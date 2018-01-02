DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 -(Ek bilgilerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kas hastalığı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Abdullah Samet Demir'in Sancaktepe'deki cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mart 2017 tarihinde evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı. Tarabya Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami'sine geçti. Erdoğan, hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir'in ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından cenaze aracına götürülürken tabuta omuz verdi. Demir'in anne ve babasına başsağlığı dileyen Erdoğan daha sonra camiden ayrıldı.

Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.

Öte tandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

-Cenaze namazına katılması

-Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

-Anne ve babasına taziyede bulunması

-Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etmesi

-Camiden ayrılması

02.01.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180102108

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2- (Geniş Haber)ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞLADI…

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul

İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı. Uygulamanın 1 Ocak 2018'de başlamasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'nde bulunan Arabuluculuk Merkezi'ne de gün boyu vatandaşlar başvuruda bulundu.

AVUKAT ARABULUCU GÜNGÖR: ARABULUCUYA GİDİLMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Arabulucu Merkzi'nde görevli Avukat Solmaz Güngör "İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle önce arabulucuya gidilmesi zorunluluğu başladı. Daha önce arabulucuya gitme yolu şimdi artık zorunlu hale geldi. 1 Ocak 2018'den sonra iş ve işveren arasındaki iş kazası ve meslek hastalığı dışındaki tüm uyuşmazlıklarda taraflar önce bir arabulucuya gitmek zorunda. İlk 2 saate kadar devlet bunun ücretini ödüyor arabulucuya 2 saat sonunda taraflar anlaşırsa bir tutanak tutuluyor. Bu tutanak mahkemeden şerh alınarak mahkeme kararı hükmüne çevirebilirsiniz. İcra edilebilirlik şerhi alınarak mahkeme kararı hükmünde sayılabilir bu belge. Tarafların anlaşamamaları halinde anlaşamama tutanağı düzenleniyor. Bu belgeyle beraber davalarını açabiliyorlar" dedi. Zorunlu arabuluculuğun 1 Ocak 2018'de başlaması gerekirken, dün tatil olduğu için bugün başladığını kaydeden avukat Güngör, bugün çok yoğunluk yaşandığını belirtti. Güngör avukat arabulucu olduğunu, iş hukukunda uzmanlık eğitimi de aldığını ifade etti.

TARAFLAR İÇİN İYİ OLACAK, DOSTANE ÇÖZÜM YOLU OLACAK

Diğer avukat arabulucu Esma Nihan Bozdemir de, "Bu yargı sürecini hızlandıran bir süreç adalet sisteminde. Taraflar için iyi olacak, dostane bir çözüm yolu olacak. Daha hızlı olacak, ekonomik olacak. Taraflar bir araya gelme şansına sahip olacaklar. Gizlilik ilkesi esas olduğu için birbirlerinin sırlarını saklamaya devam edecekler. Bu anlamda süreç iki taraf içinde dostane olarak tamamlanmış olacak" dedi. Avukat Bozdemir, bugün arabuluculuk merkezlerine başvuruların çok olduğunu kaydederek, "Ancak henüz atamalar gerçekleşmedi. Sisteme girişler yapılıyor şu anda. Dava açmak isteyenler direkt adliyeler tarafından buraya yönlendiriliyor. Sisteme kayıtlar alınıyor. Sistemden daha sonra arabuluculara atama yapılacak. Biz de atama geldiği zaman onay verdiğimiz takdirde sürece başlamış olacağız" İfadelerini kullandı.

"ARABULUCULUK BİR FIRSAT"

Avukat Arabulucu Recep İbrahimoğlu da "Şöyle bir sorun var. İş mahkemeleri yargı çevresi olarak Ağır Ceza Mahkemelerine bağlı olarak yetkililer. Örneğin Küçükçekmece'de iş mahkemesi yok. Küçükçekmece'de iş davası açmak istediğiniz zaman Bakırköy'e gelip dava açmanız gerekiyor. Ama Küçükçekmece'de şu an Arabuluculuk Merkezi var. Buraya Küçükçekmece için arabuluculuğa başvurduğunuz zaman sizi Küçükçekmece'ye yönlendiriyorlar. Küçükçekmece'de arabuluculuk olumsuz sonuçlanırsa orada dava açamayacaksınız ama tekrar gelip Bakırköy'de dava açacaksınız. Yani yetki konusunda arabuluculukta dava konuları aynı değil. O da bir karmaşaya sebebiyet verecektir ilerde. Çünkü yanlışlıkla orada arabuluculuğa başvuranlar devamında da davayı orada açmak isteyebileceklerdir. Orada dava açmaya kalktıkları zaman davaları reddolacak. Bunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorumö dedi. Avukat İbrahimoğlu, uyum sağlandığında arabuluculuğun faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, iş davasının Yargıtay'da bekleme süresinin 3-4 yılı bulduğunu, arabuluculuğun bu bakımdan bir fırsat olduğunu ifade etti.

"UMARIM OLUMLU SONUÇ ÇIKAR"

İşten çıkarıldığını ve işsizlik sigortasından faydalanamadığını söyleyerek Arabuluculuk Merkezi'ne gelen Tolga Çekcen de uygulamayı çıkan haberlerden duyduğunu kaydederek şunları söyledi: "Umarım olumlu sonuç çıkar."

"ALLAH BİN DEFA RAZI OLSUN"

Başka bir vatandaş da rahatsız olduğu için işe gitmediğini, raporu olmaması üzerine patronun da istifasını yazmasını istediğini, kendisinin de istifasını yazmadığını ancak NOTER'e gittiğini anlattı. NOTER'in de kendisini Arabuluculuk Merkezi'ne yönlendirdiğini anlatan vatandaş, "Haktan yanayım. Hakkımızı arayan o devletin milletin o şahsiyetlerin Allah bin defa razı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Arabuluculuk bürosundan görüntü

Arabulucu avukatlar ile röportaj

Vatandaşlar ile röp

Genel ve detaylar

02.01.2018 - 16.07 Haber Kodu : 180102099

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3- PİLOT YANIBAŞINDAN GEÇEN DRONE GÖRDÜ, O ANLAR PİLOT İLE KULE KONUŞMALARINA YANSIDI

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pilotu, havada bir drone ile karşılaştı. O anlar pilot ile kule konuşmalarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zürih-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın pilotu hemen yanı başından geçen bir drone gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. O onlar kule ile pilot konuşmalarına şu şekilde yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydı

ARŞİV

-Uçak görüntüsü

02.01.2018 - 16.29 Haber Kodu : 180102103

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4-(GENİŞ HABER) KIVANÇ TATLITUĞ SAVCILIKTA İFADE VERDİ...

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3,5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa ifade verdi. Tatlıtuğ; "Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı.

"KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUM İÇİN BUGÜN BURAYA GELDİM"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

ADLİYE PERSONELİNDEN TATLITUĞ'A YOĞUN İLGİ...

Tatlıtuğ savcılıktaki ifadesinin ardından fotoğraf çektirmek isteyen adliye personelini kırmadı. Daha sonra konuya ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt veren Tatlıtuğ, öncelikle yeni yıl mesajını dile getirdi.

"HEM BEN MAĞDUR OLDUM HEM DE DEVLETİM"

Mali müşaviri tarafından mağdur edildiği için savcılığa geldiğini belirten Tatlıtuğ, "Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı. Kendisinden şikayetçi olduğum için bugün buraya geldim. Bunu dile getirdik ve gerekli açıklamamızı yaptık. Mağduriyetimin giderilmesi için, önümüze güzel bakabilmek için gerekli açıklamamızı yaptık" diye konuştu.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK BİR ŞEY"

Şikayet ettiği mali müşavirine şu anda ulaşamadığını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Tatlıtuğ, "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Şu ana kadar birçok insanın başına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR MEBLAĞLA İLGİLİ MAĞDURİYETİM VAR"

Basın mensuplarının mağdur edildiği rakama ilişkin sorusu üzerine, detayları daha sonra açıklayacağını belirterek, şöyle devam etti; "Rakamı konuşmayalım. Ciddi bir meblağla ilgili mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman öğrendim. Farkına vardık ki belli sıkıntılar olmuş. Biz de gerekli bütün dosyalarımızı evraklarımızı topladık. Her şeyi savcıya verdik ve şikayetçi olarak gerekli açıklamayı yaptık" şeklinde konuştu.

Tatlıtuğ daha sonra adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Tatlıtuğ'un adliye personeliyle fotoğraf çektirmesi

- Tatlıtuğ'un basın mensuplarına açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

02.01.2018 - 16.49 - Haber Kodu : 180102106

02.01.2018 - 16.08 - Haber Kodu : 180102100

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5- NOEL BABA VE KAR KIZ KOSTÜMLERİYLE BEDAVA UÇTULAR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Moskova-İstanbul seferlerine başlayan Rus havayolu şirketi Pobeda, Noel Baba ve Kar Kız giysisi ile "son dakikada" uçağa gelenlere bedava uçak bileti verdi. Kampanyaya katılarak bedava bilet kazanmak isteyen yolcular check-in bankosuna Noel Baba ve Kar Kız kıyafetiyle gelmek ve uçakta boş koltuk kalmasını beklemeliydi. Son dakikada gelen ve uçakta boş yer olmasıyla Noel Baba kıyafetli Rus vatandaşı Ruslan Shrafullin ile Kar Kız kıyafetli Rus 2 kadın yolcu da hava yolu şirketinin şartlarını yerine getirdi ve İstanbul'dan Moskova'ya bedava uçtu. Ruslan Shrafullin pasaport ve güvenlik kontrolünden geçerken üstündeki kostümü de çıkarmayı ihmal etmedi. Nobel Baba ve Kar Kız kıyafetli yolcular, Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Ruslan Shrafullin uçağına giderken, İstanbul'dan mutlu ayrıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Noel Baba'nın pasaport kuyruğunda beklemesi

-Noel Baba'nın yer hizmetleri çalışanları ile fotoğraf çektirmesi ve bedava kazandığı bilet

-Noel Baba'nın güvenlik kontrolünden geçerken kostümünü çıkarması ve aranması

-Ruslan Shrafullin'in kostümünü giymesi ve konuşması, uçağa gidişi

-Kar kızları kostümüyle Rus kadın yolcular ve çalışanlarla poz vermeleri

-Kar kızları kostümüyle uçağa giden yolcular

-Genel detaylar

02.01.2018 - 15.40 - Haber Kodu : 180102093

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6 - BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Hakan Akgün; otomobilini yol kenarına park eden ve inmek için kapıyı açan Turgay Taşdemir'in kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Akgün yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Kazaya karışan araç ve motosiklet

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Araç sürücüsü Turgay Taşdemir

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

02.01.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180102110



