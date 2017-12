DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ABDULLAH GÜL: GEREKLİ GÖRDÜĞÜM DURUMLARDA GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.

Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül açıklamasında "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.

2-YILBAŞI GECESİ KANGAL VE AKBAŞLAR DA İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

- TAKSİM'DE YENİ YIL ÖNLEMLERİ ANLATILDI

Yılbaşına bir gün kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba İstanbul'da yılbaşı gecesi alınacak önlemlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları belirtildi.

POLİS 37 BİN PERSONELLE 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK

Baybaba yeni yılda güvenlik önlemleri kapsamında 37 bin personelin görev yapacağını belirterek, "Yeni yıl tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla bu yıl daha önceki yıllara oranla 3 aşamalı tedbir planı yaptık. Bunlardan birincisi 20'si ile 24'ü tarihleri arasında deniz, hava ve karayolu ile ilimize çevre illerden intikal eden araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğumuz uygulamalar. 25'i ile 30'u tarihleri arasında ise halkımızın alışveriş amaçlı meydanlarda, AVM'lerde ve parklardaki yapmış olduğumuz uygulamalar. Diğeri ise, 31 Aralık gecesi yani yılbaşı gecesi olarak 37 bin polisle 24 saat esasına göre görevimizin başında olacağız" dedi.

İL GENELİNDE 1470, İSTİKLAL CADDESİ'NDE İSE 600 GÜVEN TİMİ GÖREV ALACAK

600 Güven Timi'nin İstiklal Caddesi'nde görev yapacağını belirten Baybaba, "Ayrıca Özel harekat Şube müdürlüğümüze bağlı 1000 personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal edecek şekilde personelimiz görevimizin başında olacaktır. Yine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Şube Müdürlüğümüze bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacaklar. Güven Timleri Şube Müdürlüğümüze bağlı personelimiz de İstiklal Caddesi çevresinde 600 personelle ilimiz genelinde 1470 personelimizle görev alacağız" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLAR 15.00'DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Baybaba "Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar saat 15.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Saat 19.00 itibariyle de Taksim Meydan'a çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Beşiktaş ilçemizde saat 15.00, Kadıköy ilçemizde saat 15.00 Şişli ilçemizde de saat 16.00 itibariyle yollar trafiğe kapatılacak" dedi.

BEYOĞLU'NDA 34 NOKTADA 136 KAMERA İLE İZLENECEK

Beyoğlu bölgesinin 136 kamerayla izleneceğini söyleyen Zafer Baybaba , "MOBESE aracımız da ilimiz genelinde 1747 noktada 6 bin 988 kamera ile izleme yapmış olacağız. Beyoğlu bölgesinde ise 34 noktada 136 kamerayla an be an görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek" şeklinde konuştu.

GEREK AKBAŞ VE KANGALLAR DEVREYE GİRECEK

Baybaba, "6 ay önce 10 tane Kangal 10 tane de Akbaş cinsi köpeklerimiz toplumsal olaylara ve asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla devriye köpeği olarak yetiştirilmiş bulunmakta. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzün emrindeler. Gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda onlar da göreve hazır olacaklar" dedi.

EĞLENCE MEKÂNLARINDA DA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Özel mekanlarda asayiş yönünden gerekli tedbirlerin alındığını belirten Baybaba, "İstanbul genelinde 7 ilçemizde meydanlarda konser ve benzeri eğlenceler düzenlenmeyecek ama özel işletmelerde bazılarında büyük eğlenceler olabiliyor. Bununla ilgili olarak ilçelerimizin kendi bölgelerinde tespit ettiği yerler var oralarda Asayiş yönünden gerekli tedbirleri almış olacağız" diye konuştu.

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) TIR'ı getirildi. İstiklal Caddesi TIR'a kurulan bu sistemle an be an izlendi. İstiklal Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir kişi ekiplere anons edilerek arama yapıldı. Bu anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki kameralar tarafından an be an izlendi. Şüpheli bir durumu olmayan kişi Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan sonra yoluna devem etti.

3- SOYGUNCULARIN ÖLDÜRDÜĞÜ KUYUMCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Esenler'de dün kuyumcu dükkanına giren 3 soyguncuyla silahlı çatışma sonrası vurularak hayatını kaybeden Eyüp Sedat Koçer, son yolcuğuna uğurlandı. Koçer'in tabutu Türk bayrağına sarıldı.

Esenler'de dün soygun girişiminde bulunan 3 kişi ile kuyumcu Sedat Koçer (39) arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında olay yerinde hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası kuyumcu Eyüp Sedat Koçer'in cenaze namazı Esenler'de Hayırseverler Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Koçer'in yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.Taziyeleri kabul eden yakınları uzun süre gözyaşı döktü.Türk bayrağına sarılan Koçer'in cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına koyuldu. Kılınan cenaze namazın ardından Koçer'in cenazesi defnedilmek üzere Yayla Mezarlığı'na götürüldü.

4- FİLİSTİNLİ MUHAMMED ET-TAVİL ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI

İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra, dünyanın tepkisi üzerine serbest bırakılan Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 32 engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı törenine katıldı. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye'ye ailesi ile birlikte getirilen Muhammed et-Tavil'in yanı sıra etkinliğe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

"ASLINDA ENGEL DENEN BİRŞEY OLMADIĞINA BEN İNANIYORUM"

Törende bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Aslında engel denen bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum. Eğer bizler sorumlu olanlar engelleri kaldırmış olsa hiçbir kimse yaşantısında, hayatında engelle karşılaşmamış olsa herhalde engelli denmez. Engel esas o insanların yaşayışında hayatın kolaylaştırılmasında zorluklarla karşılaştığı engelleri kaldıramayanlardır" dedi.

TEMURCİ KUDÜS'TEN BAHSETTİ

Çağırıcı'dan sonra kürsüye çıkan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise şöyle konuştu; "Kudüs demek İstanbul demektir. Kudüs demek Ankara demektir. Kudüs demek Mekke, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Tahran demektir. Bosna demektir. Çünkü Kudüs'te sayın cumhurbaşkanımızın özellikle Trump'ın kararından sonra o duruşu ve dünyayı ayağa kaldırışının ne demek olduğunu bu sofra çok iyi anlayacaktır. İşte Muhammet'i yakalayıp cezaevine koyanlar, kendi ifadesiyle onu dövüp, daha sonra salıverenler Filistin'e zulüm edenler orada. Orada akan her bir damla gözyaşı, her bir damla kan aslında ümmet coğrafyası için anlamı çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

"HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ"

8 buçuk milyonun üzerinde engellisi olan bir ülkede yaşadığımızı belirten Temurci, "Eğer hayat bir imtihansa bu imtihanı yaşayan ve engeli olmadığını düşünen bizler, her birimiz bir engelli adayıyız" şeklinde konuştu.

TEKERLEKLİ SANDALYELER VERİLDİ

Down sendromlu Muhammed'in babası Hızır et-Tavil ve ağabeyine üzerinde 15 Temmuz logosu olan saat hediye edildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda aralık ayının başında düzenlenen EYAF EXPO Fuarı'nda Bağcılar Belediyesi'nin standına gelip isimlerini yazdıran engelli vatandaşlara hediye edilecek tekerlekli sandalyelerden 3'ü temsili olarak Temurci ve Çağırıcı tarafından takdim edildi

