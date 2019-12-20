DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

() CAĞALOĞLU'nda Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler taşıyan bina yıkık dökük haliyle satılığa çıkarıldı. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz'ın ,"Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış" dediği, üst katları Cumhuriyet dönemine ait 19 odalı 4 katlı bina, 1 milyon 750 bin dolarlık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

VEFAT NEDENİYLE SATILIK

Cağaloğlu'nda bulunan 4 katlı bina görenlerin dikkatini çekiyor. Bina Bizans, Roma, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Binanın üstünde is satılık ilanı var. Binanın sahibi olduğunu söyleyen Ömer Civan, satış fiyatının 1 milyon 750 bin dolar olduğunu belirtti. Civan, ailesinden kendilerine miras kalan binayı ortak olduğu ağabeyinin vefatı nedeniyle satmak istediklerini, binanın 152 metrekare ve 4 katlı olduğunu söyledi.

"ÜÇ FARKLI DÖNEM, HEPSİ ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ"

Demirören Haber Ajansı'na ()değerlendirmeler bulunan tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, "İstanbul, Bizans İmparatorluğu malum öncesinde Roma İmparatorluğuyla beraber farklı farklı katmaların üst üste birikerek yığıldığı bir şehir. Farklı dönemlerdeki depremlerle veya inşaat sebebiyle binaların çökmesi ile ortaya çıkan enteresanlık şu anda bizim gördüğümüz. Çok ilginç bir yapı çünkü en altında Roma İmparatorluğu döneminden yaklaşık 1800 yıllık sarnıç var. Daha sonra sarnıç şehrin yükselerek kot farkının artmasıyla toprağa gömülmüş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bambaşka bir bina yapılmış. Fakat daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu bina gömülmüş ve cumhuriyet döneminde hala duran bina yapılmış. Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış" dedi.

BENZER BİNA SAYISI ÇOK

Dilbaz, binanın İstanbul'da birçok örneği bulunduğu belirterek, "Bunun gibi onlarca örneği şehrin çok farklı yerlerinde, özellikle Fatih ilçesi sınırlarında bunun görmeniz mümkün. Bu da İstanbul'un ne kadar geniş kültürlü bir şehir olduğunu ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

180 SARNIÇ VAR

Dilbaz, "İstanbul'da normalde 180 civarında açık ve kapalı sarnıç olduğu biliniyor. İstanbul'da sur içi dediğimiz bölge ilk şehir kurulduğundan beri susuz bir bölge. Yani İstanbul'a bu kadar çok sarnıç yapılmasının nedeni şehrin sürekli kuşatma altında olması değil. Sur içindeki alan coğrafi nedenlerden dolayı su kaynaklarını neredeyse hiç barındırmayan bir yer. Sürekli su ihtiyacı olduğundan dolayı hem farklı su yolları yapılmış, yağmur sularının toplanması için şehrin farklı yerlerine sarnıçlar inşa edilmiş. Yapının bulunduğu bölge Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminde bir ticaret merkezi. Kapalıçarşı'nın devamındaki alan. Muhtemelen o bölgedeki esnafın ihtiyacı için böyle bir sarnıç yapılmış. Küçüklü büyüklü pek çok sarnıç var. Bu da bunlardan biri. Ama bu unutulmuş, kaybolmuş ve üst üste katmanlarla günümüze gelmiş." diye konuştu.

"BU BİNANIN SATILMASI ASLINDA BİR GARABET"

"Aslında burası birinci dereceden sit alanı. Bu binanın satılması aslında bir garabet. Binanın hemen koruma altına alınması şart ki, altındaki yapılar değerlendirilsin" diyen Dilbaz, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde üstündeki yapının yıkılıp, altındaki sarnıcın ve Osmanlı yapısının kalıntılarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yapının hemen arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeniçerilerin kullandığı bir hamam da var. Aslında burası geniş bir kompleks. İyi bir değerlendirme yapılması lazım. Ama eğer ticari ve teknik nedenlerle satın alınması ve devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu işe el atması gerekiyor"

Görüntü Dökümü:

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- Binadan görüntüler

- Binanın katlarının görüntüsü

- Satılık yazısı

- Binanın yüksekten görüntüsü

- Muhabir anonsu

- Dilbaz ile röportaj

- Detaylar

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2- ADALAR'DA FAYTONLAR 3 AY DURDURULDU; FAYTONCULAR TEBLİGATI BEKLİYOR

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, ()-BÜYÜKADA'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu açıkladı. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, tebligatın ellerine ulaşması durumunda bir karar alacaklarını söyledi.

Hıdır Ünal, "En az 300 ailenin gelir kapısını kapatmak demektir. Kış günü bunları açlığa mahkum etmektir. Doğru bir karar değil. Biraz önce duydum. 1500 kişiyi açlığa mahkum etmektir. Olacağı bu. Henüz tebligat gelmedi. Tebligat gelince biz de bakacağız. Hukukçularımızla görüşüp, ne yapabiliriz buna karar vereceğiz.

"NASIL BULAŞTIĞINI BEN BİLMİYORUM"

"Ruam hastalığı nasıl yayıldı?" sorusuna da yanıt veren Hıdır Ünal, "Nasıl bulaştığını ben bilmiyorum. Ben veteriner hekim değilim. Hayvanlardan birbirine geçtiğini biliyorum. Sadece 81 at öldü diye, öldürüldü diye bu kararı almak doğru değil. Geçen sene yılbaşında bizim ahırlarımız yandı, hayvanlar yandı. Arada bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde ilgililer neden hiçbir şey yapmadılar?" diye konuştu.

"ADAYA GELMEK İSTEYENLER TEDİRGİN OLMASINLAR"

"Bize izin versinler her faytoncu kendi ahırını kendi yapar" diyen Hıdır Ünal, "Elektriği, alt yapısı olur biz bunları yapmaya hazırız. Hiçbir katkı sunmayacaksınız, aileleri açlığa mahkum edeceksiniz, yasak asla doğru bir karar değil. Karantina zaten vardı. Şimdi karantina güncellendi. Giriş ve çıkışlar yasak. O konuda insanlar da tedirgin olmasınlar. Teoride bu bir bulaşıcı hastalıktır, insana geçiyor diye söyleniyor ama pratikte bunun örneği yoktur. Adaya gelip gitmek isteyenler bu konuda tedirgin olmasınlar" şeklinde konuştu.

"AÇLIK GREVİNE GİDECEĞİZ, YAPACAĞIMIZ BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Fayton sahibi Veysi Polat, "Evime ekmek götüreceğim. Çocuğuma okul harçlığı vereceğim, veremiyorum. Çalışacağım ki götüreceğim. Çalışmadığımız zaman ne öğrencimizi okutabileceğiz ne evimize ekmek götürebiliriz. Açlık grevine gideceğiz, yapacağımız başka bir şey yok. Çocuklarımızı getireceğiz açlık grevine gideceğiz" şeklinde konuştu.

"VALİLİK KARAR VERMİŞSE BURAYA O ZAMAN HİÇBİR CANLI VARLIK GİREMEZ"

Büyükada'da faytonculuk yapan Mehmet Nuri Şahin, "Valilik üç ay giriş ve çıkışları yasak ediyorsa, bir yerde karantina varsa ben kırk senedir bu işin içindeyim. Dört çocuk büyüttüm ve okutuyorum. Valilik karar vermişse buraya o zaman hiçbir canlı varlık giremez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Faytonculardan görüntüler

-Atlardan görüntüler

-Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal'ın açıklaması

-Faytoncularla röportajlar

-Detay görüntüler

20.12.2019 - 15.26 Haber Kodu : 191220178

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3-LİSE ÖĞRENCİSİ JULİA INANCH'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA; DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Haber: Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de lise öğrencisi Julia Inanch (17)'ın hayatını kaybettiği makas kazasında, karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Furkan Toker'in "Bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, sanığın yattığı süreyi de göz önünde bukundurarak tahliye etti. Tutuksuz sanık Ömer Karadağ'ın da beraatine karar verildi.

SAVCI 22 YIL 6 AYA KADAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı sürücü Furkan Toker getirilirken, taraf avukatları katıldı. Duruşma, savcının mütalaasını açıklamasıyla başladı.

Savcı, sanıklardan Ömer Karadağ hakkında, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen kusuru olmadığına dair raporu gerekçe göstererek, Karadağ'ın beraat etmesini istedi. Savcı, tutuklu Furkan Toker hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 7 aydan, 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin son sözünü sorduğu Furkan Toker, "Kazanın olması sebebi ile çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Karadağ'ın "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan beraatine karar verirken, tutuklu Furkan Toker hakkında "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Toker'in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİ

Öte yandan geçen duruşmada, Julia Inanch'ın annesi Elena Inanch ve olayda yaralanan L.H.C.'e, makas atarak kazaya neden olduğu belirtilen sürücü Toker hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçeleri okunmuştu.

İDDİANAME

İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı L.H.C. (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas atarak ilerlemeye devam etti. Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia Inanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise yaralandı. Davada Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü

-Arşiv



20.12.2019 - 15.21 Haber Kodu : 191220176

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4- GİZLİ KAMERA SATICILARINA OPERASYON KAMERADA

-Operasyonda kol saati, otomobil anahtarı, oyuncak, gözlük, duvar saati, duvar tablosu, çakmak, düğme, oda spreyi ve flash disk görünümlü 558 gizli kamera ele geçirildi.

Ali ABLAY, İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye gizli kamera, araç takip sistemi ve ses kayıt cihazları getiren şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saat, oyuncak, duvar tablosu ve araba anahtarı gibi birçok türde 600'e yakın gizli kamera çeşidi ele geçirildi. Gizli kameraların günübirlik evler ve masaj salonlarında şantaj amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı günübirlik evler ve masaj salonlarında gizli kameraların şantaj ve kumpas amaçlı kullandıklarını öğrendi. Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen gizli kameraların piyasaya el altından satıldığı yönünde bilgi alan Kaçakçılık polisleri çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri şüphelilerin yakalanması için özel bir tim kurdu. Çalışmalarını başlatan Sanal Devriye Timi, internet siteleri üzerinden bu gizli kamera cihazlarını satan kişileri tespit edebilmek için sahte bir dedektiflik şirketinin adını kullanarak satıcılarla görüştü. Telefon ile görüşme anları ise polis kamerasına kaydedildi. Kendilerini alıcı olarak tanıtan kaçakçılık polisleri, satıcılarla görüşmelerinde toplu alımlar yapacaklarını söyleyerek satıcıları dedektiflik şirketi olduklarına inandırdı. Emniyet ekipleri, telefon görüşmelerinden sonra gizli kamera örneklerini gelip görmek istediklerini satıcılara iletti. Bazı satıcılar bunu kabul etmezken bazı satıcılar ise kabul ederek örnekleri alıcı rolündeki polislere gösterdi. Gizli kamera satıcıları ile hem telefonda hem de yüz yüze görüşen ekipler, gizli kameraların saklandığı depoları ve satıcıları tespit etti.

Yapılan belirlemelerden sonra kaçakçılık polisleri Fatih, Bahçelievler ve Kartal'daki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, kol saati, otomobil anahtarı, oyuncak, gözlük, duvar saati, duvar tablosu, çakmak, düğme, oda spreyi ve flash disk görünümlü 558 gizli kamera ele geçirildi. Bunun yanında araç takip sistemleri ve kredi kartı şeklinde ses kayıt cihazları da bulundu. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda E.K., Ç.Z. , M.Z., S.Y. ve H.G. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şantaj, kumpas ve gizli takip amaçlı kullanılan bu cihazları yurtdışından kaçak yollarla getirerek Türkiye'de yüksek fiyatlara sattıkları belirlenirken bu ürünleri internet üzerinden birçok kişiye sattıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, satıcılar ile alıcı rolünde konuşan kaçakçılık polisinin kendisini bir dedektiflik bürosundan arıyormuş gibi tanıtması ve satıcıdan ürünleri görmek için adres istemesinin üzerine satıcının telefonu polisin yüzüne kapatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise operasyon yapan polis ekiplerinin bir depoya girdikleri ve deponun içerisinde masa üstü saat,kol saati, duvar saati, flash disk, duvar tablosu ve gözlük görünümlü gizli kameralar buldukları, kredi kart şeklinde ses kayıt cihazı buldukları ve araç gprs takip cihazı buldukları görülüyor.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

- Polisin telefonda şüpheliler ile görüşmesi

- gizli kameraların bulunması

-ses kayıt cihazı bulunması

- araç takip cihazı bulunması

(AKTÜEL)

-Ele geçirilen gizli kameralar

-Detaylar



20.12.2019 -14.32 Haber Kodu : 191220159

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5- ESENYURT'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () ESENYURT D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yola devrildi. Otomobildekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikameti Saadetdere Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İsa Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 Z 7664 plakalı otomobil yol kenarına devrildi. Otomobil içinde kalan Öner ve yanındaki yolcunun yardımına çevredeki diğer sürücüler koştu. Çevredeki vatandaşlar otomobil içindeki iki kişiyi çıkardı. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki kişiyi kontrol amaçlı ambulansa aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı görerek yardıma koşan ve olayı anlatan bir kişi, "Tam nasıl oldu görmedim ama otomobil devrilmişti, Yardıma koştum çıkardık. Durumları iyiydi" diye konuştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldan ve trafikten görüntü

-Devrilen otomobilden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Araç içinden çıkanların ambulansa alınışı

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

20.12.2019 - 15.08 Haber Kodu : 191220173

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(geniş haber)

6-BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fatih Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen H.P. adlı kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli H.P. takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. bugün yakalandı. Gözaltına alınan H.P'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

MAĞDURUN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Mağdur S.K'nın avukatı Av.Burak Evci, "Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat'ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" bilgisini verdi. Avukat Evci, şüpheli H.P'nin "Kasten yaralama" ve "İntihara teşebbüs" suçlarından da poliste kayıtları bulunduğunu belirtti.

"ARKAMDAN ELİYLE BOYNUMDAN TUTTU"

Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan şahsında beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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olay anı

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7- BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Buse PEHLİVAN/İSTANBULFatih Balat'ta iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz ettiği belirtilen kişi adliye sevkedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dün düzenlediği operasyonla 47 yaşındaki H.P.'yi Balat'ta yaşadığı çatı katında yakaladı.

Avukatı ile Emniyete gelen S.K. saldırganı teşhis etti. Şubede sorgulanan şüpheli H.K.'nın sorgusunda yaptığı saldırıyı kabul ettiği ve cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulunduğu belirtildi. Tacizci şüphelinin kasten adam yaralama suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişiminde bulunduğu, 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Şubede sorgusu tamamlanan H.P. adliyeye sevk edildi

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin şube çıkışı

20.12.2019 -15.00 Haber Kodu : 191220170

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8- İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU DEVAM EDİYOR

İstanbul - ADALAR'daki at itlaflarınıprotesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemcilerin akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapması bekleniyor.

Hayvansever, dün öğle saetlerinde Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmıştı. İBB önüne çadır kuran eylemciler akşam saatlerinde belediye binasının karşısındaki parkta eylemlerine devam etti.

"BUNUN ÜSTÜ KAPATILAMAZ"

Hayvan aktivistlerinin sözcüsü Zülal Kalkandelen, faytonlar kaldırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Ümidini korumak istediğini söyleyen Kalkandelen, "Yıllardır devam eden vahşet söz konusu. Sürdürülebilir olmadığı açık. 81 atın bu şekilde vahşice sömürülmesi kabul edilecek durum değil. Bunun üstü kapatılamaz" diye konuştu.

"EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Valilik tarafından alınan kararı da değerlendiren Kalkandelen, "Bizim istediğimiz orada elbette soruşturma yapılsın, sorumlular kimse cezalar verilsin. Hem insan hem hayvan hem çevre sıkıntıları var. Aktivistler olarak yıllardır dile getirdiğimiz konu hayvanlara bu şeklide köle gibi davranılması. Bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde bunun sayısının azaltılması, sembolik hale getirilmesi gibi savunmaları reddediyoruz. Bu bizim açımızdan çözümsüzlük demektir ve eylemler artarak devam edecek" diye konuştu.

Eylemcilerin bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:

-Gruptan görüntü

-Çadırlardan görüntü

-Bekleyenler

-Kalkandelen ile röportaj

-Detaylar



20.12.2019 - 14.38 Haber Kodu : 191220164