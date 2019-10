DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ARNAVUTKÖY'DE SURİYELİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI



Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL, ()

Arnavutköy'de 14 yaşındaki Suriyeli Vahide M. adlı kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen Cafer Ç. gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesinde yaşandı. Bir yardım kuruluşuna ulaşarak, tecavüze uğradığını söyleyen Suriye uyruklu 14 yaşındaki Vahide M. isimli kız çocuğunun iddiası üzerine konu emniyete bildirildi. Ev sahiplerinin oğlu 35 yaşındaki Cafer Ç. tarafından defalarca tecavüze uğradığını öne süren kız çocuğu ve annesi, yardım kuruluşunun da yardımıyla başka bir eve taşındı. Sosyal medyaya da yansıyan iddialar üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tecavüz şüphelisini ağabeyinin evinde gözaltına aldı. Suriyeli kız çocuğu ile annesinin yanı sıra, onlardan ayrı yaşayan baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine getirildi.



SURİYELİ AİLE KIZLARININ KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Cafer Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, kiracıları olan Suriyeli Vahide'nin yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini öne sürdü. Cafer Ç., 5 ay önce ailesinin de rızasıyla Sultangazi'de kıyılan imam nikahıyla evlendiklerini iddia etti. Suriyeli kız ve ailesinin ise, Cafer Ç.'nin kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığı, yeğenlerinin polis olduğunu ve şikayetçi olmaları durumunda hiçbir sonuç alamayacaklarını söylediği için polise gitmekten çekindikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Suriyeli aile, kızlarının defalarca tecavüze uğrayarak, çok kez şiddete maruz kaldığını da öne sürdü,

Şüpheli Cafer Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



17.10.2019 -15.12 Haber Kodu : 191017175



2-MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

*Polis aracından gülerek inen şüpheli, mağdurların tepkisine neden oldu.

*Bir mağdur şüpheliye vurmak isterken, polis araya girdi.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()

İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan mağdur kalabalık ile bu sırada sağlık kontrolüne götürülen çete üyeleri karşılaşınca hareketli dakikalar yaşandı. Bir mağdur polis aracından inen bir şüpheliye vurmaya çalışırkne, polis araya girdi. Diğer mağdurlar şüphelilere tepki gösterdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE MAĞDURLARLA ÇETE ÜYELERİ KARŞILAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde başlayan hareketlilik öğleden sonra binlerce lira dolandırılan mağdurların soruşturmanın yapıldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önüne gelmesiyle devam etti. Şikayetçi olmak ve tekrar ifade vermek için Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, bu sırada sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerle karşılaştı. Hareketli dakikalar yaşandığı olay sırasında mağdurlar, şüphelilere tepki gösterdi.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Şüphelilerin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geri getirilişlerinde ise şüphelilerin gülerek otobüsten inmesi yine ortalığı hareketlendirdi. Bazı itişmelerin yaşandığı olaylar şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü binasına sokulmasıyla sakinleşti. Emniyet Müdürlüğü binası önünde bekleyişlerini sürdüren mağdur kalabalık kendilerini dolandıranlardan bir kez daha şikayetçi olacaklarını belirtti.

MAĞDURLAR NASIL DOLANDIRILDIKLARINI ANLATTI

Olayın mağdurlarından 65 yaşındaki Ayşe Çelmeli "Arsa satın almaya çalışırken dolandırıldım. Benden durmadan para istediler. Onlara kandım. Karşılığında hiç bir şey alamadım." dedi. Öte yandan tehditler aldığını söyleyen bir başka mağdur Fatma Hacıoğlu "Benim 30 bin liramı dolandırdılar. Çeşitli daireler gösterdiler. Paramı kapora olarak vermiştim. Ancak 5-6 geçmesine rağmen hiç bir şey vermediler. Onlardan şikayetçiyim." dedi. Emlak dolandırıcılarının mağdurlarından Ümmühan Türkan ise "Bana çok güzel daireler gösterdiler. Daha sonra kapora istediler. Krediniz onaylandı deyince onlara inanıp verdim. Ancak daha sonra satış olmadı. Kaporamı geri vermediler." dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

3- VALİLİK İSTANBUL'DA İLK 9 AYDA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDEKİ RAKAMLARI AÇIKLADI

İSTANBUL Valiliği, 2019 yılının ilk 9 ayında uyuşturucu ile mücadeledeki bilançoyu açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 2019 yılının ilk 9 ayına kadar uyuşturucuyla mücadeledeki rakamları açıkladı. İlk 9 aydaki verilerin paylaşıldığı açıklamada, "İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Gece gündüz operasyonlara imza atan ekiplerimiz 2019'un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde etmiştir.

Bu kapsamda;

-İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 2018 yılında 35.065 olan olay - operasyon sayısı, 2019 yılının ilk 9 ayında 27.013'e inerek %23 azalmıştır. Tutuklanan kişi sayısı 4.621 kişiden 5.012'ye yükselmiş, % 9 artış yaşanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 6.649 kilogramdan 10.728 kilograma yükselerek %61 artış sağlanmıştır.

- İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde ise 2018 yılının ilk 9 ayında yaşanan 337 olay - operasyon sayısı, 2019 yılının aynı döneminde % 5'lik bir artışla 355'e yükselmiştir. 2018 yılında 49 kişi tutuklanırken, 2019 yılında bu rakam 121 kişiye yükselmiş, % 146 artış sağlanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 1.565 kilogramdan 2.307 kilograma çıkmış, % 47 artış gözlemlenmiştir.

- İstanbul'daki ceza infaz kurumlarındaki toplam 37.670 tutuklu ve hükümlünün 8.631'i (3.200'ü hükümlü, 5.431'i tutuklu) uyuşturucu ile ilişkili suçlardan dolayı bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir."

(ÖZEL)

4-SAĞLIKÇILAR HAREKAT BÖLGESİNE GİTMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, ()

Doktorundan hemşiresine, acil tıp teknisyeninden ambulans şoförüne, sağlıkçılar Barış Pınarı Harekatı'nda görev alabilmek için adeta sıraya girdi. Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı duyar duymaz sınır bölgesinde görev almak için gönüllü Solarak başvuru yapan acil tıpçılardan kimisi iznini yarıda bırakıp dönmek istedi, kimisi yeni doğmuş çocuğunu ardında bırakıp sınırda görev almak üzere dilekçe verdi.

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Anadolu Bölgesi Başhekimi Dr. Yusuf Uğurlu, "9 Ekim Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız harekat emrini verdikten sonra bütün personelimiz bize telefonla ulaşarak, gönüllü olarak harekata katılmak istediklerini belirttiler. Bunların içinde iznini iptal etmek isteyen de var; eşi hamile olan ya da yeni doğmuş çocuğu olan da. 112 ve UMKE olarak Mehmetçiğimiz ve vatandaşlarımızın, bize ihtiyacı olan herkesin yanında olmak istiyoruz. Şu anda sınırda 5 adet tam donanımlı ambulansımız görev yapıyor. Burada bulunan ekiplerimiz de belli periyotlarla Sağlık Bakanlığımızın bize bildirdiği talebe göre orada bulunacaklar" dedi.

'MEHMETÇİK BİZİM GELECEĞİMİZ İÇİN ORADA'

İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) Hemşire Binnur Palaska, "Birileri bizim geleceğimiz, sağlığımız için, orada bizim için uğraşıyor; biz de onların sağlığı için orada olmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarımız operasyonun başladığı günden beri haber bekliyor ve oradaki Mehmetciğimize yardım için hazırlar" dedi.

12 yıldır 112'de Acil tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Cüneyt Demirci de şunları söyledi:

"Askerimizin bize ihtiyacı inşallah olmaz, ama olursa, onların yanında canla başla görev almak için hazırız. 112'nin gruplarından harekat için gönüllü görevlendirme bildirimi yapılır yapılmaz hepimiz talip olduk. Ben evliyim, iki çocuğum var. Eşime gönüllü olarak yazılmak istediğimi, görev çıkarsa gidebileceğimi söyleyip fikrini sorduğumda o da tek kelimeyle 'Vatan sağ olsun' dedi."

ENDİŞE ETMESİNLER BİZ MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ

Paramedik sürücü olarak yaklaşık 5 yıldır Anadolu yakası 112 Acil Komuta Merkezi'nde görev yapan Gökhan Haraç da, "Mehmetçiğimiz her arkasını döndüğü zaman onlara yardımcı olmayı gerçekten çok istiyoruz. Kendimi onların yerine koyuyorum, acaba yaralandığım zaman bana yardımcı olabilecekler mi diye düşünmesinler. Onlara elimizi uzatıp kaldıracağımızdan emin olsunlar. Teröristler hiç göz kırpmadan ambulansları, yaralıları, hatta çocukları bile hedef alabiliyorlar. Eşimle konuştum, çocuğum var. Tabii ki onlar da hiç düşünmeden gitmem gerektiğini söylediler. Gurur duyulacak bir baba olmak istiyorum" diye konuştu.

UMKE görevlisi Osman Türk ise daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında görev aldığını belirterek, "Yine aynı şekilde kahraman ordumuzun yanında olmak istiyoruz. Biz bugünler için eğitim aldık. Aldığımız eğitimlerin karşılığını vermek için gitmemiz gerekiyor" dedi.

BİR DOKTOR İÇİN EN GÜZEL TECRÜBE

Paramedik olarak çalışan Furkan Tetik Suruç, konteyner kentte çalıştığını belirterek, "Herkes gitmek istiyor. Herkes içinde vatan millet sevgisi taşıyor. İnşallah bu sefer de sıra bize de gelir" diye konuştu.

112 Hekimi Dr. Gözde Arık böyle bir operasyonda görev almanın hekimlik açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir doktorun her zaman tecrübe edebileceği durum değil. O yüzden ben de vatandaşlarımıza, oradaki muhtaç olan insanlara yardım etmek için gönüllü oldum. Zaten tıbbı seçme amacımız insanlara yardımcı olmak ve bunu da en iyi bu şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum."

5 - ORHAN BİRGİT VE ALİ TOPUZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

- Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul - Eski CHP Milletvekili, İmar ve İskan, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Topuz ile Eski Turizm Bakanı, gazeteci yazar, Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Orhan Birgit için düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

87 yaşında yaşamını yitiren Ali Topuz ve 92 yaşında hayatını kaybeden Orhan Birgit için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz, Birgit'in eşi Gülsen Birgit, Birgit'in kızı Burcu Topal taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazından Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit de ön saflarda yer aldı. Cenaze namazının ardından Orhan Birgit, Sakızağacı Şehitliği'ne, Ali Topuz ise Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

6- GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı

Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Salı akşamı meydana gelen olayda Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Orhan kahvehanede silahlı saldırıya uğramıştı. 'İkiz Gökhan' lakabıyla tanınan Osman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman için Güngören'de bulunan Haznedar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osman'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir taraftar grubu katıldı. Osman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7- BÜYÜKÇEKMECE'DE ZAYIFLAMA VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN OPERASYONU



BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak yollarla yurda getirilen cinsel performans artırıcı hammaddelerle yapılmış çok sayıda zayıflama ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yasadışı yollardan yurda sokulan sildenafil ve sibutramin ham maddeleriyle zayıflatıcı ve cinsel içerikli ürünler yapılarak depolandığı yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Tepecik Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 500 bin lira olan 255 bin sibutramin ham maddeli zayıflatıcı çikolata, 58 bin şişede sildenafil içerikli cinsel güç arttırıcı tablet, 50 kilo jel, bin 615 kutu performans arttırıcı jel ile bin 907 performans arttırıcı damlanın arasında bulunduğu toplam 316 bin 522 ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye edildi. Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yaptığı operasyonlar kapsamında 8 milyon yasaklı ilaç ele geçirildiği öğrenildi.



8-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

İstanbul Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, İzmir Adliyesi önünde şehit düşen Polis Fethi Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Tunceli'de PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz, Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan bebek ve Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün pankartlarını taşıdılar. Öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak rektörlük binası önünden üniversitenin ana kapısına kadar yürüdüler.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alpturgut, burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler açıklamanın ardından Mehmetçiğe asker selamı verdi. Uluslararası anlamda takip edilebilmesi, ilgili kuruluşlara ulaşması için açıklama İngilizce de okundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9.10.2019 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınar'ı Harekatı başlatılmıştır. Burada bulunma amacımız İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak iç ve dış unsurların tamamından kaynaklı her türlü terör hareketleri ve terör unsurlarına karşı olduğumuzu belirtmektir. Biliyoruz ki bu hiçbir etnik kökene, belirli bir topluma veya bir devlete karşı değil; sadece milli birlik ve beraberliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve bölge halkının can güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen bir harekattır.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, bizim rahat ve huzur içinde uyumamızı, güven içinde yaşayabilmemizi sağlamak üzere şu an sınır bölgemizde canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Milli mücadele döneminden beri görüyoruz ki toplumumuz; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır!' cümlesindeki anlayış ile ihtiyaç duyulan, milli bütünlüğümüzü; şanlı bayrağımızı tehdit eden her durumda; günlük tartışmaları bir kenara bırakarak milli bir ruh ile bayrağımızın çatısı altında toplanabilmektedir. Bu birliğin daim olmasını temenni ediyoruz."

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Harekat başladığından beri ulusal- uluslararası basında Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yapılan yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar ortaya çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere yönelik en yüksek hassasiyet ile terör unsurlarına karşı bu harekatı yürütmektedir. Buradan bütün uluslararası basın kuruluşlarına seslenmek istiyoruz. Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle insanları yanlış yönlendirebilecek yayınlarda bulunmayınız. Operasyonlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi makamlarınca yapılan açıklamalar dışında asparagas haberler yapmayın. Hiçbir ülke vatandaşının bilgi ve haber alma hakkını yanlış haberler yaparak ihlal edilemez. "

9 - ÖĞRENCİLERDEN YÖK'E 14 BÖLÜMDE ÖZEL YETENEK SINAVININ KALDIRILMASI PROTESTOSU

YETENEK Sınavı Mağdurları Platformu altında toplanan bir grup öğrenci, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 programın, merkezi yerleştirmeyle alınmasını içeren kararını, basın açıklamasıyla protesto etti.

Yetenek Sınavı Mağdurları Platformu adıyla sosyal medyada örgütlenen bir grup öğrenci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yakınındaki Fındıklı Parkı'nda toplandı. Öğrenciler "Devlet gençleri YÖK sayamaz, Yetenek optikle sınanamazö sloganları atarak Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından alınan kararla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 programın merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesini protesto etti.

"YÖK'ÜN ALDIĞI KARARI İPTAL ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yetenek sınavı mağdurları platformu adına açıklama yapan Yağmur Üre, YÖK tarafından alınan kararın yarar sağlamayacağını belirterek "Yükseköğretim Kurulu Özel Yetenek Sınavları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapacaksa eğer bunun üniversitelerle işbirliği içerisinde özel yetenek sınavlarının geliştirilmesine yönelik olması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan öğrencilerin ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda alınan kararların hiçbiri şekilde yarar sağlamayacağını gözeterek iptal edilmesini istiyoruzö dedi.

"YETENEK OPTİKLE ÖLÇÜLEMEZ"

Sektörde yetenekli öğrencilerin bulunması gerektiğini belirten Dilek Ceren Oyuktaş "Yetenek gerektiren bölümlerin merkezi yerleştirmeyle öğrenci almasını mantıklı bulmuyorum. Çünkü bu konuda daha yetenekli öğrenciler daha başarılı olacakken ve ülkemizi daha iyi temsil edecekten alınan bu karardan sonra sektörel anlamda da çöküşe neden olacak. Sektör yetenekli öğrenci yetiştiremeyecek sektörel anlamda 10 yıl içinde bir çöküş meydana getirecek. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Yetenek optikle ölçülemezö dedi.

"YÖK BÜTÜN HAYALLERİMİ YOK ETTİ"

Başka bir öğrenci ise "Ben meslek lisesinde grafik tasarım okuyorum. İlk yıldan beri burayı kazanmak için hazırlanıyorum. Ve hep hayallerim oldu. Şu an YÖK bütün hayallerimi yok etti. Bir tane imzayla her şeyi yok ettiler" dedi.Basın açıklamasının ardından slogan atan öğrenciler, asker selamı verdikten sonra dağıldı.

