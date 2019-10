DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  4

AVCILAR'da bir binanın penceresinden düşen sıva parçaları park edilen bir otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu.Araç trafiğine kapalı, günün her saatinde yoğun olan Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanının 5'inci katındaki dersanenin penceresinin üst tarafından öğle saatlerinde sıva parçaları düştü. Düşen parçalar cadde ile kesişen Şamlı Sokağın köşesine park edilen otomobilin üzerine düştü. Çevredekiler korku içerisinde kaçışırken, otomobilin ön kaputu ile tavanında hasar olutu. Olayın duyulması üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu. Araç sahiplerinden Sinan Balcı da, şikayetçi olunca polisler sevk edildi. Balcı, araçtaki hasarın karşılanmasını isterken, bu iş hanının hemen yanında çalışan motokurye, 26 Eylül Silivri Depremi sırasında aynı iş hanının ön cephesindeki balkon altındaki sıvaların olduğu gibi düştüğünü, iki kez gelen belediye görevlilerinin inceleme yaptıktan sonra gittiğini söyledi.



10 -(Ek Bilgi ve Görüntülerle)MÜCEVHER FUARININ EN PAHALI TEKTAŞI 1 MİLYON LİRA

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan "Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tek taşı, 1 milyon lira değerinde.

10-13 Ekim tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tek taş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARAT

Bir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: "9 Karatlık bir tektaş. Ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"

ORTAYA ÇIKMASI 6 AY SÜRDÜ

Tektaş yüzüğün tasarım sürecinden bahseden Akgün, "Bu özel bir tasarım. Tasarlanma aşamasından başlayacak olursak, yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor. Tasarımı bulmanız, bu kadar büyük değerli bir pırlantayı da kullanacağınız montörün ona göre özellikleri olması lazım. Dolayısıyla tasarlama süreci 5-5,5 ay civarında sürüyor. Sonra üretime geçtiğinizde böyle bir ürünü bir hafta içerisinde üretebilirsiniz. O tasarlandıktan sonra dökümünün yapılması, sonra da ustaların eline bırakılarak böyle bir mücevher haline gelmesi yaklaşık 1 hafta 10 günlük çalışma sonunda oluyor" dedi.

"YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ"

Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, "Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tek taş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktırö şeklinde konuştu.

BU FUARDA 230 LİRAYA TEKTAŞ BULABİLİRSİNİZ

Mücevher fuarında her bütçeye uygun mücevherler bulmak mümkün. Fuarın en uygun fiyatlı tektaş yüzüğü 230 lira değerinde. Fuarda 0,5 karat pırlantadan yapılan yüzüğün yanısıra uygun fiyatlı tektaş kolye ve beştaş yüzük de bulunuyor. Tektaş kolyenin fiyatı 199 lira iken, beştaş yüzük ise 450 lira.



"PIRLANTALARI ÖZEL BİR TEKNİK İLE MIHLIYORUZö

Her bütçeye uygun pırlanta tasarımlar yaptıklarını dile getiren mücevher danışmanı Aylin Gözem, "Fuarın en uygun fiyatlı ürününü yapmak için çok küçük karattaki pırlantaları özel bir teknik ile mıhladık. Bu teknikte pırlantanın her bir yüzeyi altın olarak devam ediyor. Ve böylece, gördüğünüz pırlanta küçük olmamakla birlikte aslında pırlantanın devamında altın var. Böyle bir kolyenin fiyatı ise 199 lira. Aynı zamanda pırlantaları uluslararası laboratuvar sertifikası ile veriyoruz. Böylece pırlantanın kalitesinden müşteri emin olabiliyor. Mesela bu elimdeki kolye sadece pırlantadan yapılmış olsa yarım karat olurdu ve fiyatı 5-6 bin dolar civarında olurdu. Bunun ortasındaki pırlanta ise 0.5 karat ve fiyatı 199 liraö dedi.

"HERKES RAHATÇA EVLİLİK TEKLİFİ EDEBİLİRö

Gözem, "Herkesin rahatça evlilik teklifi edebilmesi için özel tekniğimiz ile tektaş hazırladık. Bu tektaşın fiyatı 230 lira. Yapımında 0.5 karat pırlanta kullanıldı. Ve aynı zamanda bununla birlikte kullanmak isterlerse, gördüğünüz beştaşın fiyatı 450 lira. Bunun da 0.5 karatlık pırlantası var üzerinde. Bu gördüğünüz tektaş ve beştaşın kolyesi ile birlikte set fiyatı ise 870 liraö ifadelerini kullandı.

12-PEPEE TV, 90 ÜLKEDE BULUNAN DA VİNCİ TV İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () Pepee TV, dünyada 90 ülkede bulunan, bilim ve teknoloji içerikleri üreten Da Vinci TV ile iş birliği yaptı.

Düşyeri Kurucusu ve Pepee karakteri yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, düzenlenen basın toplantısında gerçekleşen işbirliği hakkında bilgiler verdi. "Pepe Türkiye'nin yüzde 98'ine dokunan, hakkında 35 ayrı tez yazılmış, okul öncesi döneminde pek çok şeyi değiştirmiş bir karakter." diyen Bilgiç, şunları söyledi:

"Düşyeri'de bundan 10 yıl önce okul öncesinde çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için elini taşın altına sokan bir avuç insanın girişimi. 'Çocuklar için ne yapabiliriz' diye sorduğumuzda çocukların kitle iletişim araçları tüketiminde çizgi filmin önde olduğunu gördük. Biz de eğitimi gönüllü olarak alacaklar bir formata sokmak istiyorduk. Var olan eğitim sistemlerine inanmıyoruz. Şu anda sanayi toplumunda kalma eğitim sistemlerinin çocuklara iyi geldiğini ya da amaçlanan sonuçlar doğurduğuna inanmıyoruz. Gelişen teknoloji ile alternatif yöntemler, çocukların içselleştirebilecekleri, deneyimleyebilecekleri farklı öğrenme metotları üzerine kafamızı yorduk. Biz çizgi filmle eğitim içeriği oluşturabileceğimize inandık. '104 Bölüm Pepee İzleyen Bir Çocuğun Kazanımları' haritasından yola çıkarak bunu yaptık. Bugün Pepee'nin geldiği nokta ise, okul öncesinde birçok çocuğu bir noktadan alıp, belirli bir noktaya taşıyabiliyor. Artık sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm çocuklara ulaşabileceğimiz bir düş kurmaya başladık. Dünyada bizim gibi düşünen, çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmak isteyen var mı diye düşündüğümüzde, Da Vinci ile ve Ferdinand Habsburg ile karşılaştık. Da Vinci TV 90'dan fazla ülkede biraz daha üst yaş gruba hitap eden, Düşyeri ile ortak noktalara sahip bir marka."

HEM EBEVEYN HEM ÇOCUK ÖĞRENECEK

Ailelerin, mobil telefon, smart televizyon ve internet üzerinden Pepee TV'ye erişebileceklerini belirten Bilgiç, uygulama sayesinde çocukların ve ebeveynlerin birlikte öğreneceklerini belirterek, "Pepee TV'si olan aileler birbirleriyle daha kaliteli vakit geçirecek. Bizler televizyon, video içeriklerinin çocukları tek başına bırakarak izleyecekleri şeyler olmadığını düşünüyoruz. Ama çoğu zaman çocuğun sevdiği şeyi ebeveyn izlemek istemiyor ya da ebeveynlerin sevdiği şeyleri çocuklar sevmiyor. Pepee TV bu noktada birleştirici oluyor. Pepee TV'deki tüm içerikler çocukların sorduğu soruları, ebeveynin de öğrenerek ikili öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri şekilde dizayn edildi. Soruları da zaten çocuklardan alıyoruz. Pepee TV uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde Da Vinci sekmesi var buradan Da Vinci kanalına ulaşabiliyor ve içerikleri izleyebiliyorsunuz" dedi.

Da Vinci Media CEO'su Ferdinand Habsburg ise, Türkiye ve Pepee TV ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pepee TV ve Da Vinci TV farklı yaş gruplarına hitap eden ama aynı ortak noktada buluşan iki marka. Bizler eğitim eğlenceli olabilir, diyoruz. Yaptığımız her işin temelinde bir çocuğun yüzünde gülümseme görebilmek yatıyor. Ancak eğitim ve eğlenceyi bir arada bulundurmak kolay değil. Çocuklar fizik, kimya ve sanat arasındaki bağlantıyı eğlenerek öğrensin istiyoruz. Türkiye bizim için önemli bir yer. Dünyaya açıldığımızda ikinci olarak Türkiye'ye geldik. Biz çocukların zihinlerine arka kapıdan girmek istiyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre pek çok şey okulda öğrenilmiyor. İkna, yaratıcılık, uyum sağlama gibi beceri setlerinin okul müfredatlarına eklenmesi gerekiyor. 6 yaşındaki bir çocuk insan vücudunda neler olduğunu eğlenerek öğrenebilir. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Pepee TV ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

