılan detaylı sorgulamasında farklı ilçelerde, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahlı gasp', 'Soygun' suçlarından 9 farklı araması olduğu, ayrıca 7 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Ergin emniyet'teki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Nurettin Ergin'in fotoğrafı



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8- ESENYURT'TA TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL

Esenyurt'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı. Kaymanın etkisiyle bir kamyon yan yattı.

Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi, 3067 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu. Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Görüntü Dökümü:

-Kamyondan görüntü

-Yarık ve çukurlardan görüntü

-İnşaattan görüntü

-Diğer detaylar

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9- SADAT'TAN "KAMP" İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Çağatay KENARLI, İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı.

Fatih'te bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar basın açıklamasını okudu. Geçtiğimiz günlerde SADAt aleyhine karalama ve iftira kampanyalarının başlatıldığı söyleyen Coşar, SADAT'ın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, yasalara göre faaliyet gösterdiğini kaydetti.

"AKŞENER ELİNDE DELİL VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Meral Akşener'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öne süren Coşar, "SADAT'a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır"diye konuştu.



SADAT'IN SİLAHLI VE SİLAHSIZ ASKERİ BİR GÜCÜ YOK

Sadat'ın silahlı veya silahsız askeri gücü olmadığını firmalarının uluslararası alanda silahlı kuvvetler, iç güvenlik alanında stratejik danışmanlık ile askeri eğitim ve donatım alanlarında hizmet verdiğini söyleyen Coşar, "Küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemizin tekrar içe kapanıp pasifize edilmesi, gelişmesinin sekteye uğratılması amacıyla yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Yasalar ve şirket sözleşmelerimiz kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimiyle sadece dost ülkelerin resmi silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına eğitim veriyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayri milli iç ve dış güç odakları tarafından şirketimiz üzerinden karalama kampanyaları yürütülüyor. Şirketimiz kurucuları ve elemanlarını etkileyen yalan haberler yapılıyor. Ülkemizde ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan başkaca şirketlerde mevcut iken yasa ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimize bu şekilde iftira atılması ve karalama faaliyetlerinin yapılmasını iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz" diye konuşmasını tamamladı.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Basın açıklamasına katılanlar

-Sadat yöneticileri

-Ali Coşar'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

