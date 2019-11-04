DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

BEŞİKTAŞ'ta durakta bekleyenlere çarpan özel halk otobüsünün bağlı olduğu Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir, "Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz" dedi.Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün dün duraktakileri ezmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir, kaza hakkında konuştu.

"İRDELENMESİ GEREKEN BİR KAZA "

Yalçın Beşir, "İstanbul bir metropol. Coğrafi şartları ulaşımdaki şartlar ve engebeler insanların psikolojisini bozuyor. Biz henüz şoför arkadaşımızın ifadesini alamadık. Neden kaynaklandığını da bilmiyoruz. Gerçekten irdelenmesi gereken bir kaza bu seyrine baktığımız zaman. Bu hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem İETT'yi hem de özel halk otobüsü sektörünü ciddi anlamda derinden yaralamıştır. Bundan dolayı İstanbul halkında özür diliyoruz. Tabii ki özür dilemek buradaki canı geri getirmiyor. " dedi.

"KENDİNİ KORUMAK İÇİN DENİZE ATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Aracın başka istikamete gittiğini belirten Beşir, "Bu araç Kabataş istikametinden gelip Yıldız istikametine gitmesi gerekirken Ortaköy istikametine doğru devam ediyor ve ilk durakta bu hadise meydana geliyor. Henüz daha ifadesi alınamadı şoförün. Görgü tanıkları da çok sağlıklı bilgi vermiyorlar. Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz, bunu başka yerlerden araştırıyoruz. Sağlıklı bilgiyi de yakın zamanda alacağız. Bu arkadaşımız rahatsızsa tedavi olacak, değil ise adaletin kestiği parmak acımaz. Muhtemelen diyorum aracın içerisinde yolcuyla tartışma yaşayıp Yıldız'a doğru dönmesi gerekirken aracını Ortaköy istikametine doğru sürüyor. Aracını durakta bulunan vatandaşların üzerine doğru sürmüyor veya orada park etmeye niyetlenmişken orada ki insanların galeyana gelip buna saldırması neticesinde o da kendini korumak için o insanlardan kaçarak kendini denize atıp kurtulabileceğini ümit ediyor. Şu an da bunlar benim düşüncelerim. Kendi ifadesi netleştiğinde bizde kamuoyunu bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.

"KİŞİNİN BİR TAKIM KENDİ ÖZEL SORUNLARI OLDUĞU DUYUMUNU ALIYORUM "

Beşir şöyle devam etti:

"Bu kişiyle ilgili daha önce herhangi bir sorun yaşanmış değil, yaşanmış olsaydı buna psikoteknik belgeleri İETT tarafından verilen bir takım belgeler var bu eğitimlerden geçemezdi ve bu sertifikaya da haiz olamazdı. Kişinin bir takım kendi özel sorunlarının olduğunun duyumunu alıyorum. Bunları da net olarak buraya bağlamak doğru değil diye düşünüyorum. Şoförlerin her yıl eğitimlerden geçtiğini İstanbul halkının bilmesini isterim, önüne gelen otobüs şoförü olamıyor. İETT'nin kriterleri var. Ve bu kriterleri aşmak gerçekten çok zor, bu aşamaları geçmiş bir arkadaşımız böyle bir hadise yaşaması gerçekten bizi son derece derinden üzmüştür " diye ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Yalçın Beşir ile röp

Detaylar

04.11.2019 -15.48 Haber Kodu : 191104151_

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3-YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş. BAŞKAN VEKİLİ: BİZİM ŞOFÖRLERİMİZ VİCDANSIZ DEĞİL

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan kazanın bir yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini iddia etti. Otobüsteki kameranın bozuk olduğunu söyleyen Pelen "Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer" dedi.

Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Necdet Karakuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Karakuş öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Karakuş'un sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ VİCDANSIZ DEĞİL

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın bir yolcuyla yaşanan tartışma yüzünden olduğunu iddia etti.

Halk otobüsü şoförlerinin vicdansız insanlar olmadığını ifade eden Pelen, "Bizim bir şoförümüz, hamile bir yolcumuza yardımcı oldu, kalp krizi geçiren bir yolcumuzu ters yoldan hastaneye götürdü. Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlar değil. Bizim için önemli olan insanlardır" dedi.

OTOBÜSÜN KAMERASI BOZUK

Kazanın bir yolcuyla şoför arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşandığını öğrendiklerini belirten Nihat Pelen, "Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz. Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Pelen'in açıklamaları

04.11.2019 -14.18 haber Kodu : 191104126



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4- ISPANAĞA KARIŞTIĞI BELİRTİLEN BİTKİNİN FOTOĞRAFI

Semih ÇALIŞKAN - İstanbul - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu. Ispanağa karıştığı belirtilen bitkinin fotoğrafı basınla paylaşıldı

"YOĞUN MİKTARDA ATROPİN VE SCOPALAMİN MADDESİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Ispanak zehirlediği iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir"

"YABANCI OTLAR AYIRT EDİLMELİ"

"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"

Görüntü Dökümü:

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-Ispanağa karışan bitkinin fotoğrafı

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(ÖZEL)

5-TEM OTOYOLU'NU TRAFİĞE KAPATIP DRİFT YAPAN MAGANDALAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-(CEP TELEFONU KAMERAS)

-Drift yapan düğün konvoyu

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Muhabir anons

-Drift yapılan yoldan görüntüler

-Genel ve detay

04.11.2019 - 14.44 Haber Kodu : 191104131

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6- VAPURDAKİ TACİZCİYE 6.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme cinsel taciz" suçunu işlediği öne sürülen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Rıza E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan iddianame düzenlendi.

3.5 YIL CEZA İSTENDİ

Rıza E. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 7 Ekim 2019 tarihinde Karaköy-Kadıköy vapurunda yolculuk eden iki kadına yönelik cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

04.11.2019 - 15.34 Haber Kodu : 191104143

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7-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI DAVASINDA SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Küçükçekmece'de 4 ay önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuklu sanık Fatih Sezer'in (27) yargılanmasına başlandı. Sanık Sezer, olay günü alkol aldığını, ardından arkadaşıyla yola çıktığını, aracının hızlı olmadığını belirterek, Beşyol mevkiine doğru gelirken sol tarafımızdan hızlıca bir araç geldiğini gördüm. Araç beni sıkıştırıyordu. Bu şekilde yan yola girdik. Önümde bir araç vardı. Aracın hızı birden kesildi. Ben de çarpmamak için iyice sağa kırdım. Bu şekilde biraz daha gittik, daha sonra araç iyice yavaşlayınca kurtaramayıp vurdum" dedi. Müştekiler ise sanığın aracının çok hızlı olduğunu belirterek, şikâyetçi olduklarını belirtti. Davanın ardından açıklama yapan Begüm Kartal'ın babası Haluk Kartal, hukuki sürecin sonunda çıkan kararın adil olacağını, arzularının bu olduğunu belirterek "Kararın örnek olmasını istiyoruz" dedi. Anne Melek Kartal da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Benim kızım şu an 4 kişide yaşıyor. Daha da fazla çocuklar, gençler yaşasın. Ne olur, buna biraz dikkat edelim" diyerek gözyaşı döktü. Kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Begüm Kartal'ın organlarını anne ve babası bağışlamış, 4 kişi de hayata tutunmuştu.



İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan vefat eden Begüm Kartal'ın babası Haluk ile annesi Melek Kartal'ın yanı sıra kazada yaralananlar da duruşmaya "müşteki" olarak katıldı.



"ARAÇ YAVAŞLAYINCA KURTARAMAYIP VURDUM"

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Fatih Sezer, olay günü arkadaşıyla doğum gününde olduğunu belirterek, “Orada iki kadeh alkol almıştım. Daha sonra aracımla yanımda arkadaşım Erhan Gündoğdu ile yola çıktık. Beşyol mevkiine doğru gelirken sol tarafımızdan hızlıca bir araç geldiğini gördüm. Araç beni sıkıştırıyordu. Bu şekilde yan yola girdik. Önümde bir araç vardı. Aracın hızı birden kesildi. Ben de çarpmamak için iyice sağa kırdım. Bu şekilde biraz daha gittik, daha sonra araç iyice yavaşlayınca kurtaramayıp vurdum. Aracımın hâkimiyetini kaybettim. Aracım geri dönmeye başladı. Durakta bekleyen insanlara çarptı. Hemen aşağı inip yardımcı olmak istedim. Ambulans dahi çağırmıştımö dedi. Sorular üzerine sanık Fatih Sezer, aracıyla normal seyir halinde gittiğini, "Hızlı değildim" diye cevap verdi.



MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

Vefat eden Begüm Kartal'ın anne ve babası olayı görmediklerini, kızlarının trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Müşteki Muhammed Hamza Kocabaş da “Olay günü arkadaşım Begüm ve Hanife ile beraberdim. Beşyol durağında metrobüse binecektik. Durakta beklerken Begüm ile beraber sigara içmek için durağın yanındaki boşluğa gittik. Kaldırımdaydık. Daha sonra ses duydum. Sesin geldiği yer baktığımda aracın farlarını gördüm. Araç bize çarptı. Ben de yaralandım. Sanıktan şikâyetçiyim" dedi.



"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"

Müşteki Sabire Enç de olay günü eşi ve misafirleriyle durakta olduğunu belirterek, "Çok büyük bir ses duyduk, çarpma sesiydi. Sesin geldiği yere baktığımızda aracın bize doğru yan kısmı ile kayarak geldiğini gördüm. Olayda yaralandım. Araç çok hızlıydı. Yan tarafı ile yaklaşırken bile hızlıydı. Şikâyetçiyim" diye konuştu.



"BEGÜM ARKADAŞLARINI SORDU"

Müşteki Sevim Akbaş da olay günü otobüse binmek için durağa girdiğini belirterek, “İki adım atmıştım ki birden kendimi yerde buldum. Üzerimde vefat eden Begüm vardı. Ellerim kan içindeydi. Begüm'ü kenara çektim. Arkadaşlarını sordu. Ben de yaralanmıştım. Trafik yoğun değildi. Şikâyetçiyim" şeklinde konuştu.



İKİ POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olay günü görev yapan iki polis memuru da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık polis C.A. “Olay mahalline gittiğimizde birçok yaralının olduğunu gördük. Araçların kazaya karışmış olduklarını gördük. Bu esnada yanımıza Taner Ark geldi ve kazayı kendisinin yaptığını söyledi. İşin ciddi olduğunu anlayınca da aracı kendisinin kullanmadığını, Fatih Sezer'in kullandığını söyledi" ifadelerini kullandı.



TANIK: KESİNLİKLE KAZAYI ÜSTLENMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Tanık Taner Ark ise “Sanık benim arkadaşımdır. Erhan Gündoğdu beni arayarak kaza yaptıklarını yanlarına gelmemi söyledi. Ben de aracıma binerek yanlarına gittim. Amacım yardımcı olmaktı. Kesinlikle kazayı üstlenmem söz konusu değildir" dedi. Olay mahallinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Davanın ardından Begüm Kartal'ın annesi ve babası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Haluk Kartal, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, “Kızım Begüm'ün organlarını bağışlamıştık. Buradan çok şükür ki birileri hayata tutundu. Davanın ilk duruşmasının 4 Kasım olduğu açıklandığında, öyle de denk geldi bildiğiniz gibi 3 - 9 Kasım haftası organ bağışı haftası. Bu haftanın içinde de yine bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize" dedi. Hukuki sürecin sonunda çıkan kararın da adil olacağını, arzularının bu olduğunu belirten Haluk Kartal, "Kararın örnek olmasını istiyoruz" dedi. Melek Kartal organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Benim kızım şu an 4 kişide yaşıyor. Daha da fazla çocuklar, gençler yaşasın. Ne olur, buna biraz dikkat edelim" diyerek gözyaşı döktü.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen olay şöyle oldu: Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23:20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Anne ve babasının konuşması

-Adliyeden görüntü

-Begüm Kartal'ın fotoğrafları

-Arşiv



04.11.2019 -15.45 Haber Kodu : 191104149

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8- ÇALDIKLARINI SATMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da kiralık araçlarıyla iki günde 4 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi çaldıkları elektronik eşyaları satmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin apartmandan kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da, Ataşehir'de 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde peş peşe hırsızlık olayları meydana geldi. Şüphelilerin kiraladıkları araçla iki gün içerisinde 4 ayrı evden 7 cep telefonu, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve 670 lira çaldıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. GPS sistemi aracılığıyla şüphelilerin kullandığı aracı takip eden polis ekipleri, aracın Aksaray'a gittiğini tespit etti. Ardından ekipler bölgeyi kontrol altına aldı. Polis, şüpheliler elektronik eşyaları satmak üzereyken suçüstünde yakaladı.

Şubede sorgulanan Mehmet Ö.(19)'un 7, Mehmet S.(20)'nin 17, Sebahattin Ş.(20) ve İbrahim K.(23)'nın 15, Adem Ö.(19)'nün 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin hırsızlık için girdiği apartmanın merdivenlerinden inmesi

-(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı

04.11.2019 -14.50 Haber Kodu : 191104147

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9-AVCILAR'DA GÜÇLENDİRİLEN ORTAOKULDA YENİDEN EĞİTİME BAŞLANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () SİLİVRİ'de 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edilen Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'ndaki çalışmalar tamamlandı. Öğrenciler 1 ay sonra yeniden sınıflarına kavuşurken, aileler ve öğrenciler tedirgin olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Eylül ayının sonunda Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, 49 öğretmen ve 960 öğrencili Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İstanbul Valiliği, bunun üzerine Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile birlikte il genelindeki 29 okulda eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan planlama ile Avcılar'daki bu okula giden öğrencilerin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulunduruldu. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçti. Ortaokul binasının arka cephesindeki güçlendirme çalışmaları tamamlanınca Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri 4 hafta sonra bugün eski okullarına kavuştu.

VELİLER TEDİRGİN

Veliler, bu sabah çocuklarını ortaokula getirirken, binadaki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ancak, içlerinin rahat olmadığını söyledi. Kalbiye Özgün, okula getirdiği torununun çok korktuğunu, onu "40 yıl deprem olmayacak, üstelik sen üst kattasın" diyerek teselli ettiğini anlattı.

Görüntü Dökümü:

-Bina hasarlıyken çekilen görüntüler

-Binanın arka kolonlarından görüntüler

-Yeniden açılan okulun bahçesindeki öğrenci ve velilerin görüntüleri

-Veliler ile röportajlar

-Öğrenciler bahçede

04.11.2019 - 14.07 Haber Kodu : 191104121

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10-AVCILAR'DA SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN 'UYUM SINIFLARI'

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,