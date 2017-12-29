DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AĞIR TONAJLI ARAÇ YASAKLAMASI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yasaklama getirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

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2- YILBAŞINDA 4 İLÇEYE ÇIKAN YOLLAR KAPALI...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

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(ek aktüel görüntüyle)

3- GÜL: ASLINDA O KARARNAMEYİ BEN SAHİPLENDİM

* 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

"Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum"

"Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm"

"Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül, kendisini bekleyen basın mensuplarına, "Ben siz sormadan ne söyleyeceğinizi biliyorum, onun için söyleyeyim" diyerek twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesiyle ilgili konuştu.

"Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Abdullah Gül, "Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bir çok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim" dedi. Yeni yıl açıklaması da yapan Gül, "Bu vesileyle yeni yılın hem memleketimize hem de bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu. Gül açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gül'ün açıklamaları

- Detaylar

29.12.2017 - 14.27 - Haber Kodu : 171229099

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4- SANAYİ SİTESİNDEKİ DERİ ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul,()

Zeytinburnu'nda, Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ambarlı'da bulunan Demirciler Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı deri imalathanesinde çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangını, ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yanan işyerinde çalışanlar, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yangın sırasında çevredeki yoğun dumanlar, çalışanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye kiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yükselen yoğun dumanlar

-Çevredekilerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Detay görüntüler

AKTÜEL

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-İşyeri çalışanlarıyla röportajlar

-Yanan işyerinden görüntü

-Detaylar

29.12.2017 - 14.47 - Haber Kodu : 171229102

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(fotoğrafya yeniden)

5 - BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS SİTEDE 2 KADIN VURULDU

* Silahla yaralanan kadın kendini tuvalete kaçarak kurtardı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı.

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI

Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Nurullah K ile Eda T.'nin fotoğrafları

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-Olay yeri

-Siteden görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Polislerin binadan çıkışı

-Detaylar

29.12.2017 - 10.23 - Haber Kodu : 171229017

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6- GAZETECİ BUKET AŞÇI GÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

BİR süredir kanser tedavisi gören Vatan Gazetesi'nin Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel, dün öğle saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel için Levent'teki Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eşi Serdar Güler, annesi Sıdıka Aşçı, akrabaları ve Vatan Gazetesi çalışanları katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından anne Sıdıka Aşçı kızının tabutuna sarılarak " Yavrum tüm haklarımı helal ediyorum" diyerek kızıyla vedalaştı.

Buket Aşçı Gürel'in daha sonra cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Cenazeden görüntü

Cenaze namazının kılınması

Eşi Serdan Güler'den görüntü

Anne Sıdıka Aşçı'nın tabuta sarılması

Cenazenin omuzlara alınarak cenaze aracına taşınması

Cenazenin cenaze aracına konulması

Genel ve detaylar



29.12.2017 - 15.00 - Haber Kodu : 171229112



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7- ENİS BERBEROĞLU DAVASINA DA BAKAN İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BAŞKAN VE ÜYESİ DEĞİŞTİRİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasına da bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi'nin başkanı bir kez daha değişti. Aynı dairede üye hakim Hülya Köşüm'ün yeri de değiştirildi.

Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığında, dosyasının gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin başkanı Şerafettin Saka idi. Berberoğlu dosyası 2. Ceza Dairesi'ne geldikten sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, bu daireye başkan yapıldı. Saka da Özkan'ın yerine 13. Ceza Dairesi başkanlığına getirildi.

2. CEZA DAİRESİ'NİN HEM HAKİMİ HEM DE ÜYESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sadık Özkan, HSK'nın 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararı ile 2. Ceza Dairesi başkanlığından alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi başkanlığına getirildi. Özkan'ın yerine 2. Ceza Dairesi başkanlığına Kemal Aydın getirildi. Kemal Aydın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 21. Ceza Dairesi'nde üye hakim olarak görev yaparken, 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK Kararnamesi ile BAM başkanı olarak yetkilendirilmiş ancak görev yeri belirtilmemişti.

2. Ceza Dairesi üye hakimi Hülya Köşüm'ün yeri de değiştirildi. Köşüm, 21. Ceza Dairesi'ne üye olarak gönderildi. 13. Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay'da Köşüm'ün yerine 2. Ceza Dairesi'nde üye olarak görevlendirildi.

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8-NOSTALJİK TRAMVAY 1 YIL SONRA İSTİKLAL CADDESİ'NDE

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL

Nostaljik tramvay yaklaşık 1 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde görüntülendi.

Ocak ayında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay ilk deneme seferini gece saat 02.00 sıralarında gerçekleştirdi. Denemenin başarıyla gerçekleştiği ve tramvayın yarın normal seferlerine başlayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Nostaljik tramvayın seferinden cep telefonu görüntüsü