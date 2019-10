DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan turist kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı. Kapkaç ihbarını alan Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine getirildi.

4-BİNALİ YILDIRIM TAKSİM'DE ÖLDÜRÜLEN HALİT AYAR'IN ADININ VERİLDİĞİ ANAOKULUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL ()

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Taksim'de öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın adının verildiği Sultanbeyli'deki anaokulunun açılışını yaptı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın adı Sultanbeyli'de açılan anaokuluna verildi. Kızılay Annelerinin desteğiyle "81 ilde 81 Anaokulu" projesi kapsamında yaptırılan anaokulunun açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ile Halit Ayar'ın anne ve babası katıldı.

"HALİT KARDEŞİMİZİ GERİ GETİREMEYİZ AMA ONUN HATIRASINI YAŞATABİLİRİZ"

Okul açılışında konuşan Binali Yıldırım, "İnsanları eğitirsek suç seviyesi de azalacak. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharından büyük hayalleri varken birkaç serseri üç beş kuruş için hayatına kastetti. Alçakça Halit Ayar'ı hayattan kopardılar. Biz de düşündük dedik ki 'Halit kardeşimizi geri getiremeyiz ama onun hatırasını yaşatabiliriz'. Bu anaokulunda eğitime gözünü açan yavrular Halit Ayar ile karşılaşacaklar. Onun hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar" dedi.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Türk Kızılay'ının 151 yıllık geçmişi var. Son 20 yıldır Türk Kızılayı destan yazıyor. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında her yerde görebilirsiniz. Barış Pınarı bölgesinde de ilk sıcak ekmeği çıkaran ilk gıda dağıtımı yapan Türk Kızılay'ıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır Türkiye'yi bir baştan bir başa imar ettik. Kalkındırdık geliştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz"

HALİT GENÇLİĞİNİ YAŞAMADI BİZ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Semiha Yıldırım ise, "Halit gençliğini yaşamadı. Biz yaşatmaya çalışacağız. Çok üzüldük. Ailesine sabır diliyorum. Ama nice Halitler yetişecek bu okulda inşallah. Çok mutluyum" diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA: İSMİ BİZİM YAVRULARIMIZLA BERABER EBEDİYETE KADAR YAŞAYACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu okulun ismi aslında Kızılay Anneleri Anaokuluydu. Sayın Başbakanımız Binali beyin sözleriyle adını değiştirdik. Menfur bir saldırı sonucunda çok iyi bir eğitim görmüş gencecik bir fidanımız toprağın altında. Bugün İTÜ rektörümüz de burada. Halit Ayar kardeşimizin mekanı cennet olsun. İsmi bizim yavrularımızla beraber ebediyete kadar yaşayacak. Bu güzel hayır projesi için de Semiha hanıma şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"ABİMİ MELEK OLARAK ÇİZMİŞLER"

Anaokulu açılışına Halit'in ailesi de katıldı. Halit Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar öğrencileri sık sık ziyaret edeceklerini belirtti. Ayar, "Eğitim açısında böyle bir olayın olması çok güzel. Nice Halit Ayarların yetişmesi için olanak sağlıyor. Öğrenciler bize resimler çizmişler, çok güzel. Abimi melek olarak çizmişler. Çok hoşumuza gitti, onları da duvarımıza da asacağız. Baktıkça o çocukları hatırlayacağız. Umarım abimin gerçekleştirmediği hayalleri buradaki çocuklar gerçekleştirir" derken Halit'in erkek kardeşi Kerem ise, "Abimin adını taşıyan bir okulu görmek gururumu okşuyor. Her gördüğümde abimle gurur duyacağım. Onu hiç unutmayacağız" diye konuştu.

ANNE AYAR: ÇOCUĞUMUZ ANILDIKÇA DAHA ÇOK YAŞAYACAK

Anne Hanife Ayar ise, "Böyle bir okulu Halit'imizi yaşatmak için ön görmüşler Kızılay'ımızdan Allah razı olsun. Çocuğumuz anıldıkça daha çok yaşayacak. Çocuğumuzu öldürmediler, biz yaşatıyoruz onu. İyi öğrenciler yetişsin burada çok Halitler yetişsin burada" şeklinde konuştu.

HALİT İÇİN AĞAÇ DİKİLDİ

Açılışın ardından okulu gezen Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım okulun bahçesine Halit Ayar adına ağaç dikti.

5- UMUT VAKFI VE SİLAH SATICILARINDAN "YENİ SİLAH KANUNU" DEĞERLENDİRMESİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Serdal ALTINTEPE - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,MECLİS'te önceki akşam kabul edilen gümrük paketinde yapılan son dakika değişiklikleriyle silah taşıyacakların kapsamı genişletildi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan, yeni düzenlemenin silahlı suçları artıracağını söyledi. Silah satıcıları ise, internet üzerinden satılan silah satışlarına değindi.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa'da değişikliğe gidildi. Meclis'te kabul edilen gümrük paketinde yapılan değişikliklerle silah taşıyacakların kapsamı genişletildi. Kanunla ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

"SİLAHLANMA PROBLEMİ ÇÖZMÜYOR"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan değişen kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'sinin kadına yönelik şiddette kullanıldığını ifade eden Akcan şöyle konuştu:

"Ailede, özellikle kadına yönelik şiddette silah kısıtlaması var. O iyi bir şey, biz zaten ısrarla bunu söylüyorduk. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'si kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Yani dolaylı yoldan beşte biri. Bu anlamda iyi bir şey. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacak olan gruplarda da genişleme yapıyorlar. Biz zaten vakıf olarak silahlanmanın karşısındayız. Devlet ruhsat altına aldığında ya da ruhsatı kolaylaştırdığında bu problemi çözebileceğini düşünüyor. Ondan dolayı biz bunun karşısındayız. Vakıf olarak ısrarla söylüyoruz; Silahlanma, problemi çözmüyor aksine her silahlanma maalesef cinayet oranını artırıyor, kadına yönelik şiddeti artırıyor. Bir çok konularsa, sosyal olaylarda devam ediyor."

"SİLAH VARSA KULLANILIR"

Akcan, Türkiye'de silahlanmanın her yıl yüzde 3 arttığının altını çizdi. Yeni kanunla bu oranın yüzde beşe çıkabileceğini savunan Akcan, "Türkiye'de zaten her yıl silahlanmada yüzde üç artış var. Bunlar özellikle cinayetlerde, yaralanmalarda, kadına yönelik şiddette kullanılıyor ve maalesef bu genişletme bence silahla işlenen suçları artıracak. Belki yüzde üç değil yüzde beşe çıkaracak. Silah varsa kullanılır ve silahlanmayı kolaylaştırmak silahla ilgili sosyal problemi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden konularda problem çözmez. Biz bu yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapılacak olan şey belli. Sayıyı azaltın, denetim yapın, eğitim yapın, eş rızası yapın, taşıma ruhsatına mutlaka avukat rızası getirin, otomatik iptal sistemleri getirin, beş yılı iki yıla indirin, kamu spotu yapın, düğün timlerini zorunlu hale getirin. Bunlar bile Türkiye'deki silahlı cinayetleri yüzde 60 azaltır" diye konuştu.

SİLAH SATICILARI İNTERNETTEN SATIŞLARA ÖNLEM İSTEDİ

Kadıköy'de silah bayisi Ahmet Gedikoğlu, "İnternet üzerinden satışlar işlerimizi etkiledi" dedi. Bu konuda önlem alınmasını isteyen

Gedikoğlu, "İnternet üzerinden yapılan satışlarda çeşitli suçlara zemin hazırlıyor. Kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnternetten silah alması çok kolay. Kargoyla hemen evinize yolluyorlar. Kadın cinayetleri ve buna benzer suçlar. Emniyetin öncelik göstermesi gerekiyor silah satışlarına. Ruhsat vermemiz için sabıkası olmaması gerekiyor. Ayrıca vergi borcu ve devam eden mahkemesi olmaması gerekiyor "diye konuştu. Ataşehir'deki bayii Yılmaz Uluöz ise "İnternet üzerinden yapılan satışlar nedeyse tüm bayileri etkiledi. Biz 2 yıldır düzgün bir silah satışı yapamıyoruz. İnsanlara gerekli prosedürü anlatıyoruz neler gerekli olduğunu söylüyoruz . İlçe emniyet müdürlüğünden belge almalarını anlatıyoruz. Ama insanlar internetten çok kolay alabiliyoruz diyerek ayrılıyorlar buradan. Herhalde ondan sonra internetten alıp silahlanıyorlar .Bu da satışlarımızı ciddi anlamda düşürüyor. İnternet üzerinden alınan ve kayıt altında olmayan silahlarla cinayetler ,soygunlar, gasp. Bizde karşıyız . Şöyle bir sloganımız var zaten. 'Bireysel silahlanmaya evet fakat bilinçsiz silahlanmaya hayır' diyoruz. Kayıt altında tutmak gerekiyor. Valilik, emniyet müdürlükleri, içişleri bakanlığının bu konu üzerinde daha fazla durması gerekiyor. Bilinçsiz silahlanmaya gitmeyelim. Prosedürleri çoğaltarak, yasaklayarak yaptırımlar yaparak insanları başka türlü silah almaya zorluyorsunuz. Onlarda bir şekilde internet üzerinden alıyorlar. İnternet sayfası bile kullanmıyoruz. 1 sene sonra gelin bu silahları yine göreceksiniz çok fazla satış yapamıyoruz" diye konuştu.

6- HAVALİMANLARINDA YOLCULAR PASAPORT HİZMETİNi ANKETLE DEĞERLENDİREBİLECEK

*İstanbul Havalimanı'nda yolculardan pasaport polisi için memnuniyet anketi



Haber -Kamera: Enver ALAS /İSTANBUL, ()

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" kapsamında İstanbul Havalimanı'na konulan 20 cihaz sayesinde yolcular, pasaport hizmetini değerlendirmeye başladı. Anketle yolcuların kendilerine hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmesi, memnuniyetsizliklerin belirlenerek, eksik görülen hususların giderilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından aralarında İstanbul Havalimanı'nın da olduğu yolcu yoğunluğu yüksek olan 10 havalimanında "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" başlatıldı. Bu kapsamda havalimanlarına Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde anket cihazları konuldu. Uygulama ile yolcular, pasaport polisinin tutum ve davranışları ile işlem süresinden memnuniyetini değerlendirebilecek. Ayrıca, yolculara sorulan ankette memnuniyetsizlik nedenleri, pasaport personelinin tavrı, dil bilgisi, yönlendirme veya işlem sürelerinin uzunluğu gibi sorulara yanıt verilebilecek. Anket sonrası veriler, Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, gerekmesi halinde havalimanlarına gönderilecek ve eksik görülen hususlarla ilgili gerekli tedbirler alınacak. Söz konusu veriler ışığında ilerleyen dönemde personele verilecek hizmet içi eğitimlerde de değerlendirilecek.

"HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAK AMACIYLA BU ÇALIŞMAYI YAPTIK"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkan Yardımcısı Ali Osman Anılır, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. İlk etapta Türkiye'de yolcu yoğunluğu yüksek olan 10 havalimanında uygulamanın başladığını söyleyen Anılır, söz konusu anket çalışmasına başladıklarını, iki aylık dönemden sonra bu uygulamayı yolcuların kullanımına sunduklarını ifade etti. Anılır, "Pasaport kontrol memurlarımızın genel davranışlarını değerlendirmek, hizmet kalitemizi artırmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bizim araştırmamıza göre, yurt dışında başka havalimanlarında olmayan bir uygulama olarak bunu değerlendirdik" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜLKE İMAJI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye genelinde 69 cihazla bugüne kadar 23 bin yolcunun memnuniyetinin ölçüldüğünü aktaran Anılır, yolcuların yüzde 80'inin verilen hizmetten memnun olduğunu bildirdiğini kaydetti. Hizmetlerden memnun olmayan yüzde 20 oranındaki yolcuyu da çok önemsediklerini ifade eden Ali Osman Anılır, şunları söyledi:

"Burada pasaport personelimizin tutum ve davranışı, yolcuları karşılaması, güler yüzlü olması, ayrıca pasaport kontrollerinin de 15-20 saniye gibi sürelerde tamamlanması bizim için önemli. Çünkü uçaktan gelen ya da uçağa binerek yurt dışına çıkacak insanların işlemlerini bir an önce yapması, ülkemizden memnun ayrılması ya da ülkemize gelirken ilk karşılaştığı devlet görevlisi tarafından olumlu olarak karşılanması bizim için esas. Bu ülke imajımız için de çok önemli ve imajımıza değer katacaktır. Ülkemize gelen bir turistin ilk karşılaştığı devlet görevlisi pasaport kontuarlarında görev yapan polis memuru arkadaşlarımızdır. Çıkış da aynı şekilde, en son da yine pasaportta görevli memur arkadaşlarımızla karşılaşıyorlar. Bu arkadaşlarımızın tutum ve davranışları gerçekten bizim için ve ülke imajı açısından çok önemli."

Uygulamanın genişlemesini istediklerini dile getiren Anılır, "İstanbul Havalimanı'nda, geliş ve gidişte toplam 20 tane bu cihazdan var. Tamamen gönüllülük esasına göre ve çok kısa sürede anket dolduruluyor" diye konuştu.

EGM Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Seçil Çolak ise anket cihazlarının işleyişini basın mensuplarına anlattı. Yolcuların ekranda istediği dili seçebildiğini, sonraki aşamada pasaport kontrol noktasıyla ilgili hizmetlerin değerlendirildiğine dikkat çeken Çolak, "Anket kısa sürede tamamlanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ VE YABANCI YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen yolcular ise karşılaştıkları anket cihazları üzerinden pasaport polislerini değerlendirdi. Uygulamaya katılan bazı yolcular, anketlerdeki soruları yanıtlarken, basın mensuplarına da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

7-TÜRKİYE GENELİ HUZUR UYGULAMASI 2019/5 DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/)

İstanbul'un bir çok noktasında eş zamanlı olarak "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5" denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

