DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

*Okulda eğitime 1 gün ara verildi

Ersan SAN - İstanbul -

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

2-İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY

*Hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan hayatını kaybetti.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU - İstanbul - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3- TEM'DE POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda peşlerindeki polislerden kurtulmak için kullandıkları otomobili terk ederek kaçmaları Mobese kameralarına yansıdı.

MOBESE KAMERALARI TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi atlatmak için TEM Otoyolu üzerinde kullandıkları otomobili terk ederek hızla geçen araçların arasından karşıya geçerek kaçmaları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BASKIN YAPTI

Sultangazi bölgesinde oturdukları öğrenilen şüphelileri yakalamak için önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde yakalanan Yüksel E.(26), Hayati U.(22), Yağmur E.(21), Kerem B.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda polis kayıtları bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane'de 8 eylemde park halindeki otomobillerden yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile TEM Otoyolu'nda otomobillerini durdurarak, peşlerindeki polisten yaya olarak kaçmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobillerini emniyet şeridine park eden şüpheliler, bariyerlerden atlayarak, yolun karşısına geçiyor. Şüpheliler ağaçlık alanda koşarak, uzaklaşıyor.

4- DÖRT KARDEŞİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA BEKLETİLİYOR

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in önceki gece cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan kardeşlerin birinci derece yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor. Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin'in cenazelerini alan kimse olmadığı için cenazeler Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor.

5-BAKAN PAKDEMİRLİ: 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDANLARIMIZI DİKMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Sibel BİTECİK-Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyada yoğun ilgi gören ve 11 Kasım'da saat 11.11'de gerçekleşecek olan fidan dikme etkinliğine yönelik düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pakdemirli, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini duyurdu.

Pakdemirli projeye ilişkin, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi.

"11 KASIM'IN MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİĞİNİ DE DUYURMAK İSTERİM"

Bakan Pakdemirli, "Kampanyaya başladığımızda inanılmaz bir ilgi ve taleple karşılaştık. Böylesi bir talebi, toplumsal mutabakatı Cumhuriyet tarihinde çok az yaşamışızdır. Ayrıca bir müjdeyle de başlamak isterim. Cumhurbaşkanımız tarafından bundan sonra her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini de duyurmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımın fikridir bu. Milli ağaçlandırma günü olarak da ayrı bir gün ilan edilmiş olması bu konuya başta bizzat kendisi olması çok büyük bir önem verdiğinin göstergesidir diye düşünüyorum. Milletin de teveccühüne kendisi de böyle bir armağanla cevap vermek istedi ben de Cumhurbaşkanımıza sizler aracılığı ile hem kendimin hem de milletimin sonsuz teşekkürlerini iletmek isterim" diye konuştu.

"HERKESİ SAHALARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Pakdemirli, "11 Milyon fidanı dikerken vatandaşlarımızda cep telefonları ile bunların fotoğraflarını bizlere iletecekler. Bunları yaparken de dünyanın en büyük online dijital fotoğraf albümüne sahip olmuş olacağız. Bu fotoğrafları da Guinness'e de tescil ettireceğiz. Herkesi sahalarda görmek istiyoruz. Herkese sen de geleceğe nefes ol diyoruz" şeklinde konuştu.

"11 MİLYON FİDANI SAHİPLENDİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK"

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"gelecegenefes.com diye bir site açtık. Çok kısa bir zaman içerisinde site ulaşılamaz hale geldi. Bir an sitemiz hacklendi dedik. Sonrasında anladık ki o kadar yoğunluk var ki site kaldırmadı. İnanılmaz bir teveccüh oldu sitemize ve 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Hedefimiz de 11 Kasım'a birkaç gün kala 11 milyonu sahiplendirmekti. Bugün itibariyle 13 milyona ulaştık. 11 milyonda da kesmedik. 9 milyonu aşkın kişi, bireysel sertifika aldı ama 13 milyonu aşkın sahiplenme var. Dünyaya örnek olacak bir bilinçleneme kampanyası oldu. Kampanyamızın hemen ardında bu ve buna benzer kampanyaların başlatıldığını görmek son derece mutlu ediyor. Çünkü Türkiye önemli bir konuda öncü olmuş oldu.

Gönülden destek verdiniz, kanaat önderlerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ama öncelikle milletimizin her bir bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifette iltifata tabi. Türkiye'nin geleceği için atacağımız her adım için arkamızda kenetlenecek halkımız ve milletimiz var."

"FİDANLARIN MALİYETİ KABACA 3 LİRA "

Toplantıya katılan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, fidanların maliyetine yönelik soruya, "Dikimde kullanılacak fidanların maliyeti 2 lira. Dikim maliyeti ve diğerleri ile kabaca 3 lira diyebiliriz. 13 milyonla da çarptığımız zaman 35 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Hepsi yerli ve milli kaynaklardan tedarik ediliyor. Hepsi de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi fidanlıklarından temin ediliyor. Dışarıdan alınan bir fidan yok. İhtiyaç olursa dışarıdan alırız ama şu an için bir ihtiyaç yok" diye yanıt verdi.

6- TATLIDA NBŞ TEHLİKESİ; BAKLAVANIN RAF ÖMRÜ 1 AYA ÇIKIYOR

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, () UZMANLAR tatlılarda kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) tehlikesine dikkat çekiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş "Nişasta bazlı şeker aynı zamanda birtakım koruyucu maddeler de içerir ve gıdanın bozulmasını da engeller. Ucuz ve çok tatlı olduğu için kullanıldığı doğru ancak gıdanın firesini de engeller. Asıl katkısı budur" dedi.

Baklavanın raf ömrünün ortalama bir hafta olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş Aktaş, " Bir baklavacı nişasta bazlı şekerle baklava yaptığı zaman bir ay boyunca baklavasını 'çıtır çıtır, taze baklava' diye satar ve o baklava bozulmaz. Ayrıca nişasta bazlı şeker tat bağımlılığı yapar. Nişasta bazlı şeker bulunan bir ürün yediğiniz zaman, hep ondan yemek istersiniz. Tuzlu bisküvinin içerisine bile nişasta bazlı şeker kullanırlar" diye konuştu. Ümit Aktaş, "Nişasta bazlı şeker içeren bir ürün tüketildiği zaman kan şekeri hızlı bir şekilde yükselir ve damak tadı bağımlılığı yaptığı için siz yedikçe daha çok yemek istersiniz. Böylece normalden çok daha fazla şekere maruz kalırsınız. Şeker pek çok hastalığın altında yatan sebeptir. Bugün modern tıbbın tedavi edemediği kronik dejeneratif hastalıklardan, bağırsak hastalıklarına kadar pek çok hastalık şekerle ilişkilendirilir dolayısıyla nişasta bazlı şekerden uzak durmamız gerekir" uyarısında bulundu.

"MALİYET AZALTMAK AMACIYLA BUNU YAPIYORLAR"

Nişasta bazlı şekerin ürünü sertleştirmek ve şeker kullanımından tasarruf etmek için kullanıldığını söyleyen pastane işletmecisi Şafak Özkum, "Bir ürüne beş kilo şeker kullanması gerekiyorsa glikoz kullandığı zaman bir kiloya düşüyor. Maliyet azaltmak amacıyla bunu yapıyorlar. Glikoz giren bir şey kolay kolay şekerlenmez. Eğer bir ürün çabuk şekerleniyorsa bilin ki o ürün daha orijinaldir, katkı maddesi yoktur. Pastaneye gittiğiniz zaman 'bu şekerlenmiş bunu almayalım' dediğiniz ürünler aslında iyidir. Ama bir baklavaya, şekerpareye glikozlu bir şerbet kullandığınız zaman daha canlı gözükür. Normal şekerden yapıldıysa eğer glikoza göre daha mat durur" ifadelerinde bulundu.

"İÇERİKLERİNE BAKIYORUM"

Vatandaşlar ise nişasta bazlı şekere karşı bilinçlendiğini belirtti. Şeker hastası Nilay Toprak, pastalarını kendi yaptığını dile getirerek, "Şeker hastasıyım, elimden gelindiğince kendim yapıyorum her şeyi dışarıdan alamıyorum. Eşim de pastacı olduğu için gidip direkt bir pastaneden bir şey alamıyorum. Onu yediğim zaman fark ediyorum, tadından bile anlaşılıyor. 15 senelik şeker hastasıyım, tadından anlıyorum" diye konuştu. Sema Kuş ise "İçeriklerine bakıyorum. Genelde evde yapmayı tercih ediyorum. Dışarıdan alacağım zaman da bildiğim yerlerden, kaliteli yerlerden alıyorum. Şeker hastasıyım bu tür ürünlerden uzak duruyorum" dedi.

2 MİLYON TONDAN 67 BİN TONA DÜŞÜRÜLDÜ

Şubat ayında yayımlanan Resmi Gazete ile nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a düşürüldüğü duyurulmuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yapılan değişikliğin yerli üretici ve pancar üretimi için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Geçmişte ülkemizde nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 10'lardayken Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın katkılarıyla bu oran önce yüzde 5'e şubat ayındaki kararnameyle de yüzde 2,5'a düştü. Türkiye'nin şeker kotası 2 milyon 700 bin ton. Bu 2 milyon 700 bin tonun 67 bin 500 tonunun nişasta bazlı şekerden gelmesi gerekiyor. Geriye kalan kısmı da yerli üreticimizin, bizim çiftçimizin ekmiş olduğu şeker pancarından elde ediliyor" dedi.

"KOTALAR FABRİKALARIN KAPASİTESİNE GÖRE DAĞITILDI"

Ahmet Yavuz Karaca kotaların fabrikaların kapasitesine göre belirlendiğini kaydederek, "Hangi firmanın kaç ton nişasta bazlı şeker üretim kotasına sahip olduğu Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Kotalar da fabrikaların kapasitesine göre dağıtıldı. Bu kotanın içerisinde 5 firma yer alıyor. Nişasta bazlı şeker bu firmalar tarafından üretilmekte ve her firmanın kendi kotası var. Bu kotaları fabrikaya giren mısır ve çıkan şekere göre denetliyoruz. Herhangi bir kota aşımı olduğunda bu işletmelere idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Getirilen kotanın ürünlerin içindeki kullanım oranının değiştirmediğini belirten Karaca, "Türk Gıda Kodeksi 'ne göre hazırlanan tebliğlerde, her ürünün kendi tebliğ var. Bu tebliğlere göre bir üründe ne kadar şeker, koruyucu olması lazım tek tek belirlenmiş durumdadır. Herkes Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde üretim yapmak ve etiketinde de mutlaka belirtmek zorundadır" diye konuştu.

7-AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T. , aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

-A.A'nın fotoğrafları

-A.A.'nın çocuğuyla fotoğrafı

-Celal T.'nin fotoğrafı

