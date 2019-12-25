DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Dendias, "Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum" dedi.Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi kilisesinde Noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Dendias, "Herkese mutlu noeller ve mutlu yıllar diliyorum. Aynı zamanda dünyadaki inanç ayrımı gözetmeksizin dünyadaki bütün insanlar için sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. Dendias, gazetecileri sorularını ise yanıtlamadı.

İMAMOĞLU DA ZİYARETE KATILDI

Açıklamaların ardında Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhanede Dendias'ı kabul etti. Ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada konuklarını selamlayan Bartholomeos, "Sayın Bakan ve Sayın belediye başkanı aileleri hakkında konuşuyorlar. İkisi de çocuklarıyla iftihar ediyorlar. Haklılar. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Yaklaşmakta olan yeni yılın hepinize, ailelerinize, memleketimize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Yunanistan sayın Bakan'ın özel ziyareti bizi sevindiriyor. Bu sabah ailesi ile birlikte ayinimize katıldılar" ifadelerini kullandı.

Bartholomeos, konuklara çikolata ikram etti.

Görüntü dökümü:

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-Dendias'ın açıklamaları

-Bartholomeos, Dendias, İmamoğlu'nun görüşmesi

-Bartholomeos'un açıklaması

-Genel ve detaylar

25.12.2019 - 14.36 Haber Kodu : 191225158

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8- ANNESİNİ BAŞINA MERMERLE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

-Annesini öldüren sanık:

"Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm"

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da annesini birlikte yaşadıkları gecekondunun bahçesinde kafasına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yılmaz'a "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz getirildi. Sanık Yılmaz'ın avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Yılmaz'ın evlerinin bahçesinde annesi Servet Yılmaz'ı darp etmeye çalıştığını, Servet Yılmaz'ın ise kaçtığını, sanığın annesinin peşinden gittiğini ve taşla kafasına defalarca vurmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın savunmasında annesiyle problemi olmadığını söylediğini, yengesinin büyü yaparak annesinin kılığına girdiğini kendisinin annesini değil yengesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık hakkında "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirten savcı, olayın oluş şekli nedeniyle sanığın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ANNEMİ DEĞİL, ABİMİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜM "

Sanık Mustafa Yılmaz ise son savunmasında, "Ben annemi öldürmedim, abimin sevgilisini öldürdüm" dedi. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yılmaz'ı "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sabıkasız geçmişi olması nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yılmaz'ın 30 Haziran 2017'de Gaziosmanpaşa'da annesi Servet Yılmaz'ı birlikte ikamet ettikleri evin bahçesinde darp etmek istemesi üzerine annesinin kaçtığı, annesini takip eden şüphelinin elindeki mermer taş ile kafasına birden fazla vurarak ölümüne sebebiyet verdiği, akabinde ihbar üzerinde yakalandığı kaydediliyor. İddianamede, ifadesi alınan şüphelinin annesi ile arasında bir problem olmadığını, asıl olarak yengesi Şükran Yılmaz'ı öldürmek istediğini, Şükran Yılmaz'ın büyü ile annesinin kılığına girdiğini, kendisinin annesi Servet Yılmaz'ı öldürmediğini, yengesi olan Şükran Yılmaz'ı öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın "Üst soydan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV

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(Geniş haber)

9-HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin Aktaş.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından alınarak Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi,yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenazeye katılan arkadaşı, kaptan Hikmet Uyar "acımız çok büyük sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.Bir cani tarafından katledildi. İş alımlarında biraz daha dikkatli olunabilirdi.Bu olay böyle olmayabilirdi.ö diye konuştu. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen de "Ülkemizde denizcilik kültürü gittikçe bozulmaya başladı. Karada geçimini temin edemeyenler denize yöneliyorlar. Manevi yapıları psikolojik yapıları buna uygun mu denetlenmesi gerekiyor.Testlerden geçirilmesi gerekiyor.Biz denizlere açıldığımızda yanımızda bir Allah var bir de personelimiz var. Personelimizden bir tanesi tehlike doğuruyorsa o zaman hepimizin hayatı tehlikededirö dedi

Bora Ekşi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye gele ile röp

-Genel ve detay görüntüler

25.12.2019 -12.47 Haber Kodu : 191225110

25.12.2019 - 15.32 Haber Kodu : 191225180

25.12.2019 - 15.34 Haber Kodu : 191225181_