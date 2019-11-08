DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde yaklaşık 3 metreden aşağıya düşerek yaralanan Devlet Arkan kurtarılamadı.Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan, pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan boşluktan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde dün akşam namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Talihsiz kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne gönderildi.

İHMAL İDDİASI VARDI

Öte yandan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı da kameralara yansımıştı. Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olay günü çekilen görüntüler

08.11.2019 - 14.42 Haber Kodu : 191108163

====================================

5-ARAP EMRAH'IN YARGILANDIĞI DAVA... ÖLDÜRÜLENİN KARDEŞLERİ ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli suçlar işledikleri ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yargılandığı davada, öldürülen Ahmet Meçik'in kardeşleri şikayetlerini geri çekti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan getirildi. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin müşteki sıfatıyla bulunan Meçik'in kardeşleri Selahattin Meçik ile Kenan Meçik'in celse arasında şikayetlerini geri çekmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

"HAKSIZ YERE ARAP EMRAH'I SUÇLADIM"

Selahattin Meçik şikayetini geri aldığını söyleyerek, "Bu olay yaşanmadan önce sanık Emrah ile Kemal abimin arkadaşıydı. Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır, bize Emrah ile Kemal'in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah'ın abimin yakın arkadaşı olduklarını bizzat biliyorum. Emrah olay zamanında bir cenazede olduğunu söyledi. Araştırdım, doğruymuş. Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan'ı tanıyorum. Abimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok"

"BİZ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMEYE KARAR VERDİK "

Kenan Meçik ise, "Ben de Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin şikayetimden vazgeçiyorum. En başından beri Burak Irmak'lar Emrah ile husumetinden dolayı bizi inandırdılar. Biz, şikayetimizden vazgeçmeye karar verdik" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, Ahmet Meçik'in öldürüldüğü gün sanık Emrah Sever'in, yakınının cenazesinde olduğuna ilişkin tanıklar dinlendi. Tanıklar, Emrah Sever'in bir yakınının cenazesinde olduğunu ve gün boyunca cenaze evinde kaldıklarını beyan ettiler. Duruşma savcısı, bir önceki celse dava dosyasının mütalaa hazırlaması için kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın mağdurlar yönünden eksik belgeler olması ve müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi durumu göz önünde bulundurularak mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.

" BENİM SAVUNACAK BİR DURUMUM YOK "

Tutuklu sanık Emrah Sever, " Benim savunacak bir durumum yok. Boşu boşuna yatıyoruz. Yıldız diye bir kız var. Onun dinlenmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evini almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik'in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu" dedi.

" BURAK IRMAK MAHKEMEDE BEYANLARINI DEĞİŞTİRMİŞTİR "

Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Sidal ise, "Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin aleyhimize beyanlar çelişkilidir. Önce başka beyanlar, sonra başka beyanlar verilmiştir. Burak Irmak mahkemede beyanlarını değiştirmiştir" şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanık Kemal Gezer duruşmada söz alarak, "Mağdurların beyanları tutarsızdır. Şahsıma iftira attılar. İftira suçundan yargılanmalarını istiyorum. " dedi.

Tutuklu sanık Sami Turan ise, "Bu kadar yalan ve iftiranın içinde hala tutukluyuz. Mahkeme ne bize ne de tanıklarımızın ifadelerine itibar ediyor" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları ise, sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.



==========================================

6- ÖĞRENCİLER LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜDÜ

- Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına tepki gösterdiler

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu tarafından, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle yürüyüşe katılım gösterdi. Öğrenciler, Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velileri de tepki gösterdi.

Sultangazi'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 75. Yıl Ortaokulu tarafından düzenlenen yürüyüşe öğretmenler ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle lösemili çocuklara destek verdi. Okul önünde başlayan yürüyüş Sultangazi Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Öğrencilerden İrem Nisa Tilaver, "Bugün amacımız farkındalık yaratmak. Umarım işe yaramıştır. Lösevili kardeşlerimiz için farkındalık yaratmak istiyoruz. Arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİ YUHALAYAN VELİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Yaşananlara tepki gösteren 8. Sınıf öğrencisi Tiaver, "Gerçekten utanç duyuyoruz. Umarım bir daha olmaz. Yani üzülüyorum. Benim ayağım kırık. Bu farkındalığı lösevli ve engelli kardeşlerimiz için yapıyorum. Onlar kalkıp böyle bir şey yapıyorsa, kalkıp kendilerinde bir sorun aramaları gerekiyor" diye konuştu.

"OTİZMLİ ÇOCUKLAR DA İNSANDIR"

7. sınıf öğrencisi Sefa Oğuz ise, "Lösemili çocuklar bu maskeyi aslında kendileri mikrop kapmasın diye değil bizden mikrop almasınlar diye takıyorlar. Biz onların yanında olacağız. 75. Yıl Ortaokulu olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı. Oğuz, Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki göstererek, "Aslında onlarda insan. Onları yuhamalarına gerek yok. Onları da sevmeleri lazım. Onlar onlara bir zarar vermiyor. Otizmli çocuklar da insandırö dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yürüyüşten görüntüler

-Açıklamalar

-Detaylar

08.11.2019 - 15.00 Haber Kodu : 191108172