DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi'nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için verilen sürenin bugün dolmasının ardından mühürleme işlemlerine başlandı.İleri Sokak'ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı'nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu Perşembe günü Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, muhabirine, "Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız" demişti.10 daireli Özbirlik Apartmanı'nda evi bulunan Mevlüt Ödemiş, belediyenin tanıdığı 4 günlük sürenin bugün tamamlandığını, birçok komşusu gibi henüz kiralık ev bulamadığını söyledi. Ödemiş, üst kattaki 2 dairenin boşaltıldığını, girişteki bir dairenin de 1 yılı aşkın süreden bu yana boş olduğunu belirterek, "Mart ayında başvurduk, test yapıldı. Binamız riskli çıktı. Komşularımızın bir bölümü 'bizi rezil ettiniz' diyor. Oysa kiriş ve kolonlarda çatlak var. Çevredeki diğer 9 blokta da çatlak ve patlaklar vardır. 10 bloktan oluşan sitenin yapımına 1987'de yapımına başlanmış 90'da teslim edilmiş. Diğer binalarda da ufak tefek çatlak ve çatlaklar var" dedi.

ZABITA MÜHÜRLEMEYE BAŞLADI

Bugün saat 13.00'te Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü görevlileri binaya gelerek burada oturanlarla görüştü. Zabıta Müdürü Güven, "Burada sıkıntı büyük. Bir an önce daireleri boşaltalım mühürlemeyi tamamlayalım. Taşınma ile ilgili çalışmalarınızı tamamlayın, burada konuşlanmayın. Akşama kadar daire ve bina mühürleme işlemlerini tamamlayacağız" dedi. Güven, muhabirine yaptığı açıklama da şunları söyledi:

"Bina sakinleri ile yapmış olduğumuz toplantıda Perşembe günü riskli yapı statüsüne alınan bina için tanınan süre bugün doldu. Vatandaşlarımızı nüfus ve eşyadan tahliye ediyoruz. Ardından yıkımını yapacağız. Vatandaşların başka alana kiraladıkları dairelere taşınması için kamyon ve işçi takviyesi yapacağız. Bir an önce buradaki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için buradayız, Bu an için daire ve bina mühürlemesini yapacağız. Binanın hassasiyeti nedeniyle ek süre tanıma lüksümüz yok."

Avcılar Belediyesi İnşaat Mühendisi Erkan Özen de, binada kiriş ve kolonların çatladığını, burası için verilen raporun incelenerek tahliye ve mühürleme kararı verildiğini ifade ederken "Ayrıca Kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Nüfus ve eşya tahliyesini yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------

Binanın dışından görüntüler

Sökülen PVC pencereler

Bina sakinlerinden Mevlüt Ödemiş ile röportaj

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü'nden Erkan Özen'in 'ya yaptığı açıklamalar

Zabıta Müdürü bina sakinleri ile konuşurken

Dairelerden biri mühürlenirken



=====================================

(ek görüntüyle)

4- AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KUZENİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

-Kaza anı kameraya yansıdı

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul

Avcılar'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürürken arkadan aracıyla gelen kuzeni Levent Gül'ün (22) çarpması sorucu yaralandı. Lise öğrencisi Nazar Gül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevin'de düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Levent Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Kaza anı

-Nazar Gül'ün fotoğrafı

=====================================

5- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYONET TIR'A ÇARPTI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ istanbul

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonet TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkıştan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevki Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şaban S. yönetimindeki 10 ST 029 plakalı kamyonet, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Şaban S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

---------

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-kazaya karışan tır ve kamyonet

-Olay yerindeki ambulans

-Yaralının itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa konulması (cep telefonu Kamerası)

==================================================

6- KOKULU KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL, ()

Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Uzmanlar, kırtasiye alışverişinde kokulu ürünlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

"MUTLAKA ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Okullarda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin mutlaka görüşlerinin dikkate alınması önemli. Velilerimiz bu tür ürünleri edinmeden önce mutlaka öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki etkinliklerine uygun olan, onlarında önerecekleri ürünlerin edinilmesi çok önemli. Burada kastedilen marka değil, bunların edinilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Genel olarak bilgilendirici metinlerden, Sağlık Bakanımızın uyarılarından da yararlanmak gerekiyor. Ürünlerin bir bölümü zarar verebiliyor. Bunların belirli standartlara sahip olması bir kalite güvence sistemi. Onun dışında tereddüt edilen hususlarda da mutlaka öğretmenlerimizin görüşleri alınmalı" dedi.

"BU TÜR ÜRÜNLERİN SATIŞININ ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven ise kokulu silgiler, not defterlerine dikkat çekerek, "Her sene aynı uyarıları yapıyoruz. Hem veliler çok dikkat etmeli bu tür ürünleri kullanmamalı ve çocuklarına kullandırmamalı, hem de bu tür ürünlerin satışının engellenmesi gerekiyor. Aslında bu yönde yapılan çalışmalar var. Ama bir şekilde ucuza mal edildiği için, ucuz fiyatlandırıldığı için bu tarz ürünler hala satışta. Ama anne ve babalar olarak en azından bizler bu ürünleri almamak konusunda ısrarcı olmalıyız" diye konuştu.

"KOKULU SİLGİLER, DEFTERLER NORMALDE ÇOCUKLARIN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ŞEYLER"

Kırtasiye sahibi Batu Menekşe de, "Kokulu silgiler, defterler normalde çocukların çok tercih ettiği şeyler, hoşlarına gidiyor. Ama sağlık açısından, aslında çok zararlı. Bunu biz velilere söylüyoruz. Ama çocukların küçük yaşta olmaları etkiliyor. Ne kadar söylesek de bazıları dikkate alıyor, bazıları dikkate almıyor. Normalde kullanılmaması gereken şeyler. Küçükken bende kullandım ama farkına vardık sonra uyarıyoruz. Sattırmamaya da çalışıyoruz, biz de bulundurmuyoruz. Diğer kırtasiyecilere de bulundurmamalarını öneriyoruz, hiç satışa sunmasınlar bile. Sadece silgi defter değil, her hangi bir sulukta, beslenme çantasında 'CE' belgesi önemli. 'CE' belgesi varsa güvenilir alışveriş olabilir, velilerimiz için daha sağlıklı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Yazıcı'nın açıklamaları

- Güven'in açıklamaları

- Menekşe'nin açıklamaları

- Çocuklarla röportaj

- Muhabir anonsu

- Kırtasiye ürünlerinden görüntüler

- Alışveriş yapan veliler

- Detaylar

======================================================

7- ÜSKÜDAR'DAKİ SİGARA HIRSIZLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()

Üsküdar'da büfeden 15 bin lira değerinde sigara çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri şubedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Üsküdar Çamlıca Tepesinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan bir büfeye gelen 5 şüpheli saniyeler içinde rafta bulunan sigaraları ve çekmecedeki bin lirayı çaldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından büfe sahibi T.K durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Ekipler 7 Ağustos Çarşamba günü takipte olduğu 5 şüpheliyi Zeytinburnu'nda bulunan bir benzin istasyonun önünde araçları park halinde beklerken yakaladı. Ekiplerin şüphelilerin içinde olduğu aracın etrafını sarma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Muhammed A.(23), Ferhat C.(32), Uğur G.(26), Önder E.(21), Cemil K.(20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferhat C. şubedeki sorgusunun ardından serbest kalırken, diğer 4 şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları ve ekiplerin şüphelileri yakalamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin büfenin önünde bulunan camdan kapıyı zorluyor ve daha sonra arka kapıdan büfeye giriyor. Şüpheliler raflarda bulunan tüm sigaraları poşete dolduruyor. Diğer kamera görüntülerinde ise şüphelilerin ekipler tarafından Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonunda gözaltına alınmaları yer alıyor.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERALARI)

-Şüphelilerin büfeye girmek için kapıyı zorlaması ve açamaması

-Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri büfeye arkada bulunan kapıdan girmesi

-Şüphelilerin raflardaki sigara paketlerini poşete doldurması

-Şüphelilerin büfenin içindeki çekmeceleri araması

-Şüphelilerin aracının park halindeyken polis ekiplerinin etrafını sarması

-Şüphelilerin şube çıkışı

===========================================================

8-İBB SARAYI'NDA 'TADİLAT' SIKINTISI



Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tadilattaki gecikmenin planlamayla ilgili olduğunu, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmaması sorunu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen İBB Sarayı'nda, yeni dönem meclis açılışı öncesi tadilat sorunu oldu. 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak İBB Meclisi'ndeki siyasi parti grup odaları, bir süre önce tadilata alındı. Uzun zamandır yer sıkıntısı olan CHP grubunun talebi doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Tatilde bitirilmesi planlanan tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına rağmen henüz bitirilemedi. Gruplara ait odalardaki mobilya ve diğer eşyalar, paketlenerek, Merter'deki depoya kaldırıldı. Tadilat ile İBB Meclisi'nde en büyük iki grup olan AK Parti ve CHP'ye eşit alan verilecek.

GRUP TOPLANTILARI, BELEDİYE DIŞINDA YAPILABİLİR

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olan avukat Doğan Subaşı, tadilatın, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmadığı için geciktiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"İşin hukuki boyutunu bilmiyorum; ancak grupların ihtiyaçlarını, diğer gruplarla görüşerek, demokratik bir süreçle götürmeye ve eşitlik içinde planlamaya çalışıyoruz. CHP grubu, yıllarca dar alana sıkışmış durumdaydı. Eşit paylaşımla planlama yapmak istiyoruz. Meclisin bulunduğu katı tamamen siyasi parti gruplarına ayırmak istiyoruz. Orada bulunan Meclis Müdürlüğü ve komisyon odalarını başka tarafa kaydıracağız. Meclis katı tamamen siyasi partilere ait olacak. Koruma Kurulu'ndan da sorun olduğunu düşünmüyorum; çünkü gelip bakmışlardı. Basit tadilat olduğunu, sorun yaşanacağını düşünmediklerini söylemişlerdi. Çalışmaların 1 haftada tamamlanması pek mümkün gözükmüyor. Siyasi partiler grup toplantılarını ilk ay kendi olanaklarıyla dışarıda başka yerde yapmak zorunda kalabilir."

İBB SARAYI'NIN TARİHÇESİ

İstanbul Belediye Sarayı'nın temeli, 17 Aralık 1953 tarihinde, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay tarafından atıldı, 26 Mayıs 1960'ta tamamlandı. 2 bloktan oluşan yapının küçük olan başkanlık bloku 3 kattan, müdürlük ve hizmet birimlerine ait 2'nci blok ise 11 kattan oluşuyor. İBB Sarayı'nın o tarihte 417 odası ve 9 salonu bulunuyordu.

1999 depreminden sonra yapı güçlendirildi, iç bölümde bazı değişikliklere gidildi. Ali Müfit Gürtuna'nın belediye başkanlığı zamanında yapılan güçlendirme çalışması, 2002 yılında tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Tadilatta olan odalar

-Muhabir anonsu

-Odalardan genel ve detay görüntüler