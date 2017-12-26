DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (ÖZEL) KÜÇÜK EMİR'İ HAYATTA TUTMA MÜCADELESİ...

- İSİMSİZ KAHRAMANLAR İŞ BAŞINDA

* Ataşehir'deki gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki Emir alevlerin arasından son anda kurtarıldı.

* İtfaiye, polis ve gazeteciler oradaydı ancak beklenen ambulans henüz ortada yoktu. Küçük çocuğu hayatta tutmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı.

* Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Bu andan itibaren itfaiye ve polis seferler oldu. Emir'i kucaklayan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başları. O yorulunca polis memuru devreye girdi. Kucağına aldığı küçük çocuğu koşarak ambulansa ulaştırdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşandı.

Yangın saat 13.00 sıralarında İnönü Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede gecekonduyu kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, içeride bir çocuğun bulunduğunun belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

KUCAKLARINDA AMBULANSA TAŞIDILAR

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans gelmedi. Bir çevre sakini, "yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi" diye konuştu.

Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak bir türlü ambulans sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yer düştü. Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan gecekondudan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Küçük Emir'in yerdeki görüntüsü

-İtfaiyenin oksijen maskesi takması

-Elini yüzünü yıkaması

-Elini tutması

-Küçük çocukla konuşmaya çalışması

-Vatandaşlarla röp

-İtfaiye erinin çocuğu kucağına alması

-Ambulansa doğru koşması

-Bir polis memurunun çocuğu alması koşması

-Çocukla yere düşmesi

-Kalkarak çocuğu sağlıkçıklara vermesi

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2017 - 15.30 - Haber Kodu : 171226112

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2- "YEŞİL YOL" ÇALIŞMASI İSTİKLAL CADDESİ'NDEN GEÇENLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

* İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor

* Bugün tramvay hattına asfalt döküldü; İstiklal Caddesi'ni duman kapladı.

* İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Taksim'deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün İstiklal Caddesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.

Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü. Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.

Taksim'de gezenler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.

Görüntü Dökümü:

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-Asfalt dökülmesi

-Çevreyi dumanlar kaplaması

-Zor anlar yaşayanlar

-Elleriyle ve kaşkollarıyla burunlarını kapatanlar

-Genel ve detaylar

26.12.2017 - 15.42 - Haber Kodu : 171226126

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3- TUZLA BELEDİYE BAŞKANINDAN "KOKU" AÇIKLAMASI



* Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,

"Kimyasal, tekstil sektörünün çok kullandığı maddelerden birisi. Direk deri ile temaslarda bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar neden oluyor. Dün hastaneye başvuran 67 hastamızı bizzat takip ettik. Klinik vaka olarak, enzim değerleri ile ciddi bir hastamız olmadı. Hepsi taburcu oldu. Şu an soruşturma başlatıldı"

"Organize sanayilerin denetlenen bölgelerden sonraki bir noktasında kanalizasyona atılan bir atık olduğu için illegal yöntemle, illegal insanların yaptığı bir şey. Şu an kamera sistemlerine bakılarak, açılan davayla sorumluları aranıyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tuzla'da dün akşam Aydınlı Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bir bölgeye kaçak olarak dökülen kimyasal nedeniyle İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerini yoğun koku sardı. Koku bu mahallerde yaşayanları etkiledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kokuya neden olan kimyasal madde ile ilgili şunları kaydetti:

"Kimyasal, tekstil sektörünün çok kullandığı maddelerden birisi. Direk deri ile temaslarda bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar neden oluyor. Dün hastaneye başvuran 67 hastamızı bizzat takip ettik. Klinik vaka olarak, enzim değerleri ile ciddi bir hastamız olmadı. Hepsi taburcu oldu. Şu an soruşturma başlatıldı. Organize sanayilerin denetlenen bölgelerden sonraki bir noktasında kanalizasyona atılan bir atık olduğu için illegal yöntemle, illegal insanların yaptığı bir şey. Şu an kamera sistemlerine bakılarak, açılan davayla sorumluları aranıyor. İnşallah gereken yapılacaktır"

"20 YILDIR TUZLA'DAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞİDDETTE KOKU GÖRDÜM"

Şadi Yazıcı, "Anadolu Yakasının büyük oranda arıtması Tuzla'da. Onun zaman zaman doğal olarak kokuları oluyordu. Büyük Şehir Belediyesi bu konuda ciddi yatırımlar da yaptı. İstanbul Deri Organize Sanayisi'nin içinde bir biyolojik arıtma tesisi var, zaman zaman onun kokusu olurdu. Ama bu kokuyu ben 20 yıldır Tuzla'dayım ilk defa böyle bir şiddette koku gördüm. Bu kimyasalın suyla tepkimesinden kaynaklandığı söylendi. Zaman zaman koku yaşanıyordu Tuzla'da, binlerce fabrikanız varsa oluyor. Bazı kokulara alışkındı vatandaşımız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bunları 365 gün takip eden sistemler kurdular. Bu kaçak bir şekilde yapılıyor" dedi.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR"

Başkan Yazıcı, sorumluların daha tespit edilmediğini ifade ederek, "Savcılık ve emniyet yetkilileri o noktaya gelebilecek bütün araçların, özellikle tankerlerin tespitlerini yapmaya çalışıyor. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Tuzla'mıza çok nahoş bir akşam yaşattılar. Allah beterinden saklasın ama hak ettikleri cezayı alacaklar ve bundan sonra tüm önlemlerimiz o bölgeye yeni kamera sistemleri ile sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşatmayacağız" şeklinde konuştu.

EVLERİNDE ÇIKAMADILAR

Koku nedeniyle zor anlar yaşayan Posta Mahallesi'nde ve Aydınlı Köyü'nde yaşayanlar ise zaman zaman Tuzla'da koku olduğunu ancak bu yoğunlukta bir şey hiç yaşamadıklarını belirtiyor. Bazı vatandaşlar evlerinde dışarı çıkmadıklarını, genizlerini yakan bir koku olduğunu ve nefes almakta zorluk yaşadıklarını anlatırken, kokunun gece yarından azaldığını ifade ediyorlar.

Görüntü Dökümü:

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- Yazıcı ile röportaj

- Mahallelilerle röportaj

- Detaylar

26.12.2017 - 15.33 - Haber Kodu : 171226118

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4- İSTANBUL VE BATMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece İstanbul ve Batman'da operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında İstanbul'da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy 'de toplam 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'daki operasyonda yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı. Batman'da ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi

-TEM ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

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-Hastaneye getirilen şüpheliler

-Genel ve Detaylar

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5- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: ÜSKÜDAR'DA 1+1'LERE İZİN VERİLMEYECEK

Haber: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA- Kamera İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,()

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe sınırları içerisinde yapılacak yeni inşaat projelerinde 1+1'lere ve gökdelenlere izin verilmeyeceğini söyledi.

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin çevresinde gerçekleşecek kentsel dönüşüme dair toplantıda Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, basın mensuplarıyla buluştu. Türkmen, özetle şunları söyledi: "Çamlıca Camii'nin eteklerindeki Kirazlıtepe mahallemiz var. Bu caminin önündeki 180 bin metrekare bir alan var. Bu alanı kentsel yenileme alanı ilan ettik; İBB Meclisi'nden geçti. 180 dönümlük bu alanda bin 400 tane konut, 120-130 tane iş yeri var. Biz yeni Boğaz planları gereği bu alanda bin 800-2 bin konut ve iş yeri yapacağız. Bu 2 bin bağımsız bölümün yüzde 80-85'ini buradaki hissedarlara, hak sahiplerine vereceğiz. Önümüzdeki 10-15 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla bu alanda bir toplu imza töreni yapacağız."

1+1 DAİRELERE VE OTOPARKSIZ PROJELERE İZİN VERİLMEYECEK

Otoparksız ve 1+1 içeren projelere onay verilmeyeceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Maalesef Üsküdar'da mevcut yapı stoğunun maalsesef yüzde 70-80 arası kaçak, yorgun, iskansız, projesiz yapılar. İstanbul'da da bu böyle. Biz bu yasadan istifade ederek, Üsküdar ölçeğinde kentsel dönüşümü hızlandıracak birtakım hamleler yapıyoruz. Biz belediyemizde bir kurul kurduk. Bu kuruldan geçmeyen projelere onay vermiyoruz. Biz cephe görünümüne çok önemi veriyoruz. Bir Üsküdar evleri geleneği başlatmak istiyoruz. Nasıl ki Safranbolu evleri, Göymük evleri deniliyor. Üsküdar Evleri, de söylensin artık. Biz Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatımız devam edecek. Yerleşim alanlarını duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz. Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altı otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otopark istiyoruz. Otoparksız projelere onay vermiyoruz. Son bir kırmızı çizgimiz daha var: Üsküdar'da 1+1 olmayacak. Hiçbir projede 1+1 ruhsatı vermeyeceğiz. 2+1, 3+1, 4+1 olacak."

70 BİN NÜFUSA İZİN VERİLEN BÖLGEDE 270 BİN KİŞİ YAŞIYOR

"Üsküdar'ın nüfusu 550 bin. 270 bin insanın yaşadığı Boğaz mahalleleri var. Üsküdar'da bulunan 33 mahallenin 16'sı bu mahallede ve Boğaz planlarından etkileniyor. 270 bin insanımız da etkileniyor. 33-34 yıldır devam eden bir imar problemimiz vardı.1983 yılında çıkarılan Boğaz Kanunu'na göre bir plan yapılmış. Bu bölgede 70 bin insan yaşanabilir. İmar yoğunluğunu artırarak bir imar planı yapılmış. Ama ne yazık ki birtakım gerekçelerle Boğaz bölgesinde yasaya aykırı şekilde yapılaşma gerçekleşmiş. 70 bin nüfusluk bölgede şu anda 270 bin insan yaşıyor. Bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde, bu bölgede 400-450 bin kişi yaşayabilecek."



Görüntü Dökümü:

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-Cami ve çevresinin havadan görüntüleri

-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in konuşması

-Muhabir anonsu

-Yapımı devam eden Çamlıca Camisi ve kentsel dönüşüm bölgesinden detay görüntü

26.12.2017 - 15.42 - Haber Kodu : 171226127

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6- İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 'ÇAM HIRSIZLARI'NA GÖZ AÇTIRMIYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimini önlemek için denetimlerini artırdı. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çam hırsızları ile ilgili yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimlerini artırdı. Yılbaşına 15 gün kalan başlayan denetimler kapsamında kurulan devriye ekipleri çam hırsızlarına göz açtırmazken, yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Mizansen gereği, ormanlık alanda çam ağacı kesmeye çalışan çam hırsızları, ekiplerin baskınıyla kıskıvrak yakalandı.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ UYGULAMAYI ANLATTI

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, ekiplerin ormanların çeşitli yerlerinde yılbaşı ağacı olarak kullanılmak istenen ağaçların korumasını gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu şekilde ormanlarımızdan usulsüz yararlanmanın önüne geçmek için çabalıyoruz. Bunun dışında fidanlıklarda ürettiğimiz çamları satışa sunduk. Fidanlıklarımızda, 50 ile 150 TL arasında yılbaşı için kullanmaya uygun olan fidanlarımız satışa hazırdır" dedi.

"3 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI"

Geçen yıl ve bu dönemde ormanlarda çam kesen 10 kişinin yakalandığını belirten Ateş, "Bu kişileri adliyeye sevk ediyoruz. Yaklaşık 3 aydan 5 yıla kadar hapis, idari para cezası ve diğer para cezalarıyla beraber cezaları var. Mahkemelerin takdirinde olan bir konu" ifadelerini kulandı. Yılbaşı çamı alacak vatandaşların, bunların belgelerini, fidanlıktan alındığına dair belgelerini mutlaka aramalarını istiyoruz. Bu şekilde ormanlarımızın korunmasına yardımcı olmuş olurlar" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yarından itibaren 31 Aralık'a kadar Kartal, Kadıköy, Bakırköy ve Şişli'deki AVM önlerinde ücretsiz çam fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ateş'in konuşması

-Mizansenden detaylar

-Çam hırsızlarının baltayla çam kesmesi

-Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gelişi

-Yakalanmaları

-Çam ağaçlarından detaylar

-Çam fidanı hazırlayan kadınlardan detay

-Genel ve detaylar

26.12.2017 - 15.35 - Haber Kodu : 171226120

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7- CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ, ESKİ ZABITA DAİRE BAŞKANI KARALİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Zabıta memuruna şiddet uyguladığı için görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında CHP'li İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman suç duyurusunda bulundu.

İBB Meclis Üyesi CHP'li Süleyman Nadir Ataman, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek görevinden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karaali hakkında suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede, Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna acımasızca vurduğu görüntülerin medyada yer aldığı belirtilerek bu görüntülerin bazı yabancı medya ajansları tarafından da haberleştirildiği anlatıldı. Dilekçede, olayın "yurt içi ve yurt dışında ülkenin ve İstanbul şehrinin marka değerine son derece zarar verdiği" ifade edilerek "İBB Belediye Meclis Üyesi olarak, belediyemizde çalışan bir memurun bu şekilde muameleye maruz kalması şahsımı ziyadesiyle üzmüştür. Ayrıca ülkemizin göz bebeği konumundaki bir büyükşehir nezdinde, TCK anlamında anlamında suç teşkil eden bir eylemin icra edilmesinin kabulü mümkün değildir" denildi.

Dilekçede, Tayfun Karaali hakkında soruşturma yapılıp hakkında dava açılması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüsü

26.12.2017 - 15.11 - Haber Kodu : 171226113