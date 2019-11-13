DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

()KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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2-AHMET ALTAN TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, () HAKKINDAKİ yakalama kararı nedeniyle dün gece gözaltına alınan gazeteci-yazar Ahmet Altan, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Altan, bugün polis eşliğinde tutuklamaya yönelik yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Bir süre mahkeme kapısında bekletilen Altan daha sonra duruşma salonuna alındı. Altan'ın kardeşi Mehmet Altan, kızı Sanem Altan, oğlu Kerem Altan da duruşma salonuna izleyici olarak alındı. Gazeteciler ise duruşmaya alınmadı. Ahmet Altan'ı avukatı Figen Çalıkuşu ile birlikte yetkilendirilen bazı avukatlar da temsil etti. Duruşma sonunda, Ahmet Altan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duruşma salonundan çıkan kardeşi Mehmet Altan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

AVUKATI DA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da tutuklamaya yönelik yakalama kararına itirazda bulundu. Altan'ın avukatı Çalıkuşu, tutuklama kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. Avukat Çalıkuşu, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, "Yargıtay ve İstinaf mahkemesinin yetkisini gasp ederek kendi yetkisinde olmayan tutuklama kararını veren 27. ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Kasım tarihli tutuklama kararının kaldırılması ve Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verilmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ın tahliyesinin kaldırılması için savcılık itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan hakkında tutuklamaya yönelik tutuklama kararı vermişti. Kararda, "sanığın sıfatı, tutuklu kaldığı süre, haber üzerinden birçok sempatizanı etkilemesi, aldığı ceza ve temyiz sürecinde cezanın aleyhine ağırlaşma ihtimali, pişmanlık göstereceğine dair beyanlarının olmaması, ülkemiz aleyhine birtakım aleyhe söylemler ve lobicilik faaliyetinde bulunmuş olması, suçun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması ve adli kontrol tedbirlerinin harici davranışları da dikkate alınarak amaca hizmet etmediği" gerekçelerine yer verilmişti. Bu kararla birlikte Ahmet Altan, dün Göztepe'deki evinden polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Mehmet Altan ile çocukları ve Yasemin Çongar adliye koridorunda



13.11.2019 -13.32 Haber Kodu : 191113121

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(havadan görüntülerle)

3-TÜBİTAK TEKNESİ HALİÇ'TE DENİZ SUYUNUN KALİTESİNİ ARAŞTIRIYOR

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Güven USTA - /İSTANBUL, () TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, "TÜBİTAK ANADOLU" teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor. TÜBİTAK ekibi, bu sabah Haliç'te 10 farklı noktadan su örnekleri almaya başladı. Yapılan çalışma ile denizler ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, kirlilik durumu, radyoaktivite seviyeleri, atıklar, deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı "Deniz Araştırma Projeleri" kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç'te deniz suyu kalitesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Her ay düzenli olarak Haliç'te incelemeler yapan ekipler çalışmalarına bugün saat 09.00 sıralarında Galata Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden başladı. Yaklaşık 5 saat sürecek çalışma kapsamında 10 farklı noktadan cihazlar yardımıyla denizden numuneler alınacak, örnekleme çalışması yapılacak. Adalar ve Kadıköy bölgesinde dün örnekleme ve izleme çalışması yapan TÜBİTAK ekipleri, deniz suyundan numuneler almıştı. O numuneler daha sonra incelenmek üzere Haydarpaşa'da bulunan TÜBİTAK MARMARA gemisine gönderilecek.

MARMARA DENİZİ'NDE 2 AY SÜREYLE ÖLÇÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Marmara Denizi'nde 2 ay süreyle yılda 6 çalışma yapılırken, Haliç'te ise örnekleme çalışması her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK ekiplerinin önceliği deniz suyundaki kirlilik oranını ortaya çıkarmak. Tekneden denize indirilen cihazlar sayesinde suyun fiziksel değerleri olan pH, sıcaklık ve tuzluluk oranı ölçümü yapılıyor. Galata Köprüsü bölgesinde derinliğin 39 metre olduğu belirtilirken, Haliç'te 10 farklı noktada ölçüm çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak göstergeler, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri izleniyor. Ayrıca kıyı ve denizde biriken katı atıklar, deniz çayırları, deniz tabanı biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyeleri de taranıyor.

Görüntü Dökümü:

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-TÜBİTAK ekibinin çalışmasından görüntüler

-TÜBİTAK ANADOLU teknesinden görüntüler

-Denizden alınan numunelerden görüntüler

-Haliç'ten görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

13.11.2019 - 12.08 Haber Kodu : 191113094

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4- KULELİ'DE 44 ÖĞRENCİYE SAHTE RAPOR SORUŞTURMASINDA BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yıllarında okuyan 44 öğrenciye gerçeğe aykırı rapor vermekle suçlanan FETÖ / PDY mensubu uzman doktorlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, iki ay önce TSK'dan ayrılarak başka bir hastanede görev yapmaya başlayan uzman doktor M.G., gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu uzman doktorlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında KBB uzmanı bir doktor gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki ay öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmaya devam eden, iki ay önce de TSK'dan ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde Kulak Burun Boğazı uzmanı olarak çalışmaya başlayan M.G. isimli doktor, gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl mart ayında 2012-2013 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek bu öğrencilerin Harp Okulu'na gidişlerini önleyen uzman doktorlar hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay 17 uzman doktor da gözaltı kararı alınmış, bunlardan 11'i gözaltına alınmış, 9'u da tutuklanmıştı.

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5- PENDİK'TE DÜĞÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () PENDİK'te sokak düğününe gelen davetlilere yönelik bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırı ile gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırının, geçimsizlik nedeniyle evini terk eden kızın ailesine yönelik olduğu tespit edildi. Olayı pompalı tüfekle gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki E.E. olduğu belirtildi.

Pendik, Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda biri pompalı tüfekli 3 saldırgan, bir sokak düğününe gelen 3 davetliye düğün alanının yakınında ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şenol Kara (38) hayatını kaybederken, kardeşi Murat Kara, babası İlyas Kara yaralanmıştı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDI

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis saldırganların bir otomobille olay yerine geldiklerini şüphelilerden birinin otomobilin bagajından pompalı tüfek çıkartması ve olay sonrasında kaçışlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın ardından 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda olayın iki aile arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitme noktasına gelen bir evlilik yüzünden, aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Arif E.(31) ile Gülden E.'nin bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldikleri, Gülden E.'nin evini terk ederek baba evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Pendik'te yaşamaya başlayan Gülden E.'nin ailesiyle birlikte bir düğüne gideceğini duyan boşanmak istemeyen Arif E. ve yanındaki akrabalarının yaşadıkları İzmit'ten gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından yakalanan Arif E., Cemal E.(38), Haydar E.(54), Hüseyin E.(41) Mert E.(22) ile olayda silahı kullanan 16 yaşındaki E.E. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin çıkışı

-Arşiv görüntüler

13.11.2019 - 12.44 Haber Kodu : 191113101

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6-SULTANGAZİ'DE ARAÇTAKİ TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL () SULTANGAZİ'de park halindeki kapısı açık kamyonetten cep telefonunu çalan şüpheliler kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde 29 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda kapısı açık kamyonetin yanına gelen iki şüpheli araçta bulunan cep telefonunu çalarak, kaçtı. Ömer E.(23) ve Yaşar T.(31) isimli şüpheliler Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer E.'nin 11, Yaşar T.'nin ise 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer E. ve Yaşar T. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin kamyonetten cep telefonunu çalmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kapısını açan şüphelilerden biri koltuğun üzerinde duran cep telefonunu çalarken, diğerinin gözcülük yapıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera kaydı

- Telefonunun çalınma anı

13.11.2019 -12.10 Haber Kodu : 191113095

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7- 5 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Çağatay KENARLI - Ali ABLAY/İSTANBUL, ()

İstanbul merkezli 5 ilde eğlence mekanlarında zorla uyuşturucu sattıran bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesinde bulunan eğlence mekanı işleten kişileri tehdit eden bir suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarda, liderliğini M.E.'nin yaptığı suç örgütünü belirledi. Şüphelilerin Kadıköy'de eğlence mekanlarının çevresinde zorla uyuşturucu madde sattırıp, eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit ederek uyuşturucu madde satışına karşı gelenleri de silahla yaraladıklarını tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Kocaeli ve Adana'da düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri bazı şüphelileri Tuzla ve Kartal'da bulunan rezidanslarda yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 69 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'Haraç alma', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli yağma', 'Kumar' ve 'Silahla yaralama' ve 'Suçluyu kayırama' gibi çok sayıda suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



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8-BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA YENİDEN RAPOR İSTEMİ

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, () GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada sanığın ZET (gaz tüfeği) kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği yönünde bilirkişi raporunun eksik hususlar içermesi gerekçesi ile yeniden istenmesine karar verildi. Duruşma 5 Şubat’a ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

TANIK POLİS DİNLENDİ

Duruşmada, olay zamanı zet silahı kullandığı iddia edilen polislerden Y.Ş., tanık olarak SEGBİS ile dinlendi. Tanık Y.Ş., ‘"O günü hatırlamak çok zor. 6 sene geçmiş. O günlerde 4-5 farklı yerde bulunuyorduk. Görev yaparken, kim vardı kim yoktu hatırlamıyorum. O günlerde İstanbul’un çevre illerinden takviye ekipler geliyordu. Okmeydanı bölgesinde görev yaptık mı hatırlamıyorum. Gezi olayları sırasında zet silahı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum’’ dedi. Tanık konuştuğu sırada anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

MAHKEME BAŞKANI: DOSYA BEKLENEN RAPOR GELDİKTEN SONRA KARAR AŞAMASINA GELMİŞ OLACAK’

Mahkeme başkanı, duruşmada mahkemenin istediği unsurları içeren Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını kaydederek, ‘’Gelen bilirkişi raporları bizim istediğimiz unsurları içermiyor. Zet tüfeğine ilişkin jandarmanın raporları geldi ancak bizim mahkememizin istediği raporlar gelmedi. Bu nedenle ATK’dan yeni rapor istenecek. Dosya bu beklenen rapor geldikten sonra karar aşamasına gelmiş olacak. Mahkemenin duruşmaları uzatma gibi bir gayreti yok. Biz elimizden gelen neyse hepsini yerine getiriyoruz. ‘’

‘’ ELİMİZDEKİ RAPOR SANIĞIN ÇOCUĞU BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE VURDUĞUNU GÖSTERİYOR’’

Elvan ailesinin avukatı da, ‘’Mahkemenin yaptığı keşif boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Elimizdeki rapor sanığın çocuğu bilinçli bir şekilde vurduğunu gösteriyor. Olay anında bir toplumsal gösterinin olmadığı da bu raporda mevcut’’ dedi. Sanık avukatı ise, olaya ilişkin ATK raporları geldiğinde beyanda bulunacaklarını söyledi.

ADLİ TIP KURUMU’NUN RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, tanık Muhammed Akkaya hakkında yeniden zorla getirilmesine karar verdi. Heyet, tarafların esasa ilişkin savunmasının alınmasının ardından iddia makamından mütalaa alınmasına hükmetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönüşünün beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna göre, yapılan mukayese ve test atışlarına göre kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı, sanık olduğu iddia edilen zet tüfeği kullanan kolluk görevlisinin kasıtlı olarak vurmak istediği bir hedefe nişan alarak atış yapsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu, olay anındaki görüntülerde gösterici grubun ve bölgenin net görülmediğine yer verildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma sonrası Çağlayan Meydan’ında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi ve babası açıklama yaptı. Anne Gülsüm Elvan, ‘’Maalesef yine elimiz boş geldik. Adalete açız, çocuğumun katili yargılansın’’ dedi. Baba Sami Elvan ise, ‘’ Bu dava bizim davamız değildir. Bu dava bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Berkin sıradan bir çocuktu ama şu an hepinizin çocuğu. 5 Şubat’taki duruşma çok önem arz ediyor. Hepinizi o duruşmaya bekliyoruz. ‘’ dedi.

Görüntü dökümü:

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-Gülsüm Elvan ve Sami Elvan'ın konuşması.

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9- 'KULAKLIK BAĞIMLILIĞI' BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR



Özlem YURTÇU KARABULUT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, MÜZİK, video ve oyun tutkusu nedeniyle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan kulaklıklarda, Türkiye'de 5 milyon liralık pazardan bu yıl 300 milyon TL'ye ulaşıldı. Hızla yaygınlaşan cihazlarla ilgili Koreli bilim insanlarının yaptığı araştırma, telefon görüşmeleri için de sıkça tercih edilen kulaklıkların, konuşma sesi gibi düşük frekanslarda dahi işitme kaybına yol açabildiğini gösterdi. Geçen yılın Ocak ayında, tıp dergisi 'PlusOne'da da yayımlanan araştırmada, 3 bine yakın ortaokul ve lise öğrencisi incelendi. Çalışmada, işitme kaybı yaşayan çocuklarda okul başarısının düştüğü saptandı.

İŞİTME KAYBINA DAİR EZBERLER DEĞİŞECEK

Medipol Mega Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, bu araştırmanın işitme kayıplarıyla ilgili ezberleri değiştireceğini söyleyerek, "Radyasyondan kaçmak için telefonu kulaklarımızdan uzaklaştırdık, bu doğru bir yaklaşım. Fakat kulaklığın da zararı var. Şimdiye dek kulaklıkla maruz kaldığımız sesin süresi ve şiddetinin akustik travma dediğimiz tabloya yol açarak iç kulaktaki yapılara zarar verdiğini biliyorduk. Yani uzun süreli yüksek desibele maruziyet işitme kaybı yaratıyordu. Fakat Kore'de yapılan bu çalışma konuşma frekanslarındaki sesin, yüksek frekanslara nazaran daha fazla işitme kaybına yol açabildiğini gösterdi. Bunun da çocuklardaki okul başarısında olumsuz etkisi olduğu ortaya kondu. Yani sadece konuşmak için kullanılsa dahi kulaklığı uzun süre kullanmak kulak sağlığı açısından tehlikeli" dedi.

ENFEKSİYON RİSKİ DE VAR

Özellikle çocuklar ve gençlerde dijital bağımlılığın kulaklık kullanım süresini artırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Evcimik, "Bu araştırma da gösteriyor ki kulaklık kullanım süresinin azaltılması gerekli. Tabii ki telefon kullanacağız, müzik dinleyeceğiz. Ama bunu, daha kısıtlı süre içerisinde yapmak gerekli. Ayrıca kulaklığın uzun süre çıkarılmaması enfeksiyon riskini de beraberinde getiriyor. Konuşsak da konuşmasak da kulaklığın kulakta kalması, dış kulak yolunda enfeksiyon riskini artırıyor. Kulak içi cihazlar bu konuda daha riskli. Kulak üstü kulaklıkları daha çok öneriyoruz. Kullanılmadığı zaman da kesinlikle çıkarılmalı. Kapalı ortam, enfeksiyonlara yatkınlığı artırıyor" diye konuştu.

KULAKTA ÇINLAMA BAŞLADIYSA 'KIRMIZI ALARM'

Kulaklığın zararlarının önüne geçilebilmesi için önerilerde de bulunan Evcimik, şunları söyledi: "Süreyi kısaltmak lazım tabii. Ama burada şöyle bir formül yok, 10 dakika veya 5 dakika dinle. Bu, kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar yüksek sürelerle konuşsa da iç kulağı zarar görmeyebilir. Bazıları ise çok kısa sürede bile zarar görebilir. O nedenle bir, kullanmadığınız sürece kulaklığı kulağımızda tutmayalım. İki, mümkün olduğu kadar süreyi kısaltmaya çalışalım. Üç, mutlaka düşük desibelde kullanalım. Yüksek desibel daha kalıcı zararlar veriyor. Konuşma ya da müzik dinleme bittikten sonra kulaklığı çıkardığınızda eğer çınlama varsa bu, iç kulağın olumsuz etkilendiğini gösterir. Onun için kulakta çınlama yapacak yükseklikte ve sürede sese maruziyete izin verilmemeli. Başka sıkıntı da şu; genelde ileri yaşlarda görülen işitme kayıpları, gençlerin bu tutkusu nedeniyle daha erken yaşlarda görülmeye başlanıyor."

'BİREYSEL EŞYA OLMALI'

Kulaklıkların bireysel kullanılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Evcimik, "Genellikle gördüğümüz şey, aile içerisinde ortak kullanım veya yakın arkadaşlar arasında işte 'şu müziği sen de dinle' diyerek paylaşılması. Bunlar sağlık açısından riskli. Çünkü herkesin kulak içi florası farklı. Onun kulağı bizimki kadar hassas olmayabilir, çok çabuk enfekte olabilir. Sadece bakteri değil, mantar da taşıyabiliriz kulaklarımızda. Durduk yere, hiç problem yokken kulakta enfeksiyona neden olabilir ortak kullanım" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Doç. Dr. Muhammed FAtih Evcimik röportajı

-Sokak röportajı (kulaklık kullanan gençler)

-Detay görüntüler



