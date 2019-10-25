DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıOlay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ:-----------------------------------Olay yerinden görüntü-Ambulansın yaralıyı götürmesi-Polis ekiplerinin gelişi-Genel ve detay görüntüler

25.10.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191025162

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7- TARKAN'IN FİRAR EDEN KUZENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL

Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 8 Temmuz 2019 tarihinde yurtdışı çıkış yasağı, adresine en yakın karakola imza atma ve nakdi güvence karşılığında adli kontrol uygulanmak suretiyle Servet Tevetoğlu'nun tahliyesine karar verildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, nakdi güvence bedelini yatırması için bir sonraki celse olan 23 Ekim 2019 tarihine kadar süreye rağmen sanık Servet Tevetoğlu'nun adli kontrol tedbirinin gereklerini (nakdi güvence bedelini) yerine getirmediğinin anlaşıldığını kararında belirtti.

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 3-F maddesi uyarınca 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığını, suçun niteliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve cezaevinden firari oluşunu da dikkate alarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Temmuz ayında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi. Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın önceki gün 7. Duruşması görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi. Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verilerek, duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

25.10.2019 - 15.41 Haber Kodu : 191025164

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8-7 YIL ÖNCE FABRİKASINDA REHİN ALINAN İŞ ADAMI O ANLARI ANLATTI

Taylan ERGÜN- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, () BİR dönem, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan ve 90 ülkeye ihracat yapan Tümka Kablo A. Ş.'ye 23 Nisan 2013'te baskına gidenlerin yargılandıkları davada karar çıktı. Bir dönem ismi Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Şeyma Coşkun ve Hadise ile anılan Ozan Çelik'in de aralarında olduğu 17 sanığa, nitelikli yağmadan hapis cezası verildi. Fabrika binası ise alacaklı konumdaki bir bankaya geçti. Fabrikasında rehin alınan iş adamı Kaan Kasapoğlu o anları 'ya anlattı

YETKİLERİ ELDEN GİDİNCE BÖYLE BİR ZORBALIK YOLUNA GİTTİ

Tümka Kablo Sanayi A.Ş.'nin temeli 1992'de 5 ortak tarafından atıldı. Şirketin ortakları arasında Haşmet Kasapoğlu-Kaan Kasapoğlu, Hakan Okumuş-Hasan Okumuş ve Süha Çimli yer aldı. Tümka zamanla işlerini büyüttü ve ortaklar birkaç yıl içinde Hadımköy'de yeni bir fabrikaya taşındı. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık sonrası baskın olayı ile gündeme gelen yaklaşık 180 çalışanı olan fabrika ise iflas etti.

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () konuşan Tümka Kablo kurucu ortağı ve Fabrika Genel müdürü Kaan Kasapoğlu, " 2013 başlarında, birtakım yolsuzlukların olduğu firmada, finansman ve muhasebe Hakan Okumuş'a bağlıydı. 2013'ün başlarında buralarda bir takım yolsuzlukların olduğu, kanuna aykırı şeyler olduğu hatta naylon faturaların, birtakım yanlış hareketlerin olduğu tespit edildi. Bu genel kurul da gündeme gelince Hakan Okumuş'un yetkileri kısıtlanmaya başladı. Yetkileri elden gidince de böyle bir zorbalıkla yönetimi ve şirketi ele alma yoluna gitti. Bunda da başarılı olamadı.ö İfadelerini kullandı.

ONLAR, O SIRADA OTURMUŞ BENİ BEKLİYORLAR…

Olayın olduğu günü anlatan Kaan Kasapoğlu,"23 Nisan'da fabrikada bir çalışma yok. Yönetim sorunlarından dolayı çok yoğun ve çok zorlu bir dönem geçiriyorduk. Ben de her gün fabrikaya giderek çeşitli şeyleri kontrol ediyordum. Ben aynı zamanda yazılımcıyım. Firmanın yazılımıyla da ilgileniyordum. Ağır Ceza davası ifadelerinden de anlaşılıyor. Onlar o sırada oturmuşlar bir yerde bekliyorlar, benim girdiğimi gördükten sonra zaten oraya geliyorlar. 20 civarı kişi geliyor. Fabrikada bekçiler var. Bekçilerin bir yere ayrılmasını ve birini aramasını engelliyorlar. Ben içeride olmama rağmen kapıyı kırarak giriyorlar. Bunların hepsi kamera görüntülerinde var. Tesadüfen orada hesaba katılmayan Emriyan Atlan adında bir çalışanımız var satış bölümünde. O ertesi günkü işlerini hazırlamak için gelmiş. Büyük bir takdiri ilahidir, tesadüftür. Bu arkadaşımız güvenlik kuvvetlerine, polise haber veriyor ve bu şekilde polisin gelmesini sağlıyor." dedi.

İÇERİDE BENİ REHİN ALDILAR

Ozan Çelik'i öncesinden tanımadığını ve olay günü gördüğünü belirten Kasapoğlu, Ozan Çelik ve ortaklarının fabrikaya geldiklerinde kendisini toplantı odasına çektiğini iddia ederek sözlerine şöyle devam etti,

"Ağabeyimi (Haşmet Kasapoğlu) aramamı istediler, oraya getirmemi istediler. Özellikle kendi telefonumdan aramamı istediler, yarın şikayet ettiğimde 'kendisi aradı' diyebilmek için. Tehdit ettiler. Odada 6 kişi var, bunlar Hakan Okumuş, Harun Ertaş, Ozan Çelik ve tanımadığım 3 kişi daha vardı. Arkamda duruyorlardı, 'Ne oldu?' deyince baskı kuruyorlardı. Ardından polis gelince beni dışarıya çıkartmak zorunda kaldılar. 'Git toplantı yapıyoruz de yoksa fena yaparız' dediler. Polise içeride beni rehin aldıklarını söyledim. Kapıyı kırdılar, içeride beni rehin aldılar. Beni dışarı çıkartmaya mecbur kaldılar. Çünkü 155'e giden ihbar 'Kaan Kasapoğlu rehin alındı' şeklinde. Mecburen beni dışarıya çıkartmak zorunda kaldılar."

Ortakları eskiden beri tanıdıklarını ifade eden Kasapoğlu, şirketin büyümesiyle ve yolsuzlukların olmasıyla aralarında husumet olduğunu belirtti. Kasapoğlu, davanın 23 Ekim tarihinde sonuçlandığını söyleyerek, "Dava yaklaşık 7 yıl sonra sonuçlandı. Hasan Okumuş hariç herkes ceza aldı. Hakan Okumuş ve beraberindekiler ceza aldı. 11 yıl ceza aldılar ama hafifletici nedenler devreye girip 6 yıl 10 ay 15 gün ceza aldılar. Bazı kişiler de indirimler olduktan sonra da 3 yıl ceza aldılar. Hakan Okumuş ve Harun Ertaş 6 yıl 10 ay 15 gün ceza aldılar." dedi.

OZAN ÇELİK'E DE 6 YIL 10 AY HAPİS

Mahkeme, tüm sanıkların cezalandırılması yönünde karar verdi. Mahkeme, Hasan Lütfü Okumuş, Harun Ertaş, Ahmet Hakan Okumuş, Ozan Çelik, Savaş Maşaoğlu, Kemal Uyan, Yavuz Akyol, Osman Yetkin Odabaş, Sait Özyoldaş, Ali Pala'ya nitelikli yağma suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Ercan Saruhanoğlu, Abdullatif Taylan, Ahmet Tekin, Ümit Uyan, Ahmet Doruklu, Yalçın Sönmez'e ise aynı suçtan indirime giderek 3'er yıl 5'er ay hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaan Kasapoğlu röportaj

-Olay anı güvenlik kamerası

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9-İSTANBUL- İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİĞE DİKKAT



Haber- Kamera: Mahmut Can EMİR- Buğra BENLİOĞLU- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL TÜKETİCİ Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ikinci el otomobilde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcının dolandırılabileceğini söyledi.

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, ikinci el araç satışlarında en çok şikayetin sosyal medya veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıktığını söyledi. Ağaoğlu şöyle dedi:

"Tüketicilerin korkmalarına veya aldanmalarına yol açacak hiçbir şey yok, yeter ki biraz dikkatli olsunlar. Çünkü bu konuda yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışlarında hem belli bir süre ya da kilometreye kadar garanti getirildi, hem de tüketicinin güvence altına alınmasını sağlayacak birtakım teknik kurallar konuldu. Örneğin araç satın alacak kişi satıcının tacir olup olmadığına dikkat etsin, tacir ise o zaman içi rahat çünkü tüketici kanunu kapsamında hakkını arayabilir, o araç için de belli bir yaşa kadar, belli bir kilometre için garanti verilecektir. Bunun yanı sıra araçta ayıp ortaya çıktığı takdirde de rücu hakkını kullanıp seçimlik haklarından bedel iadesi veya ayıpsız değişim talep edebilecektir."

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU

İkinci el araç satışlarında ehliyetli ekspertiz raporunun şart koşulduğunu belirten Ağaoğlu, "Bugüne kadar tüketici araç alırken tramer kaydına bakar sigortadan araştırırdı, kendi imkanlarıyla ustaya götürürdü. Artık buna gerek kalmayacak, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) onaylı yetkilendirilmiş, usta, uzman eksper raporuyla birlikte araçların satılması zorunlu hale getirildiö dedi. İnternetten araç alırken ciddi olarak düşünüp, araştırmak gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Dolandırıcılar internet ortamında araç satıyormuş gibi cirit atıyorlar. Öyle olaylar görüyoruz ki, parayı havale ettirip noterde yakınım var diyerek kaçanlar var. Bu nedenle tüketici bildiği tanıdığı tacir olan işletmeleri tercih etmeli. İkinci el araç satışı yapmanın da kuralları değişti, orada da herkes oto komisyonculuğu yapamayacağı için belli kriterler kondu ve böylelikle tüketicinin araç alırken aldatılmasını önleyecek tedbirler sağlandı. Bundan sonra iş bilinçli tüketiciye düşüyor. Şahıslar arasında alışveriş yapılıyorsa, yani satıcı bir galeri, bir tüccar ya da şirket değilse bu alışveriş tüketici kanunu kapsamında değil, o nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalı, aracı iyice inceletmeli, eksper raporuna bakmalı ve satıcıyla anlaşmasını yaparken aldatılmayacak tedbirleri kendisi almalıdır" diye konuştu.

İNTERNETTEN SATIŞTA DİKKATLİ OLUNMALI

İnternet ortamında yapılan otomobil alışverişlerinde hem satıcının hem de alıcının dolandırılabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "İşini doğru yapmak isteyen, aldatılmaktan kaçınan tüketiciler internet üzerinden böyle otomobil gibi değerli mallarını alıp satarken çok dikkatli olmalılar, iyice araştırmalılar ve tanımadıkları kişilere asla para göndermemelilerö diye konuştu. Piyasa rayicinin oldukça altında 'acil ihtiyaçtan satılık' gibi ilanların riskli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Satıcı ameliyat için acil satılacak, bu gece para lazım diyor. Parayı gönder aracı ben devredeceğim diyor ancak ortada ne araç var ne hasta var" dedi.

EKSPERTİZ ARACIN ANLIK DURUMUNU GÖSTERİR

İkinci el otomobil ticaretinde özellikle bireyler arasındaki satışlarda en önemli konunun ekspertiz olduğunu belirten TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger de, "Ekspertizin mutlaka tarafsız ve bağımsız bir şirket tarafından yapılmış olması gerekiyor. Ekspertiz aracın anlık durumunu gösterir ancak ekspertiz sonucuna göre araçta bir problem yoksa 3 ay ya da 5 bin kilometreden 12 ay ya da 20 bin kilometreye kadar, sigorta şirketleriyle ortak sunulan garanti paket programları olası arıza durumlarında oluşabilecek hasarın tamamını yetkili servislerde yaptırma imkanı sunuyor" diye konuştu. Garanti paketleri sayesinde tüketicilerin araçlarını garanti altına alabildiğini ve garanti sonunda tekrar alınan ekspertiz raporuyla garanti sürelerini uzatabildiklerini söyleyen Aygözer, "Bu sayede araçlar 8 yaş ya da 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamına alınabiliyor" dedi. Aygözer, 1 Nisan tarihinde yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle ekspertizin zorunlu hale geldğini ancak bu zorunluluğun sadece son kullanıcıya satış yapan ticari firmaları kapsadığını söyledi ve ekledi, "Bireylerin bireylere sattığı araçlarda ekspertiz zorunluluğu yok. Yeni yönetmelik ise altyapı eksliklikleri ve belgelendirilmiş ekspertiz merkezi sayısının henüz yeterli düzeyde olmaması sebebiyle tam olarak uygulanmıyor. Ekspertiz raporu zorunluluğunun devreye girmesinin yılsonunu bulabileceğini ve bu sayede ikinci el otomotiv ticaretinde çok daha güvenli bir ortam oluşacağını düşünüyorum."

Görüntü dökümü

- TÜKETİCİ Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu röportaj

- TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger röportaj



