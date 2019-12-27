DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

(Havadan görüntülerle)

1-BOĞAZ'DA KARAYA ÇARPAN GEMİ SARAYBURNU AÇIKLARINA GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya çarptı. Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkiinde karaya çarptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Boğazdan Marmara Denizi istikametine çekilen gemi Sarayburnu'nun 2 kilometre açıklarında demirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geminin drone görüntüsü

-Geminin Sarayburnu ile beraber görüntüsü

27.12.2019 - 16.26 Haber Kodu : 191227225

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2- AVCILAR'DA ŞÜPHELİ BANKAYI OYUNCAK SİLAHLA SOYMUŞ

-Şüphelinin oyuncak silah aldığı görüntüler kameraya yansıdı.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL () Avcılar'da bir bankanın şubesi oyuncak silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Şüphelinin oyuncak silah aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Yaklaşık 95 bin lira parayı alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. Yapılan üst aramasında soygundan elde ettiğini beyan ettiği paralar siyah poşet içerisinde muhafaza altına alındı. Şüphelinin GBT sorgusunda herhangi bir suç kaydı ve aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınann şüpheli karakola götürüldü

Öte yandan şüphelinin soygunu oyuncak silahla yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin dükkana gelerek, oyuncak tabancayı aldığı yer alıyor.



Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin dükkanda oyuncak silah alması

(AKTÜEL)

-Şüphelinin karakola getirilmesi

27.12.2019 - 16.32 Haber Kodu : 191227227

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3- AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA

*Polis ilçeyi abluka altına alınca kaçamayacağını anlayan şüpheli teslim oldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Veysel TİMDU/İSTANBUL,()

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu.

ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADA

Şüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

27.12.2019 -15.20 Haber Kodu : 191227196

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4- FATİH'TE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () FATİH'te kendisini aldattığından şüphelendiği iddiasıyla eşi Şener Akyurt'u (49) silahla öldüren tutuklu sanık Temel Akyurt (51) "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Temel Akyurt getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Temel Akyurt ile öldürülen eş Şener Akyurt'un olay günü aralarında nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandığı ve tartışmanın devamında sanığın evde bulundurduğu ruhsatsız silah ile eşi Şener Akyurt'a ateş edildiği belirtildi. Mütalaada, adli tıp raporuna göre Şener Akyurt'un ölümünün ateşli silah yaralanması olduğu kaydedildi. Sanık Temel Akyurt'un üzerine atılı eşe karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği kaydedilen mütalaada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalaada ayrıca sanık Temel Akyurt hakkında "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Temel Akyurt ve eşi Şener Akyurt arasında çeşitli kavgaların yaşandığını belirten sanık avukatı Abdülvahit Bayrakçı, "Müvekkilde zaman zaman psikolojik problemler baş göstermiş. Eylemi inkar etmemekle birlikte rahatsızlığının olduğunu ve bu nedenle haksız tahrik altında bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Müvekkilin ruhsal hastalığına dair bir hastaneye sevki ile rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Duruşma savcının vermiş olduğu mütalaa gözümüzden kaçmıştır. Bu nedenle mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz" dedi.

RAPOR TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için yapılan süre talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, sanığın beyanlarında eylemini etkileyecek ruhsal durumu olduğuna dair bilgi vermediği ve dosyaya yansıyan herhangi bir belgenin olmaması nedeniyle oy çokluğuyla reddine hükmetti.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI: SANIK ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Sanığın ruhsal problemleri etkisi altında suç işlediğine dair herhangi bir veri yoktur. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek bir durumda söz konusu değildir. Sanığın indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye belirtti.

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Temel Akyurt, "Son sözüm yoktur" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Temel Akyurt'u "Kasten öldürme" suçunu işlediğini sabit gördüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın mahkemedeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, sanık Temel Akyurt'a " Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 16 Haziran 2019 tarihinde Şener Akyurt(49)'un silahla öldürülmesi sonucunda, şüpheli eşi Temel Akyurt'un Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tabanca ile teslim olduğu anlatılıyordu. Şüpheli Temel Akyurt'un alınan ifadesinde, çalıştığı iş yeriyle sorunları olduğu ve eşiyle olaydan yaklaşık 6 yıl önce aldattığından kuşkulanarak ayrıldıkları sonrasında barıştıkları ancak şüpheleri devam ettiği için eşini olay günü silahla vurduğu kaydediliyordu. İddianamede, sanık Temel Akyurt hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyordu. Ayrıca sanık Temel Akyurt hakkında, "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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5- BAĞCILAR'DA OPERASYON YAPILAN EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Ali ABLAY, İSTANBUL, () BAĞCILAR'da bulunan bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşan polis adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evde 15 ruhsatsız silah ve 365 mermi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kişinin çevredekileri tehdit ettiği ve evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin evini ve işyerini belirledi. Polis ekipleri, 20 Aralık günü şüpheli Seydi P.(50)'nin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 365 mermi ele geçirilirken, Seydi P. , polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli Seydi P.'ye kabahatler kanununa muhalefet suçundan 5 bin 536 lira para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen silahların sergilenmesi

27.12.2019 - 16.46 Haber Kodu : 191227233

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6- SAHTE POLİSİ GERÇEK POLİS YAKALADI

Ali ABLAY, İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de polis şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üzerinde arama yaptı. Şüphelinin üzerinde silah bulan polis, şüphelinin evinde yaptığı aramalarda ise tabanca ve özel harekat üniformaları buldu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Gültepe Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde bir kişiyi şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli, polise karşı tedirgin davranışlarda bulunurken, kendisini Ümit D. olarak tanıttı. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada silah ele geçirirken, gerçek kimliğinin ise Nidai A.(31) olduğu belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Nidai A.'nın kendisini polis olarak tanıttığını, üzerinde bulunan silahı ev arkadaşından çaldığını ve 8 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Şüphelinin Küçükçekmece, Gültepe Mahallesindeki evinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör,145 mermi, çelik yelek, İpek T. adına kayıtlı 'polis' ibareli dernek kimlik kartı ve 'polis' ibareli gazete tanıtım kartı, 2 kelepçe ve anahtarı, polis rozeti, polis rozeti cüzdanı, atış kulaklığı, 4 özel harekat kıyafeti, silah temizleme malzemesi, polis memuru adına düzenlenmiş mermi satın alma belgesi, 3 silah kılıfı, 3 çiftli şarjörlük, cep telefonu, 3 sim kart, flash bellek, polis memuru adına düzenlenmiş silah taşıma ruhsatı, deri el çantası, sırt çantası, 2 silah kutusu ve 4 silah kabza lastiği ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin 8 ayrı suçtan arandığı ve güveni kötüye kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin evinde yapılan aramalar

27.12.2019 -15.53 Haber Kodu : 191227206

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7- ŞÜPHELİ ARAÇLARI DURDURAN POLİS ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRDİ

Ali ABLAY, İSTANBUL, () Sancaktepe, Kadıköy ve Ataşehir'de aynı gün şüphe üzerine durdurulan araç ve kişileri arayan polis, birçok ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Polis kamerasına yansıyan bir görüntüde ise, şüphelinin araç konsoluna sakladığı silahı, yer aldı.

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Uysal Caddesi'nde 12 Aralık günü silah sesleri duyulması üzerine vatandaşlar seslerin duyulduğu caddeye polis çağırdı. Polis ekipleri, Hasan A. isimli bir kişinin elindeki pompalı tüfeği fark ederek durdurdu. Polis, Hasan A.(36) ve yanındaki Eren Ç.(26)'yi gözaltına alırken, pompalı tüfek ile mermilerine el koydu. Yakalanan 2 şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda ise kalaşnikof mermisi, 6 tabanca mermisi ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli Hasan A. ve Eren Ç. , Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlarca serbest kaldılar.

Aynı gün Kadıköy, Fikirtepe'deki Yumurtacı Abdibey Caddesi'nde bir aracı şüphe üzerine durduran polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi. Araçta bulunan Hakan Ö.(34) ise gözaltına alındı. Şüpheli Hakan Ö. , Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ataşehir'de ise polis ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi, Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde bir aracı şüphelenerek durdurdu ve araçtaki şüphelilere kimlik kontrolü yaptı. Araçtaki şüphelilerden Murat K.'nın kasten öldürme, kasten yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma ve 2 resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu anlaşılırken, Oktay K.(40)'nın 3 taksirli yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu belirlendi. Araçtaki diğer kişilerden Eyüp Ç.(37)'nin taksirli yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, M.(32)'nin ise 29 oto hırsızlığı, kasten yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Uğur K.(39)'nın ise "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" arandığı tespit edildi. Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve 32 mermi ele geçirdi.

Şüpheliler, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat K. , Oktay K., Eyüp Ç. ve Burak M. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Uğur K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Araç konsolunda silah bulunması

27.12.2019 - 16.26 Haber Kodu : 191227224

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8- SUÇ ÇETESİ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali ABLAY, İSTANBUL, () İSTANBUL'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak' , 'kumar oynanması için yer temin etmek' , 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi. Şüphelilerin ayrıca silah ticareti yaptıkları da öğrenildi.

İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından çarşamba günü erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

27.12.2019 - 14.54 Haber Kodu : 191227182





