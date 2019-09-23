DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- BAĞCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu bilgisini alan ekipler depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan depo

-Operasyondan detaylar

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2-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA EVSİZLERİN ESKİ EŞYALARI YANDI (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Zincirlikuyu Metrobüs durağı Kadıköy istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dumanların çıktığı asansör

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yerde bulunan yangın söndürme tüpleri

-Yanan giysi ve battaniyeler

-Genel ve detaylar

23.09.2019 - 17.11 Haber Kodu : 190923185

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(Geniş haber)

3- PENDİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınann şüpheli Y.A. adliyeye getirildi. Şüpheli Y.A. bir basın mensubunun "Neden yaptınız? sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi.

Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A. saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Y.A., bir basın mensubunun "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi. Şüpheli Y.A. polisler eşliğinde nezarethaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli polislerle getirilirken

-Genel ve detaylar

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923131

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(Geniş Haber)

4-DARBE GECESİ KULLANILAN ASKERİ MALZEMELERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

-"MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kışla dışına çıkarılarak kullanılan askeri malzemelere ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi gecesi kışla dışına çıkarılan askeri mühimmata ilişkin olarak birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

DARBE GECESİ KULLANILAN ASKERİ MALZEME SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

"15/07/2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli yetki ve sorumluluk sahasında bulunan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere, devletimizce tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesi, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve nihai olarak menfur darbe girişiminde kullanılması maksadıyla, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 109/2'inci maddesinde düzenlenen, 'astına suç işlemek için talimat veren' birlik komutanları ile adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılmayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı 5237 Sayılı TCK'nın 42 ve 309/2'inci maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı olarak unsur ve müeyyidesi 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 59/1-3'üncü maddesinde belirtilen, 'Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip' suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

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5- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ TAKSİCİLERİN TURİZM EĞİTİMİ BAŞLADI

Enver ALAS/ İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksiciler, eğitime başladı.

1550 taksicinin katılacağı eğitimlerde, akademisyenler, tiyatro sanatçıları, mimar, tarihçi, gazeteci, kişisel gelişim uzmanları ders verecekler. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek. Programın açılışına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı bir çizgi var. Biz daha iyisini yapabiliriz" dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı', bugün başladı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile havalimanı taksicileri katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı'na destek verenlere teşekkür etti, programın başarılı olması temennisinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük ve taksicileri gördüklerini belirten Yerlikaya, bu anlamda taksicilerin turistlere misafirperverlikle, güler yüzle 'hoş geldiniz' demeyi söylemek zorunda olduğunu dile getirdi.

Turizmde Türkiye'nin çok önemli hedeflerinin olduğunu anımsatan Yerlikaya, "2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

TAKSİCİLER İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İstanbul'da taksicilik mesleğinin geldiği noktayı masaya yatırıp, paydaşlarla istişare edilmesinin gerektiğini belirten Ali Yerlikaya, bu kapsamda 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları dahil olmak üzere herkesi kapsayıcı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya çalıştaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İstanbul taksiciliği ile ilgili sayı problemimiz var. 29 yıldan beri 17 bin 395 taksi var. 29 yıl önce buraya gelen turist sayısını biliyor musunuz? 29 yıl önce İstanbul'a gelen turist sayısını biliyor musunuz? İstanbul'a günübirlik gelen sayıyı biliyor musunuz? Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki, kolay elde edilmeyecek; geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız. Biz Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncuyuz turizm sayısında. Cumhurbaşkanımız bunu kabul etmiyor ve hedef koyuyor. İlk etapta dünyada 3'üncü olacağız diyor. Bunun için bizim şoförlerimizin vücut ikliminde huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım."

"İSTİŞARE EDECEĞİZ VE KARAR ALACAĞIZ"

Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Taksilerin niteliği, dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkını (plaka sahibi ve şoför); ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. Dolayısıyla ortaya öyle bir uygulama çıkacak ki insanlarımız, 'işte İstanbul'un yeni nesil taksicileri budur' diyecek. Arzu etmediğimiz meseleleri anlatmak istemiyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla oturacağız, istişare edeceğiz ve karar alacağız. Şehrin dili bunu gerektiriyor."

Vali Yerlikaya, tarife ücretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, "Tarife ücretleri 24 ayda bir olmaması lazım. İstanbul Büyükşehri Belediye Başkanlığı'na vekalet ettiğimiz dönemde, Eyüp Başkan ve yönetiminin tespiti de buydu. Bunu öyle bir sisteme bağlayalım ki, şehir kazanan taksici aldanan ya da taksici kazanan şehir aldanan değil, hakkı hukuku ne ise odanın, kooperatifin zam almayı başarmış gibi olmasın. Bunun adı konsun, 6 ay ya da 1 yıl olsun. O zaman geldiğinde tarife günün koşullarında ÜFE, TÜFE'ye göre ayarlansın. Bu da olacak. 'Turist dostu taksici', 'insan dostu taksici', 'insanları Allah için seven İstanbul taksici'... Bu eğitim programının gerisinde bu cümleler de var. Biz böyle bir taksici duruşu hedefliyoruz. Bu program Mehmet Ersoy Bakanımız ile başlatılan ilk hizmet. 18 Ekim'deki çalıştayda sizlerle beraber, güzellikle, edep ile sevgimizi artırıcı şekilde konuşacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açılış töreni

-Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri

-Eğitime katılan taksiciler

-Ali Yerlikaya'nın konuşması

-Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz'ın konuşması

-Rektör Handan İnci'nin ilk dersi vermesi

-Rektör ile röp

-Taksilcilerin açıklamaları

-Taksici Şerif Özaslan ile röp

-Taksici Yaşar Tokmak'ın konuşması

-Havalimanı taksileri

-Terminal önünde yolcu indirilmesi

-Taksi müşterilerini eğitimlerle ilgili açıklaması

-Genel ve detaylar

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923144

23.09.2019 - Haber Kodu : 190923157

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6- THY, YENİ UÇAĞINA "SİVRİHİSAR" ADINI VERDİ

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,

Türk Hava Yolları(THY) filosuna kattığı TC-LSH kuyruk tescilli, Airbus A321 Neo tipi yeni uçağına 'Sivrihisar' adını verdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçak adını, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nden alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi" 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor.

THY'nin filosuna katılan yeni Airbus A321 Neo tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sene 1921, 'Sivrihisar Teyyaresi' kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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7-VALİ YERLİKAYA SİLİVRİ'DE KÖY PAZARI ZİYARETİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, Köy Pazarı'nı ziyaret etti. Vali Yerlikaya pazar ziyaretinde turşuluk biber doğradı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Silivri'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Bugün saat 11.30'da İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamlarında ziyaret Yerlikaya, yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Vali Yerlikaya, ziyaretlerin ardından tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi.

"2020 MAYIS AYINDA BİTİRİLECEK"

Yaklaşık 9 yıldır açılmayı bekleyen Mimar Sinan Köprüsüyle ilgili açıklamada bulunan Yerlikaya, "Silivrili kardeşlerimizin bir an önce Mimar Sinan üstadın yaptığı 348 metre uzunluğundaki köprümüzün üzerinden heyecanla yürümeyi beklediğini biliyoruz. Tarihi eserleri onarmak çok büyük bir keyif. İnşaat süreci çok uzun değil ama ona yol verecek bürokratik işlemleri yapmayla ilgili olan süreç biraz zaman alıyor. Biz bu köprüde de bu işin biraz zaman aldığını biliyoruz. İzin süreçleri bizi yordu. Kaynak sorunumuz yok. Haftaya da kurul üyelerimiz gelecek. 2020 Mayıs ayında burayı bitirmek gibi bir planımız var" dedi.

KÖY PAZARINI GEZDİ

Vali Yerlikaya daha sonra Köy Pazarı'nı da ziyaret etti. Üreticilerle sohbet eden Yerlikaya, turşuluk biber doğradı. Projeyi beğendiğini belirten Yerlikaya, ürünleri tek tek inceleyerek, eşiyle birlikte bir hafta sonu alışverişe geleceğini söyledi. Ziyaretlerin ardından Vali Yerlikaya, buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın ziyaretleri

-Köprü üzerindeki incelemeleri

-Pazarı gezmesi

-Genel ve detaylar



23.09.2019 - Haber Kodu : 190923178



