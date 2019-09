DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde katıldı.Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "Tarihe baktığımızda kimi şehirlerin içinde eğlence için insanlarınkatledildiği arenalarıyla öne çıktığını görüyoruz. Kimi şehirler 'cadı' suçlamasıyla insanların yakıldığı meydanlarıyla üne kavuşmuştur. Kimi şehirler ise yüz binlerce canın telef edilerek yükseltildiği devasa yapılarıyla tarihin sayfalarına kaydedilmiştir. Bizim medeniyetimiz ise 'önce insan' diyen bir tasavvurun eseri olarak inşa edilmişlerdir. Yahya Kemal'e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında dünya ortalamasının fevkinde olan üç büyük sanatımız vardır. Bunlar mimari, şiir ve musikidir. 'Hüner bir şehir bünyad etmektir/Reaya kalbin abad etmektir.' Fatih bu mısralarıyla aslında bizim şehirlerimizin kuruluş amacını da ifade ediyor. Devleti ve şehri yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğini ifade eden bir medeniyetten söz ediyoruz. Farabi buna 'Erdemli şehirler' diyor. Camileriyle, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, şifahaneleriyle anılan şehirleri inşa ve imar eden bir ecdadın torunlarıyız biz, biz farklıyız. Bizim öyle dediğim gibi arenalar vesaire. Bunla ilgili olarak da bazı dostlara öyle dedim, 'Kapalı spor salonuna arena adını veriyorsunuz. Hiç düşünüyor muyuz bu ismi verirken?' Ve bunların birçoğunun ismini böyle değiştirdik. Ne demek arena? Roma'yı biz arenalarıyla tanıyoruz, ama bizim ecdadımız bu tür şeyler inşa etmedi" dedi.

"DAHA PARİS'İN, LONDRA'NIN ESAMESİ DAHİ OKUNMAZKEN İSTANBUL HER ALANDA DÜNYANIN MERKEZİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, Edirne, Bursa, Konya başta olmak üzere tarihe mal olmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur. Her sokağı, caddesi, hatta her taşı insanı yansıtan bir anlayışla şekillenen şehirlerimiz, sahip olduğumuz zengin kültürün, derin fikriyatın ve bu noktada gerçekten özgün estetik anlayışın bir tezahürüdür. İnsanı tanımanın, anlamanın, iyi insan yetiştirmenin mekandan bağımsız şekilde tahayyül edilmeyeceğini bilen eller bu şehirleri yükseltmiştir. Bu sebeple Buhara, Semerkand, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam, Kurtuba hülasaten medeniyetin tüm şehirlerinin dünyanın her tarafından alimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları kendisine çekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde bu şehir 13. yüzyıldaki Latin istilası sebebiyle ağır yara almış durumdaydı. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıran ve eşi bulunmaz bir şehir haline getiren yöneticileriyle, mimarlarıyla, kültür ve sanat erbabıyla bizim ecdadımızdır. Daha Amerika keşfedilmemişken, daha Paris'in, Londra'nın esamesi dahi okunmazken İstanbul her

alanda dünyanın merkeziydi. Avrupa'da insanlar içlerinde 'şeytan' var diye cayır cayır yakılırken, İstanbul'da bırakınız insanları, güvercinler, kediler, köpekler bile şefkatle bağırlara basılıyordu. Bugün işte böylesine büyük bir hazinenin

içinden şehirlerin dilini konuşuyoruz. İşte şurada Süleymaniye, şurada Gülhane Parkı. Buralarda güvercinlikleri görüyoruz. Ecdadımız bunları mimarisinde tasavvur etmiş ve mimarinin içerisine onu da yerleştirmiş" şeklinde konuştu.

"ŞEHİRLERİMİZİ BİRER MEKTEBE, SAKİNLERİNİ DE O MEKTEBİN TALEBELERİNE BENZETEBİLİRİZ"

Erdoğan, "Bizler de kaderimize uygun bir şekilde bir şehrin içinde doğarız bir şehrin içinde yaşarız orada hayatımız nihayete erer. Şehrin bizi yukarı çıkarması veya aşağı çekmesi bizim tercihlerimize bağlıdır. Bu sebeple şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de o mektebin talebelerine benzetebiliriz. Şehre hakim olmayı değil ondan bir şeyler öğrenmeyi talep

ettiğimiz takdirde kendimizi geliştiririz" dedi.

"HEM GÖNÜLLERİ VE ZİHİNLERİ HEM DE MEKANLARI VE ÇEVREYİ ÜMRAN KILMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerin her biri ders almasını bilenler için birer okuldur. Mekan ile insanın en isabetli yerde buluşmasıyla kurulan şehirler insanın imar faaliyetlerine de medeniyet teşekkülüne de kolaylık sağlar. 'Ümran' dedikleri yaşanabilir şehirlerin sadece emniyet, barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan mekanların çok ötesinde bir ahenge sahiptir. Bu ahengi, yani şehir ile sosyal hayat, şehir ile tabiat arasındaki uyumu bozduğunuz zaman, o belde ümran olmaktan çıkar. Kurucusu olduğum partinin fikriyatını ve icraatını eğer sembol bir kelime ile ifade etmek gerekirse biz de buna İbn Haldun gibi 'ümran' derdik. Böyle başladık. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde hem gönülleri ve zihinleri hem de mekanları ve çevreyi ümran kılmanın gayreti içinde olduk. Bunu yaparken de tabiat ile insan, şehir ile çevre

buluşmasını en ideal şekilde sağlamaya çalıştık. İyi insan yetiştirmek için buna mecburuz. Şehir de insanın yetiştiği toprağa benzer" diye konuştu.

"BETONLAŞMAYA KARŞI BİR ÇIKIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir asırdır yaşanılan sıkıntılar şehirlerin rengini ve ahengini epeyce soldurdu. Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur. Elimizdeki binlerce yıllık medeniyet mirasının gücü sayesinde bu kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize ben yürekten inanıyorum. Nitekim son yıllarda ülkemizin her yerinde şehircilik alanında çok ciddi bir hassasiyetinin gerçekleştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Millet bahçelerine bu kadar iddialı girişimizin sebebi buradan kaynaklanıyor. Hep söylüyoruz ya, betonlaşmaya karşı bir çıkış. İşte millet bahçeleri bu betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğu gibi bütün ailelerin, çocukların gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri yerler ve onların da bir köşesinde millet kıraathaneleri olsun ki oralarda da gelsinler kitaplarını, derslerini çalışsınlar istiyoruz. Bu bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra çok daha büyük bir yükselişe, değişime, ilerlemeye şahit olacağız" dedi.

"MARKA ŞEHİRLER MUTLAKA KURACAĞIZ"

Erdoğan, "Madem temel sağlam, madem maya sağlam, öyleyse bunun üzerinde çok daha iyisini bu millet inşa edebilir. Şehirlerimize kendimize nasıl bakıyor, ihtimam gösteriyorsak öyle davranmalıyız. Asıl marifetin insanların kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek, onlara huzur verecek şehirler imar etmek olduğunu unutmamalıyız. Bu amaçla bir süredir marka şehirler diyoruz. Yaşanabilir şehirler diyoruz. Dikey mimari değil, yatay mimari diyoruz. Sebebi bu. Göğe değil toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün. Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım.' diyebilen şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehirlerini yenilerken şehir kültürünü, şuurunu ve ruhunu korumuş devletlerin arasında yer alacağız. Bunun için önce kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla keşfedecek, sahiplenecek, hazmedeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Geçmişiyle gurur duyanlar; geleceği için çok daha büyük hedefler belirleyen nesiller yetişmesi anlamına gelir. Eldeki imkanları, hedefler doğrultusunda en verimli, en etkin şekilde kullanarak önce ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarına doğru yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar

======================

2 - TUZLA'DAKİ FABRİKADA İNCELEME... YOLA AKAN KÖPÜKLÜ SUYU BELEDİYE EKİBİ TEMİZLEDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İstanbul - TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. Fabrikada inceleme sürerken yola akan köpüklü suyu belediye ekipleri temizledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Tuzla'da da etkili oldu.

Yangının çıktığı fabrika çevresi ve yollarda ise sarı, beyaz köpükler görüldü. Çevredekilerin ise kimyasal tedirginliğini artıran bu suların itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında sıktığı köpük olduğu düşünülüyor. Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yanan fabrikanın çevresindeki ağaç, araba ve yola akan sulardan incelemek üzere numuneler alındı. Beledile ekipleri ise yola akan köpüklü suları temizledi. Fabrikanın çevresi ise emniyet şeridi ile kontrol altına alınmış durumda.

Yangının çıktığı fabrikanın yakınında oturduğunu söyleyen Orhan Çağan endişelerini dile getirdi. Çağan, "Zehirlenme ihtimalimiz çok yüksek. Çocukları korudan dışarı çıkarmıyoruz. Okula gönderdik dışarı çıkmayın diye uyardık. Şu an işe tedirgin olarak gidiyorum. Biz de şaşkınız, nE yapacağımızı bilmiyoruz. Baya kimyasal ve zehirli bir madde olduğu için çok tedirginiz. Ben fabrikanın bulunduğu mahallede oturuyorum. Yangın günü korkudan camları, pencereleri kapattık. Dışarı bile çıkamadık" diye konuştu.

Öğrenci olan 18 yaşındaki Kader Acar ise yağan yağmurdan tedirgin olduğunu ifade ederek, "Mecbur olmasam dışarı çıkmazdım. Okula gitmek zorundayım. Haberlerde asit yağmurunu duyar duymaz çok tedirgin oldum. Geçmesini bekliyoruz. İnşallah hemen geçer" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yola akan satı-beyaz köpük detayları

-Fabrikanın çevresinden detaylar

-İnceleme yapan ekipler

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Vatandaş röportajı

=========================

3- TUZLA'DA FABRİKADAN AKAN KÖPÜKLÜ SU...

* Kimya Mühendisi Cemal Kozacı,

"Ciddi bir olayla karşı karşıyayız"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, - KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasının yanmasının ardından etkileri devam ediyor. Kimyasal madde üretimi yapması sebebiyle yangında gökyüzüne kimyasal dumanlar yükseldi. Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı, "Ciddi bir olayla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"YAĞMURLA BİRLİKTE HİDROJEN SİYANÜR YAĞIYOR"

Cemal Kozacı, yağmurla birlikte fabrika çevresinde görülen sarı beyaz köpükle ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde. Bu maddeler siyanürlü bileşikler. Şu anda yağmurla birlikte yağan madde hidrojen siyanürdür bu kesin. Bunlar atmosfere çıktı ama hangi konsantrasyonda olduklarını ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu yetkililer ölçecek" şeklinde konuştu.

"ATIK TESİSLERİNE GÖTÜRÜLMELİ"

Kozacı, "Oradaki bütün ağaçlar bu yangından etkilendi. Civardaki arabaların eşyaların temizlenmesi lazım. Ayrıca bu işle ilgilenen ekiplerini de koruyucu ekipmanlarının da tam olması lazım. Temizlenen kimyasal maddeler sıvı veya katı olsun kanalizasyona atılmaz. Bir yerde toplanır, kamyonlarla özel tehlikeli atık yok etme tesislerine götürülür. İzmit'te böyle bir tesis var" ifadesini kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı Röportajı

-Yangın sonrası görüntüler

-Tuzla'da yağmur

-Fabrika ekiplerinin incelemesi

-Belediye ekiplerinin çalışması

===========================



4- İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN İBB ÖNÜNDEKİ NÖBETİ YAĞMURA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. İşçiler eylemin 24. gününde yağmura aldırmadan eylemlerini sürdürdü.

"YAĞMURDA YAĞSA KARDA YAĞSA KIYAMET KOPANA KADAR BURADAYIZ"

İsmail Menteşe "Bugün 24. günümüz Allah'ın izniyle sonuna kadar gideceğiz. Bizi içeri almıyorlar. Burada Belediye Başkanlığı altındaki alana gitmek istedik. Polise engel oldu. 'Başkanın talimatı ile alamıyoruz buraya' dedi. Ama bizim için fark etmez biz haklıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz Allah'ın izniyle ekmeğimizi de geri alacağız. Yağmurda yağsa karda yağsa kıyamet kopana kadar buradayız" diye konuştu.

"SONUNA KADAR BURADAYIZ"

Çadır açmamıza müsaade etmediler bizi kapalı bölgeye de almıyorlar ama biz sonuna kadar direnmeye kararlıyız diyen işten çıkarılan güvenlik görevlisi Barış Hasan "Bizim davamız ekmek davası olduğu için herhangi siyasi veya derneksel mücadeleye benzemiyor. Biz ekmeğimiz için buradayız. Sonuna kadar buradayız. Onun için yağmurdan çamurdan arkadaşlarımda dahil kimse çekinmiyor. Karda yağsa buradayız doluda yağsa buradayız" dedi.

Eyleme katılan Mahmut İncek ise, "Maalesef ıslandığımız için üşüyoruz da titriyoruz da, vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Çadır açmamıza izin vermiyorlar içeriye almıyorlar naylon aldık geldik kendimize böyle bir imkan sağladık Cuma saati geliyor Cuma'da inşallah ısınırız" dedi.



Görüntü dökümü:

--------------------

-İBB önünde eylemcilerin sloganları

-Eylemci İsmail Menteşe röportaj

-Eylemci Barış Hasan röportaj

-Eylemci Mahmut İncek röportaj

-Genel ve detay görüntüler

========================

5- OKULDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ÖĞRENCİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbu - ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.

Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yaralı öğrenci

-Sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa alınması

-okuldan detaylar

========================

6 - (ÖZEL) SULTANBEYLİ'DE KAMYONET İLE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- - SULTANBEYLİ'de kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya caddesinde meydana geldi. İddialara göre 61 K 3997 plakalı kamyonetin sürücüsü Selahattin Emirzeoğlu başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücü araç içinde sıkışırken otobüs de bulunan yolcular yara almadı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü, "Otobüste yaralı yoktu. Diğer sürücü yaralandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Otobüsten görüntü

-Kamyonetten görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Kaza yapan araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



=======================



7- UKRAYNA'DA İKİ TÜRK KIZINI ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()

Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazlarını keserek öldürdükten sonra İstanbul'da 15 gün sonra saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Çökmez hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tutuklu sanık Çökmez hakkında, 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme', 'Bina Dahilinde Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Ateşli Silahlar kanununa Muhalefet' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 31 Aralık 2018'de Ukrayna'da işlenen çifte cinayet şöyle anlatıldı;

BARIŞMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİTTİ

Hüsnü Can Çökmez'in Buket Yıldız'la internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra Buket Yıldız üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleşti.

Geçtiğimiz yıl taraflar anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Çökmez tekrar birlikte olmak için Yıldız'a sürekli baskı yaptı. Çökmez geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gitti. Çökmez'in barışma girişimleri sonuç vermedi.

YILBAŞI GECESİ KATLİAM YAPTI

Çökmez, 31 Aralık gecesi Buket Yıldız'ın Ukrayna'da ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte yaşadığı adrese geldi. Çökmez, Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı sırada Buket Yıldız ile tartışmaya başladı. Genç kıza "Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" şeklinde sözler söyleyen Çökmez'e, Buket Yıldız "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" cevabını verdi. Bunun üzerine Hüsnü Can Çökmez, mutfaktan aldığı bıçak ile Buket Yıldız'ın boğazını, ardından da Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazını kesti. İki genç kız olay yerinde hayatını kaybederken Çökmez, üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakarak Buket Yıldız'a ait cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayarı, valize koyarak olay yerinden ayrıldı. Kharkiv Havalimanı'na 2 gün vakit geçiren Çökmez, İstanbul'a uçakla döndü.

MEZARLIKTA SAKLANDI

Çökmez Pendik'te çaldığı eşyaları satarak arkadaşı Sedat ile buluştu. Sedat'ın yazlık evinde geceyi geçiren Çökmez, ertesi gün Pendik'te bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası satın aldı. Kurtköy Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Çökmez işlediği cinayetlerden 15 gün sonra polis tarafından burada yakalandı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

İlk önce cinayetleri itiraf eden Çökmez daha sonra polis baskısıyla ifade verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Çökmez 11 Eylül'de tekrar ifade vererek suçlamaları kabul ederek evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını belirtti.

GÖRGÜ TANIĞI

Olay sırasında görüntülü internet konuşması yaptığı Buket Yıldız'ın Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı Şeref Fehmi A. ifadesinde, "Buket'le internet arkadaşıydık. 2018 yılı Haziran ayından itibaren her gün internette bir program aracılığıyla görüşüyorduk. Olay günü de kameralı görüşme yapıyorduk. Bu esnada şüpheli eve geldi. Buket'in onu odadan çıkardı, sonra kamerayı açık bırakacağını söyledi. Şüphelinin Buket'e 'benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun' dedi. Buket'in de 'seninle beraber olmaktansa ölürüm' dedi. Sonra Buket'in nefes almakta zorlandığını fark ettim. Şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüm. Buket'in annesini aradım. Buket'e de whatsapp üzerinden mesaj yazdım. Buket'ten cevap geldi, ancak yazan kimsenin Buket olmadığını anladım. Buket ara sıra şüpheliden bahsediyordu. Tehdit ettiğini ve Ukrayna'da sürekli takip edip rahatsız ettiğini söylüyordu" dedi.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık Hüsnü Can Çökmez'in 31 Aralık 2018'de eski arkadaşı Buket Yıldız'la yaşadığı tartışma sonucu onu ve Buket'le aynı evde kalan hiçbir sorunu bulunmayan Zeynep'i kısa aralıklarla boğaz kesmek suretiyle öldürdüğünü belirtti. Şüphelinin olayın ardından gerçekleştirdiği davranışların dikkate alındığında eylemlerin 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçunu oluşturduğu belirten savcılık şüphelinin cinayetlerin ardından maktullere ait evde bulunan dijital eşyaları çalmak suretiyle 'Bina Dahilinde Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarını' da işlediği belirtti.

Hüsnü Can Çökmez önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:

----------------

-Arşiv



======================

8- ORTAKÖY'DE BOŞ ARAZİDE UKRAYNALI BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Ortaköy'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşiktaş Ortaköy Aydınlık Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çevredeki vatandaşlar yeşillik alandan otların arasında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otların arasında yatanın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri erkek cesedinin üzerinde yaptığı aramada Ukrayna vatandaşı Yurıı M. (39) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri yeşillik alanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme polisi de sokak üzerinde ve yeşillik alandan bir süre çalışma yaptı. Cesetin gerekli incelemelerden sonra Adli tıp Kurumuna kaldırılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yeşillik alandan genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Cesetin bulunduğu alandan genel ve yakın detaylar

-Genel ve yakın detaylar